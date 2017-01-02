DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KATLİAMDAN KAÇARKEN BIRAKTIKLARI EŞYALARI İÇİN GELDİLER

- Polisin Ortaköy'deki denetimi sürüyor

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul

Reina'da yılbaşı gecesi yaşanan katliamdan sağ kurtulmayı başaranlardan bazıları eşyalarını almaya geldi.

Katliam sonrası panikle Reina'dan kaçan ve vestiyere bıraktıkları mont, kaban ve çantalarını alamayan bazı yabancı müşteriler, bugün konsolosluk görevlileriyle birlikte Reina'ya geldi. Polise o geceki davetiyelerini gösterip içeri girenler özel eşyalarını alarak Reina'dan ayrıldı. Sabahtan bu yana eşyalarını almak için gelenlerin tamamının hızlı hareket etmesi ve gazetecilere konuşmadan kendilerini bekleyen araçlara binip hızla uzaklaşmaları dikkat çekti. Bu arada ayrı ayrı vatandaşlar da Reina önüne gelip çiçek bırakıp dua ediyor.

Öte yandan güvenlik önlemi alan polisin Ortaköy'de araçları aradığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Reina önünde polisten detay

- Mekana girenlerden detay

- Montlarıyla çıkanlardan detay

- Konsolosluk arabasına binip uzaklaşmaları

- Çiçek bırakıp dua edenlerden detay

- Polisin Ortaköy'deki denetimi

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2- TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU'NDA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Ortaköy'deki Reina'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları işlemler için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Saldırıda hayatını kaybeden Iraklı Bülent Şirvan Osman'ın yakınları teşhis işlemi için içeri girdi. Osman'ın Irak'tan gelen bir yakını, "Erbil'den gelmişti. Bize arkadaşları haber verdi. Bizde Erbil'den buraya geldik. Eczacıydı. 39 yaşında evli ve 2 çocuk babasıydı. Allah'ın kederi yani. Dostlar sağ olsun" diye konuştu.

BELÇİKA'DA DEFNEDİLECEK

Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olan Belçika vatandaşı 23 yaşındaki Ahmet Kerim Akyıl'ın babası Ali Akyıl, cenaze işlemleri için geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Akyıl, "Allah'ım inşallah tez zamanda bu olayları bitirir. Ülkemiz kurtulur" dedi. Baba Akyıl, oğlunun cenazesini Belçika'ya götürülecek.

AİLESİ 2 GÜN BOYUNCA ULAŞAMADI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden bir diğeri olan 32 yaşındaki Suudi Arabistanlı Ahmet Abbolos. Yakınları 2 gün boyunca Abbolos'a ulaşamadı. Bunun üzerine Abbolos'un arkadaşlarını arayan ailesi yardım istedi. Arkadaşları 2 gün boyunca hastaneleri dolaştı ancak bir sonucu ulaşamadı. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu'na gelen Abbolos'un yakınları cansız bedeni teşhis etti. Abbolos'un cenazesi işlemlerin ardından Suudi Arabistan'a götürülecek.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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- Şirvan'ın fotoğrafı



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Osman'ın yakını ile röp

-Ali Akyıl ile röp

-Abbolos'un arkadaşı ile röp

-Akyıl'ın fotoğrafı

-Detaylar



02.01.2017 - 12.20 Haber Kodu : 170102043

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3- TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN LÜBNANLI BANKACININ YARALI EŞİ ADLİ TIP KURUMU'NDA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Dün gün boyunca yakınları tarafından aranan Mousallem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda bulunmuştu.

Cenaze işlemlerini tamamlamak için Lübnanlı bir heyet Adli Tıp Kurumu'na geldi. Gelenler arasında Haykal Mousallem ile birlikte Reina'da olan ve saldırıyı yaralı atlatan eşi Mirey Mousallem de vardı. Topalladığı görülen Mirey Mousallem işlemler için Adli Tıp Kurumu'na girdi.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin görüntüsü

-Mirey'in görüntüsü

-Topallaması

-Adli Tıp'a girişi

-Detaylar

02.01.2017 - 10.01 Haber Kodu : 170102013

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4- LÜBNANLI BANKACININ YARALI EŞİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN AYRILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'in eşi Adli Tıp Kurumu'na gelerek eşinin cenaze işlemlerini yaptı.

İşlemleri tamamlayan Mirey Mousallem yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Mousallem'in cenazesinin konsolosluk görevlileri tarafından alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin görüntüsü

-Mirey'in görüntüsü

-Topallaması

-Adli Tıp'a girişi

-Detaylar

02.01.2017 11.10 - Haber Kodu : 170102031

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5- YILBAŞI GECESİ TERÖR SALDIRISINA UĞRAYAN EĞLENCE MEKANINDA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul

Yılbaşı gecesi, terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor. 39 kişinin şehit olduğu, 60 kişinin yaralandığı Reina'da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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- Reina'nın dışarıdan görüntüleri

- Basın mensuplarının görüntüleri

- Detaylar

02.01.2017 - 09.15 Haber Kodu : 170102011

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6- TÜRKİYE DEMOKRASİ PLATFORMU ÜYELERİNDEN KARANFİLLİ ANMA

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Türkiye Demokrasi Platformu üyesi bir grup, Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için eğlence mekanın önünde bir araya geldi. Ellerinde karanfiller bulunan grup üyeleri, basın mensuplarını açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan Türkiye Demokrasi Platformu Başkanı Kezban Hatemi, "Demokratik sosyal, laik hukuk devleti bu tür ahlaksızca girişimlere hiç bir zaman ödün vermeyeceğiz. Bunu vurgulamak için hukukun üstünlüğüne sahip olmak için buradayız. Bizi asıl yaralayan ve üzen bu olaya rağmen hala twitter'dan, sosyal medyadan ahlaksızca paylaşımların devam etmesi" dedi.

"Türkiye Demokrasi Platformu olarak bu tür düşünce yapısını şiddetle kınıyoruz" diyen Hatemi, "Dolayısıyla burada yaşamını yitiren yabancıların ve Türklerin eğlence için bir araya geldikleri bu mekanda bu menfur cinayeti işleyenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tür mesajlarla ne yaşam tarzını ne laikliğini nede hukukun üstünlüğünden vazgeçecek değildir. PKK, DAEŞ ve bunun gibi terör örgütleri ne yaparsa yapsın hukuk ve demokrasi refleksler en onun önünde olacaktır. Bunları söylemek için buradayız. Medyanın çok büyük sorumluluğu vardır. Halkın dayanışması ile hareket ederse çok daha iyi sonuçlar alacağız. Kendinden müsellah kişilerin çıkarak İslam dini adına hiç alakasız, kendi siyasi düşünce yapısı ve söylemleri ile uyumlu olarak konuşmalarını şiddetler kınıyoruz. Ölen kardeşlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Sembolik olarak buraya kendilerini anmak için geldik" diye konuştu.

Platform üyeleri saldırının olduğu eğlence merkezinin önüne karanfilleri bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Grup üyelerinden genel ve yakın detaylar

-Grup üyelerinin ellerindeki karanfillerden görüntü

-Kezban Hatemi'nin açıklaması

-Grubun ellerindeki karanfilleri Reina'nın önüne bırakması

-Genel ve yakın detaylar

02.01.2017 - 11.08 Haber Kodu : 170102030

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7- "REİNA SALDIRGANI" DİYE SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFI YAYILAN KİŞİ KARAKOLA BAŞVURDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Reina'ya terör saldırısını düzenleyen salgırgan olarak fotoğrafının yayınlandığı belirten Kazakistanlı kişi, avukatıyla birlikte Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Emniyette verdiği ifadenin ardından Ramazan İşan'ın Avukatı Akdoğan açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, "2017 yılının ilk saatlerinde ülkemizde meydana gelen terör saldırısını öncelikle lanetliyoruz. Bu terör saldırısı neticesinde müvekkilim Ramazan İşan'ın yaşanan terör olayının failiymiş gibi gösterilmesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bu konuyla ilgili hiçbir alakamız olmadığını belirterek şikayetçi olduk" diye söyledi.

"DİLEKÇEMİZİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VERDİK"

Avukatı ile birlikte Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne giderek gerekli beyanlarını da verdiklerini kaydeden Akdoğan, "Bu olayı sorumsuz bir şekilde basına yansıtan ve müvekkilimin mağdur olmasına sebep olan bazı kuruşlardan, şahıslardan ve sosyal medyayı kullanarak sorumsuz bir şekilde ülkenin gündemini değiştirmeye çalışan, aynı zamanda Türkiye doğumlu Kazakistan vatandaşı olan müvekkilimi hedef gösteren kişilerden şikayetçisiyiz ve dilekçemizi emniyet müdürlüğüne verdik. Yarın da Bakırköy adliyesine giderek detaylı bir şekilde şikayet dilekçemizi sunacağız" diye konuştu.

"TÜM HALKIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Avukat Akdoğan, "Vatanını milletini seven kişiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Müvekkilimin basında yayılan fotoğrafları Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı esnada havalimanının güvenlik kameralarına ilişkin 3-4 yıl önceki fotoğraflarıdır. Müvekkilim Kazakistan'da ayakkabı ve terlik işiyle uğraşmaktadır, Kazakistan vatandaşıdır ancak Zeytinburnu İstanbul doğumludur. Ailesi Kazakistan'da yaşamaktadır, kendisi ise sık sık Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 Aralık'ta Gaziantep'teki ayakkabı fuarına katılmak üzere Türkiye gelmiştir. Bu menfur olaydan arkadaşların sayesinde haberdar olmuş kendisi bizimle gelerek Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünde olayın aydınlığa kavuşması için ifade vermiştir" dedi.

Fotoğrafı yayınlanan Ramazan İşan ise "Kazakistan'dan ticaret için geldim, bu haberi akşam saatlerinde arkadaşlarım sosyal medyadan duyarak bana söyledi. Sonra da karakola gelerek ifademizi verdik ve durumu anlattık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Mustafa Serdar Akdoğan ve Ramazan İşan Röp

-Genel ve Detaylar

02.01.2017 - 08.17 Haber Kodu : 170102008

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