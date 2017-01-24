DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SABİHA GÖKÇEN'E BASKIN DAVASI; UZMAN MÜMTAZ AKYILDIZ"BAŞIMIZDAKİLER HAİNSE BİZ NE YAPALIM?"



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

Darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru giderken cep telefonuna baktığında Başbakan'ın, ordu içinde kalkışma olduğunu ifade eden habere rastladığını belirterek, "Zaten havalimanına gelince kandırıldığımızı anladık. Biz erbaşız, emir verme yetkimiz yoktur. Başımızdaki adamlar vatan haini ise biz ne yapalım" dedik.

DAVADA İKİNCİ GÜN

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 5'i katıldı.

'BAŞIMIZDAKİ ADAMLAR VATAN HAİNİ İSE BİZ NE YAPALIM'

Duruşmada tutuklu sanıkların sorgusuna geçildi. Sorgusu yapılan Zırhlı Muhabere Aracı şoförü Uzman Erbaş Mümtaz Akyıldız Perşembe günü bölük nöbetçi iken bölük komutanının gelerek bir liste hazırladığını söyledi.

Komutanın sabah içtimada listeye yazdığı askerleri ayrı yere topladığını belirten Akyıldız, içtimadan sonra dinlenmek için odasına çekildiğini, ancak gelen telefon üzerine garaja gittiğini belirterek, "Bir süre sonra beni aradılar, garaja gittim. Çok sayıda asker toplanmıştı. Bölük komutanı ikinci bir emre kadar burada beklememiz gerektiğini söyledi. Sinan Astsubay cephaneye çıkmamızı istedi. Cephaneyi aldık, araçlara bindik, terör saldırısı olacağı söylendiği için Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru çıkış yaptık. Havalimanına yaklaşırken telefonuma baktım, FSM köprüsünün asker tarafından kapatıldığını okudum. Sonra Başbakan'ın kalkışma olduğunu ifade eden habere rastladım" dedi.

"Havalimanında halk birikmişti, tepki gösteriyordu" diyerek savunmasını sürdüren Akyıldız, "Hak, 'siz ne yapmaya çalışıyorsunuz' diyordu. Geri geri çıkmaya çalıştık ancak çıkamadık. Aracı istop ettik. Teslim olmak için bir iki saat polisi bekledik. Polis geldi teslim olduk. Şiddet, cebir uygulamadık. Zaten havalimanına gelince kandırıldığımızı anladık. Biz zaten erbaşız, emir verme yetkimiz yoktur. Başımızdaki adamlar vatan haini ise biz ne yapalım" dedi.

Duruşmada sorgusu yapılan tutuklu Uzman Erbaş Ozan Gökbulak ise, darbe günü hiçbir şekilde silah kullanmadığını, terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini, halkın tepkisi üzerine geri çekildiklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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2- ADLİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında hakim adayları, zabıt katipleri ve mübaşirler var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli aralarında 7 zabıt katibi, bir mübaşir, 2 hakim adayının bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğün tarafından 6-10-12 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi. Gayrettepe'de bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bir polis minibüsüne bindirelerek Çağlayan Adalet Sarayına gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen bir başka operasyonda gözaltına alınan aralarında yine zabıt katipi ve mübaşirlerin bulunduğu 13 kişinin sorgularına ise devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

24.01.2017 - 11.08 Haber Kodu : 170124025

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3- LÜBNANLI BELEDİYE BAŞKANLARINDAN REİNA ÖNÜNDE ANMA

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul ()

Maltepe Belediyesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Lübnan heyeti, Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Reina önüne çelenk bırakan Lübnanlı belediye başkanları basın açıklaması yaptı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da eşlik ettiği heyette Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh, Mrah Sreij Belediye Başkanı Abdulfattah Allam, Bakhoun Belediye Başkanı Ziad Jamal, Bikaasefrine Belediye Başkanı Ali Sabra ve UCLG-MEWA Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Muhammed Mahli yer aldı.

TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR

İlk açıklamayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı. Çok sayıda yabancı misafirin Reina'da yılbaşını kutladığını söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dünyanın her tarafında terör saldırılarının arttığını hatırlattı.

Ali Kılıç, turizme vurulmak istenen darbeye karşı topyekun bir karşı duruştan yola çıkarak belediye başkanlarını İstanbul'a davet ettiklerini söyledi.

Lübnanlı belediye başkanları adına konuşan Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh de "Terör eylemlerini kınamak adına dayanışma içerisindeyiz" dedi

DOSTLUK ANLAMASI İMZALANDI

Anma sonrası Lübnanlı belediyeleri ile Maltepe Belediyesi arasında Ortaköy Feriye Lokantası'nda dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kardeşlik anlaşması imzalandı.

3 LÜBNAN VATANDAŞI ÖLMÜŞTÜ

1 Ocak'ta meydana gelen ve hayatını kaybeden 39 kişi arasında Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami'nin kızı Rita Şami, Elias Wardini ve Lübnanlı bankacı Haykel Moussallem de vardı. Lübnan milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyh de ağır yaralanmıştı. Uçakla Beyrut'a götürülen Düveyh'in tedavisi burada sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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- Maltepe Belediye Başkanı Kılıç ve Lübnan heyetinin Reina'ya çelenk bırakması

- Kılıç'ın açıklaması

- Deirnbouh Belediye Başkanı Mohammed Saadieh'ın açıklanması

- Dostluk anlaşması imza töreninden detay

24.01.2017 - 11.12 Haber Kodu : 170124036

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4- İSMAİL CEM MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ölümünün 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

2007 yılında vefat eden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem için kabri başında düzenlenen törene Cem'in eşi Elçin Cem, oğlu Kerim Cem, kızı İpek Cem Taha ile eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve partililer katıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Okunan duaların ardından Ercan Karakaş kısa bir konuşma yaptı.

"SEVİLEN BİR İNSAN OLMASI BİZİM İÇİN İFTİHAR NEDENİ"

İsmail Cem'in oğlu Kerim Cem ise törene katılanlara teşekkür ederek, "Bugün babam rahmetli İsmail Cem'in 10. ölüm yıldönümüydü. Her zaman olduğu gibi dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Bu kadar zaman geçmesine rağmen toplum tarafından sevilen bir insan olması bizim için bir iftihar kaynağı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Anmadan görüntüler

-İsmail Cem'in ailesi

-İsmail Cem'in mezarı başında dua okuyanlar

-Oğul Kerim Cem ile röp.

-Genel ve detaylar

24.01.2017 - 11.41 Haber Kodu : 170124035_

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5- GÖRME ENGELLİ ÇİFTİN MUTLULUĞU



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Boynuna taktığı tezgahında kağıt mendil, çakmak satarak geçimini sağlamaya çalışan doğuştan görme engelli 49 yaşındaki Hüseyin Altındağ ile 2 yıl önce dünya evine girdiği kendisi gibi engelli eşi 45 yaşındaki Songül, yaşama sım sıkı sarıldıklarını, birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Avcılar'da engelli aylığının yanı sıra boynunda taşıdığı tezgahında kağıt mendil, çakmak, yara bandı satarak geçimini sağlamaya çalışan, daha önce evlenip ayrılan yüzde 96 görme engelli Hüseyin Altındağ, yakınlarının önerisi ile 2 yıl önce Bursa'da oturan engelli Songül Ulucan ile telefonla görüşmeye başladı. Altındağ, bir yakınının yardımı ile Bursa'ya gidip-gelirken, Ulucan'a evlenme teklif etti. Evlenmeye karar veren çift nişanlanırken, ekonomik güçleri ev eşyası almaya ve düğün yapmaya elvermedi. 2 yıl önce Avcılar Belediyesi'nin eşya ve düğün masraflarını üstlenmesi üzerine çift, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin Firuzköy Belediye Tesisleri'nde kıydığı nikahla evlendi ve 2 günlüğüne Çanakkale Asos'ta balayına götürüldü.

Geçen iki yıl içerisinde birbirlerini daha fazla sevdiklerini belirten Altındağ çifti zaman zaman Gümüşpala Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Gölü sahilinde kol kola girerek ellerindeki bastonla yürüyüşe çıkıyor. Dalgaların ve kuşların sesini dinleyen Altındağ çifti, birbirlerini daha fazla sevdiklerini söyledi. Belediyenin Türk Halk Müziği korusu kursuna devam eden Songül Altındağ, özellikle görme engellilerin yaşama küsmemelerini, aksine sımsıkı sarılmalarını isterken, eşi Hüseyin Altındağ da yaşamından şikayetçi olmadığını söyledi. Altındağ, her gün yürüyerek satış yaptığı kaldırımlardaki engelli yürüme bantlarının olabildiğince her yere yaygınlaştırılmasını, esnaftan sattıkları ürünleri veya araçlarını kaldırıma bırakmamalarını istedi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 2 yıl önce nikahlarını kıydığı, sorunları ile ilgilendiği çifti evlerinde ziyaret ederken, Songül Altındağ'ın pişirdiği çay ve ikram ettiği pastayı beğendiğini söyledi. Koro çalışmalarına katıldığını anlatan Songül Altındağ, ısrarları kıyamayınca konuklara bir türkü söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Hüseyin Altındağ, boynundaki tezgahı ile yürüyüp satış yaparken

-Çiftin evlendiği günden görüntü ve röportaj

-Çiftin nikahı kıyılırken

-Çift sahilde yürürken

-Songül Altındağ, çay hazırlarken

-Belediye Başkanı'nın ziyareti ve Songül Altındağ türkü söylerken

24.01.2017 - 09.53 Haber Kodu : 170124013_