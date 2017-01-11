DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SAVCI, MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASI DAVASINDA MÜTALAASINI AÇIKLADI ;

* ENİS BERBEROĞLU İÇİN "MÜEBBET", CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL İÇİN 15' ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Özden ATİK, İstanbul

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan Enis Berberoğlu için müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, tüm sanıklar için ise "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapis istedi.

3'ÜNCÜ CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak 3. celsesi görülen duruşmaya sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da izleyici olarak katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanık Can Dündar'a ait telefon HTS dökümü CD'sinin gönderildiği belirtilen duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcının mütalaasında, Fethullah Gülen'in yöneticisi olduğu FETÖ / PDY terör örgütünün diğer yöneticilerinden olan Emre Uslu'nun talimatıyla 1 Ocak 2014 tarihinde Hatay Kırıkhan'da ve yine 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da MİT TIR'larının MİT mensuplarını darp ve şiddet uygulanarak durdurulduğu, aranmak istendiği belirtildi. Bu TIR'lardaki malzemelerin devletin dış ve iç siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikte olduğu, bu konuda kamuoyunun bilgilendirildiği, ayrıca yayın yasağı konulduğu ifade edildi. Buna rağmen FETÖ / PDY mensuplarının, devlet sırrı kapsamında bilgi, belge ve görüntüleri temin ettiği, 29 Mayıs 2015'te Can Dündar tarafından "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" haberiyle bu görüntüleri yayınlanarak ifşa edildiği anlatıldı.

"BANA GÖRÜNTÜLERİ SOLCU BİR MİLLETVEKİLİ VERDİ"

Can Dündar ve Erdem Gül hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan dava açıldığı ve cezalandırıldıkları anlatılan mütalaada, Dündar'ın yargılanması sırasında "Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi" dediği, yine "Tutuklandık" isimli kitabında 27 Mayıs günü bu görüntülerin getirildiğini anlattığı, bu tarihte Dündar ile Enis Berberoğlu arasında 21 saniye süren bir telefon görüşmesinin tespit edildiği belirtildi. Berberoğlu ve Dündar'ın telefonunun Şişli'den sinyal verdiğinin de belirlendiği ifade edilerek söz konusu görüntüleri Berberoğlu tarafından flash disk içerisinde Dündar'a verildiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Mütalaada, böylece sanıkların amaç ve eylem birlikteliği içinde tespit edilemeyen bir şekilde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarından temin etmiş oldukları görüntü ve belgeleri siyasal amaçlara ulaşmak için ifşa ettikleri belirtildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Mütalaada, Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edildi. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istendi.

SONER YALÇIN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı diyeceklerini belirtmek için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen gelmeyen tanık Soner Yalçın'ın zorla getirilmesine karar verdi. Sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 1 Mart'a bıraktı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddia edilen Enis Berberoğlu'nun davası, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" davasıyla birleştirilmişti. Dündar ve Gül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme'sinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 6 Mayıs 2016'da ceza almışlardı. Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıken; Gül'e 5 yıl hapis cezası verilmişti.

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2- ENİS BERBEROĞLU İLE ERDEM GÜL'DEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* CHP Milletvekili Enis Berberoğlu,

"İlk duruşmayla ikinci duruşmam arasındaki 55 gün içinde üç kişilik mahkeme heyetinin tamamı değişti, başkan dahil... Başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum"

* Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül,

"Evet söylüyorum biz bir örgütün üyesi olabiliriz bu örgüt gazetecilik örgütüdür"

Haber - Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL ()

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada mütalaasını açıklamasının ardından CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül adliye önünde açıklama yaptı.

"BİR ÖRGÜTÜN ÜYESİ OLABİLİRİZ BU ÖRGÜT GAZETECİLİK ÖRGÜTÜDÜR"



"Adaletin hızlı olmasını hepimiz isteriz" diyen Erdem Gül, "Geciken adalet, adalet değildir. Fakat biz bu sabah duruşmaya geldiğimizde savcının apar topar, ben hukukçu değilim ama, usulü bir kenara iterek alelacele cezalandırılmamızı talep etti. Cezalandırılmamız istenen iddia bizim bir silahlı örgüte üye olmaksızın bildiğimiz, halen hapiste 140-150 civarında gazeteci arkadaşımız tutuklu, onlar hakkında da talep edilen bir silahlı örgüte üye olmaksızın yardım etme suçlaması. Bunun dosyadaki delili sadece haber. Yani gazetecilik faaliyeti. Evet söylüyorum biz bir örgütün üyesi olabiliriz bu örgüt gazetecilik örgütüdür. Burada net olarak söylüyorum, üyesi olduğumuz örgüt gazetecilik örgütüdür .Bunun dışında hiçbir örgütün üyesi olmaksızın yardım yapmış değiliz. Ama ortada zaten acayip bir durum var gerçek üstü gibi bir ülke burası halen yaşadığımız ülke. Gazeteciler adliyeden ve cezaevlerinden biran önce çıkarılsın. Bu oyun son bulsun. Gerçek üstü oyun ve Türkiye'de. Şairin söylediği gibi Türkiye'de hepimiz ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi" dedi.

"55 GÜN İÇİNDE ÜÇ KİŞİLİK MAHKEME HEYETİNİN TAMAMI DEĞİŞTİ"



Enis Berberoğlu ise "Ben siyasete girdiğim andan itibarın kendimi gazeteci sayamam" dedi.



Berberoğlu, "Bu aslında mesleğime ve sizlere saygımdan ötürü. Şimdi Erdem Gül çok hafife aldı. Aslında kıdemli bir sanık pozisyonunda kendisi. Ben bir gözlemci olarak başladığım bu süreçte sanık olarak Erdem Gül'le beraber yargılanıyoruz. Can Dündar'la beraber yargılanıyoruz. İlk duruşmayla ikinci duruşmam arasındaki 55 gün içinde üç kişilik mahkeme heyetinin tamamı değişti, başkan dahil... Başka birşey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Dolayısıyla bu sabah geldiğimde savcının mütalaasını okumaya tenezzül dahi etmedim. Çok açık söylüyorum. Çünkü bu mahkeme heyetinden zaten başka birşey beklemenin de bir alemi yoktur. Bir ince detay var. Meclise gönderilen fezlekeyle şu anda benim yargılandığım madde değişti. Zaten yapılmak istenenin bu olduğunun farkında oldum. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tek adamlık, tek kişilik diktatörlük rejimine karşı duruyoruz. Karşı durmaya da devam ediyoruz. Daha HSYK'nın tamamını atama yetkisini almadan, iki duruşma arasına bir mahkeme heyetinin tamamını değiştirip kendi çağırdığı tanığı dinlemeye gerek duymadan, savunmanın topladığı delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargılamak üzere mütalaa yazan hukuk sistemi dünyanın neresinde ne denir? Sizin takdirlerinize bırakıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Enis Berberoğlu ve Erdem Gül'ün açıklama yapması

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3- BOYDAKLAR'IN DA İÇİNDE BULUNDUĞU 60 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK, İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak da var. Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 60'ı tutuklanırken 50'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iş adamlarından, 110'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. 54 iş adamı ise serbest bırakıldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak'ın da bulunduğu 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.

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4- TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI: 84 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul,

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen 84 rütbeli asker daha, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 84 rütbeli asker dün tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan 84 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 315'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı. Son kararla birlikte, tutuklananların sayısı 315'e çıktı. Aralarında "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalananlarında bulunduğu 36 kişi ise serbest bırakıldı.

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5- TEM-OKMEYDANI BAĞLANTI YOLUNU KAPATAN PANKART

* TEM-Okmeydanı bağlantı yolunda üst geçide bağlanmış pankart ve pankartın ucundaki mutfak tüpü polisi alarma geçirdi.

* Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının incelediği şüpheli pankart kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL

TEM- Okmeydanı bağlantı yolu üst geçidinde saat 08.00 sıralarında korkuluklara asılmış şüpheli pankart ve ucuna bağlanmış mutfak tüpü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin etrafına güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

TEM -Okmeydanı trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanı şüpheli pankartı inceledi. Yapılan incelemeden sonra pankartta bomba olmadığı anlaşılınca pankart asıldığı yerden toplandı. Şüpheli pankart nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kapanan üst geçit

-Polislerin bağlantı yolunda güvenlik önlemi alması

-Zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alınması

-TEM- Okmeydanı bağlantı üst geçitteki şüpheli pankart

-TEM-Okmeydanı bağlantı yolunun bir süre kapatılması

-Yolda bekleyen araçlar

-Araçlarından inenlerin beklemesi

-Uzaman ekibin pankartı incelemesi

-Pankartın toplanması

-Mutfak tüpünün götürülmesi

-Trafiğin açılması



11.01.2017 - 09.12 Haber Kodu : 170111015



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6- BEYOĞLU'NDA GENÇ KADININ "REHİN TUTULUYORUM" İHBARI HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞATTI

* Polisi arayarak "rehin tutulduğunu" söyleyen bir kadının ihbarı üzerine polisi harekete geçti.

* Önce adres belirlendi, sonra polis otele girdi.

* İki kişi gözaltına alınırken kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL )

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Tarlabaşı civarında rehin tutulduğunu söyleyen fakat tam adres belirtemeyen bir kadın, polisi alarma geçirdi. Defalarca polisi arayıp yardım isteyen kadının yeri polis ekipleri tarafından tespit edildi. İhbarın Kocatepe Mahallesi Cambazoğlu sokakta bir apart otelden yapıldığı belirlendi.

Çok sayıda polis ekibinin girdiği apart otelden iki kişi kelepçelenerek çıkarıldı. Baskın sırasında bir polis otomatik silahla çevre önlemi aldı. Rehin tutulduğunu iddia edilen kadın da ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerden biri, polis aracına götürülürken "Kandırdılar paramızı aldılar, onlar bizi rehin aldı. Paramızı çaldılar vermediler" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Otel binasının görüntüsü

-Binaya giren polisler

-Polsisin kelepçeli şekilde çıkardığı kişiler

-Gözaltına alınan kişinin konuşması

-Otomatik silahla çevre önlemi alan polis

-Rehin alındığını iddia eden kadının polis aracına alınması

-Genel ve detay görüntüler

11.01.2017 - 12.20 Haber Kodu : 170111053_

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7- İSTANBUL'DA GÜNEŞ GÜNLER SONRA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL

İstanbul'da geçtiğimiz cuma gününden itibaren devam eden kar yağışının ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Günlerdir evde kalan İstanbullular güneşli havada sahilde yürüyüş yaparken esnaf ise kar temizliği yaptı.

Üsküdar sahiline gelenler güneşli havada yürüyüş yaptı. Neriman Koç, "Güneş açtı hava temiz bu havayı kaçırmak istemedim. Havamı alıyorum, sporu yapıyorum " diye konuştu.

Başka bir kişi ise, "Evde kaldık yürüyüş yapamadık. Karlar da eridi yürüyüşümüzü yapıyoruz" dedi.

Sahilde bulunan işyerlerinde de kar temizliği yapıldı.

Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları nedeniyle trafik akışında da sorun olmadığı görüldü

Görüntü Dökümü:

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-Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Kızkulesinden görüntü

-Gemi ve motorlardan görüntü

-Yeşillik alandan görüntü

-Güneşten görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

11.01.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170111046_

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8- BEYAZA BÜRÜNEN İSTANBUL'UN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul

İstanbul'u beyaza bürüyen kar havadan görüntülendi.

Kağıthane Vadisi boyunca çekilen görüntülerde tarihi Hasbahçe, Sadabad Camii ve Kağıthane Deresi göze çarparken Levent'e doğru tarihi yapılar yerini gökdelenlere bırakıyor. Sis ve bulutlar arasında kalan yüksek binaların karla birlikte oluşturduğu görüntü ise görmeye değer.

Görüntü Dökümü:

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-Kağıthane'de çekilen havadan görüntüler

11.01.2017 - 11.14 Haber Kodu : 170111041

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9- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da beş gündür etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle aksayan uçuşlar Atatürk Havalimanı'nda normale dönmeye başladı. Son 24 saatte iç ve dış hatlarda olmak üzere 839 sefer yapıldı.

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()

Hava Şartlarının kötü olmasından dolayı beş gün süreyle havayolu şirketleri birçok seferini iptal etti, bazı seferlerde gecikmeli olarak yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) geçen hafta sonu İstanbul'da beklenen kar ve fırtına nedeniyle uçuşlarla ilgili yeni bir planlamaya gitmiş. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması ve daha planlı yapılabilmesi için Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 30 kısıtlama kararı almıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda 75 uçak iniş yaparken 79 uçakta kalkış yaparak toplam 154 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ise 419 uçak kalkarken 420 uçak indi. Böylelikle toplam 839 sefer yapılmış oldu.

Atatürk Havalimanı terminal içinde oluşan yoğunluk ve havayolu şirketlerine ait bilet satış ofislerinin önünde kuyruklar azaldı.

Bu arada son 24 saatte Türk Hava Yolları 301 kalkış yaparken 298 iniş gerçekleştirdi.

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