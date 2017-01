DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - DÜŞEN UÇAK, TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ İLK JUMBO JETİYDİ

BİŞKEK Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi (Jumbo jet) kargo uçağının, binaların üzerine vurarak düşmesi sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi.

Merkezi Pendik Kurtköy'de olan ACT Havayolları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir"

PATRON ÇİZMECİ VE ÇİN HNA GROUP

Türk Sivil Havacılığının tanınmış isimlerinden olan ve şirketin çoğunluk hissesinin sahibi Yavuz Çizmeci, Dağlar Çizmeci'nin ortaklığındaki ACT Hava yolları 2004 yılında kuruldu. 2011 yılında Çinli HNA Group, ACT Havayollarının hisselerinin yüzde 49'unu satın aldı. Hisselerinin yüzde 50,9'u Çizmeci'de, yüzde 0,9'u da diğer Türk ortaklarında olan ACT Havayollarının markası myCARGO olarak değişti.

Filosunda 8 uçak bulunan my CARGO dünyanın her tarafına yük taşıyabilmekte. Afganistan'da Kabil, Kandahar ve Bagram; Irak'ta Basra ve Bağdat gibi çeşitli bölge ve şehirlere de sayısız charter uçuş gerçekleştiriyor. Özel Kargo, Değerli Kargo, Tehlikeli Madde, Kolay bozulan, çürüyen, değer kaybına uğrayan mallar, Canlı Hayvan ve İnsani Yardım Malzemeleri gibi kargoları taşıyan my CARGO Türk Sivil Havacılığına ilk kez Boeing 747 (Jumbo jet) uçağı getirmişti.

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'de twetter'dan yaptığı açıklamada üzüntülerini belirterek, " Kırgızistan'da ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.

2- ACT HAVAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA : YAVUZ ÇİZMECİ'NİN ŞİRKETİMİZLE HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR

Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi (Jumbo jet) kargo uçağı ile ilgili olarak ACT Merkez ofisinden bir açıklama yapıldı. Şirketin Yavuz Çizmeci ile bir ortaklığının bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz yüzde 49 yabancı, yüzde 51 Türk ortaklardan oluşmakta olup, Yavuz Çizmeci'nin şirketimizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Sivil Havacılık yetkililerinin ACT merkez ofisine geldiği ve uçağın dosyalarına el koyduğu gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm havayolu kazaları sonrası yapıldığı gibi, kaza hakkında araştırma başlatılmış olup, şirketimiz tarafından uçağa ilişkin tüm teknik kayıtlar, ilgili yerlere iletilmiştir. Merkez ofiste konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Çok değerli bir ekibimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

ACT Havayolları A.Ş."



3- DÜŞEN KARGO UÇAĞININ MÜRETTEBATI BELLİ OLDU



Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

4- HRANT DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI

- ALİ FUAT YILMAZER İLK KEZ İFADE VERİYOR

* Ali Fuat Yılmazer

"Savunmamı sabırla dinleyiniz, bugünün Türkiyesine, yargı sistematiğine, yargının ne kadar bağımsız olduğuna dair ibret alınacak çok meseleler olduğunu düşünüyorum"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davanın 31. celsesi başladı. Duruşmada dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, ilk kez savunmasını yapıyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar dönemin İstanbul İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay da duruşmada yer aldı. Bazı sanıklar ise ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada sanık ve gelen evraklarin yoklaması yapıldı. Daha sonra tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in sorgusuna geçildi. İlk kez savunmasını yapan Yılmazer, "Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Emniyet teşkilatında 25 yıl görev yaptım. 25 yıllık meslek yaşantımda sicil notumda bir tane bile olumsuzluk olmadan, hep pekiyi olarak sayısız taltif olmak üzere 2014'te kendi talebim üzerine emekli oldum. 25 yıllık meslek yaşantımda hiçbir olumsuzluk yaşamamışken 2014'te yaptığım televizyon konuşmalarımın sonucu hakkımda soruşturmalar açıldı ve 6 tanesinden tutuklu yargılanıyorum. Savunmamı sabırla dinleyiniz, bugünün Türkiyesine, yargı sistematiğine, yargının ne kadar bağımsız olduğuna dair ibret alınacak çok meseleler olduğunu düşünüyorum" dedi. Duruşma Yilmazer'in savunmasıyla devam ediyor.

5- AVM'DE KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN

Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanede restoranlardan birinin mutfak bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yangınla ilgili AVM yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

