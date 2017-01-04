DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



- MOTOSİKLETLİ POLİSE ÇARPAN OTOMOBİL KAYIPLARA KARIŞTI.

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyor

Ersan SAN, İstanbul

TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği ve durmasının istendiği sırada polise çarptığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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olay yeri

yaralı polisin ambulansa konulması

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- HDP İSTANBUL EŞ BAŞKANLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ

Ümit TÜRK, İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in bulunduğu Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il yöneticisi 11 kişi, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 21 HDP'li de Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

HDP'li yöneticilerin savcılık sorgusu devam ederken aralarından HDP Milletvekili Pervin Buldan'ın da bulunduğu Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Dayanışma Platformu yönetici ve üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak, "Siyasi soykırımlar bizi yıldıramaz" yazılı pankart açtı.

PERVİN BULDAN: HANGİ AMAÇLA YAPILDIĞINI BİLİYORUZ

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan HDP Milletvekili Pervin Buldan, 32 yöneticinin 24 gün gözaltında tutulduğunu ve avukatların dışında kimseyle görüştürülmediklerini belirterek, "Elbetteki bu haksız ve hukuksuzluğun, bugün ülkeyi yöneten siyasi irade tarafından hangi amaçla yapıldığını biliyoruz" dedi. Olağanüstü hal ilan ederek, darbeyle mücadele etmenin yanlış olduğunu savunan Buldan, "Darbeyle mücadele, elbetteki kanun hükmünde kararnamelerle değil, daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve daha çok barış demektir. İçinde bulunduğumuz bu dönem açısından bu ülkeyi yönetenler, kendi iktidarları için, başkanlık için HDP'yi, muhalif kesimleri, demokrasi güçlerini tasfiye etmenin yol ve yöntemlerini aramaya başlamışlardır. Tasfiye edilmekle, cezaevine konulmakla partilerini ve diğer muhalif kesimleri bitiremeyeceklerini ifade eden Buldan, "Şunu bilsinler ki önümüze çıkacak olan ilk sandıkta onları tarihin çöplüğüne gömeceğiz" diye konuştu.

Buldan, demokrasi, özgürlük ve barış adımlarının biran önce atılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun adliye önünde toplanması

- Grubun pankart açması

- Grubun slogan atması

- Pervin Buldan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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- ÇORBA CİNAYETİ DAVASI'NDA SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy'de 9 ay önce içtiği çorbanın parasını ödemek istemesine kızarak tartıştığı Hasan Erdem'i (46) öldüren ve iki kişiyi de yaralayan tutuklu sanık İdris Alakuş (39) hakim karşısına çıktı. Olay günü Hasan Erdem'in masasına gelerek 'Sen kimsin, hesap ödeyemezsin' diyerek, hakaret ettiğini anlatan sanık Alakuş, Ağrıma gitti, iki el ateş ettim" dedi.

"SEN KİMSİN HESAP ÖDEYEMEZSİN"

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren sanık Alakuş, "Olay gecesi arkadaşımla biraz alkol almıştım, sonra çıkıp çorba içtik. Hesabı istedim. Garson 'Sizden hesap alamam 'dedi. Ben de 'Neden alamıyorsun' diye sordum. Garson esas duruşta "Ağabeyimiz burada, senden hesap alamayız" dedi. Ağabey diye kastettiği kişi rahmetli Hasan Erdemmiş. Sonra Hasan benim masama gelerek, "Sen kimsin, hesap ödeyemezsin" dedi. Ben de 'Siz buyurun yiyin için, önce kim geldiysen hesabı o öder' dedim. Bana hakaret etti. İş yeri müdürünün yanına gittim, 'Tanımadığım bir insan hesabı ödüyor' dedim. Bana 'Hasan ağabeyimiz, tamam biz hallederiz' dedi" diye konuştu.



"AĞRIMA GİTTİ, 2 EL ATEŞ ETTİM"

"Hasan'ın bana yaptıkları ağrıma gitti" diyen sanık Alakuş, "Restorandan çıktım, dükkana gittim. Silah aldım. Ancak dükkana silahı almak için gitmemiştim. Arkadaşım, halen restoranda olduğu için onu almaya tekrar restorana gittim. Döndüğümde Hasan bana "Biz seni kovmadık mı, yine mi geldin çakal. Senin gibi kaç kişi yanımda ekmek yiyor, sen kimsin" dedi. Ağırıma gitti, 2 el ateş ettim. Oradan uzaklaşmak isterken korktuğumdan dolayı yere de bir el ateş ettim ve daha sonra ticari bir araba ile olay yerinden kaçtım. Tam kapıdan çıkarken birisi üzerime atladı, kafama yumruk attı. Boğuştuk" şeklinde konuştu.

"EŞİMİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ölen Hasan Erdem'in eşi Filiz Erdem de sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Halen sanığın, eşimi neden öldürdüğünü anlamış değilim. Benim bildiğim eşimin hiçbir hasmı yoktur. Kendisi ikramda bulunmayı, yedirip içirmeyi seven bir kişidir. Olayın arkasında başka şeyler olabilir" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede İdris Alakuş için "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından toplam bir kez müebbet ve 19 yıldan 33 yıla kadar hapis talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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(ARŞİV)

- Olayın güvenlik kamerası görüntüleri



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- GAZETECİ AHMET ŞIK'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sosyal medya üzerindeki bazı paylaşımları ve yazıları nedeniyle "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itirazı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. Hakimlik, nöbetçi mahkemenin tutuklama kararının yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti. Mahkemenin gerekçesi şöyle: "Kararda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve vakaların soruşturma dosyasının içeriğine uygun şekilde ortaya konulduğu, tutuklamayı gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine uygun olduğu, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını gösteren delillerin somut olgularla gerekçelendirerek açıklandığı, açıklamaların soruşturma dosyası içeriğine de uygun olduğu, tüm bu olgu ve nedenler karşısında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin itiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmadığı, kararın yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varıldığı anlaşıldığından.."

30 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

Ahmet Şık, 30 Aralık 2016 günü İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandıktan sonra "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmıştı. Şık'ın avukatları, 2 Ocak'ta tutukluluğa itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

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- (geniş haber) YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLUNDA KAMYONCU EYLEMİ



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Hafriyat kamyonu sürücüleri, mazota yapılan zam ve Yavuz sultan Selim Köprüsü geçişlerinde usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda onlarca hafriyat kamyonu trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular kornalarına basıp yavaş ilerleyerek trafikte aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular ile kendilerine ceza kesmek isteyen polislerle tartıştı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.

Görüntü Dökümü:

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- Kamyonların görüntüsü

- Kamyonların yavaş ilerlemeleri

- Şoförlerle röportaj

- Polislerin kamyonlara ceza kesmesi

- Detaylar

04.01.2017 - 14.10 Haber Kodu : 170104064

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- CHP HEYETİ REİNA KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUA ETTİ, ÇELENK BIRAKTI

* CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat :

" Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sonuna kadar savunacağız. Bütün terör örgütlerine inat CHP olarak teröre karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz"

Haber : Özgür ALTUNCU - Kamera : Güven USTA, İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın çağrısıyla bir araya gelen İstanbul'daki 14 CHP'li İlçe Belediye Başkanı terör saldırısına hedef olan Reina'yı ziyaret etti. Katliamın yaşandığı Reina'nın girişine çelenk bırakan CHP'liler hayatını kaybedenler için dua etti. CHP Heyeti adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, saldırıda çok sayıda yabancının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, " Onları koruyamadığımız için ülkemiz adına özür diliyorum" dedi. CHP olarak hiç kimsenin inancına, etnik yapısına göre siyaset yapmadıklarını söyleyen Canpolat, " Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sonuna kadar savunacağız. Bütün terör örgütlerine inat CHP olarak teröre karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz"diye konuştu. Canpolat CHP'nin yüzünün Batılı değerlere dönük olduğunu, aksi yöne dönülmesine müsade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVRİYE GEZİYOR

Bu arada Reina önünde polisin aldığı tedbirler sürüyor. Özel hareket polisleri Muallim Naci Caddesi üzerinde devriye gezerken, özellikle yabancı basın mensuplarının Reina önündeki yayınları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

- Polislerden detay görüntü

- Reina önünden detaylar

- CHP'lilerin çelenklerle yürümeleri

- Çelenk bırakmaları

- Canpolat'ın açıklamaları

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- BASIN KONSEYİN'DEN DÜNYA MEDYASINA "TERÖRE MEYDAN OKUYALIM" ÇAĞRISI

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA, İstanbul

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Yüksek Kurul Üyeleri Attila Gökçe, Doğan Satmış, Turgay Noyan, Misket Dikmen ve Başar Yaltı ile birlikte Reina'nın önüne gelerek terör kurbanları için karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Yabancı gazetecilerin de bulunduğu kalabalık bir basın grubuna açıklamada bulunan Türenç, dünya medyasını teröre meydan okumaya çağırdı.

"KORKMAYACAĞIMIZI DÜNYAYA ANLATALIM"

" Uluslararası Medyaya sesleniyoruz" başlığıyla Basın Konseyi'nin açıklamasını okuyan Türenç," Bugün yangın Türkiye'de. Ama yine de Türkiye yaşamaya devam ediyor. Biz Türk gazeteciler, korkmadan, yılmadan sizlere evsahipliği yapmaya hazırız. Konuk gazetecilere, Türkiye Basın Konseyi'nin Merkezi'ni, basın merkezi olarak açmaya hazırız. Gelin birlikte kalemlerimizle sayfalarımızdan, ekranlarımızdan teröre meydan okuyalım. Yılmayacağımızı, korkmayacağımızı, dünyaya anlatalım. Acımızı paylaşın, çağrımıza destek verin" dedi.

"TERÖRE MEYDAN OKUYALIM"

Terörün dünyada şehir, kimlik ve din ayırmadığınının hatırlatıldığı Basın Konseyi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Teröre karşı sessiz kalmak teröristlerin daha da cesaretlenmesine yol açıyor. Hele terörden ürküp, normal yaşamlarını sürdüremeyen milyonlarca insanın en doğal hakkı olan seyahate çıkamamaları hep terörün ekmeğine yağ sürüyor. Terör endişesi ve korkusuyla tatillerin ertelenmesi, ülkelerin turizmine de başka bir darbe indiriyor. Bir kısır döngü haline dönüşen yaşam şekli, aslında terörü başarılı kılıyor. Ve etkisi katlanarak sürüyor. Bu döngüyü yıkmak ve terörden etkilenenlerle dayanışma içine girmek için dünya medyasına çağrıda bulunuyoruz.

Gelin dünyadaki tüm kalem sahipleri, gazeteciler el ele verelim. Hepimiz birlik olalım. Kalemlerimize terör mağduru ülkeleri yalnız bırakmamak için, halklarının bu ülkelere korkmadan gitmeleri için yazılarımızla, haberlerimizle destek olalım. Bugün yangın Türkiye'de. Ama yine de Türkiye yaşamaya devam ediyor. Biz Türk gazeteciler, korkmadan yılmadan sizlere ev sahipliği yapmaya hazırız. Konuk gazetecilere Türkiye Basın Konseyinin Merkezi'ni, basın merkezi olarak açmaya hazırız. Gelin birlikte kalemlerimizde sayfalarımızdan, ekranlarımızdan teröre meydan okuyalım. Yılmayacağımızı, korkmayacağımızı, dünyaya anlatalım. Acımızı paylaşın, çağrımıza destek verin.

Görüntü Dökümü:

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- Türenç'in açıklaması

- Konsey üyelerinin karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulunmasından detay

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- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KABATAŞ'TAKİ MARTI PROJESİ İLERLİYOR

Ali AKSOYER / İstanbul

Kabataş sahilinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan, Kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen, "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 2 yıl deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

2005 yılında Mimar Hakan Kıran tarafından tasarlanan bu projeye 2016 yılında metro ilavesi kararı verildi. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Sahil şeridindeki yeşil bandı kesintisiz yayaya bırakacak. Böylelikle şu anda binlerce insanın tramvaya veya iskeleye ulaşmaya çalıştığı demirlerle çevrelenmiş dar kaldırımlar tarihe karışacak. Projede müze, sergi salonları ve otoparklar inşa edilmesi bekleniyor. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Projenin havadan görüntüleri

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- KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI: İSTANBUL'DAKİ ASKERİ ALANLAR YAPILAŞMAYA AÇILMASIN

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () KUZEY Ormanları Savunması, İstanbul'daki askeri alanların yapılaşmaya açılması ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesine yönelik tehlikeye dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, "Aslında ormanın bir parçası olan bu alanların orman olarak tescili için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız" denildi.

Çevre Mühendisleri Odası'nda düzenlenen toplantıda Kuzey Ormanları Savunması üyesi Prof.Dr. Zerrin Bayraktar ve Ayşe Yıkıcı söz aldı. Basın açıklamasında "Askeri alanlardaki ormanlar, İstanbul'un geleceği olan Kuzey Ormanları'nın doğal parçasıdır; her şartta korunmalı, ormana dahil edilmelidirö vurgusu yapıldı. İstanbul'daki orman alanlarının 2012 yılında 710 bin hektar iken, 2015 yılında 637 bin hektara düştüğü belirtildi.

"ORMANIN BİR PARÇASI OLAN BU ALANLAR ORMAN OLARAK KALMALI"

Kuzey Ormanları Savunması adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Zerrin Bayraktar, "İstanbul içinde yer alan 17 hektar askeri alanın 15,7 hektarı, orman alanları ile bir bütün oluşturmaktadır. Bugün çitlerle ayrılmış olmasına rağmen Kuzey Ormanları ekosisteminin doğal bir parçası olan bu alanların, çeşitli isimler altında doğal çevreden koparılmaması ve yapılaşmaya açılmaması gerektiğine inanıyoruz. Aslında ormanın bir parçası olan bu alanların orman olarak tescili için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyızö dedi.

"ASKERİ ALANLAR MESİRE AMAÇLI KULLANILMAMALIDIR"

İstanbul'daki yeşil alanların kaybedildiğini, dev bir beton yığınına dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, "Kuzey Ormanları'nın korunması ne kadar önemliyse kent içinde yeni yeşil alanlar yaratılması o derece önemlidir. Bu yüzden kent içinde kalan askeri alanlar, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen Validebağ Korusu, Aydost "Ormanı" gibi mesire amaçlı kullanılmayan birer koru olarak değerlendirilmelidirö şeklinde konuştu.

"İSTANBUL İÇİNDE 195 ADET ASKERİ ALAN TESPİT ETTİK"

Basın açıklamasında konuşan Ayşe Yıkıcı da, İstanbul'da 195 adet askeri alan tespit ettiklerini bu alanların büyüklüğünün 225 milyon metrekare olduğunu söyledi. Askeri alanların büyüklüğü açısından Esenler, Tuzla ve Başakşehir ilçelerinin ön plana çıktığını söyleyen Yıkıcı, "Kent içinde 172 adet ve 67 milyon 385 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan yer alıyor. Orman içerisinde kalan askeri alanların sayısı ise 23. Bunların büyüklüğü ise 157 milyon metrekare" dedi.

Askeri alanların yapılaşma riski ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Yıkıcı, Hasdal ve Maltepe Kışlaları gibi hektaral ölçekli geniş arazilerinin yanı sıra, Kuleli Askeri Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi, Beşiktaş'taki Balmumcu Kışlası gibi askeri alanların da risk altında olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Ayşe Yıkıcı'nın konuşması

- Zerrin Bayraktar'ın basın açıklaması

- Basın toplantısından detaylar