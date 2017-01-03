DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TURİZMCİLER REİNA'NIN ÖNÜNE YÜRÜDÜ "KORKMUYORUZ" DEDİ

* Turizmcilerin yürüyüşüne belediye başkanları da destek verdi.

* TURYİD Başkanı Kaya Demirer,

"Korkmuyoruz, korku tutsaklıktır. Biz ümit vermeye geldik. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Reina gerekli izinlerini aldığı zaman, yetkililerinin takdiri ile açılma tarihine karar verdiği zaman bizler ilk önce burada olacağız"

* Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan,

"Ortağım da tesadüf eseri geriye düşerek hayatı kurtuluyor. Bizler de olabilirdik. En değerli varlıklarımız, evlatlarımız… Biz hepimiz buradayız. Burada olacağız, birlikte direneceğiz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul

Yılbaşı gecesi yaşana terör saldırısının ardından, Reina hayatını kaybedenleri anmak için ve terörü lanetlemek için Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) yürüyüş düzenledi.

Kuruçeşme Cemiz Topuzlu parkında toplanan grup, Reina'nın önüne yürüdü. Gruba, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer ile bir çok eğlence mekanı sahibi ve çalışanları da katıldı. Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan da grupta yer aldı.

"EN GÜZEL KILIKLARIMIZLA, EŞİMİZLE, DOSTUMUZLA REİNA'YA REZERVASYON YAPTIRACAĞIZ"

Grup ellerinde "Yılmayacağız, yarınlar için" yazılı bir pankart taşıyarak sessiz bir şekilde Reina'nın önüne yürüdü.

Burada TURYİD Başkanı Kaya Demirer kısa bir açıklama yaparak, "Korkmuyoruz, korku tutsaklıktır. Biz ümit vermeye geldik. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Reina gerekli izinlerini aldığı zaman, yetkililerinin takdiri ile açılma tarihine karar verdiği zaman bizler ilk önce burada olacağız. Bizler en güzel kılıklarımızla, eşimizle, dostumuzla Reina'ya rezervasyon yaptıracağız" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Ardından gruba destek için yürüyüşe katılan belediye başkaları da kısa birer açıklama yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, "Terör, Müslüman ülkeler içinde en güzel yaşama sahip olan ve herkesin örnek aldığı, hem coğrafyasıyla hem de çağdaş yaşamıyla örnek olan İstanbul'un ve Türkiye'nin ve İstanbul'un yaşamına zarar vermek istiyor. Buna karşı yaşamımıza sahip çıkmak zorundayız. Değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun için gerekirse bedel ödemek zorundayız" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da, "İşte bütün bu terör saldırılarının ardında toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, tek vatan ülküsü içerisinde, tek bayrağın gölgesi altında hep birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, bu toplum her defasında bir araya gelerek, kenetlenerek ifade ediyor. Bugün bu anlamlı yürüyüş, bu anlamlı lanetleme, bu anlamlı terörü protestonun arkasındaki gerçek de buö şeklinde konuştu.

Şişli Belediye Başkanı İnönü ise "Buranın açılışında hep birlikte bulunup, bu açıları unutmaya çalışacağız. Unutulmuyor açılar tabi, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hayat devam ediyor ne yazık ki" dedi.

"BİRLİKTE DİRENECEĞİZ"

Reina'nın işletmecisi Koçarslan ise, "Ortağım da tesadüf eseri geriye düşerek hayatı kurtuluyor. Bizler de olabilirdik. En değerli varlıklarımız, evlatlarımız… Biz hepimiz buradayız. Burada olacağız, birlikte direneceğiz" diye konuştu.

Artında grup Reina'nın giriş kapısının önüne karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun yürüyüşü

- Demirer'in konuşması

- Hazinedar'ın konuşması

- Demircan'ın konuşması

- İnönü'nün konuşması

- Koçarslan'ın konuşması

- Grubun çiçek bırakması

- Detaylar

03.01.2017 - 12.12 Haber Kodu : 170103033

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2- TERÖR SALDIRISI SONRASI REİNA'NIN İÇİNDEN İLK FOTOĞRAF

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ziyareti sırasında terör saldırısı sonrası Reina'nın içi ilk kez görüntülendi.

Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoğraflarda duvardaki kurşun izleri dikkat çekiyor.

Yılbaşı süslemeleri aynen dururken kapıda müşteriler için verilen giriş kolyelerinden üç tane kaldığı görülüyor. Aynı bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldığı görülüyor. Yalçın Topçu, Reina'yı incelerken polis ekiplerinde de olayla ilgili bilgi aldı.

Emniyet yetkilileri olayın ayrıntılarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yalçın Topçu'nun Reina'nın içinde inceleme yaparken çekilen fotoğraflar

03.01.2017 - 11.00 Haber Kodu : 170103018

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3- TSK'DA BYLOCK SORUŞTURMASI : 26 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul,

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 26 rütbeli asker daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan 28 rütbeli asker dün tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama kararı verildi. 2 asker ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN RÜTBELİ ASKER SAYISI 187'E YÜKSELDİ

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, daha önce 161 rütbeli asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte sayı 187'ye ulaştı. Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, peyder pey adliyeye sevk ediliyor.



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4- BARBAROS ŞANSAL'A ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA SALDIRI

* Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC'den sınır dışı edildi.

* Gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Şansal, uçaktan inerken apronda saldırıya uğradı.

* Saldırgan grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğradı.

Şansal, THY'nin tarifeli seferiyle dün saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi

Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal saldırıya uğradı. Aprondaki saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntürde Şansal'ın yere düştüğü ve darp edildiği görülüyor. Polis, saldırganlar engel olmaya çalıştı.

Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Barbaros Şansal'a aprondan inerken grubun saldırı girişimi

-Polsin uzaklaştırması

-Şansal'ın merdivenlerden inişi

-Saldıranlar

-Yerdeki Şansal saldıranlar

-Polislerin saldıranları uzaklaştırması

-Şansal'ın araca götürülmesi

-Aracın gidişi

03.01.2017 - 01.54 Haber Kodu : 170103005

03.01.2017 - 01.10 Haber Kodu : 170103003

03.01.2017 - 00.03 Haber Kodu : 170103001

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5- BARBAROS ŞANSAL'A SALDIRIDA 8 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Haber: Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dün gece sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğrayan Barbaros Şansal olayı ile ilgili olarak 8 kişinin ifadesi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Modacı Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30'da İstanbul'a geldi. Modacı, polis eşliğinde uçaktan indirildikten sonra apronda bir anda saldırıya uğradı. Yolcuların ve uçak altında bazı personelin linç girişimine uğrayan Şansal'ı polis ekipleri kurtardı. Bu arada Barbaros Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne ifadeleri alındı.

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6- GÜLTEKİN AVCI'NIN YARGILANDIĞI "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI

Haber: Hayati KILIÇ- İSTANBUL ()

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski cumhuriyet savcısı ve avukat Gültekin Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve TBMM'yi alenen aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Gültekin Avcı, Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Gültekin Avcı'ya avukatına tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğini avukatsız savunma yapıp yapmayacağını sordu. Gültekin Avcı "Avukatıma bizzat tekrar tebliğ yapılmasını talep ediyorum. Gelecek celse avukatım gelmezse savunma yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Ancak, sayın Cumhurbaşkanı tüm dünya kamuoyu önünde yaptığı açıklamada tüm davalardan vazgeçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın davadan vazgeçip geçmediği sorulsun" dedi. Mahkeme hakimi ise işlenen suçun şikayete bağlı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık Gültekin Avcı'nın avukatına tebligat çıkarılması için ertelendi.

İDDİANEMEDEN

İddianamede, sanık Gültekin Avcı'nın çeşitli tarihlerde attığı tweetlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağıladığı belirtiliyor. Tutuksuz yargılanan sanık Avcı'ya TCK 301 ve 299. maddeleri gereğince toplam 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.