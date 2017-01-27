DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU : 1'İ CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ocak Çarşamba günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1'i canlı bomba şüphelisi olduğu iddia edilen 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün gece mahkemeye sevk edilen şüphelilerden canlı bomba şüphelisinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.

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2- BUZLANAN YOLDA KAZA YAPAN ARACA YARDIMA GELENLERİN ZOR ANLARI

- İtfaiye yola inemedi, çevreden yardım etmek isteyenler düşmekten kurtulamadı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Beykoz'da bir araç, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza yapan aracı kurtarmak isteyen itfaiye ve çevredekiler buzlanan yolda zor anlar yaşadı.

Kaza sabah saatlerinde Kavacık Zambak sokakta meydana geldi. İşe gitmek için aracına binen Müslüm Şimşek sokağın buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazadan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, aracı çıkarmak için olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



AYAKTA DURAMADILAR

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler zincir ve ip yardımıyla aracı kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalar yardım etmek isteyen çevredekiler ayakta durmakta zor anlar yaşadı. Bir kişi buzlanma nedeniyle yere düştüğü ve kalkarken çevreden yardım istediği görüldü. İtfaiyenin kısa süren çalışmaları sonucu mahsur kalan araç kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Sürücü ile röp

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Vatandaşların ekiplere yardım etmesi

-Yerdeki buzlanma

-Vatandaşların yürürken zorluk çekmesi

-Bir vatandaşın kayması

-Yere düşmesi

-Çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi

-Aracın kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler



27.01.2017 - 10.42 Haber Kodu : 170127035

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3- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İŞGALİ DAVASI;5' İNCİ DURUŞMA BAŞLADI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın beşinci duruşması başladı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alınıyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezae İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 7'si katıldı.

İlk dört duruşmada 28 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Duruşmada, sorgusu biten tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alınmaya başlandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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(EK GÖRÜNTÜYLE)

4- ÜSKÜDAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Uğur AYAZSIN / İstanbul,

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangın itfaiye erleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Üsküdar Murat Reis Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada dün saat 22.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın ahşap olan çatı katında çıkan yangın kısa sürede alt katlara sıçradı. Tavan ve zemin kısmı ahşaptan olan binanın üst kısmını alevler kaplarken yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye erleri yan binaların balkonlarına çıkarak müdahalesini sürdürdü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

YANAN DAİREDE TEK KİŞİ YAŞIYORDU

Yanan dairede bir kişinin tek başına yaşadığı öğrenildi. Görgü tanıkları, yangını hemen fark eden vatandaşların binayı kısa sürede terk ettiğini söylediler. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.İtfaiyenin kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları saat 04.00'a kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye

-Vatandaşlar

-Röportajlar

-İtfaiyenin başka binanın balkondan müdahalesi

-Polis, sağlık ekibi

-Vatandaşların uyarılması

-Bu sabah çekilen görüntüler (ek)

26.01.2017 - 22.45 Haber Kodu : 170126197

26.01.2017 - 23.02 Haber Kodu : 170126198

26.01.2017 - 23.21 Haber Kodu : 170126201

27.01.2017 - 09.21 Haber Kodu : 170127019

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5- DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'IN BOŞANMA DAVASI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın ilk celsesi bugün İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kutluay ve Şener katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren ve gizli yapılan celsede avukatlar delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdiler. Dava ertelendi.