DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

"İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir"

Haber: İhsan YALÇIN - iSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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2- THY 277 SEFERİNİ İPTAL ETTİ



Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"09 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçenö meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"

Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.



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3- BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI, VAPUR VE DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNDE İPTALLER VAR (1)

İstanbul

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

BOĞAZ KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.



İDO'NUN DIŞ HAT SEFERLERİNDE İPTALLER

İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:

08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:05 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

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4- ARA SOKAKLAR KAR ALTINDA, ÜST GEÇİT MERDİVENLERİ BUZ TUTTU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan kar, haftanın ilk iş günü işe gitmek için evlerinden çıkanlar zor anlar yaşattı. Üst geçitlerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'de sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Anan arterler açık olmasına rağmen ara sokaklar kar altındaydı. Ara yollardaki sürücüler ise araçlarını çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Yolda yürüyenler ise düşe kalka gitmek zorunda kaldı. Şişli'de Paşa Mahallesi ile Halide Edip Adıvar Mahallesini birbirine bağlayan üst geçitten geçmek isteyenler buz tutan merdivenler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazıları tırabzanları tutarak ilerlerken, bazıları da üst geçitten kayarak indi.

Görüntü Dökümü:

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-Üst geçitten geçenler

-Tırabzanlara tutunarak ilerleyenler

-Düşme tehlikesi geçirenler

-Üst geçitten inmekte zorlanan kişi ile röp.

-Yolda düşenler

-Kayan araçlar

-D-100 den görüntü



09.01.2017 - 10.01 Haber Kodu : 170109011



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5- SÜRÜCÜLERİN BUZLU YOLLA İMTİHANI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , çevredekiler yolda kalan sürücülere yardım etti.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı haftanın ilk gününde de devam ediyor. Ataşehir ve Maltepe'de sürücüler buzlanma nedeniyle rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. Ara sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle bazı araçların kaydığı görüldü. Ara sokaklarda yoğun trafik oluştu. Yolda kalan sürücülere çevredekiler yardım etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Araçların iniş ve çıkışlarda zorluk çekmesi

-Çevredeki vatandaşların araçları iterek sürücülere yardım etmesi

-Genel ve detay görüntüler

09.01.2017 - 10.36 Haber Kodu : 170109019_

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6- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

İstanbul

İstanbul'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Kentte ana yolların açık olduğu görülürken ara sokaklarda ise sıkıntı yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı ve trafikten görüntü (Anadolu yakasında Avrasya Tüneli'ne giriş)

09.01.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170109005