DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- METEOROLOJİ'DEN UYARI: SAAT 20.00'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK, 20 CM'NİN ÜZERİNDE KAR ÖRTÜSÜ

BIRAKACAK

"Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor"

"Gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor"

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor" denildi.

20 CM'NİN ÜZERİNDE KAR ÖRTÜSÜ OLACAK

Kar yağışının başlayacağı saatin de verildiği açıklamada, "Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor" " bilgilerine yer verildi.

GÜNDÜZ BİLE SIFIR DERECE

Kentte gündüz bile sıfır derelerin görüleceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul'un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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2- ABD'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU REİNA ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Reina önüne gelerek saygı duruşunda bulundu, ardından çiçek bıraktı.

Jennifer Davis saat 08.50'de Reina önüne gelerek çiçek bıraktı. Geniş güvenlik önlemleri altında Ortaköy'e gelen Davis, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Davis'in ziyareti sırasında Muallim Naci Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ABD İstanbul Başkonsolosunun Ortaköy'e gelişi

-Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunması

-Çiçek bırakması

-Aracına binerek ayrılması

-Olay yerindeki güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 09.35 Haber Kodu : 170106019

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3- İSTANBUL BAROSU: HUKUK SİYASAL STRATEJİLERİN PARÇASI OLMAMALIDIR.

İstanbul

İstanbul Barosu yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şöyle denildi,

"05.01.2017 sabah 06.00 itibariyle Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Av. Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen'in evinde ve işyerinde polis tarafından arama yapılmıştır.

Av. Erem Turgut Yücel, halen İstanbul Barosu nezdinde TBB Delegesi olup, Baromuzun 2002-2004 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulunmuştur. Av.Erem Turgut Yücel, avukat sıfatıyla takip ettiği dosyada tutuklanan müvekkilinin davasını takip ederken, aynı dosyadan şüpheli konumuna getirilmiştir.

CMK'nun 130. maddesi ile Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesi, Avukatın ev ve işyerinin aranması sırasında Cumhuriyet Savcısı ile Baro Temsilcisi olan bir avukatın bulunması zorunluluğunu sevk etmektedir. OHAL çevresinde çıkartılan KHK ile Cumhuriyet Savcısı bulundurulması zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, Baro Temsilcisi bulundurmayı zorunlu kılan hüküm saklı tutulmuştur.

Avukat Erem Turgut Yücel'in ev ve büro araması için kolluk kuvvetlerince Baromuza bir bildirim yapılmamış, dolayısıyla aramalarda Baro Temsilcisi bulunamamıştır. Bu nedenle sözkonusu aramalar yasaya açıkça aykırıdır.

İsnat edilen suçun niteliği ne olursa olsun, yasanın açık hükmünün uygulanması gerekirken, bu gerekliliğe uyulmamış olması, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sakıncalardan sadece birisidir. CMK'nun açık hükmü gereğince arama sonucunda el konulan bilgisayar kayıtları ve hard diskten imaj alınması gerekirken, yasanın bu hükmü de ihlal edilmiş, bunlara doğrudan elkonulmuştur.

Meslektaşımızın Baromuz camiasında bilinen kişiliği, FETÖ iltisakı ve/veya irtibatı ile uzaktan yakından ilgi kurulmasına olanak vermeyecek bir yapıdadır. Avukatlık görevinin yerine getirilmesi bağlamında gerçekleştirdiği görüşmelerin, böyle bir irtibatın göstergesi olarak yorumlanmasına olanak yoktur. Avukatlık görevlerinin sınırları konusunda, binlerce örnek yaşayan ve gerekirse bu sınırları belirleyip disiplin hukuku uygulayan bir hukuk kurumu olarak, meslektaşımız için yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bu gözaltı, özü itibariyle bir gözdağıdır. Siyasal iktidarın, kendi stratejileri doğrultusunda oluşmasına özen gösterdiği konjonktürün, bir aşaması ile o aşamadaki mesajıdır. Bu bağlamda, sadece bir avukat gözaltısından değil, ona bağlı ve açıkça basın özgürlüğüne karşı girişilmiş bir saldırıdan sözetmek gerekir.

Meslektaşımızın kişiliğinde oluşturulan bu gözdağı, bir başka yönüyle FETÖ soruşturmalarının "sulandırılması" anlamına da gelmektedir. Geçmişte bizzat cemaat tarafından yürütülen soruşturmalarda örnekleri çokça görüldüğü üzere, soruşturmaların içine "ilgisiz" başka unsurların da katılması, "iltisak ve irtibat" iddialarının, giderek rövanş anlayışlarıyla beslenen tatmin arayışlarına dönüşmesi sonucunu doğuracaktır. Nitekim, kısa bir süre önce Ankara Temsilcisinin tutuklanması kararının gerekçesindeki trajikomik belirlemeler, bu arayışın sonuçlarıdır. Öyle anlaşılmaktadır ki, şimdi Doğan Medya Grubunun üzerine düşürülmeye çalışılan gölge, böyle bir iltisakla olası biçimde planlanmaktadır.

Buradaki temel sorun, hukukun siyasal stratejilerin parçası olup olmayacağıdır. İstanbul Barosu olarak, bu noktadaki sorumluluğun, sav-savunma-karar üçlüsü olarak hepimize ait olduğu kanısındayız. Bizim durduğumuz nokta, tam da burasıdır. Yanımızı boş tutacağız…"

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4- FETÖ/PDY OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolüne getirilenler

-Hastaneye girişleri

-Hastaneden çıkışları

-Hastaneden detaylar

06.01.2017 - 08.36 Haber Kodu : 170106014

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5- ATIK MALZEMELER SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE YEM İSTASYONU OLDU



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Avcılar'da atık malzemeler değerlendirilerek sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su ve yem istasyonları oluşturuldu.

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı, görevlilerden İbrahim Koçyiğit ile birlikte hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere özel bölmelere sahip su ve mama kapları bulunan istasyonlar hazırlamak için harekete geçti. Satın alınacak su ve mama konulabilen istasyon fiyatlarının oldukça yüksek olduğu göz önüne alınarak ne yapılabileceği değerlendirildi. Koçyiğit, günlük mesaisinden artan zamanlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü atıklarının bulunduğu bölgede inceleme yaparken buralardaki malzemelerden günde 1 mama ve su istasyonu hazırlayabileceğini söyledi. Verilen onay üzerine hurda yığınlarının arasından profil ve sac demirler toplandı. Elektrikli testere ve kaynak makineleri ile sıfır maliyetle ilçedeki 10 mahallede yerleştirilmek üzere mama ve su istasyonları hazırlandı. Veteriner İşleri Müdürü Kırmızı, sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere su ve mama kapları yerleştirdiklerini görevlilerin sabah hazırladıkları yiyecek ve suyu sokaktaki köpek ve kedilerin genellikle beslendikleri saatlerde doldurduklarını anlattı. Kırmızı, sıfır maliyetle hazırladıkları mama ve su istasyonlarının büyük işlevi olduğunu, bu yolla mamaların ıslanmadan sokaktaki canlılara ulaştırıldığını bildirdi. Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı bir soru üzerine sokaktaki canlıların ıslanmadıkları ve hareket halinde oldukları takdirde sıfırın altında 10 derece soğukta bile yaşamlarını sürdürdüklerini ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Hurdalıklarda atık malzemelerden işe yarayabilecek parçalar aranırken

-Bulunan parçalar taşınırken

-Kesilirken ve kaynak edilirken

-Su ve mama istasyonuna takviye yapılırken

-Görevli İbrahim Koçyiğit yaptıklarını anlatırken

-Veteriner Müdürü bilgi verirken

-Sokak hayvanları su ve mama istasyonunda

06.01.2017 - 09.36 Haber Kodu : 170106020

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