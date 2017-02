DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TATİL BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

* Ders zili çaldı, servisler trafiğe çıktı.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Hasan YILDIRIM / İstanbul

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, okul taşıtları trafiğe çıktı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle bugün öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-D-100 Cevizlibağ'dan trafik görüntüsü

-Okul taşıtlarından görüntü

-Öğrencilerin okula girişinden görüntü

-Okuldan detay görüntüler

-Öğrencilerle röp.

-Genel görüntüler

=============================

2- AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL EDEN ASKERLERİN YARGILANMASINA BAŞLANIYOR

* FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü rütbeli 74 asker ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

* Yerleşkeye gelen araçlar ve içindeki yolcular kontrol noktalarında didik didik arandı.

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını işgale giden 74 askerin yargılanmasına bugün Silivri Cezaevi'nde başlanıyor.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 1'i binbaşı, 2'si de yüzbaşı olmak üzere 14'ü tutuklu 74 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis isteniyor. Tutuklu yargılanan 14 askerin tamamı rütbeli. 60 er ise tutuksuz yargılanıyor.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Dava öncesi Jandarma ekipleri, duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde saat 07.00'den itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı. Yerleşkeye gelen araçlar ve içindeki yolcular kontrol noktalarında didik didik arandı.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık İddianamede, şüpheliler hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Duruşmaya gelen araçların aranması

-Duruşma solonuna giden yollarda askerlerin yoğun güvenlik önlemi alması

=============================

3- NARKOTİM EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, des zili bugün çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, Çocuk Büro Şube Müdürlüğü ve motorize ekiplerle birlikte okul önlerinde uyuşturucu satışını engellemeye yönelik harekete geçti. Üsküdar Lisesi'ne gelen ekipler, okul önünde ve okullara yakın parklarda denetim yaptı.

Narkotik timleri okul önlerinde bulunan kişilerin üzerlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Polisler şüpheli gördükleri araçları da durdurup didik aradı. Daha önce belirlenen okullardaki uygulama okul çıkış saatine kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Narkotim ve diğer polislerden görüntü

-Okuldan görüntü

-GBT yapması

-Şüphelileri araması

-Şüpheli araçları durdurması

-Aracı ve sürücü araması

-Genel ve detay görüntüler

=============================

4- THY REKLAM FİLMİ SÜPER BOWL FİNALİNDE YAYINLANDI



Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Türk Hava Yolları'nın Hollywood starı Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi bu gece Super Bowl finalinin devre arasında yayınlandı.

Amerika'da 51. kez düzenelenen Super Bowl finalinde THY'nin yeni reklam yüzü Freeman ile çektiği reklam filmi yayınlandı. Atlanta Falcons ile New England Patriots arasında oynanan finali yaklaşık 188.5 milyon sporseverin izlediği belirtiliyor. Yayıncı kuruluşun 45 saniyelik bir reklam filmi için 5 milyon dolar talep ettiği final karşılaşmasında, THY geçen yıl da "Batman&Superman" reklam kampanyasıyla yer almıştı. Dev final 170 ülkede canlı yayınlandı. Ünlü oyuncu reklam filmi için THY ile 1 milyon 250 bin Euro'ya anlaşmıştı.

Hollywood starı Morgan Freeman, Türk Hava Yolları, uçağının içinde çekilen filmin içinde şunları söylüyor:

"Kimilerimiz keşfedilmenin peşine düşer, heyecanla yola çıkarlar. Dünyaları buluşturup farklılıklardan keyif alırlar. Eğer siz de bizim gibi bu muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız. Şimdi. Dünya daha büyük. Keşfet"

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Reklam filmi

=============================

5- BERBER, AYNI ZAMANDA MÜZİK TUTKUNU OLUNCA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Avcılar'da bir berberde başlatılan gitarla canlı müzik görenleri şaşırttı.

Berber Öztürk Karahan, önümüzdeki günlerde açacakları yeni bir şube için eleman ararken, kendisine başvuran Adana'nın Ceyhan İlçesi'nden çalışmak için İstanbul'a gelen 21 yaşındaki Necdet Bencik'in aynı zamanda müziğe düşkün olduğunu ve iyi gitar çaldığını öğrendi. Daha önce Antalya'daki çeşitli kafe veya barlarda canlı müzik yaptığını söyleyen, aynı zamanda 8 yıldan bu yana berberlik yapan Bencik, Karahan'ın "Burada traş molalarında dinlenirken, içinden geldiği zaman gitar çalabilirsin" önerisi üzerine tıraş aralarında gitarıyla sevilen şarkıları söyledi. Bu uygulama müşterilerin hoşuna gitti. Ay-yıldızlı dekoru ile dikkat çeken Öztürk Karahan, Bencik ile ilgili "Devamlı usta ihtiyacımız oluyor. Yeni şubemiz için ilan verdik. Arkadaşımız geldi. Görüştüğümüz sırasında müzisyen olduğunu anladık. 'Boş, sakin zamanlarımızda devamlı müzik olsun, farklı bir şey yapalım' dedik. Arkadaşımızın gitar çaldığını görünce öğrenmek isteyen çocuklar 'Bize ders versin' demeye başladı. Çok hoş oldu. Müşterilerimiz bunu çok sevdi" dedi.

Necdet Bencik, 8 yıl önce berberlik yaparken müzikle uğraştığını, Antalya'da çalıştığı sırada gündüzleri berberde çalışırken, akşamları kafe veya barlarda gitar çaldığını belirterek; şunları söyledi:

"Öztürk ağabeyin yanına geldim. Müzikle uğraştığımı öğrenince böyle bir proje başlatalım dedik. İnsanlar tıraş olurken, aynı zamanda canlı müzik yapıyoruz. Bu uygulama insanlara terapi gibi. Hocamın 'Müziksiz hayat hatadır' diye sevdiğim lafı vardı. Ben de nerede nasıl olursa olsun hep müzik yapmaya çalışıyorum. 'Berberlik mi müzik mi?' diye sorarsanız benim için müzik ön planda. Çaldığım şarkılar, slow, rock, eski sanatçıların şarkıları türküler oluyor. O an hangisi olursa. Bazen görünce şaşırıyorlar. Sadece berberlik yapmaya başlayınca müzikten, müzik yapınca da berberlikten uzak kalıyorum. Şu an ikisini beraber götürüyorum. Sıkıntı yok. Burada çaldığımda istek şarkı isteyenler de oluyor. Bildiğim varsa söylerim. Şu an başlasam sabaha kadar sürer. Bir berberde hem berberlik yapan hem canlı müzik yapan görmedim. İlk uygulama benim herhalde."

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Necdet Bencik, tıraş yaparken

-Necdet Bencik, gitar çalarken

-Müşterilerin röportajları

-Öztürk Karahan, müzisyen canlı müzikle tıraş ile ilgili konuşurken