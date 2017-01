DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI EROL BİLECİK (2)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 'nin yeni başkanı Erol Bilecik oldu.

TÜSİAD'ın 47. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işleminin ardından tek aday Erol Bilecik'nin yeni başkan seçildiği açıklandı.

TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi Koç, oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaparak, "Oyumuzu verdik, oldukça güzel konuşmalar yapıldı. Bir senede TÜSİAD çok yol almış, çalışmalar yapılmış. Memnun ve mesut ayrılıyoruz. Allah yeni yönetim kuruluna ve başkanına kolaylıklar versin" dedi.

"HİÇBİR GÖREV GERÇEKTEN ZOR DEĞİLDİR"

Erol Bilecik de oy kullanmasının ardından kısa bir açıklama yaparak, "Çok güzel bir gün. Türkiye'nin muhtelif dalgalandığı bir dönem var ama eminim bu günleri bu anlamda aşacak çok nedenimiz var. Öncelikle TÜSİAD tarafından iyi bir yönetim seçimler sonucunda gelmiş olacak. Ben hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye'nin daha refah, daha aydınlık geleceğe dönük olarak daha güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok, kaygım yok. Hiçbir görev gerçekten zor değildir" ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda yapılan oylamada Tuncay Özilhan da , TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

2- EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ÇEKİCİYE ARKADAN ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 05.40 sıralarında TEM otoyolu Tekstilkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 HZ 1198 plakalı çekicinin sürücüsü rahatsızlanınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada Emin Akgül (32) yönetimindeki 34 GH 099 plakalı otomobil arkadan çekiciye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aracında sıkışan Akgül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çekici sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3- OKULLARIN AÇILMASI VE YAĞMUR NEDENİYLE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL-

İstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde trafik adım adım ilerledi.

TEM ve E-5'te de yoğunluk yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında yaşana maddi hasarlı kazalar ve yağmur nedeniyle yollardaki su birikintileri de trafiğin oluşmasına neden oldu.

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak işlerine gitmeye çalışırken bazıları da şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.

4- DÜNYACA ÜNLÜ FINDIKKIRAN BALESİ, 19 OCAK'TA İSTANBUL'DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

Dünyaca ünlü Fındıkkıran (The Nutcracker) Balesi'nin Royal Opera House gösterimi, 19 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM Studio ekranından seyircilerle buluşacak.

Zorlu PSM, dünyaca ünlü opera ve balelerin yer aldığı Royal Opera House'un yeni sezon prodüksiyonlarını, özel gösterimlerle seyircisine sunmayı sürdürüyor. 19 Ocak'ta tüm zamanların en başarılı balelerinden Fındıkkıran'ın Londra'daki Royal Opera House gösterimi, Zorlu PSM Studio ekranında izleyicilerle buluşacak. Gösteri öncesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bale eski başkoreografı Ayfer Zeren esere yönelik bir sunum gerçekleştirecek.

Zamanının çok ötesinde ve çığır açıcı bir bale gösterisi olarak tanımlanan Fındıkkıran, Trepak, Waltz of the Flowers ve March and Dance of the Sugar Plum Fairy isimli besteleriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Çaykovski'nin Paris'te keşfettiği çelesta enstrümanıyla yaratılan melodiler, Sugar Plum Fairy karakteriyle özdeşleşti.

RENKLİ DEKORU VE 600'DEN FAZLA KOSTÜMÜ İLE BÜYÜLEYİCİ BİR BALE

Dünyaca ünlü eserin Royal Opera House gösterimi, Peter Wright'ın büyüleyici The Royal Ballet uyarlamasıyla hayata geçiyor. The Royal Ballett School'un genç dansçılarının ortaya koyduğu yetenek ile topluluğun tüm enerjisini yansıtan Fındıkkıran'da, Julia Trevelyan Oman'ın tasarımları kullanılıyor. Dansçıların göz alıcı 600'den fazla kostümü bulunuyor. Yıllardır, izleyicinin çok sıcak bulduğu yapım, renkli dekoru ve bir kült haline gelen sahneye taşıdığı dev yılbaşı ağacı ile izleyicinin ilgisini çekiyor. Fındıkkıran balesinin en ünlü sahnelerinden Dance of Sugar Plum Fairy ise bu yapımda, Kraliyet Balesi baş balerinlerinden Lauren Chuthbertson tarafından canlandırılıyor. Balerine, yine baş dansçılardan Federico Bonelli eşlik ediyor. Balede hikayesi anlatılan Clara'ya ise Francesca Hayward hayat veriyor.

5- ÖLÜMCÜL HASTA KIZINI YAŞATMAYA ÇALIŞAN ANNENİN ENZİM UMUDU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Dünyada nadir görülen 'NCL' olarak bilinen 14 çeşidi bulunan ölümcül genetik hastalıktan bir kızını kaybeden, diğerini yaşatabilmek için çırpınan 44 yaşındaki Kadriye Hacıoğlu, 19 yıldan bu yana başucundan ayrılmadığı 22 yaşındaki kızı Cemre Nur ve benzer durumdaki hasta çocuklar için umutlandı.

Yurt dışında testlerin yapıldığı merkezlerde denek olarak kullanılan hastaların beynine verilen bir enzimin yüzde 87 oranında başarı sağladığının görüldüğünü belirten çaresiz anne, "Amerika ve Avrupa'daki hastalara reçete ile verilmeye başlanacak enzimin Türkiye'de de NCL teşhisi konulan az sayıdaki tüm hastalara ilk teşhis veya yatağa bağımlı hasta ayrımı yapılmadan verilmesini istiyoruz" dedi.

Küçükçekmece'de oturan Kadriye Hacıoğlu, aralarında akrabalık bağı bulunmayan eşinden dünyaya getirdiği iki kızından Cemre Nur ve ardından Melis'e konulan 'beyincik erimesi' olarak da nitelendirilen NCL (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) teşhisi ile şoke oldu. Hacıoğlu'nun, sağlıklı doğumdan sonra normal gelişim gösteren, konuşma, yürümeye başladıktan sonra adım atamaz, el boyun başta olmak üzere tüm vücudu işlev göremez hale gelen iki kızının yakalandığı bu hastalık, dünyada çok nadir görülen türden. Melis, bitkisel hayata girdikten sonra kurtarılamazken anne Kadriye Hacıoğlu, başından bir an ayrılmadığı, oksijen tüpü ve solunum cihazına bağlı kızı Cemre Nur'u yaşatabilmek için çaresizlik içerisinde kıvranmaya başladı.

14 AYRI TÜRÜ VAR

Erken teşhis halinde ilerlemesi büyük ölçüde durdurulabilen 14 ayrı çeşidi olduğu açıklanan hastalığın duyulabilmesi için mücadele eden Hacıoğlu, uluslararası bir firmanın, kızında görülen 'NCL' isimli genetik hastalığın 2'nci tipi için vücutta eksik enzimi başa yerleştirilen bir kapsülle veren yöntemden yüzde 87 oranında başarı sağlandığını öğrendi. Hastalığın duyulması ve ailelerin bilinçlenerek örgütlenebilmeleri için çaba harcayan Kadriye Hacıoğlu, ulaşabildiği herkesi 'Yetim İlaç' yasa veya yönetmeliği için Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve sağlık alanındaki sivil örgütlerine ulaştırılacak metni internetteki kampanyaya katılarak imzalamaya çağırdı. Toplanan imza sayısı 1500'e ulaştı.

HASTALANAN ÇOCUKLAR "BEBEKLİKLERİNE DÖNÜYOR

Kadriye Hacıoğlu, ikinci kızı Melis'i dünyaya getirmesinden sonra o tarihte 2.5 yaşındaki kızı Cemre'nin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine çekilen MR'ında hastalığın teşhis edilebildiğini, sağlıklı gelişim gösteren, yürüyüp, konuşabilen çocukların, hatta bazı tiplerinde yetişkinlerde görülebilen genetik hastalıkla vücuttaki tüm dengelerin bozulduğunu, organların işlevsiz hale geldiğini anlattı. Hasta çocukların bir anlamda 'Bebekliklerine döndüklerini' yatağa bağımlı hale geldiğini anlatan Hacıoğlu, annesi ile birlikte kızı Cemre Nur'un başında 24 saat nöbet tuttuklarını, haftada 1 veya 2 kez Küçükçekmece Belediyesi'nden fizik tedavi için görevlinin geldiğini anlattı.

Hacıoğlu, umutlanmasına neden olan enzim ile ilgili şöyle dedi:

"Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı enzim ile ilgili çalışmalar yüzde 87 oranında olumlu sonuçlandı. Enzim, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Hasta çocuklar, sağlık güvenceleri ile ücretsiz olarak bu yıldan itibaren enzimi reçeteli olarak alabilecek. Türkiye'de ilaç olarak alınabilmesi çok zaman alacak gibi. Bir sürü prosedür var. Bu enzimin alınabilmesi için bir ekip hazırlanması gerekiyor. Hacettepe Üniversitesi'nden Pediatrik Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Meral Topçu konuyla ilgileniyor. Prof. Dr. Topçu bu enzimi erken aşamadaki hastaların alabileceğini söyledi. Biz hastalığın başında olan ve yatağa mahkum tüm hasta çocukların bu enzimi almasını istiyoruz. Türkiye'de teşhis konulan, ilacı alabilecek çocuk sayısı çok fazla değil. Bildiğimiz hasta sayısı 16 kadar. NCL hasta yakınlarına, sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyorum. Araştırma yapılan merkezlerde beyne bir kapsül yerleştirip, difüzyon yoluyla enzimi veriyorlar çocuklara. Türkiye'de de böyle bir merkez yok. Sağlık Bakanlığı ve devletin bir an önce olayı sahiplenmesini, bir an önce de enzimin Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Türkiye'de tüm hasta çocukların ailelerine ulaşıp hastalıkla ilgili bilgilendirilmeye çalışıyorum. NCL; ölümcül hastalık, tedavisi yok. Bu enzim sayesinde yürümelerini beklemiyoruz. Bu cihazdan kurtulmak bile bizim için mucize olur. Yıllar sonra böyle bir şans varken buna ulaşamamak da çok kötü. Neden biz faydalanmayalım, neden bizim ülkemizde bu olmasın?^^

HER BİR TEST 2-3 BİN LİRA

Kadriye Hacıoğlu, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) ve CİMER'den (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ) destek istediklerini, çocuklarına teşhis konulması için çaba harcayan çaresiz ailelerden sayısı 7-8'i bulan her bir test için 2-3 bin TL istendiğini, oysa bunun üniversite hastanelerinde yapılabileceğini ekledi.

Prof. Dr. Meral Topçu, hastalıkla mücadele konusundaki çalışmaların yakından izlendiğini, bu ay içerisinde Hacettepe Üniversitesi'nde NCL hastalarının ailelerinin katılacağı bir toplantı yapacaklarını, ailelerin kendilerine başvurmalarını beklediklerini bildirdi.

