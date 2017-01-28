DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - BAKAN IŞIK, YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERLE İLGİLİ KARARINI DEĞERLENDİRDİ (2)

* Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,

"Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum; bu bir yargı kararı değildir. Bu karar siyasi bir karardır"

"Yunanistan bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar (A-582) teslim törenine katıldı.

Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törende Bakan Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 darbeci askerin Yunanistan'a kaçtığını belirterek, "Bizim komşu ülkemiz Yunanistan'dan en tabi beklentimiz bunların bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargısının önüne çıkarılmaları ve eğer masumlarsa yargı önünde aklanmaları. Masum değillerse de gereken cezayı almaları. Ama maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum; bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal, adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Bir grubun darbeye katılması için darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin, daha ne gerekiyordu ki Türkiye'ye iade edilsin" dedi.

"YUNANİSTAN'DAN ACİLEN BEKLEDİĞİMİZ…"

Bakan Işık, "Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok karar aldığını biliyoruz. Yunanistan bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesi. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Işık'ın konuşması

- Detaylar

28.01.2017 - 11.55 Haber Kodu : 170128041_

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(Geniş Haber )

2- MEHMET EKİNCİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER - Yaşar KAÇMAZ İstanbul Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Dün Yalova'da gözaltına alınan ve geceyi Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

"HAİNLERLE İŞİM OLMAZ"

Adliye girişinde basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" diye sorması üzerine Ekinci "Memleketimiz büyük saldırı altında. İnşallah doğrular bulunur. Ben kendimi devletine adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin…ö diye cevap verdi. Mehmet Ekinci'nin ellerinin kelepçeli olmadığı görüldü. Ekinci , Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak, Selam Tevhid Kumpası Davası'nda ifade verecek.

YALOVA'DA DÜN YAKALANMIŞTI

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova'da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekinci'nin adliyeye getirilmesi

-Ekinci'nin konuşması

-Genel ve detaylar

28.01.2017 - 10.58 Haber Kodu : 170128032_

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(ek görüntü)

3- ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA SU ALAN GEMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DENİZE GÖMÜLDÜ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bir kısmı suya gömüldü.

Zeytinburnu açıklarında uzun süreden beri demir aldığı öğrenilen ve batmaya başlayan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin sabah saatlerinde büyük bir kısmının suya gömülü olduğu görüldü. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botları da geminin çevresinde bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin görünen kısmından detaylar

-Çevresindeki tahlisiye botlarından görüntüler

-Genel görüntüler



28.01.2017 - 08.55 Haber Kodu : 170128014

28.01.2017 - 11.31 Haber Kodu : 170128039

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4- BEYKOZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

- Evde saksılar içinde hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Beykoz'da bir eve geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenledi.

Polis kamerasına yansıyan operasyonda 42 saksı içinde hint keneviri, 5 lamba, 7 güç kaynağı, 2 havalandırma düzeneği, 4 ısıtıcı fan, 6 bidon bitki vitamini, 3 çuval gübre, ısıtıcı, dijital ısı göstergesi ve ortam nemlendirici cihaz ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan S.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli S.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin eve girmesi

-Evde bulunan uyuşturucu maddeler

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

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5- EMITT'TEKİ 'SIRA GECESİ MÜZİKLİ' TANITIMA UYARI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Beylikdüzü'nde kapıları bu yıl 21'inci kez açılan' Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan kent ve kuruluşlar birbirinden renkli tanıtımlarla ilgi çekmeye çalışıyor. Güneydoğu kültürünü tanıtmak amacıyla yöresel müziklere önem veren Mardin ve Şırnak stantlarına EMITT yöneticileri 'Yüksek ses' nedeniyle uyarı yaptı.

Perşembe günü 70 bin metrekare kapalı alan ve 12 salonda, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı buluşturan, yarın akşam sona erecek EMITT'te birçok kent de turizmden payını alabilmek ve tanıtım yapabilmek amacıyla ziyaretçileri stantlarına çekmeye çalıştı. Yöresel ürünlerin yanı sıra tesislerin tanıtılmaya çalışıldığı fuarın ilgi çeken stantları Dicle Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile fuara katılan Güneydoğu kentleri oldu. Güneydoğu kentleri yöresel tatların yanı sıra tarihi ve turistik yörelerini tanıtan broşür, CD, kataloglar dağıtırken, yöresel lezzetler ve müzikler de unutulmadı.

Terör olaylarının olumsuz etkilediği yörelerden Şırnak'taki yöresel ürünlerin ve tarihi yerlerin tanıtıldığı stantta üzerlerinde yöreye özgü 'şal şapik' olarak bilinen kıyafetli halk oyunları ekibi gösteri sunarken zaman zaman davetliler de kendilerine eşlik etti. EMITT'e katılan firma ve kuruluş sayısının fazla olması ve fuarın kapalı alanda yapılması nedeniyle bu yıl gürültüyü önlemek amacıyla daha etkili denetim yapıldı. Şırnak ekibi bu nedenle yöresel oyunlarda davul yerine tef kullanmak zorunda kaldı.

SIRA GECESİNE UYARI

Yöresel yemeklerin yanı sıra 'Mırra' olarak bilinen acı kahvenin, badem şekeri ve leblebinin ziyaretçilere ikram edildiği Mardin standında günün çeşitli saatlerinde düzenlenen 'Sıra gecesi' de ilgi çekti. Aynı zamanda gümüş işlemeciliği ile ünlü Mardin'deki el sanatları da ziyaretçilere sergilendi.

Mardin Müze Müdürlüğü'nün bu yıl üstlendiği tanıtımda üzerlerinde yöresel kıyafetler bulunan görevliler cümbüş, darbuka, keman ve kanun eşliğinde yöresel müzikleri çalarken görevliler de yörenin vazgeçilmez lezzetlerinden çiğköfte yoğurdu. Bir anda stand ziyaretçi akınına uğrarken, bazı görevliler ve davetliler oynayarak müziğe eşlik etti. Ancak fuar görevlilerinin uyarısı ile 'sıra gecesi 'fazla uzun sürmedi. Stanttaki görevliler 1500 kilometre uzaktan yöreyi tanıtmak için geldiklerini canlı kültürü tanıtmaya çalıştıklarını, kendilerine biraz daha toleranslı yaklaşılmasını beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Fuardan görüntüler

-Şırnak standında halay çekilerek Kürtçe türkü söylenirken

-Mardin standındaki telkari (gümüş işlemeciliği)

-Mardin standında çiğ köfte yoğrularak sıra gecesi canlandırılırken

28.01.2017 - 10.49 Haber Kodu : 170128027

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6- SEVDA KARACA VE CENGİZ ÖZKAN'A 'YAŞAYAN DEĞERLERİMİZ' ÖDÜLÜ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Şiir ve müziği bir araya getirerek geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen 'Kardelen Grubu', '1971 Türkiye ve Avrupa Sinema Güzeli' Sevda Karaca ile Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan'a 'Yaşayan Değerlerimiz' ödülü verdi.

Aralarında çok sayıda tanınmış şair ve sanatçının bulunduğu 'Kardelen Şiir ve Müzik Grubu', 45'inci programını Avcılar'da düzenledi.

BİLET YERİNE EN AZ 1 OKUNMUŞ KİTAP

Avcılar Belediyesi ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz etkinlikte davetlilerden bilet parası vermeyecekleri vurgulanırken, Doğu veya Güneydoğu'daki köy okullarına gönderilmek üzere okunmuş en az birer kitap getirmeleri istendi. Davetliler bu çağrıya uyarak ellerindeki kitaplarla Yıldız Kenter Sahnesi'ne gelirken birçoğu hazırladıkları koliyi verilen adrese göndereceklerini söyledi.

Gecede Sefer Kocakaya, Yusuf Ziya Leblebici, Bedrettin Güreş, Turan Karatepe, Özgür Gönül kendilerinin ve tanınmış bazı isimlerin şiirlerini okudu. Grup üyeleri de saz ve sözle sevilen deyiş ve türküleri seslendirdi. Programın son bölümünde 1971'de Türkiye ardından İtalya'da düzenlenen 'Avrupa Sinema Güzeli' yarışmasının birincisi, 48 filmde oynayan, ayrıca bir dönem dillerden düşmeyen 'Tanımazsın Beni' ve 'Çık Ortaya' şarkılarını üne kavuşturan Sevda Karaca ile 1989'dan bu yana TRT sanatçısı olan birçok sevilen türküyü üne kavuşturan Cengiz Özkan'a 'Yaşayan Değerlerimiz' plaketi verildi.

Playback olarak iki şarkısını okuyan, Sevda Karaca, Avcılar'da konser vermeye hazır olduğunu söyledi. Cengiz Özkan da, böyle bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu ifade ederek mini konser verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Etkinliğe gelenler kitapları masaya bırakırken

-Sefer Kocakaya, bilet yerine kitap uygulamasını anlatırken

-Sevda Karaca'nın eski fotoğrafları

-Konserlerden ve şiir dinletilerinden görüntüler

-Sevda Karaca'ya plaketi verilirken ve şarkılarından bölümler

-Cengiz Özkan sahnede

28.01.2017 - 10.50 Haber Kodu : 170128028