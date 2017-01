DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşana dayanır bu iş"

("Meydanlarda görecek miyiz sizi ?" sorusu

"Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım"

* (TRUMP DÖNEMİ)

"Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Afrika gezisi öncesi açıklamalarda bulundu. Meclis'ten geçen Anayasa değişikliği ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle ben ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Şundan dolayı; tabi bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabi bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak? Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabi bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa, onayladıktan sonra biliyorsunuz hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım. Tabi ki özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Ve bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Yani biz idarede; çünkü her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. Ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşana dayanır bu iş" dedi.

"MİLLETİMİZİN VERECEĞİ KARAR BİZİM İÇİN BAŞ GÖZ ÜSTÜNEDİR"



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Şuan da milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. İnşallah bu adımı bu şekilde atacağız. Ama 2019'da seçim yapılır yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa partili cumhurbaşkanı tabi ki o kabinesini oluştururken artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu defa birinci derecede önem arzediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir."

"ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR"

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak evet diyemeyiz. Ve onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve o görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız. Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu ile ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içerisine düşerek, bir karar verirlerse bu tabi dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BİZİM MEYDANLARDA YER ALMAMIZDA MANİ BİR HAL YOK"

Bir basın mensubunun "Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili referandum süreci başlayacak ve referandumda bir kampanya süreci olacak. Başbakan Binali Yıldırım da 7 Şubat'ı işaret etmişti. Siz de kampanya sürecinde yer alacak mısınız? Meydanlarda görecek miyiz sizi?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım" diye cevap verdi.

2- İSTANBUL EMNİYETİ VE AKP BİNASINA YÖNELİK LAVLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST YAKALANDI

* Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'un dün Esenyurt'ta polis ekibine yönelik silahlı saldırıyı da gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl Başkanlığı binalarına önceki gün art arda lav silahlarıyla saldırı düzenleyen teröristi Tekirdağ'da yakalandı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerfif Turunç'un tek atımlı lav silahlarıyla düzenlediği saldırıların ardından dün Esenyurt'ta polis ekiplerine ateş açan kişi olduğu belirlendi. Polis teröristin geride bıraktığı lav silahlarında parmak izlerine rastlamış saldırganın kimliğini belirlemişti. Turunç'un yakalandığınında üzerinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka bir tabancanın bulunduğu bildirildi.

3- LAV SİLAHLI SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI AN

Polis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka silah bulundu.

4-AYBERK ATİLLA SON KEZ SAHNEDE...

Son oyunu Komik-i Şehir Naşit Bey için gün sayıyordu. Provaları bitirmiş, rolünü ezberlemişti. Oyunun ilk gösterimine günler kala hastaneye yatmak zorunda kaldı. Hasta yatağından kalkıp o ömrünü verdiği sahneye çıkıp, seyircisiyle buluşacaktı ancak olmadı. Ünlü Tiyatro Sanatçısı Ayberk Atilla önceki gün vefat etti.

HER GECE ONUNLA OYNAYACAĞIM, ALKIŞI O ALACAK

Atilla için bugün Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi.Törende Ayberk Atilla'nın oyuncu arkadaşı Naşit Özcan elinde mumla sahneye geldi. Ayberk Atilla'nın hastalığı nedeniyle çıkamadığı oyuna bir günde hazırlanıp onun yerine sahneye çıktığını anlatan Özcan, " Şehir tiyatrolarına geldiğime çok sevinmişti, Ayberk Ağabey oyunun çıkmasına iki gün kala hastaneye yattı. Ben de onun bir günde rolünü çıkardım. 'Emanetin bende' dedim. 'Şubat'ta alırım emaneti' dedi. 'Tamam' dedim gelemedi. Ama olsun ben her gece kol kola onun rolünü oynacağım. Her gece benim yerime alkışı o alacak" diye konuştu.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla ile kızı Beril Ünal tören sırasında gözyaşı döktü. Taziyeleri onlarla birlikte Ayerk Atilla'nın oğlu Berke Atilla kabul etti. 70 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitiren Ayberk Atilla için herkes gözyaşı döktü.

"HER GECE SEYİRCİYİ SELAMLAYACAKSIN"

Törende sahneye çıkan isimlerden biri de Ayberk Atilla'nın uzun yıllardır sahne aldığı Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni Suha Uygur'du. Uygur, " Çok özel melek kalpli bir insanı kaybettik"dedi. Komik-i Şehir Naşit Bey oyununun perdesini her gece Ayberk Atilla için açacağını söyleyip, " Oyun oynandığı her akşam bizlerle beraber olacaksın, o çok sevdiğin seyirciyi selamlayacaksın"diye konuştu.Atilla Ayberk'in en yakın arkadaşı oyuncu Sinan Bengier güçlükle konuştu.Bengier," Sahnede yüzlerce oyuncuyla oynadım. Elektrğimin bu kadar tuttuğu bir oyuncu gelir mi bilmiyorum" dedi.

"İNSAN ABİDESİY'Dİ"

Atilla Ayberk'in bir diğer oyuncu arkadaşı Dilek Türker de hüzünlü bir konuşma yaptı. " Şaka gibi geliyor, inanamıyorum"diyen Türker, "Bizi karanlıklar içinde ışıklı bir dünyaya sokardı.Bir büyücü gibiydi. İyi kalpli bir büyücü. Onu çok özleyeceğiz. O hoyratlıklara karşı koyan bir insan abidesiydi" şeklinde konuştu.

SAYGI GEÇİŞİ YAPILDI

Törende sanatçı için saygı duruşunda bulunuldu. Rol aldığı dizi ve filmlerden görüntüler sahneye yansıtıldı. Son olarak Ayberk Atilla'nın sanatçı arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu. Törene katılanlar da saygı geçişi yaptı.

5- KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne arac ile gelen 36 yaşındaki Hüseyin İzbul köprüden atladı.

* Denizden çıkarılan Hüseyin İzbul'un cesedi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabah saatlerinde aracı ile gelen Hüseyin İzbul (36) aracından inip köprünün demir korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı. O sırada aracı ile köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın gerçekleştiği bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Köprü üzerindeki araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Boğazda kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, GEDDAD ekipleri tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Bot, Ortaköy İskelesi'ne yanaştıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bot içerisinde yaptı. O sırada Ortaköy İskelesinde olan vatandaşlar yetkililerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

6- OSCAR AND THE WOLF, İSTANBUL'DAKİ HAYRANLARINI BÜYÜLEDİ

Belçikalı indie pop sanatçısı Oscar and the Wolf, İstanbul'daki müzikseverlere unutulmaz biri gece yaşattı. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Oscar and the Wolf, dün gece Maslak'taki Volkswagen Arena'da yaklaşık 6 bin kişiye konser verdi. Biletleri, satışa çıktıktan sonra kısa süre içinde tükenen konserde, "Oscar and the Wolf" sahne adını kullanan Max Colombie, özgün vokali ve danslarıyla seyirciyi büyüledi. Sahne şovuyla da büyük beğeni toplayan Oscar and the Wolf, Princes, Joaquim, You Are Mine ve daha birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

7- İSTİKLAL MARŞI OKUYAN SURİYELİ ÇOCUKLARDAN 'SEV KARDEŞİM'Lİ GÖSTERİ

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin çocuklarının günde 5 saat eğitim gördükleri Avcılar'daki Atatürk Ortaokulu'ndaki yarı yıl gösterisi beğenildi.Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul'da sayıları 330 bini bulan Suriyeliler'in çocuklarının eğitim alabilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu projeler kapsamında, Atatürk Ortaokulu'nda 20 sınıf tahsis edildi. Bu okulda 20'si Suriyeli, 8'i Türk olmak üzere 28 öğretmen görevlendirilirken, hafta içerisinde 15.30-19.30 saatleri arasında Arapça ve haftada 15 saat Türkçe ders veriliyor. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gözetiminde sürdürülen eğitimde görev alan öğretmenlere Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in desteği ile ücret ödendiği, ders kitaplarının da Milli Eğitim Bakanlığı'nca denetimden geçirildiği ifade edildi. Törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı'nı söyledi. Öğrencilerden biri yaptığı konuşmada ülkelerinde ölümden kaçarak misafir oldukları, Türkiye'nin kendilerine koşulsuz ülkesini açtıklarını bu nedenle minnettar olduklarını belirtirken, "Bizler iyi yerlere geldiğimizde sizlere hakkınızı ödeyeceğimize söz veriyoruz. Yaşasın Özgür Suriye, yaşasın Büyük Türkiyeö dedi. Göğsünde Suriye bayrağı bulunan bir Suriyeli öğrenci de İstiklal Marşı'nın dizelerini ezbere okudu. Yine göğüslerinde Suriye ve Türk bayrağı bulunan sığınmacı çocukların Şenay Yüzbaşıoğlu'nun 'Sev Kardeşim'i dans ederek söylerken uzun süre alkışlandı. Miniklerin bale, 6'ncı sınıf öğrencilerinin Arapça şarkılardan oluşan mini konseri de beğenildi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçede 30 bine yakın Suriyeli bulunduğunu, bunların 2 binin üzerinde çocuğun çeşitli okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Kaymakam Doğan, "Sizler bizim hem misafirimiz hem kardeşimiz, dostumuzsunuz. Ekmeğimizi, aşımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah özgürleşen Suriye'ye döndüğünüz zaman iki ülke ilişkilerinin köprüleri olacaksınız, gönül bağlarımız kopmayacaktır" dedi. Atatürk Ortaokulu Müdürü Polat Ercan, Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Rahmi Çakar'ın da yer aldığı törende törende Kaymakam Doğan ve Avcılar Belediye Başkanı Toprak Benli öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdiler.

MENDİL SATAN 100 ÇOCUK OKULLU OLDU

Öte yandan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde sürdürülen pilot proje kapsamında 2 ay içerisinde sokakta mendil satan Suriyeli 100 çocuğun ailelerine ulaşılırken, 30'una ev kiralandı, bazı fertlerine iş sağlandı. Çocuk Büro Ekipleri Suriyeli çocukların eğitim görebilmesi amacıyla Avcılar Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi'nin işbirliği ile bu çocuklar sokaktan kurtarılarak eğitime alındı.

8- KADIKÖY'DEKİ FENERBAHÇE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul, ()

Kadıköy'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "22.01.2017 günü saat 19.00'da İlimiz Kadıköy ilçesinde oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Futbol Müsabakası ile ilgili saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

• D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacaktır.

• Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır.

• Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır."