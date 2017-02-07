DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI

Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 asker'in yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda yapılan duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu ve 31 tutuksuz sanık katıldı.

Davanın tek Müştekisi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk duruşmaya gelmedi. Külünk'ü duruşmada avukatları temsil ediyor. Mağdur Nuri Kayhan da duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanıkların savunma yapmalarıyla duruşma devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık iddianamede, 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 rütbeli tutuklu ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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2- ALTINDAN TÜNEL GEÇİRİLMESİ PLANLANAN MAÇKA PARKI BÖLGENİN ADETA AKCİĞERİ KONUMUNDA



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul

İstanbul'da altından tünel geçirilmesi planlanan Maçka Parkı, betonlaşmanın arttığı bölgede 138 bin 971 metrekareli yeşil alanıyla adeta bölgenin akciğeri konumunda.

Maçka Parkı'nın Beşiktaşı'ın stadı Vodafone Arena tarafındaki bir bölümü çitlerle kapatıldı. Tamamı ağaçlarla kaplı, yürüyüş yolları ve çocuk parklarının olduğu park, Nişantaşı'nın arka sokaklarından, Dolmabahçe'ye kadar uzanıyor. Park gün boyu, spor yapmaya , dolaşmaya, fotoğraf çekmeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Çevrecilerin parkın büyük bölümünün ortadan kalkmasına neden olacağını iddia ettikleri Maçka parkıyla ilgili İstanbul Büyük Şehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, "Toplam büyüklüğü 138 bin 971 metrekare olan Maçka Parkı'nın 3500 metrekarelik bölümünde tünel girişi için geçici bir çalışma yapılacaktır. Çalışma tamamlandığında 3500 metrekarelik alan eski haline döndürülecek ve 1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır. Çalışma yapılacak alanda 97 adet ağaç bulunmaktadır" ifadelerine yer vermişti. Basın açıklamasında projenin tamamlanmasının ardından bölgede ağaç sayısı azalma değil aksine artış olacağı belirtilmişti.

ÇEVRECİLER EYLEM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan parkta zaman zaman eylem yapan gruplar, projenin park içinde büyük tahribat yapacağını belirtiyorlar. Çevreciler projenin askı süresi bitmeden bölgede kapama çalışmalarının yapıldığını söylüyorlar. Projenin Maçka parkını nasıl etkileyeceği çalışmaların başlayıp tamamlanmasının ardından belli olacak.

İÇİNDEN NEHİR AKIYORDU

Maçka parkının bulunduğu bölgeyle ilgili tarih kitaplarındaki ilk bilgilere, 19. Yüzyıl'ın ortalarında rastlanıyor. Bölge sık ağaçlıklı küçük kulübelerin bulunduğu yanından dere akan bir vadi olarak tanımlanıyor. Bölgenin o dönemde at sürme, piknik ve mesire alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Yine bu dönemde parkın yanından akan nehirde kayık gezileri düzenlendiği söyleniyor. Bu alan 1970'li yılların başında bu alan özellikle evsiz insanların uğrak ve kalacak yeri olarak kullandığı bir bölge haline geldi. Yoğun şikayetler üzerine önce evsiz kişilerin kaldığı küçük kulübeler yıkıldı. 1993 yılında yeniden restore edildi. Ardından parkta tadilat başlatıldı. Bugünkü halini halan park, ufak değişikliklerle günümüze kadar geldi.

Maçka Parkı'nın içinde 2 spor aleti parkı, 2 çocuk oyun alanı, kafeteryalar 1 lokanta, 1 yapay ada ve iç içe toplam 9 yapay havuz bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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(Havadan Görüntüler)

-Maçka Parkı'ndan detay

-Genel ve detaylar

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3- VOLKAN DEMİREL'E "HAKARET İÇERİKLİ TEZAHÜRAT" SORUŞTURMASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcıları Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 17 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sprots Arena'da oynanan basketbol maçında taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Hakaret içerikli tezahürat" başlıklı 14. maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi.

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4- İTÜ'DE "FETÖ" OPERASYONU: 22 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik 20 Ocak Cuma günü başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 akademik ve idari personelin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 22'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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5- AVCILAR SAPIĞI KURBANININ ADI 26 YIL SONRA YAŞATILACAK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Avcılar'da 26 yıl önce iş çıkışı evine dönerken kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bayıltılan ve tecavüz edilip öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci'nin adı, oybirliği ile Firuzköy Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne verildi. Değirmenci'nin yanı sıra, 'Hay'Can' olarak nitelendirdiği hayvanlara sevgisiyle tanınan, 11 yaşında kalp krizinden ölen Ali Yürekli'nin adının da ilçede bir parka verilmesine karar verildi.

Avcılar Belediye Meclisi'nin son toplantısında CHP'li üyelerin önerisi ile dosyası 25 yıllık yasal sürede aydınlatılamadığı için 'faili meçhul' olarak rafa kaldırılan kamuoyunda 'Avcılar Sapığı' olarak nitelendirilen Gülsevin Buket Değirmenci'nin adının unutulmaması için Kadın ve Aile Danışma Merkezi'ne verilmesi ele alındı. Önergede ayrıca, hayvanlara sevgisi ile tanınan 'Kent Konseyi Hayvan Grubu'nun en genç üyesi olan geçen yıl kalp krizinden ölen Muhammed Ali Yürekli ile belediye meclis üyesi Erol Mumcu'nun isimlerinin yaşatılması için iki parka tartışıldı. Mecliste bulunan AK Partili üyelerin de desteği ile önerge oy birliği ile kabul edildi.

YILLARCA KONUŞULAN CİNAYET

1991 yılı sonlarında 5 aylık hamile 23 yaşındaki Gülsevin Buket Değirmenci, bindiği minibüsle E5 karayolunda Avcılar Köprüsü'nde indikten sonra evine giderken, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından okul inşaatına götürülerek tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüştü. O dönem 'Avcılar sapığı' olarak nitelendirilen ve İstanbul'da yakın tarihlerde benzer başka cinayetlerle de işlemiş olabileceği değerlendirilen şüpheli ile ilgili dosya yasal süre olan 25 yılda aydınlatılamayınca 'Faili maçhul' kaydıyla rafa kaldırılmıştı. Aradan geçen çeyrek yüzyılı aşkın süreye rağmen gözyaşı döktüğü kızının acısını ilk günkü gibi hisseden ve dosyanın açılarak katilin bulunmasını isteyen anne Nazire Değirmenci ve ablası Yasemin Değirmenci dosyanın 25 yıl sonra kapatılması ile yıkılmıştı. Gözü yaşlı anne ve kızı belediyenin 10 mahalledeki ev kadınlarına yönelik '1001 Çiçek Kadın Korosu'na katılarak 2 yıl önce gündeme gelmişti.

"HAY'CAN"LARIN DOSTU

Avcılar Kent Konseyi'nde de sokak hayvanları için aktif olarak çalışan, işçi bir baba ile ev kadını annenin iki çocuğundan biri olan Yürekli sınıfını her yıl takdirle geçen 14 yaşındaki Muhammed Ali Yürekli geçen Mayıs ayında fenalaşırken kaldırıldığı Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Derslerinden artan zamanlarında Avcılar'daki sokak hayvanları için uğraşan, Avcılar Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na sık giderek oradaki hayvanlarla ilgilenen ve belediye görevlilerinden aldığı yemleri 'Hay'can' olarak nitelendirdiği hayvanlara veren Yürekli'nin ölümü onu tanıyanları üzmüştü.

Belediye Meclisi'nin kararından mutlu olduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Gülsevin Buket Değirmenci katledildiğinde ilçedeki sağlık ocağında hekimlik yaptığını onun acısını unutamadıklarını belirterek, "Buket, insanın insana yapacağı en büyük, en korkunç zulme ve faili meçhul kalan cinayete uğradı. Bu kararla Avcılar halkının vicdanındaki bu sesi Buket'in unutulmaması adına örtüşrmüş olduk. Bir kadın cinayeti işlenmiş bir kentte bir daha böyle bir şeylerin olmaması ve Buket Değirmenci'yi de asla unutmamamız için adını özellikle şiddet gören kadınların gelip danıştıkları danışma evine verdik . Faili meçhul kaldı ama Buket Değirmenci adı faili meçhul kalmayacak" dedi. Avcılar Belediye Başkanı ayrıca çok sevilen hayvan sever Muhammed Ali Yürekli ve meclis üyesi Mumcu'nun da adını yaşatacaklarını ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öldürülen Gülsevin Buket Değirmenci'nin fotoğrafları

-Gülsevin Buket Değirmenci'nin anne ve kız kardeşinin olayla ilgili anlatımı (Arşiv)

-Geçen yıl ölen Muhammed Ali Yürekli'nin cenaze töreni ve fotoğrafları

-Belediye meclisinin kararı oylanırken

-Belediye Başkanı Gülsevin Buket Değirmenci ve Muhammed Ali Yürekli hakkındaki kararına ilişkin görüşü

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6- THY - NAMİBYA HAVAYOLLARI İLE ORTAK UÇUŞ

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) bir Güney Afrika ülkesi olan Namibya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Namibya (SW) ile havacılıkta kod paylaşımı olarak tanımlanan ortak uçuş anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Namibya ve Türkiye arasındaki güzergâhlarda, iki havayolunun yolcularına daha fazla seyahat imkânı sağlanacağı belirtildi.

Resmen 1 Mart 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilen anlaşmanın imzaları dün akşam THY'nin İstanbul'daki Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve taraflardan üst düzey yetkililerin de katıldığı törende Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa ve THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilal Ekşi tarafından atıldı.

THY Basın Müşavirliği tarafından şu açıklama yapıldı:

"Anlaşmaya göre iki havayolu şirketi arasında, Air Namibia'nın uçuş gerçekleştirdiği Windhoek - Johannesburg v.v. (karşılıklı olarak) ve Windhoek - Frankfurt v.v. hatları ile Türk Hava Yolları'nın uçuş sağladığı İstanbul - Johannesburg v.v. ve İstanbul - Frankfurt v.v. parkurlarında kod paylaşımı yapılabilecek. İlerleyen süreçte, Air Namibia'nın Windhoek - İstanbul v.v. uçuşlarına başlaması hâlinde, ilgili parkur ve İstanbul ötesinde gerçekleştirilen seferlerde de kod paylaşımı yapılarak, anlaşmanın genişletilmesi planlanıyor."

BÜYÜK TECRÜBE

İşbirliğiyle ilgili görüş bildiren Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa, THY gibi hızla büyüyen ve yaygın uçuş ağına sahip bir havayolu şirketiyle kurdukları ticari ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını ve kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın iki havayolu için de verimli olacağından ve yakın gelecekte de genişletileceğinden emin olduğunu belirten Sankwasa imza töreninde şunları söyledi:

"Air Namibia'nın küçük bir havayolu şirketi olması sebebiyle, rekabet gücü yüksek olan havacılık sektöründe, gücünü artırmak için Türk Hava Yolları gibi alanında etkin bir havayoluyla stratejik ortaklık kurması önemli bir adımdı. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu anlaşma, THY ve Air Namibia arasındaki birçok işbirliğinden sadece birini teşkil edecektir."

İmzalanan anlaşma sayesinde iki ülke bayrak taşıyıcısının, yolcularına esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkânını sunduklarını belirten THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilâl Ekşi ise, "Air Namibia büyümesini başarıyla sürdüren bir havayolu ve inanıyorum ki bu işbirliğimiz sayesinde, iş ve gezi amaçlı seyahatlerin teşvik edilmesiyle birlikte taraflar, hem ticari anlamda, hem de kültürel anlamda oldukça önemli kazanımlar elde edecektir" dedi.

Namibya; başkenti Windhoek olan bir Afrika ülkesi. Güney Afrika'nın kuzeybatısında ve Angola'nın güneyinde yer alıyor.