DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BEYOĞLU'NDA 50 ARACIN LASTİĞİNİ PATLATTILAR

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Beyoğlu'nda sokakta park halindeki 50'ye yakın aracın lastikleri patlatıldı. Polis, araçların lastiklerini patlatanlarını arıyor.

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Hacızeynel Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Park halindeki 50'ye yakın otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi. Saldırganlar araçlardan bazılarının dikiz aynalarını da kırdı.

SABAH KALKTIKLARINDA GÖRDÜLER

Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu gördü. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bazı otomobil sahipleri lastiklerini kendi imkanları ile değiştirmeye çalışırken bazı vatandaşlar ise lastikçi çağırdı.

Ömer Burgaz isimli araç sahibi "Sabah kalktık ve geldik aracımın lastikleri kesilmiş. Lastikçi çağardık. Komple bütün sokaktaki araçların lastiklerini kesmişler" diye konuştu.

Sokak sakini Vedat Erdoğan, "Boydan boya arabaların lastiklerini bıçaklamışlar. 40-50 aracın lastiklerine bıçak sokup çıkarmışlar" dedi.

"ALIYOR ELİNE BIÇAĞI MİLLETİN CANINI YAKIYOR"

Mahallede esnaf olan Ali Coşkun "Sabah kalktık geldik buraya tekerler patlak. Komşunun arabasının tekeri iki tanesi birden patlamış, bizim arabanın tek tekeri patlamış. Artık insanlar şaşkın bir şekilde bakıyor. Bundan iki sene öncede buna benzer bir şey olmuştu. Alıyor eline bıçağı canı sıkılıyor boydan boya geçerken milletin canını yakıyor. Evimin önünde park yeri yok diye dükkanımın önüne park etmiştim. Sabah geldim komşu 'Tekerim patlak' dedi" ifadelerini kullandı.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Patlamış lastiklerden görüntü

-Lastikleri patlatılmış araçlardan görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Lastik değiştiren araç sahiplerinden görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

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2- 49 İLDE YAPILAN FETÖ OPERASYONU'NDA 91 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste, 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 177 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi 27 Ocak Cuma günü, 60 kişi ise 3 Ocak Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 24'ü adli kontrol talebiyle, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



50 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ GÖZALTINA ALINDIKLARI İLLERDE DEVAM EDİYOR

Sorguları devam eden 50 şüphelinin işlemleri gözaltına alındıkları illerde devam ettiği öğrenildi. 58 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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3- TOPLU TAŞIMADA SİVİL DENETİM UYGULAMASI BAŞLADI

* Ankara'dan yolcu otobüsüne bilet alıp binerek İstanbul'a gelen polis memuru, kural ihlallerini bildirerek sürücünün ceza almasını sağladı.

* Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı toplam 190 TL para cezası kesti.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda Ankara'dan İstanbul'a özel bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru kural ihlallerini bildirerek sürücünün ceza almasını sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a yolcu olarak gelen sivil polis memuru, sürücünün kural hatalarını yol boyu takip etti. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüs girişte trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı toplam 190 TL para cezası kesti.

UZUN YOLCULUKLARDA YAŞANABİLECEK KAZALARIN ASGARİ SEVİYEYE İNDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi uygulama hakkında yolculara bilgi verdi. Polis memuru Aslan Yılmaz, uygulamanın uzun yolculuklarda yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yılmaz, "Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca görevli olarak otobüse bindik. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı" dedi.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden yolcular ise "Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben otobüslerde emniyet kemerinin zorunda olduğunu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemerlerimizi takacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Otogardan görüntü

-Trafik polisi

-Otobüsün durdurulması

-Polisin kendini tanıtması

-Yolculardan görüntü

-Sürücüden görüntü

-Sürücüye ceza yazılması

-Polis memuru Yılmaz ile röportaj

-Yolcular ile röportaj

-Detaylar

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4- (ÖZEL)

ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ PATLAMALAR PANİĞE YOL AÇTI

Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

Bahçelievler'de bir elektrik direğinden sıçrayan kılıvcım ve yaşanan patlamalar sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, önceki gün Bahçelievler'de meydana geldi. Elektrik direğindeki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Elektrik direğinden patlamalar eşliğinde kıvılcımlar sıçradı.

KIVILCIMLAR SOKAĞI AYDINLATTI

Sokağı aydınlatan patlamalar sırasında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kıvılcımların sıçradığı iki araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. Sokak sakinleri direğin çevresinde bulunan araçlarını olay yerinden uzaklaştırdı. Alevlerin sıçradığı bir ağaçtaki yangın ise vatandaşlar tarafından söndürüldü. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve elektrik ekipleri yangına müdahale etti. Olay anında yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Cep Telefonu)

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-Elektrik direği

-Yaşanan patlamalar

-Araçların üzerine düşen kıvılcımlar

-Yanan ağaçtan görüntü

-Vatandaşların müdahale etmesi

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Detaylar