DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İŞGALİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI;EL BAB'DA OLAN ASKERLERE ÇAĞRI YAPILMADI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 28'i tutuklu 34'ü tutuksuz toplam 62 askerin yargılanmasına başlandı.

Mahkeme Başkanı, duruşmaya gelmeyen ve tutuksuz yargılanan bazı erlerin El Bab operasyonuna katıldıklarından için yurt dışında bulunduklarını, bu nedenle onlara tebligat yapılamadığını belirtti.

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davaya Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda başladı.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker ile tutuksuz yargılanan 34 erden 15'i katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yaklaşık 1 saat sürdü.

HER İKİ SAATTE BİR ARA VERİLECEK

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetleneceğini, ardından da tutuklu sanıkların sorgusuna geçileceğini belirterek, duruşmaya da 2 saatte bir 15'er dakikalık ara vereceğini söyledi.

TUTUKSUZ ERLERİN BAZILARI EL BAB OPERASYONU'NDA

Mahkeme Başkanı Öztürk, tutuksuz yargılanan erler için görev yaptıkları Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugayı'na tebligat çıkardıklarını, gelen yanıtta tebligat çıkarılan erlerin bazılarının El Bab operasyonuna katıldıkları için yurt dışına gittikleri, sınır dışına tebligat yıpalamayacağı için duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklara ikinci tebligatın yapılmadığını söyledi.

Başkan Ali Öztürk, iddianameyi okumaya başladı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların sorgusuna geçilmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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2- HAVALİMANINDA 5 TON 400 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK KİMYASAL ELE GEÇİRİLDİ

* İstanbul'da polisten 4 noktada uyuşturucu operasyonu

* Atatürk Havalimanı'nda protein tozu kutusu içinde ele geçirilen 6 kilogram kimyasaldan 5 ton 400 kilogram bonzai yapılabileceği belirtildi.

* Fatih'te düzenlenen operasyon da ise uyuşturucunun yanısıra suikast silahı olarak bilinen Uzi ele geçirildi.

* Operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilçede yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-20 Ocak tarihleri arasında 4 ayrı adreste uyuşturucu tacirlerine operasyon yaptı.

UYUŞTURUCU VE UZİ MARKA SİLAH BULUNDU

İlk operasyon Fatih'te bir eve gerçekleştirildi. Yapılan baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 55 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 595 gram uyuşturucu madde, 1,5 kilogram kokain ile Uzi marka otomatik silah ve 1 tabanca ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Operasyonların ikinci adresi Küçükçekmece'de bir rezidans oldu. Ekipler elektrikli testere ile evin kilidini kesip içeri girdi.

Aramalarda piyasa değeri 450 bin lira 'Skunk' adı verilen uyuşturucu ile bir miktar hint keneviri ve kokain ele geçirildi. Olayla ilgili kayıplara karışan şüpheliler B.T., E.D. ve K.V.'nin arandığı öğrenildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLE ARAMA

Polisin diğer bir baskını da 18 Ocak Çarşamba günü Bayrampaşa'da gerçekleşti.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksicinin uyuşturucu kuryeliği yaptığını belirledi. Takip edilen şüpheli taksici M.K.'nin aracını polis Bayrampaşa'da seyir halindeyken durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Figo'nun da kullanıldığı aramada 1 milyon 250 bin lira değerinde 41 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Taksi şoförü ile araçtaki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİLOGRAMINDAN 900 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAPILIYOR

Ekiplerin son operasyonu ise 20 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Narkotik polisleri Hong Kong'dan gelen E.S. isimli kadını hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Havalimanındaki polis noktasına götürülen E.S.'nin valizinde 2 protein tozu kutusuna gizlenmiş bonzai yapımında kullanılan yaklaşık 6 kilogram kimyasal olduğu tespit edildi. Analize gönderilen kimyasal tozun 1 kilogramından 900 kilogram uyuşturucu yapılabildiği belirlendi. Ele geçirilen 6 kilogram tozdan 5 ton 400 kilogram bonzai yapılabildiği, bunun da piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

4 ilçedeki operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

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-Sırasıyla operasyonlar

-Polisin yaptığı aramalar

-Dedektör köpeğin araması

-Ele geçirilenler

(Aktüel Görüntü)

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Ele geçirilen silahlar

-Dedektör köpeklerden detay

-Genel ve detaylar

23.01.2017 - 13.26 Haber Kodu : 170123057

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3- TEKİRDAĞ'DA YAZLIKTA ÖLÜ BULUNAN 2 GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

* Ölen gençlerden Tolunay Ergül'ün dayısı,

" Isınmak için mangalı yukarı çıkarmışlar. Savcı beyin verdiği raporda böyle. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ikisi de uyumuş orada"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde bir evde ölü bulunan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

ISINMAK İÇİN MANGALI EVİN İÇİNE KOYMUŞLAR

Adli Tıp Kurumu'nda Ergül'ün cenazesini bekleyen dayısı Kaptan Üstündağ, "Üniversiteden arkadaşlar. Yazlığa gitmişler mangal yapmışlar. Yanlarında başkaları var mıydı bilmiyorum. Isınmak için mangalı yukarı çıkarmışlar. Savcı beyin verdiği raporda böyle. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ikisi de uyumuş orada. Çocuğun telefonu cevap vermeyince sitenin kapıcısını aramışlar. Kapıyı vurmuşlar ses gelmeyince jandarmaya haber vermişler. Jandarma kapıyı açmış, içeride maalesef ikisi de vefat etmiş" şeklinde konuştu.

İki gencin bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının çıkışı

- Dayı Üstündağ ile röportaj

- İkinci cenaze aracının çıkışı

- Ergül'ün fotoğrafları

- Detaylar



23.01.2017 - 12.43 Haber Kodu : 170123055

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4- DUDULLU-BOSTANCI METROSU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA-Güven USTA / İSTANBUL

Anadolu yakasında yapılan Dudullu-Bostancı metrosunun tünel çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın butona basmasıyla başladı. 2019 yılında tamamlanması planlanan, 13 istasyonlu 14.2 km'lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak.

GÜNDE 10 METRE KAZI YAPILACAK

Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün burada İstanbul'un çok önemli hatlarından bir tanesi, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat yapılacak. Günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. Kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Maliyeti 2 milyar 250 milyonö şeklinde konuştu.

DİĞER METRO HATLARIYLA ENTEGRE OLACAK

Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi. Proje, Dudullu İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak.

2019 YILINDA 489 KİLOMETRE RAYLI SİSTEME ERİŞECEĞİZ

Proje ile birlikte aktarma ve transfer merkezlerinin de yapılacağını belirten Topbaş, "Vatandaş aracıyla gelsin, park etsin, metroya binsin. Bu istasyonların yakın çevresinde 2.870 araçlık otopark programlandı" dedi. İstanbul'un dünyadaki en çok raylı sisteme sahip kent olacağını söyleyen Topbaş, "2019 yılında bir kısmı bitmeye yakın 489 km raylı sisteme erişeceğiz. İstanbul'daki raylı sistem 2023 yılında 1001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada en çok ve en modern raylı sisteme erişen bir kent olacakö dedi. Konuşmasının ardından butona basarak çalışmaları başlatan Topbaş, işçilerle birlikte anı fotoğrafı çektirdi, şantiyedeki işçilere baklava dağıttı.

HAT BİTİNCE TAKSİM'E 35 DAKİKADA ULAŞILACAK

Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

PROJE KAPSAMINDA BULUNAN İSTASYONLAR

1. Bostancı İstasyonu

2. Emin Ali Paşa İstasyonu

3. Ayşe Kadın İstasyonu

4. Kozyatağı İstasyonu

5. Küçükbakkalköy İstasyonu

6. İçerenköy İstasyonu

7. Kayışdağı İstasyonu

8. Türk-İş Blokları İstasyonu

9. İmes İstasyonu

10. Modoko İstasyonu

11. Dudullu İstasyonu

12. Yukarı Dudullu İstasyonu

13. Depo İstasyonu

Görüntü Dökümü

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-Şantiye alanından görüntü

-Topbaş'ın iş makinasıyla alana gelmesi

-İşçilerle selamlaşması

-Topbaş'ın konuşması

-Topbaş'ın harita önünde bilgi vermesi

-Hatıra fotoğrafı çektirmesi

-İşçilere baklava dağıtması

-Detay görüntüler