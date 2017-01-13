DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- KALDIRIMDAKİ KADINI EZİP DEREYE UÇTU; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

* Bakırköy'de buzlanma nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada kaldırımda yürüyen kadına çarpan otomobil dereye uçtu.

* Feci kazada kadın hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Bakırköy'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdikten sonra dereye uçtu. Kazada kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Burak Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Burada yürüyen Emine Topaç'a (42) çarpan otomobil Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nü bağlayan dereye uçtu. Sürücü Yılmaz denize düşen otomobilden çıkarak kayalıklara ulaştı. Kayalıklara savrulan Emine Topaç ise çevredekiler tarafından kayalıklardan çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Topaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Topaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Yılmaz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın polise buz nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Sudaki araç

-Polis ekiplerinin çalışması

-Emine Topaç'ın fotoğrafı

-Olay yerindeki cenazenin fotoğrafı

-Aracın çıkarılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

13.01.2017 - 12.39 Haber Kodu : 170113062

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2- İSTANBUL'UN ARA SOKAKLARI BUZ PİSTİNE DÖNDÜ (3)

Haber: Hakan KAYA Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,()

İstanbul'da bu sabah yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

KAĞITHANE'NİN ARA SOKAKLARINDA KALDILAR

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda sabaha karşı buzlanma oluştu. Kağıthane Barbaros Caddesi'nde sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları kaydı... yayalar ise birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşların ise kayarak yere düştüğü görüldü. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasından yakınan vatandaşlar çareyi yola kül ve sıcak su dökmekte buldu.

Esnaf olduğunu söyleyen Kemal Demir belediye ekiplerinin yeterince çalışma yapmadığını belirterek,"Yola kül döküyoruz. Araçların kaymaması nedeniyle belediye 5 gün önce tuzlama yaptı, ancak 5 gündür belediye ekiplerini göremiyoruz" dedi.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken bir vatandaş ise , "Bayagı zorlanıyoruz arabalarda zorlanıyor belediyeler tuzlama çalışması yapıyor ama sanırım burayı hesaplayamamışlar az kalsın düşüyorduk. Bü tür sorunu yaşıyan çok insan var" dedi.

ÜMRANİYE'DE YAYA VE SÜRÜCÜLERİN BUZLU YOLLA İMTİHANI

Ümraniye Site Mahallesi'nde de sürücü ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Sürücüler rampa iniş ve çıkışlarda güçlük çekti. Patinaj çeken bazı araçlar rampayı çıkamayarak yolda kaldı.Yayalar da küçük adımlarla birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasına tepki gösterdi.Yolda kalan araçları arkadan iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlarında ayakta duramadıkları görüldü. Emre Yıldırım isimli sürücü, "Saat 07.30 yollardayım. Buzlanma nedeniyle bütün ana arteller ve ara sokaklar dolu. Personelimi 08.30 şirkete götürmek gerekiyor saat 09.30 oldu götüremedim daha .Kaldık burada "diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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// KAĞITHANE

-Buzlanan yollarda çıkamayan araçlar

-Araçların patinaj yapması

-Yokuşları çıkamayan araçların geri dönmesi

-Bazı vatandaşların buzlanan yollara kül ve sıcak su dökmesi

-Vatandaşların yollarda yürümekte zorlanması

-Bazı vatandaşların buzlu yolda kayması, düşmesi, akrobatik hareketler yapması

-İşlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar ile röportajlar

////ÜMRANİYE

-Yoldaki buzdan görüntü

-Sürücülerin rampaları çıkamaması

-Patinaj çeken araçların görüntüsü

-Rampayı çıkamayan minibüsten görüntü

-Servis minibüsünüm görüntüsü

-Vatandaşların minibüsü iterek çıkarmaya çalışması

-Yayaların birbirlerine tutunarak yürümesi

-Sürücüler ile röp



13.01.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170113023

13.01.2017 - 09.15 Haber Kodu : 170113024

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3 - FETÖ'NÜN "ABLA YAPILANMASI" NA OPERASYON : 55 GÖZALTI



Haber: Ramazan EĞRİ - Çağatay KENARLI - Sinan BİLGİLİ - Ali Kerem BENGİ, İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY' kapsamında örgüt içerisindeki "abla" yapılanmasına yönelik yaptıkları operasyonda 55 kişiyi gözaltına aldı.

"BYLOCK" KULLANICILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY' kapsamında örgüt içerisindeki "abla" yapılanmasında bulunan ve 'ByLock' kullandığı belirlenen 73 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde aralarında Kartal İBB Lojmanlarındaki bir dairenin, Üsküdar'da 5 katlı bir apartmanın bulunduğu adreslere gitti, buralarda arama yaptı. Üsküdar'daki apartmanda bulunan dairede bir kişi gözaltına alındı.

55 GÖZALTI VAR

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 55 olduğu öğrenildi . Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

POLİS DİĞER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin lojmana gelişi

-Binaya girişi

-Ekiplerin Bulgurlu'daki binaya gelişi

-Polislerin girişleri

-Gözaltına alınan kadının çıkarılması

- Şüphelilerin hastaneye girişleri

-Hastaneden çıkışları

13.01.2017 - 06.47 Haber Kodu : 170113012

13.01.2017 - 07.10 Haber Kodu : 170113013

13.01.2017 - 08.42 Haber Kodu : 170113019

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4- FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık

kontrolünden geçirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneye girişleri

-Hastaneden çıkışları

-Detaylar

13.01.2017 - 08.42 Haber Kodu : 170113019

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5- ALEVİ DERNEKLERİNDEN SUÇ DUYURUSU

* Alevi Dernekleri, sosyal medyada alevilere hakarette bulunup tehdit ettiği ileri sürülen öğretim üyesi Abdulkadir Şen ile Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul /

Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu ve Alevi Bektaşi Federasyonu, sosyal medyada Alevilere hakarette bulunup tehdit ettiği belirtilen öğretim üyesi Abdulkadir Şen ile bir televizyon programında sarf ettiği cümlelerde ölüm tehdidinde bulunduğu belirtilen Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Abdulkadir Şen'in 13 Aralık 2016 tarihinde Twitter hesabından yaptığı Halep paylaşımlarında, Alevi, Caferi ve Şii inançlarına sahip olan kişileri hedef gösterdiği ve soykırım ve öldürme tehdidinde bulunduğu belirtilerek Şen'in, "Soykırım çağrısı yapma, tehdit, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanmasını engelleme, nefret ve ayrımcılık, hakaret, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve iftira" suçlarından cezalandırılması istendi.

Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında sunulan dilekçede de, Özdemir'in katıldığı bir televizyon programında Alevi vakıf başkanlarına hitaben sözleri nedeniyle, "Tehdit, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanmasını engelleme, nefret ve ayrımcılık, hakaret, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve iftira" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Üç Alevi Federasyonu'nun başkan ve temsilcileri suç duyurusunda bulunduktan sonra konuya ilişkin adliye önünde bir de basın açıklaması yaptılar. Alevi Dernekleri Federasyonu Rıza Eroğlu tarafından okunan ortak basın açıklamasında, söz konusu kişilerin sosyal ve görsel medyada yapmış oldukları "Soykırım ve tehdit içerikli" söylemleri kınadıkları belirtilerek, "Temel felsefesi hoşgörü ve eşitlik olan Alevi toplumunun temsilcileri olarak; AHİM kararlarına, AİHS'e ve Anayasamızın eşitlik, din ve vicdan hürriyetlerini yok sayan, olağanüstü dönemlerin yaşandığı ülkemizde; toplumun birlik ve beraberliğini bozan, ayrımcılık, kin ve nefret içeren bu tür söylemleri bugüne kadar duymamazlıktan gelen AK Parti iktidarını sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Alevi Dernekleri Federasyonu Rıza Eroğlu'nun yaptığı açıklama

- Açıklamadan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

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6- "PANİK ATAK" HASTASI YOLCU UÇAK DÖNDÜRDÜ

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

Slovenya vatandaşı Anton Cestnik İstanbul'dan Klimanjaro'ya giderken kriz geçirip yolcuları rahatsız edince Pilot Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Cestnik'in polise verdiği ifadesinde panik atak hastası olduğunu söylediği, yanında da bu rahatsızlığa yönelik ilaçlar bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'a indirilen yolcu için THY şikayetçi oldu. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği şu açıklamayı yaptı:

"12 Ocak akşamı saat 19:37'de havalanan TK0673 İST-JRO-MBA seferi, Mısır hava sahası üzerindeyken Kaptan Pilot, kontrolsüz davranan Anton Cestnik isminde bir yolcu sebebi ile Antalya'ya divert kararı almış daha sonra uçağın ağırlığından (iniş için uygun şartların oluşmaması) dolayısıyla divert yönü Atatürk havalimanı olarak planlanmıştır.

Eşi Klavdija Cestnik ile seyahat eden yolcunun önündeki yolcuları hedef alarak koltuğu ayaklarıyla tekmelediği, uçağın kumandasını ve koltuğun yan kısımlarına kırmıştır. Yolcu kabın ekibi tarafından sakinleştirilmeye calışılmış fakat yolcu kabin ekibini ve yolcuları darp etmeye devam etmiştir. Yanındaki eşi ile de tartışan yolcuya kelepçe prosedürü uygulanmış ancak bilek kelepçesini de kırmıştır. Yolcu hiçbir şekilde kontrol altına alınamayınca diğer yolcular bu şekilde sefere devam etmek istemediklerini belirtmişlerdir. Seferimiz, İstanbul'a indikten sonra ucak emniyet (Türk Hava Yolları Gorevlileri) yetkililerince karşılanmış olup kural dışı yolcu polis tarafından emniyete götürülmüştür. Rezarvasyon olarak Münih uzerinden Istanbul istasyona buradan da Mombasa (Kenya) seyehatleri bulunan iki yolcu için divert sonrası INAD ( kabul edilemez) yolcu prosedürü uygulanmıs ve iki yolcu bu sabah TK 1629 sefer numaralı uçak ile Münih'e gönderilmiştir"

YAKLAŞIK 20 TON YAKIT

Edinilen bilgiye göre, Kahire üzerinden dönen THY uçağı için yaklaşık gidiş ve geliş olmak üzere 20 ton yakıtın harcandı ve bunun da maliyeti yaklaşık 11 bin dolar oldu. Uzmanların verdiği bilgiye göre yaklaşık 42 bin TL sadece yakıt için fazladan gider olduğu ancak bunun yanı sıra uçağın daha sonra yapacağı programların da da değişiklik yapıldığı ve uçuş mürettebatının da mesaisi dolduğu için yeni bir ekibin sefere verildiği belirtilerek, " Uçağın sorumlu pilotu Kahire'ye de inebilirdi. Ancak sanırım hem mesaisi dolacağı için, hem de Mısır'la ilişkilerdeki sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bu arada tüm masrafların yanı sıra uçaktaki herhangi bir yolcunun mağduriyeti gereği açacağı dava hakları da saklıdır" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanına indikten sonra Slovenya uyruklu Cestnik ailesi adli işlemleri tamamlandıktan sonra İNAD yolcu (Kabul edilemez yolcu) işlemi yapılarak geldiği istasyon olan Münih'e gönderildi.

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