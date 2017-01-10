DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAHÇELİEVLER'DE YANGIN : 2 ÖLÜ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü.

Yangın saat 07.45 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde yapılan aramalarda hayatını kaybedenlerin kimliğini belirleyecek herhangi bir belgeye rastlanmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yeri

-Yanan evden görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Dumandan görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenazelerin çıkışı

-Detaylar

10.01.2017 - 09.35 Haber Kodu : 170110020

10.01.2017 - 11.41 Haber Kodu : 170110052

================================

2- İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Trafik durumu gösteren tabelalardan görüntü

-Duraklardan ve metrobüs seferlerinden görüntü

-15 temmuz Şehitler köprüsünden görüntü

-Seyir halindeki araçlardan görüntü

-E-5 ve ana arterlerden görüntü



10.01.2017 - 09.44 Haber Kodu : 170110022

=============================

3- KALDIRIMLAR KAR ALTINDA KALDI; YÜRÜMEK ÇİLEYE DÖNDÜ

* İstanbul'da sabah işe gitmek için evden çıkanlar, karla kaplı ara sokaklar ve buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

* Araçlarıyla işe gideceklerin kar çilesi daha fazlaydı. Önce araçlarının yerini bulup daha sonra karları temizlemek zorunda kaldılar.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL

İstanbul'da işe gidecekler erken saatlerde yola koyuldu. Ancak karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kendilerince karda yürüme şekilleri geliştiren vatandaşlar, işe gitmek için her yolu denedi. Kimi kardan giderken, kimileri de tek sıra halinde yürüyerek düşmekten kurtuldu. Şişli Çiftecevizler Camii etrafında oluşan buz sarkıtları iki metreyi buldu.

ARAÇLAR KAR ALTINDA

Arabaları ile işe gideceklerin çilesi daha fazlaydı. Önce karla kaplı araçların içinden hangi aracın kendi araçları olduğunu tespit ettiler daha sonra karları temizlemek zorunda kaldılar. Fırça ve süpürgelerle araçlarını temizleyen sürücüler, güçlükle işe gitti. Karla kaplı kaldırımları açmak için Şişli Belediyesi'ne bağlı işçiler kaldırımlardaki karı küredi.

"YOLU İNCE TUZ İLE AÇMAYA ÇALIŞTI"

İşe gitmek için arabasını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan bir kişi, "Araçlar yola çıkamıyor. belediye ekipleri de ilgilenmiyor.Biz de kendi şartlarımızla yolu açmaya çalışıyoruz. Bakkala gittim. Kalın tuz kalmamış. bende ince tuz aldım. Yolu açmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. İşe gitmek için aracını temizleyen Lokman Karataş ise "Son 30 yıldır böyle bir kış görmedim. İşe gitmek için aracımı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

"KENDİ YOLUNU KENDİ AÇIYOR"

Belediye ekiplerinin yetersiz kaldığı yerde vatandaşlar kendi yolunu kendileri açtı. Belediye ekiplerinin sokağı temizlemediği için kendi yolunu kendi açan mahalle sakini Muammer Dönmez, " Dört gündür belediye ekipleri buraya gelmiyor. Biz de kendi yolumuzu açıyoruz.Sabah yaşlı bir kadın düştü. Karda yürümek zor. Hayrımıza yolu açıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Sabah işe gitmeye çalışanlar

-Düşmemek için tek sıra halinde yürüyenler

-Belediye ekiplerinin kaldırımları temizleme çalışmaları

-Cami etrafındaki buz sarkıtları

-Karla kaplı araçlar

-Araçlarını temizlemeye çalışanlar

-Araçlarını temizleyenler ile röp.

-Ara sokaktan iki kişinin yardımıyla çıkarılan yaşlı kadın

-Yolu temizleyenler

-Evin yolunu açmaya çalışan kişi ile röp.

-Yola ince tuz döken sürücü

-Yola ince tuz döken sürücü ile röp.

-Ara sokaklarda güçlükle ilerleyenler

-Genel ve detaylar

10.01.2017 - 11.08 Haber Kodu : 170110044

10.01.2017 - 11.08 Haber Kodu : 170110045

===============================

4- THY, ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 600, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN 122 SEFER YAPACAK

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 122 sefer yapacağını bildirdi.

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün 300 gidiş 300 geliş 600 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı 122 sefer planlanmaktadır " denildi.

============================

5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dört gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının bu sabahtan itibaren kesilmesi üzerine, uçuşlar normale dönmeye başladı. Dün gece yarısına kadar iç hatlarda uçuşların tamamen durması ve dış hatlarda da gecikmeli olarak yapılması sonrası terminallerde biriken yolcular bu sabahtan itibaren gidecekleri kentlere uçmaya başladı.

Dış ve iç hatlardaki bekleyen yolcuların yanı sıra daha önce otellere alınan yolcuların da uçuş sıralarına göre terminallere getirilmeye başlandığı THY yetkilileri tarafından bildirildi. Bu arada terminallerde bekleyen bazı yolcuların ise uçaklarının kalkışını beklerken "Boardö adı verilen uçuş bilgi ekranları önünde yatarak veya oturarak izleme yaptıkları gözlendi.

PİSTLERDEN SONRA APRON DA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından öncelikle pistlerde yapılan temizleme işlemlerinin tamamlanması üzerine apronda ve uçak altında biriken karlar ve oluşan buzlar da özel araçlarla temizlenmeye başladı. Köprülerde veya açıkta bekleyen uçaklar yolcularını aldıktan sonra piste hareket ederken bu bölgelerden geçtikleri için apronun devamlı temizlenmesi gerektiğini belirten DHMİ yetkilileri, " Pistlerin ardından uçakların pistlere ulaştığı taksi yolları ile apron dönüş yallarının temizliği 24 saat uyarınca devam ediyor. Kar yağışı bu sabah durunca bu bölgelerdeki ve yan taraflarında biriken karları da temizledik. Şu anda pistlerde ve apronlarda bir sorun yokö dediler.