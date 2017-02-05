DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM'I TARABYA KÖŞKÜ'NDE KABUL EDECEK

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı bugün Tarabya Köşkü'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 15.00'da gerçekleşeceğini kaydetti.

///////////////////////////////////

2- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM TARABYA KÖŞKÜ'NDE....

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya'da kabul edeceğinin duyurulmasının ardından Başbakan Yıldırım, Tarabya Köşkü'ne geldi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü

Başbakan Yıldırım'ın konvoyundan görüntü

Genel ve detaylar

05.02.2017 - 15.11 Haber Kodu : 170205078

////////////////////////////////////

3 - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: EY KEMAL BEY, UYAN ARTIK TÜRKİYE REJİMİNİ SEÇTİ (1)



Hakime TORUN - Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL ( )

Başbakan Binali Yıldırım "Fikirtepe kentsel dönüşüm konutları" temel atma töreninde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Bu anayasa değişikliği baldır kaymaktır bu da güzel. Memlekette faydalı güzel bir şey olsa CHP hemen harekete geçer. Bunları hatırlayın. Başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'bu bir rejim meselesi' dediler. Demokratik bir uygulamayı 28 Şubat kalıntısını kaldırırken bile CHP bu bir rejim sorunudur diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bu değişikliğe ne diyecek? Ey Kemal bey uyan artık Türkiye rejimini seçti. Cumhuriyeti daha da ileriye taşıyacak anayasa değişikliğini milletimizin huzuruna getiriyoruz. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir. PKK, FETO, HDP hayır diyor onun için evet diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Nisanda refarundamda bu millet dersini verecek. Evet mührünü vurarak hesabını soracaktır."

Görüntü dökümü:

---------------------



-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Katılanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

05.02.2017 - 14.04 Haber Kodu : 170205057

05.02.2017 - 15.23 Haber Kodu : 170205080

05.02.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170205081

05.02.2017 - 15.26 Haber Kodu : 170205082

05.02.2017 - 15.28 Haber Kodu : 170205083

///////////////////////////////////////

4- BARIŞ MANÇO ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI...

*BARIŞ MANÇO'SUZ 18 YIL…

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Sanatçı Barış Manço, ölümünün 18. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı. 1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço için Barış Manço Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Şehir Hatları tarafından düzenlenen anma etkinliği, sanatçının adını taşıyan vapurunun Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden hareket etmesiyle başladı. Barış Manço'nun fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Barış Manço'ya gidiyoruz" yazılı afiş asılan vapurda, sanatçının kardeşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranları bir araya geldi. Barış Manço vapuru Kadıköy'den sonra Kabataş İskelesi'ne, ardından da Kanlıca İskelesi'ne uğradı. Barış Manço hayranları yolculuk sırasında Barış Manço'nun sevilen şarkılarını hep beraber söyledi. Sanatçının hayranları, Kanlıca'da kendilerine tahsis edilen otobüslere binerek ya da yürüyerek mezarlığa gitti. Mezarı başında anılan Barış Manço için dualar edildi. Törene sanatçının eşi Lale Manço Amerika'da olduğu için katılamadı. Törenin ardından sanatçının kardeşi ve çocukları birbirlerine sarıldı. Barış Manço hayranı bir tiyatro sanatçısı Zeynep Dengiz'in elindeki Barış Manço bebeği ilgi odağı oldu.

"BARIŞ MANÇO'NUN İZİ NESİLDEN NESİLE AKIYOR"

Sanatçının oğlu Batıkan Manço hiçbir zaman bu etkinliklerde yalnız bırakılmadıklarını söylerken, diğer oğlu Doğukan Manço ise, " Bunca zaman en büyük desteği 'Barışseverler'den aldık bunca zaman. 15 senedir Kadıköy'den kalkıp iskelelere uğrayıp 'Barışseverler'i alıp Kanlıca'ya ziyarete gidiyoruz. Bin 400 kişilerin olduğu zamanlardan sonra son iki senedir bu sayının üstüne çıktı. Zaman geçtikçe insanların özlemi artıyor. Barış Manço'nun unutulmadığını kendi çocuklarını getirerek bir kez daha gösteriyorlar. Dolayısıyla Barış Manço'nun izi nesilden nesile akıyor. En büyük misyonlarımızdan bir tanesi Barış Manço'yu yeni nesillere aktarmaktı ve bunun olduğunu görüyoruz. Zaten gücümüzü de buradan alıyoruz. Dilerim bu böyle yıllar boyu sürer" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Vapurun görüntüsü

-Vatandaşların vapura binmesi

-Manço'nun çocuklarının vatandaşları selamlaması

-Pankartın görüntüsü

-Vapur'da söylenen şarkılar

-Manço'nun oğulları ile röp

-Mezarlıktaki anma

-İnci Manço'nun görüntüsü

-Dua edilmesi

-Barış Manço bebeğiyle bekleyen Dengiz

-Dengiz ile röp

-Genel ve detaylar

05.02.2017 - 13.50 Haber Kodu : 170205055



///////////////////////////

5 - (Geniş Haber) SERVİS MİNİBÜSÜ METROBÜSE ÇARPTI: 7 YARALI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL



Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan servis minibüsü, metrobüs yolundaki bariyerleri aşarak karşıdan gelen metrobüse çarpıp kendi yoluna savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 08:30 sıralarında Küçükçekmece Metrobüs Durağı'nın yakınında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halindeki 34 YK 1692 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Ömer Aydın, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis minibüsü, metrobüs yolundaki bariyerleri aşarak karşıdan gelen metrobüse çarptı ve ardından kendi yoluna savruldu.

TOPLAM 7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki 4 yolcu ile servis minibüsündeki 3 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrobüs ve servis minibüsü yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlanırken, Küçükçekmece'den D-100 Karayolu Ankara istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan metrobüs ile servis minibüsünün olay yerinden kaldırılmasının ardından her iki yolda normale döndü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yapan metrobüsteki yolculara müdahale edilmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralıları sedye ile ambulansa taşıması

-Yaralılardan detay görüntüler

-Kaza yapan metrobüs ve servis aracından görüntü

-Trafik yoğunluğundan detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

05.02.2017 - 09.23 Haber Kodu : 170205013

05.02.2017 - 09.37 Haber Kodu : 170205014

/////////////////////////////////

6- SURİYELİ ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNİ SÖMESTRDE KENT ENSTİTÜSÜNDE SÜRDÜRDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Ülkelerindeki iç savaştan aileleri ile birlikte kaçtıkları İstanbul'da aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Avcılar'da geçen yılın sonunda başlatılan proje ile sokakta mendil satarken bulunan 208 Suriyeli çocuk, aileleri ile görüşülerek okula kaydedilmişti. Bu çocuklar eğitimlerini sömestr tatilinde belediyeye ait kent enstitüsünde çeşitli etkinliklerle sürdürdü. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü mobil huzur timlerinin geçen yıl başlattığı 'Sokaktan Okula Projesi' ile sokakta mendil satarken bulunan 208 Suriyeli çocuğun Avcılar'daki ailelerine ulaşıldı ve onların eğitim görmeleri sağlandı. Proje kapsamında bu çocuklar, Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencilerinin eğitimi ardından 15.30-20.00 saatleri arasında ilçedeki ailelerinin okula gönderdiği diğer Suriyeli çocuklarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminden geçirilen kitaplarla Türkçe ve Arapça eğitime alındı. Suriyeli çocuklar burada UNICEF'in öğretmen ücretlerini vererek sağladığı destekle eğitimden yoksun kalmamış oldu. Avcılar Belediyesi, okulların sömestr tatiline girmesi üzerine Cihangir Mahallesi'ndeki Kent Enstitüsü'nü aralarında mendil satanların da bulunduğu Suriyeli çocuklara açarak, eğitimlerini burada sürdürmelerini sağladı.

SÖMESTRDE DE EĞİTİMLERİ SÜRDÜ

Kent Enstitüsü'nde Suriyeli çocuklara yaşlarına uygun olarak uzman eğitmenler yardımı ile Türkçe, İngilizce, matematik gibi derslerin yanında çeşitli sanat dallarında eğitim verildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, çalışmalar hakkında bilgi alırken, İstanbul Üniversitesi Kampusu Metrobüs Durağı'nda kağıt mendil satan Suriye'nin Halep kentinden İstanbul'a ailesi ile gelen 10 yaşındaki İbrahim de polis tarafından bulunarak, kent enstitüsüne getirildi. Bugüne kadar hiç okula gitmediğini 8 kardeş olduklarını 10 kişilik ailesi ile Esenyurt'ta oturduklarını belirten çocuk bir süre yaşıtlarını izledikten sonra komşu ilçedeki ailesine teslim edildi.

AMAÇ; LAİK, DEMOKRATİK DÜZENLERE UYUMLU BİREYLER"

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Türkiye'de konuk edilen Suriyeli çocukların laik rejime düşman olarak değil, insanlığa faydalı birer birey olarak; bilimin ışığında ilerlemelerini arzu ettiklerini anlatırken şöyle dedi: "Avcılar'da mendil satarken bulunan çocuk, Emniyet Müdürlüğümüzün çocuk şubesinde psikolog bir polisimiz tarafından, onu korkutmadan, incitmeden, başına ne geleceği endişesi taşımadan alınıp getiriliyor. Ailesi Avcılar'da oturuyorsa onun mendil satmasını değil, ihtiyaçlarının giderilmesi, okulda olmasını amaçlıyoruz. Çocukların sokakta yatması, mendil satması kabul edeceğimiz bir şey değil. Avcılar, çevre ilçelere oranla fazla göç almıyor. Kamu kuruluşları olarak yaptığımız işbirliği ile o çocuklar okula gidiyor. Tatil döneminde bu çocukların bilim, sanat ve kültür eğitimi alacakları sınıflar açtık. Çocukların 1 gününün bile boş geçmemesi lazım. Oyun bile eğitimdir. Onları ailelerinden ayrı değerlendirip oyunla tanıştırmamız gerekiyor. Almanya ve diğer ülkelerdeki sosyal demokrat belediyeler de bizim gibi büyük önem verdikleri çocuklara odaklı çözüm düşünüyorlar. Çocukların geleceğini toplum mühendisi gibi şekillendirebilirsiniz. Çocukların donanımlarını arttırırken laik, demokratik düzenlere düşman veya karşı bireyler değil uyumlu bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz."

Görüntü Dökümü:

------------------------

Suriyeli çocuklardan görüntüler

Arapça ve İngilizce şarkı söyleyen çocuklar

Atık malzemelerden oyuncak yapan Suriyeli çocuklar

Metrobüs durağından getirilen Suriyeli çocuk ve belediye başkanı

Belediye Başkanı proje ile ilgili bilgi verirken

05.02.2017 - 10.17 Haber Kodu : 170205030

//////////////////

7 - POLİSTEN "UYUŞTURUCU" OPERASYONU...

Haber : Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 Ocak 2017 günü Beyoğlu ilçesinde yapılan operasyon kapsamında, 1 kilo 450 gram ot esrar, 81,10 gram toz esrar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 30 adet fişek, 21 adet sahte plaka, 1 adet polis tepe lambası, 1 adet telsiz, 2 bin 65 TL para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 erkek şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen şahıslardan H.D. isimli şahıs tutuklanmış, İ.H.D ve S.D isimli şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü: (Polis kamerası)

-------------------------

-Ele geçirilen esrardan görüntü

-Ele geçirilen diğer malzemeler

-Genel ve detaylar

05.02.2017 - 13.39 Haber Kodu : 170205050

///////////////////////////////////

8 - KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ FESTİVALDE 2.5 TON HAMSİ DAĞITILDI

Ezgi ÇAPA-Özden ATİK/İSTANBUL, ()

Küçükçekmece Belediyesi, 'Hamsi Festivali' kapsamında binlerce kişiye hamsi dağıttı. Dev kazan ve ızgaraların kurulduğu meydana x ray cihazlarından geçerek girenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

"2 BUÇUK TON HAMSİ SERVİS EDİLECEK"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ev sahipliği yaptığı festivalde aşçı önlüğü ve şapkası giyerek ocakların başına geçti. AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın da katıldığı festivalde yaklaşık 15 bin kişiye 2,5 ton hamsi dağıtılacağını söyleyen Temel Karadeniz "Yağmurlu havaya rağmen yoğun bir ilgi var. Küçükçekmecelileri çeşitli etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Bu bir balık festivali değil, 'hamsi festivali'. Hemşerilerimiz hamsini bir balık olmadığını söylüyor, 'hamsi hamsidir' diyor. Biz de onlara katılıyoruz" dedi. Karadeniz "Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyenlere inat bu tür festivallerle, çeşitli bahanelerle bir araya gelerek ülkemizdeki birliği, beraberliği, coşkuyu, aşkı göstermeye çalışıyoruz. Bugünkü bahanemiz ise 'Hamsi'. Güzel ve lezzetli bir bahane. Allah ülkemizi neşeden, huzurdan, refahtan ayırmasınö temennisinde bulundu.

KARADENİZ RÜZGARI ESTİ

Karadeniz ezgilerinin yankılandığı ikincisi düzenlenen festivalde Grup İmera, tulum sanatçısı Nihat Akdemir, Cemil Kaya, Erkan Yeşilyurt ve Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu da sahne aldı. Ellerinde hamsi ekmekle ayrılan vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen güzel anlar yaşadıklarını söylediler. Başakşehir'den geldiğini söyleyen Mahmut Sekman "İki ekmek yedim. Dayımın hakkını da yedim. Gerçekten çok güzeldi. Yapanların eline sağlık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

Hamsi dağıtımından görüntü

Sıraya giren vatandaşlardan görüntü

Güvenlik önlemleri

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile röp.

Vatandaşlarla röp.

Sahneden ve meydandan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

05.02.2017 - 15.37 Haber Kodu : 170205084