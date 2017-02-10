DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜNLÜ BAKLAVACILARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

* Yüksek miktarda himmet parası topladığı için Fetullah Gülen tarafından namaz takkesi, seccade ve tespihle ödüllendirilmiş

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü üyeliği" suçlarından iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ünlü baklavacılar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı tarihlerde çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

FETULLAH GÜLEN TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüpheli Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve Dış Ticaret Genel Müdürü olduğu Mustafa Seyitoğlu'nun da şirket ortaklarından olduğu belirtildi. Serdar Seyitoğlu'nun terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla himmet adı altında örgüt için iş adamlarından para topladığı, toplanan paraları örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle de örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından ödüllendirildiğini, Gülen'in de şüpheliye ödül olarak plaket, namaz takkesi, seccade ve tesbih gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi

"NASIL İFADE VERMELİYİZ"

Şüpheli Serdar Seyitoğlu'nun örgüt mensuplarına gönderdiği "Nasıl ifade vermeliyiz" talimatı doğrultusunda örgütsel bağlarını ve eylemlerini anlatmaktan imtina ettiği ve etkinlik pişmanlıktan faydalanmak istemediği de belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

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2- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI İŞGAL DAVASINDA 5. DURUŞMA

Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL ()

15 Temmuz'da Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 askerin yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda yapılan beşinci duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Davada müşteki olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk duruşmaya gelmedi. Külünk'ün avukatları duruşmada hazır bulundu. Mağdur Nuri Kayhan duruşmaya katıldı. Duruşma tutuksuz yargılanan er Caner Ergen'in savunma yapmasıyla duruşma devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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3- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 36 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye

sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa'nın Merkez ve Sarıgöl Mahallelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde ise aynı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Gözaltı araçlarının emniyet müdürlüğünden çıkışı

-Araçların hastaneye gelmeleri

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Genel ve detay görüntüler

10.02.2017 - 08.36 Haber Kodu : 170210010

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4- DURDURULAN TANKERDE 26 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Mahmutbey-Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunda üzerinde herhangi bir akaryakıt firmasının logosu bulunmayan tankeri durdurdu.

Tankeri güvenli alana çeken polis ekipleri şoför Y.B'ye tankerde ne yüklü olduğunu sordu. Tanker şoförü Y.B. polis ekiplerine araçta dişli yağı olduğunu belirtti. Bunu üzerine polis tankerde yaptığı kontrollerde yüklü maddenin yaklaşık 26 bin litre kaçak akaryakıt olduğunu belirledi. Polis ekipleri, yaklaşık 100 bin lira değerindeki kaçak akaryakıta el koyarak, tanker şoförü Y.B. hakkında işlem başlattı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri araçtaki kaçak akaryakıtı bir kovaya alarak kontrol etmesi ve taşındığı iddia edilen ürünün faturasını incelemesi görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin tankerden aldığı numuneyi incelemesi

-Tankerde taşındığı iddia edilen ürünün faturası

-Genel ve detaylar

10.02.2017 - 11.05 Haber Kodu : 170210029

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5- MALTEPE'DE YOL KENARINDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Maltepe'de yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetten Metin Kaymak (48) adına nüfus cüzdanı çıktı. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

10.02.2017 - 10.38 Haber Kodu : 170210025

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6- ÜNLÜ İSİMLERDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İÇİN DEFİLE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Modacı Dilek Hanif ünlü isimlerin katılımıyla düzenleyeceği defilenin gelirini okul öncesi eğitime destek vermek için Türk Kızılayı İstanbul şubesine bağışlayacak. Hastane Derindere sponsorluğunda 18 Şubat gecesi düzenlenecek olan defilenin tanıtım toplantısı Türk Kızılay İstanbul Şubesi Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın kızı Bahar Büşra Bölükbay, modacı Dilek Hanif, Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülçin Derindere, kareograf Uğurkan Erez, Aşkım Kapışmak ve Deniz Akkaya katıldı.

Toplantında konuşan Aşkım Kapışmak, geçen yıl da bir organizasyon gerçekleştirdiklerini bu yıl da bir defile organize etmek istediklerini ve Dilek Hanif'e ulaştıklarını belirterek, "Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin çok güzel bir projesi var. Türkiye'de 81 anaokulu yapma projesi... Biz de bu defilenin gelirini yine Türk Kızılayı'nın İstanbul şubesi aracılığıyla anaokullarına bağışlayalım istedik" dedi.

Tasarımcı Hanif daha sonra söz alarak "Kızılay Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlarından bir tanesi. Kızılay için bunu yapıyor olmak da benim için son derece mutluluk ve heyecan verici" diye konuştu.

"YARDIMLAŞMANIN EN ÖNEMLİ ADRESİ"

Toplantıya katılan sunucu Deniz Akkaya da dünyanın çok ciddi bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Bu süreçte vicdan ve merhamet artık rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bu duyguları tekrar yaşatabilecek en önemli değerlerimizdendir Türk Kızılayı. Ama bu adresin de sadece bir kan merkezi gibi algılanmasını da kırmak istiyoruz. Burası sadece kan verilen bir merkez değil, aslında yardımlaşmanın en önemli adresi. O anlamda benden talep edildiği sürece her zaman Türk Kızılayı'nın yanında olacağım. Bu özel geceyi de Aşkım ile birlikte sunacağız. Çok önemli isimlerle çalışıyoruz. Çok özel bir gece yapacağız. Bunun sebebi de buradan toplanan paraların küçük çocukların ruhlarına değmesidir" şeklinde konuştu.

DEFİLE HAKKINDA

Şarkıcı Fettah Can'ın da konser vereceği gece 18 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. İş ve cemiyet hayatından isimlerin yer alacağı defilede en az 10 okul yapabilecek miktarda bağış toplanması amaçlanıyor. Defile için ayrıca modacı Dilek Hanif manken, sunucu Çağla Şıkel'in taşıyacağı özel bir kıyafet tasarlarken, farklı bir kaç koleksiyonundan da parçalar bir arada görülebilecek.

Görüntü Dökümü:

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- Kapışmak'ın konuşması

- Hanif'in konuşması

- Akkaya'nın konuşması

- Yıldırım ve Köylübay'ın görüntüsü

- Detaylar

10.02.2017 - 10.04 Haber Kodu : 170210016

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7- MEŞRUBAT KAMYONU AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da yükünü indirdikten sonra hareket eden meşrubat kamyonu, kaldırımdaki bir ağacı kökünden söktü.

Olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketin önünde park ederek meşrubat indiren iki görevli yollarına devam etmek istedi. Kamyon şoförü arkasından gelen bir otomobili son anda görünce yolu ortalamaktan vazgeçti ve kamyonunun kasası, yola biraz eğik ağaca çarptı. Ağaç, kökünden sökülerek devrildi. Bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması veya kamyonun önünde park eden araç olmaması olası başka bir kazayı önledi. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler ekibi gelerek, dalları ve gövdesini parçaladıkları ağacı kaldırdı, cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın olduğu yerdeki ekmek fırınının sahibi Nazmi Biter, fırının önünde park ettiği aracını kazadan kısa süre önce başka bir yere gönderdiğini belirterek, caddenin dar olduğunu, sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonlarında trafiğin kilitlendiğini söyledi. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında kazanın olduğu gibi göründüğünü belirten Biter, "Burası aslında çok işlek bir nokta. Allah'tan o sırada kimse geçmiyordu. Yoksa koca ağaç üzerlerine devrilebilirdi. Çok şükür cana zarar gelmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde olay anı

-Fırıncı Nazmi Biter'in anlatımı

-Ağacı kaldıran görevlilerin çalışmaları (Cep telefonu kamerası)

10.02.2017 - 10.24 Haber Kodu : 170210019

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