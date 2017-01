DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- HÜLYA SANCAKLI'NIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hayati KILIÇ -İstanbul

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın sağlık durumu ile ilgili Beylikdüzü Medicana Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir açıklama yaptı. Akdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Hastamız dün akşam 20.30 civarında ateşli silah ile yaralanıyor, yaklaşık 10 dakika sonra evlerinden hastanemizin acil ünitesine getiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde hemen acil müdahale ameliyat kararı alınıyor. Dün akşam acil cerrahiye alınarak, ateşli silah yaralanması ameliyatı yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Şu an genel durumu stabil durumda. Geldiğine nazaran durumu daha normal. Yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay böyle acil yaralamalarda travmatik olaylarda ilk müdahale anı ve zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı bu hastamız kazanmıştır. Ancak halen ciddiyetini korumakta hayati tehlikesi var. Hastanemize 20.40 da ulaştı. Tüm genel değerlendirmeleri yapılıyor. Bu arada hızlı bir şekilde tetkikler yapıldı ve önlemler için hayati tehlikeyi atlatmak için ilgili müdahale kararı alınarak bu acil müdahale yapılıyor ve şu an genel fizyolojik parametre stabil görünmekte. Bu akut dönem yaklaşık 72 ila 96 saat arasında travmanın şiddetine göre değişmektedir. Bugün yaptığımız tetkiklerde beyinsel, karaciğer, akciğer böbrek gibi diğer organların hemodinamisi stabil gözüküyor. Fizyolojik parametreleri konusunda hastaya olaydan sonra müdahale edildikten sonra geriye gitme yok. Dün akşam 8 üniteye yakın kan replasmanı yapıldı. Şu an herhangi bir kan ihtiyacına gerek yok. Hastanede erken müdahale edilmesi çok önemliydi" dedi.

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin hastaneye gelerek ziyarette bulundu.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Akdemir'in açıklamaları

-Vali Şahin'in gelişi

-Genel ve detaylar

15.01.2017 - 15.53 - Haber Kodu : 170115062

15.01.2017 - 16.15 - Haber Kodu : 170115067

15.01.2017 - 16.30 - Haber Kodu : 170115074

=============================

2- NAZIM HİKMET 115'İNCİ YAŞ GÜNÜNDE DENİZE KARANFİLLER BIRAKILARAK ANILDI

Haber-Kamera: Hakime TORUN- Ümit TÜRK / İSTANBUL ()

Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet 115'inci yaş gününde, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen törenle anıldı. Usta şairin sevenleri, onun 66 yıl önce Türkiye'den tekne ile ayrıldığı Tarabya rıhtımda buluşup Boğaz'a açıldı, denize karanfiller attı.

Nazım Hikmet için ilk tören saat 13:00'da Türkiye'den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya'da denize karanfiller bırakılarak başladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, sanatseverler, ve Sarıyerli vatandaşlar yaşadığı baskılardan sonra 1951 yılının Haziran ayında memleketten ayrıldığı Tarabya rıhtımında Nazım Hikmet için bir araya geldi. 66 yıl sonra Nazım Hikmet'in yola çıktığı Tarabya Oteli'nin önünden İstanbul Boğazı'na Sevgi ve Barış teknesi açıldı. Hep bir ağızdan dile getirilen Nazım Hikmet şiirleri ve besteleriyle yolculuğa çıkanlara anılarla dolu bir gezinti sunuldu.

"DÜŞMANA İNAT YİNE BİRLİKTEYİZ"

Anma etkinliğinde konuşan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, "Oldukça acılı, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ama buna rağmen bu anlamlı günde düşmana inat yine burada birlikteyiz. Bu birlikteliğimizi o güneşli günler için hep yaşatacağız. Doğum günlerinde hep Tarık Akan ile birlikte olurduk. Onu da Nazım'ın yanına ölümsüzlüğe yolcu ettik. Çiçeklerimizi denize bırakırken hem Tarık Akan'a hem de Nazım Hikmet'e bırakalım. Işıklar içinde yatsınlar" diye konuştu.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise yaptığı konuşmada, oyuncu Tarık Akan'ı da anarak, "Bugünleri atlatmak zorundayız. Bugünleri atlatmak için safları sıklaştıracağız. Safları sıklaştıralım çocuklar. Saflar sıklaşırsa hedefe ulaşmak mümkün olur" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Denize açılacak tekneden genel ve detaylar

-Etkinlik için biraraya gelenler

-Rutkay Aziz'in konuşması

-Sarıyer Belediye Başkanı'nın konuşması

-Denize karanfil bırakılması

-Teknede şiir dinletileri

-Detaylar

15.01.2017 - 15.30 - Haber Kodu : 170115058

============================

3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

*OPERASYON YAPILAN EVDE UYUŞTURUCU KULLANIRLARKEN YAKALANDILAR

*Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Haber-Kamera: İstanbul

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü Küçükçekmece Şehit Erdinç Turan Caddesi'nde yunus ekipleri, bir otomobili durdurdu. Üst aramasında farklı kişiler adına düzenlenmiş sürücü belgeleri bulunan R.K'nın, iki farklı suçtan arandığı tespit edildi.

OPERASYON YAPILAN EVDE UYUŞTURUCU KULLANIRLARKEN YAKALANDILAR

Otomobilde de yapılan aramada 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 7 fişek ile 2,5 gram kokain ele geçirildi. R.K'nın yapılan üst aramasında ise başka bir lüks otomobile ait anahtar bulundu. Gözaltına alınan R.K'nın Küçükçekmece'deki rezidans dairesine arama için gelen polis ekipleri evde 2 kişinin uyuşturucu kullandığını görünce onları da gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 28 gram esrar, 3,84 gram eroin ele geçirildi. Evde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ö.Ç. ve E.G da polis merkezine götürüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Üzerinde başka bir kişiye ait kimlik bulunan E.G'nin, 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilirken, R.K'nın üzerinde anahtarı bulunan ve Halkalı'daki bir sitenin garajında olduğu belirlenen lüks otomobilin, motor ve şase numarası sorgulaması sonucunda çalıntı olduğu anlaşıldı. Buradaki bir dairede yapılan aramada ise 26 bin 700 uyuşturucu hap, 325 gram kokain, 190 gram esrar, 11 kilo 540 gram bonzai, 2 parça toplam 387 gram kubar esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, hassas terazi, baskül, uyuşturucu hap yapımında kullanılan pres makinesi, bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 3 siyah kar maskesi ve 2 eldiven ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-POLİS KAMERASI

-Polislerin operasyon yaptığı evden görüntü

-Evde yapılan aramalar

-Bulunan uyuşturucu maddeler

-Bulunan silah

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

-Genel ve detaylar

15.01.2017 - 15.22 - Haber Kodu : 170115057

=========================

4- ÜMRANİYE'DE BİR ANAOKULUN ATÖLYESİ YANDI

*Ümraniye'de bir anaokulunun atölye olarak kullanılan binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Nevzat Demir Caddesi'nde bulunan bir anaokulunun atölye olarak kullanılan ek binasında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında ölü ya da yaralanan olmadı. Saat 14.30 sıralarında ahşap 2 katlı binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye erleri yangının anaokulunun yan kısmında bulunan fidanlığa sıçramasını engelledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla sonlandırıldı.

İÇERİDE ÖĞRENCİ YOKTU

Yangının çıktığı sırada atölyede öğrenci ya da öğretmenin olmadığı belirtildi. Vatandaşalar ise yangının sobadan kaynaklandığını iddia etiler. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında sağlık ekipleri hazır bulundu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yanan anaokulu atölyesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-İtfaiye, polis ve sağlık ekibi

-Çevredeki vatandaşlar

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Gökyüzünü kaplayan dumanlar

-Yanan yerin yanındaki fidanlık

-Anaokulu atölyesinin girişi

-Yanan anaokulu içerisindeki soba

-Genel ve detay

15.01.2017 - 15.44 - Haber Kodu : 170115061

=========================

5- 'KOCA HAYDAR' OYUNU BEĞENİLDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

AVCILAR'daki 'Çığlık Sanat Atölyesi' yönetmeni Cemal Uçarman'ın senaryosunu yazıp oynadığı 'Koca Haydar/Pir Sultan Abdal' isimli oyun beğenildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ertelenen Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki 'Belgesel tiyatro' özelliği taşıyan oyunda Cemal Uçarman, Pir Sultan Abdal'ın tarihsel süreci ve birçok bilinmeyeni sahnede canlandırdı. Alper Özgen, Emek Uçarman'ın yönettiği, müziklerini Grup Seyr-i Cem, Ertuğrul Çimen, Esra Çimen'in hazırladığı, Coşkun Yavuz, Şahin Kızıltepe, Zeynep Ülker, Emek Uçarman, Görkem Ölmez, Alihan Demirbilek'in seslendirdiği oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Cemal Uçarman, zor koşullarda hazırlandıkları oyunda en büyük desteği kendilerine veren izleyicilere teşekkür ederken, ekipte yer alan tüm isimleri sahneye davet etti. Oyun ardından izleyicilerin büyük bölümü sahneye giderek sanatçılarla selfie çektirdi.