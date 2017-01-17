DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ İLE GENİŞ HABER)

1- VALİ ŞAHİN'DEN REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİN YAKALANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

"1983 Özbekistan doğumlu bir kişi. Afganistan'da eğitim almış 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist"

"Ülkemize 2016 ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor"

"Teröristi ile birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi"

"Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de uyuşmuştur"

"Saldırının DAEŞ adına yapıldığı net"

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hakime TORUN - Güven USTA - İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Reina'ya saldıran teröristin yakalanmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamasında konuşan Vali Şahin, "Saldırının olduğu o günden bu güne İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi, girift bir çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt'ta yapılan bir operasyon ile bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail, Abdulkadir Maşaripov. Kod adı Ebu Muhammed El Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu bir kişi. Afganistan'da eğitim almış 4 dil bilen iyi yetiştirilişmiş bir terörist. Ülkemize 2016 ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor" diye konuştu.

"7200 SAAT KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI"

7200 saat kamera incelemesi yapıldığını vurgulayan Vali Şahin, "Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekipler ile birlikte 2 bin polisimizi görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de ve ilimizde istihbarat daire başkanlığımızın iş birliği ile ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist önce Başakşehir'de bir ev kiralıyor. Olay gününe yakın bir iki gün içerisinde ev değiştirmek suretiyle kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'ndan gelerek eylemini gerçekleştiriyor" dedi.

"152 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ"

Vali Şahin, "Polisimizi çok ciddi bir çalışma yürüttü. Çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahıs göz altına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olama şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak suretiyle ilgili mercilere teslim edildi" dedi.

"TERÖRİST SUÇUNU KABUL ETMİŞTİR"

Saldırgan ile birlikte ele geçirilenlere ilişkin Vali Şahin, "Teröristi ile birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 tabanca ve şarjörü bunlardan biri havalı tabanca. 2 adet drone ve SİM kartlar diğer pek çok materyal ele geçirilmiştir. Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de uyuşmuştur. Emniyet teşkilatımıza tüm çalışanlarına, birimlere teşekkür ediyorum. Güzel bir iş başardılar. Temennimizi İstanbul'da bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması. Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli,. Operasyon boyunca yaklaşık 2 bin 200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar çok önemli deliller. Vatandaşlarımızın bu hassasiyetlerinin artmasını bekliyor teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"5 ADRES DÜN TAKİP EDİLDİ"

Saldırgan ile birlikte gözaltına alınanlara ilişkin Vali Şahin, "Terörist ile birlikte 1 Iraklı erkek şahıs, 3 bayan Mısır, Afrika olmak üzere farklı ülkelerden onlar da gözaltına alınmış durumda. 5 adres dün takip edildi. Öğleden sonra 5 adrese yönelik operasyonlar arttırarak devam ettiler. 5 adresten birinde ele geçirildi. Tabi ki olay günü yardım edenler var. Bunlar değerlendiriyoruz. Sorgulama sonucunda açığa çıkacak" ifadelerini kullandı.

"DRONE'LAR NEREDE NASIL KULLANILDIĞINA DAİR İNCELEMELER DEVAM EDİYOR"

Terörist ile birlikte drone'ların ele geçirilmesine ilişkin bir soruya Vali Şahin, "Henüz nerede nasıl kullanıldığına dair incelemeler devam ediyor" dedi.

"SALDIRGAN OCAK AYINDA TÜRKİYE'YE İLLEGAL GİRİŞ YAPTI"

Vali Şahin saldırganın Ocak ayında Türkiye'ye illegal giriş yaptığını belirterek, "Doğu sınırlarımızdan yapıldığına dair elimizde kuvvetli tahminler var" dedi.

"SALDIRININ DAEŞ ADINA YAPILDIĞI NET"

Vali Şahin, "Saldırının DAEŞ adına yapıldığı net" dedi.

"KARŞI TARAF DA SİLAH KULLANILMADIĞI İÇİN BU OPERASYONDA SİLAH KULLANMAYA İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR"

Vali Vasip Şahin, "Bu tür operasyonlarda amacımız suçluyu canlı ele geçirmektir. Yapılan işlem de bu şekildedir. Güvenlik kuvvetlerimiz mecbur kalmadıkça silah kullanamaz. Karşı taraf da silah kullanılmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır" diye konuştu.

"YURT DIŞINA KAÇMA İMKANI BULABİLSEYDİ BELKİ KAÇACAKTI"

Vali Şahin, "O geceden beri polisimiz iğne ile kuyu kazar gibi ciddi çalışmalar yaptı. Bu nedenle rahat hareket edebilme imkanı bulamadı. Yurt dışına kaçma imkanı bulabilseydi belki kaçacaktı" dedi.

"ÇOCUK BU AKŞAM YANINDA DEĞİLDİ"

"Çocuk bu akşam yanında değildi" Vali Şahin, "Eşinden alınan bilgiler, eşine yardım edenlerden alınan bilgiler operasyonların geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur. Şu anda 50 kişi gözaltında. Mevcut sorgulama devam ediyor. Bu gözaltılardan 2 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklandı" şeklinde konuştu.

"EMNİYET TEŞKİLATININ BAŞARISI DEVLETİMİZ TARAFINDAN KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAKTIR"

Emniyet teşkilatının başarılı operasyon nedeniyle ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bu gayret devletimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır" diye konuştu. Vali Şahin, saldırganın çocuklarının muhafazasının sağlanacağını da dile getirdi.

Bu arada teröristin yakalanmasıyla ilgili olarak İstanbul Valisi Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yaptığı açıklamayı Reuters, AP, CNN International dahil dünya medyasından kuruluşlar canlı yayınlandı.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE

-Vali'nin açıklaması

-Çalışkan'ın görüntüsü

-Çevredeki önlemler

-Yayın yaban yabancı kanalların yayın kaydı.

-Detaylar

17.01.2017 - 10.57 Haber Kodu : 170117042

17.01.2017 - 10.58 Haber Kodu : 170117043

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2- REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİST İLE İLGİLİ DETAYLAR

- Terörist, 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov.

- DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla irtibatlıydı.

- Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl eğitim aldı.

- İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor

- Teröristin bildiği diller ise Özbekçe, Rusça, Arapça, Çince ve Türkçe.

Çağatay KENARLI - İSTANBUL

Reina'ya saldıran terörist Ebu Muhammed El Horasani kod adlı 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov, Özbekistan doğumlu.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Tacik uyruklu Maşaripov, Özbek vatandaşı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terörist 3 gündür Esenyurt'ta takip ediliyordu. Masharipov, DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla irtibatlıydı. Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl eğitim alan teröristin İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Masharipov, 16 Aralık'ta Konya'dan karayoluyla İstanbul'a geldi. Teröristin bildiği diller ise Özbekçe, Rusça, Arapça, Çince ve Türkçe. Terörist, Özbekistan'da da aranıyordu.

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3- REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVİN İÇERİDEN GÖRÜNTÜSÜ (2)

Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul /

Reina'ya saldıran terörist Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.

Saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalanan 5 kişinin evden çıkarılmasının ardından polisin incelemelerini tamamladığı daire, site içerisindeki bir apartmanın 5. katında bulunuyor, 2 oda ve 1 salondan oluşuyor. Evin içinde polis tarafından dış kapısının kırılmasıyla başlayan büyük operasyonun izleri görülüyor.

Odalarda yatak, çekyat ve birkaç dolap dışında pek fazla ev eşyası yok. Odalarda kadın kıyafetleri başta olmak üzere çok sayıda giyim eşyası bulunurken mutfaktaki yiyecek içecek kolileleri de dikkat çekti.

CEP TELEFONU AKSESUARLARI VE BOŞ SİM KARTLAR

Evde boş yumurta kolileri ve boş litrelik su şişeleri bir köşede toplunmış. Ayrıca evde dikkat çeken başka bir şey de cep telefonu aksesuarları ile birkaç SİM Kartı oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Evin içinden görüntüler

-Evdeki eşyalar

17.01.2017 - 09.07 Haber Kodu : 170117022

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4- ATAŞEHİR'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL

Ataşehir'de 6 katlı bir iş merkezinde elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar, çatı katına ve pencere çıkarken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın saat 09.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Çetinkaya Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle çalışanların bir kısmı kendilerin dışarı atarken bir kısmı çatı katında ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada duman tahliyesi yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında iş merkezinde maddi hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü

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-İş merkezinden görüntü

-Yükselen duman

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Çatı katında ve camda bekleyenlerden görüntü

-Duman tahliyesi

-İki kişinin ambulansa binmesi

-Genel ve detay görüntüler

17.01.2017 - 10.52 Haber Kodu : 170117041

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5- AĞABEYİ: KARADENİZ MÜZİĞİ'Nİ BANA KAZIM SEVDİRDİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Karadeniz Müziği'nin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun berber kardeşi Hüseyin Koyuncu, "Bu müziği bana Kazım sevdirdi" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü Toplum Hizmetleri Bölümü'nde berber Hüseyin Koyuncu, Karadeniz Müziği'ni kendisine özgü yorumu ile büyük kitlelere sevdiren ancak, 12 yıl önce 33 yaşında yaşama veda eden Kazım Koyuncu'nun büyük bir değer olduğunu söyledi. 'Beylikdüzü TV'ye konuşan Hüseyin Koyuncu, Kazım Koyuncu'nun Karadeniz'in yanı sıra Türkiye'nin her köşesine sevgiyi götürdüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Paylaşmayı, üleşmeyi, insanlığı çok seven biriydi. Ömrü çok kısa. 33 yaşında aramızdan gitti. Kısa hayatına çok şey sığdırdı, ama geriye iyi bir damga vurdu. Hepimiz birgün hepimiz öleceğiz. Ama Kazım'ın düşünceleri, yaptığı ne varsa yaşayacak. Karadeniz'de sanatta ve müzikte devrim yapan birisidir. Uzun saçlı, aykırı olması, sanatçılara, gençlere örnek oldu. Bunlar ediyor. Kazım, bana da Karadeniz Müziği'ni sevdirdi. Ben hiç sevmezdim. Erkin Koray, Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok , Yeni Türkü, Ezgi'nin Günlüğü ile falan bunları dinlerdik."

Hüseyin Koyuncu, 30 yıllık mesleğini belediyede sürdürdüğünü evlerine gittikleri hasta veya yaşlılar ve yakınlarının kendisini aileden biri gibi gördüklerini anlatırken, "Merhaba. Başkanımızın selamını getirdikö dedikten sonra onları saç veya sakal tıraşı ettiklerini anlattı. Koyuncu, "Güzel dileklerle yaptığımız işin karşılığında bize dua ediyorlar. 1'i bayan 3 kişiyiz. Bayan kuaförü bayanlara hizmet veriyor. Evlerinde tıraş ettiklerimiz 15-17 kişi oluyor. Günde ortalama 5 eve gidiyoruz. Genelde saçı ayda 1, sakalı 15 günde bir kesiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Baba mesleğimiz. İşinizi severseniz başarılı olursunuz" dedi.

Ailesinin 5'inci çocuğu olan, müzisyen, söz yazarı, oyuncu, aktivist Kazım Koyuncu, Karadeniz ile Rock'n'Roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını oluşturmuş, testis kanserin akciğerine yayılması sonucu 25 Haziran 2005'te vefat etmişti. Hopa'da kadın kuaförü ablası Canan Koyuncu ile aynı mesleği sürdüren Hüseyin Koyuncu'nun kardeşlerinden Orhan Rize'de oto tamircisi, Oğuz İstanbul'da kafe işletirken, Niyazi Koyuncu ise, müzisyen.

Görüntü Dökümü:

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-Kazım Koyuncu'nun 2 fotoğrafı

-Hüseyin Koyuncu berber çantasını hazırlarken, araca binerken, bir hastanın evine giderken

-Hastayı tıraş ederken

-Hüseyin Koyuncu ağabeyini ve yaptığı işi anlatırken

17.01.2017 - 10.25 Haber Kodu : 170117031

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