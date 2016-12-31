DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 2017 MESAJI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır' hakikatini, 15 Temmuz'un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir "

"Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarında iş dünyasında kadar her alanda bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya da devam etmektedir."

"Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır"

"İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız"

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında 2016'nın pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaşadığımız bir yıl olduğunu belirterek,"2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"MAALESEF PEK ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ HADİSE ÜST ÜSTE YAŞANDI..."

Erdoğan'ın yeni yıl mesajı şu şekilde:

"Yeni ümitler ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 2016 senesi maalesef pek çok üzüntü verici hadiseyi üst üste yaşadığımız bir yıl oldu. İstanbul Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla başlayan, Ankara'da, Gaziantep'te, Bursa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de yaşanan hadiselerle süren bu dönemde, pek çok kanlı terör eylemine maruz kaldık. Sınırlarımız boyunca yaşanan, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütlerinin saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlimiz ve vatandaşımız hayatını kaybetti"

"CUMHURİYET DÖNEMİMİZE DAMGASINI VURMUŞTUR"

"15 Temmuz darbe girişimiyse hiç şüphesiz tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak sadece 2016'ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye 79 milyon insanıyla darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece, ülkesini, bayrağını ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir. FETÖ, terör mensubu hainler tarafından acımasızca katledilen şehitlerimiz bu toprakları bir kez daha vatan kılmamızın sembolleri olarak ileledeb kabrimizdeki yaşayacaktır. 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır' hakikatini, 15 Temmuz'un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir"

"BU UZUN SOLUKLU VE DAİMA DİKKATLİ OLAMAMIZ GEREKTİREN MÜCADELEDİR"

"Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarında iş dünyasında kadar her alanda bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya da devam etmektedir. Bu uzun soluklu ve daima dikkatli olmamız gerektiren mücadeledir. Milletimiz bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan güvenceyi ortaya koymuştur."

"SINIRLARIMIZ PYD, YPG, DEAŞ DAHİL TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNDE TEMİZLENMEKTEDİR"

"2015 bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deşifre olduğu bir yıldı. 2016'da FETÖ'nün çirkin ve kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir yıl oldu. Aynı şekilde ülkemizin desteğiyle, Suriye'de, Cerablus'tan başlayıp, El Bab istikametine ilerleyen operasyon, DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinde temizlenmektedir"

"İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN ADINI DOĞRU KOYMAK GEREKİYOR"

"Zaman zaman ifade ettiğim bir gerçeği, 2017 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu anlamlı günde tekrar etmek istiyorum; içinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz asıl bu örgütlerinin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz."

"PARLAK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

"Sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Biz, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' derken işte bunu kastediyoruz."

"BU YÜCE MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKTAN DAİMA ŞEREF DUYUYORUM"

"Geçtiğimiz günlerde kendisini 80. ölüm yıldönümünde rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'girmeden tefrika bir millette düşman gelmez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez'. Hamdolsun milletimizi içine tefrika sokmaya çalışanları tespit eder etmez, bünyesinden atıyor. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bölücü terör örgütü ve DEAŞ eylemleri karşısında olduğu gibi, Suriye'de devam eden operasyonlarda olduğu gibi ülkesinin ve devletinin arkasında dimdik duran bu yüce milletin bir ferdi olmaktan daima şeref duyuyorum."

"TÜRKİYE BÜYÜME ORANI BAKIMINDA HALA DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALIYOR"

"Yaşadığımız tüm badirelere rağmen, milletimizden aldığımız destekle yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2016 yılında açılışlarını yaptığımız Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar, elektrik santralleri, fabrikalar, alt ve üst yapı yatırımları, uzaya gönderdiğimiz uydumuz, hizmete aldığımız helikopterlerimiz gibi nice önemli başarının sevincini hep birlikte yaşadık. Bugün Türkiye büyüme oranı bakımında hala dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki denk bütçeye doğru yürüyen bir Türkiye var. Geleceği ilişkin öngörülerde ülkemizin yeri orta gelir sınıfından, üst gelir grubuna geçmiş olarak tasavvur ediliyor. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerine emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ"

"İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. Yanımızda 80 milyon vatandaşımızın desteği, arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece, Allah'ın izni ve inayetiyle bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur. Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak. 2053 ve 2071 vizyonlarını mutlaka hayata geçirecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla, vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için bir gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, milletle yad ediyor, gazilerimize rabbimden özellikle şifalar diliyorum. Sınır boylarımızda, Başika'da, Cerablus'ta, El Bab'da insanımızın ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu."

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konuşması

31.12.2016 - 11.00 Haber Kodu : 161231024

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2- ORMAN BAKANI ŞEHİTLER TEPESİ'NDE



Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,()

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti. Herkesin yeni yılını tebrik eden Bakan Eroğlu, 2017'nin çok daha huzur dolu, güzellikler içinde geçmesini temenni etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Beşiktaş'ta bombalı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesini ziyaret etti. Şehitler için dua edip, karanfil bırakan Eroğlu, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu şanlı bayrak, bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bütün şehitlerimize minnet borcumuz var. Allah razı olsun. Bu şehitler bu vatan için, bu millet için canlarını seve seve verdiler. Ben özellikle, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini mahv ü perişan eylesin. Onları maşa olarak kullanan bütün devletleri de tarih sahnesinden silinsin. Bize musallat edilen bütün terör örgütleri, onların başına bela olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

2017 YILI, GÜZELLİKLER İÇİNDE GEÇSİN

Herkesin yeni yılını kutlayan Bakan Veysel Eroğlu, "Bu vesile ile tüm milletimizin yeni yılını, miladi yılını tebrik ediyorum. 2017'nin çok daha huzur dolu, güzellikler içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi. Daha sonra katılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü personeli ve habercilere karanfil dağıttı.



Görüntü Dökümü:

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-Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gelişi

-Eroğlu'nun Şehitler Tepesi'nde bekleyenlerle tokalaşması

-Eroğlu'nun Şehitler Tepesi'ne karanfil bırakması

-Eroğlu'nun açıklamaları

-Dua edilmesi

-Basın mensuplarına karanfil dağıtılması

-Genel ve detaylar

31.12.2016 - 11.44 Haber Kodu : 161231036

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3- İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin iç hat deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat yapılamadı. Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinde ise iptaller devam ediyor.

İptal edilen seferler şu şekilde:

11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

11:50 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

12:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

13:30 Kartal / Yalova Deniz Otobüsü

15:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı'daki İDO iskelesi

31.12.2016 - 10.57 Haber Kodu : 161231022

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4- MİLLİ KAPTAN ESRA'NIN MESAİSİ YOĞUN



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kaptanı, 31 yaşındaki Esra Erol, fitness eğitmenliği yaptığı İstanbul ile formasını giydiği Konak Belediyespor maçları için İzmir arasında mekik dokuyor. Hafta içerisinde zayıflamak isteyen kadınlara ve engellilere fitness eğitmenliği yapan Erol, yoğun tempoya rağmen halinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Annesi ile birlikte İstanbul Avcılar'da oturan Esra Erol, Avcılar Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde 'Fitness eğitmeni' olarak görev yaparken, hafta sonunu İzmir'de ligin şampiyonluktaki iddialı takımı 'Konak Belediyespor'un başarısı için ter dökerek geçiriyor. 17 yıldan bu yana futbol oynayan Esra Erol, Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde bulunan Atatürk Stadyumu'nda hafta içerisinde fitness için gelen kadınların yanı sıra engellilere haftanın 2'şer günü spor yaptırıyor.

İZMİR İLE İSTANBUL ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Futbol oynamaya 1971'de kurulan Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da 11 Kasım 1999'da başlayan Esra Erol, sırasıyla Zeytinburnuspor, Hatay Sanayispor, Güneşspor, Sakarya Yenikent, Lüleburgaz 39 Spor, Kireçspor ve Konak Belediyespor'da oynadı. Erol, "İzmir Konak Belediyesi'nde stoper oynuyorum. İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Cuma günü uçakla gidiyorum, Pazar günü maçımı oynuyorum, aynı gece dönüyorum. Zor oluyor ama sevdiğim işi yapıyorum. İstanbul'da fitness eğitmeni, yaz aylarında futbol hocasıyım. Güzel gidiyor. Sevdiğimiz işi yapıyoruz" dedi.

15 YAŞINDA U199 MİLLİ TAKIMINA SEÇİLDİ

Esra Erol, 15 yaşında U19 Milli Takımı'na seçildiğini ancak, takımda oynamak için yaşının tutmadığını, yine de 1 yıl takım kampına alındığını daha sonra Kadın A Milli Takımı'na seçildiğini anlattı, Türkiye'de kadın futboluna yeterince ilgi verilmemesinden yakındı. Erol, şöyle dedi:

5-6 AY FUTBOLDAN KOPUYORLAR

"A milli takım kaptanıyım. Şubat'ta hazırlık maçlarımız var. Nisan ayında Dünya Kupası eleme maçları kurası çekilecek. İnşallah iyi takımlar çıkar. Bize, milli takıma biraz daha değer verilse çok iyi olacak. Herkesin yapamayacağı şeyleri yapıyoruz. Biraz destek verilse daha önde tamamlarız gibi geliyor. Liglerimiz Nisan ayında, hazırlık maçlarımız Eylül'de. Maçlar arasında 5-6 ay var. Bu süre içerisinde çok nadir kamplar oluyor. Herkes tatilde oluyor. Biraz destek olunsa daha iyi başarılar elde edeceğiz."

ERKEK TAKIMI İLE ANTREMAN

Futbol maçlarına tek başına veya zaman zaman Avcılar'daki amatör erkek takımlardaki sporcularla antreman yaparak hazırlanan Esra Erol, 13 yaşından bu yana sporun içinde olduğunu, futbolu bıraktığı zaman antrenör olmak istediğini söyledi. Erol, Türkiye'de kadınların futbol ile ilgilenmesinin yadırgandığını, ailelerinin desteği ile top oynayabildiklerini belirtti. Geçen sezon Konak Belediyespor Kadın Takımı'nı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıklarını hatırlatırken "10 bine yakın seyirci geldi. Bu rakam bir bayan takımı için çok iyi. Seyirci faktörü çok önemli. Bizim maçlarımızda küfür falan yok. Sporun içinde küfür olmaz. Kendi takımın rakip de olsa bence küfür olmamalı. Erkek futbolcular da biraz sakin olmalı. O atmosfere uymayarak olumsuz davranışlardan kaçınmalı. Eğitim her şeyden önemli" dedi.

ZAYIFLAMAK İSTEYEN KADINLARA ÖNERİ

Bugüne kadar 73 kez milli formayı giyen Esra Erol, zayıflama hedefi ile fitness saatinde kurslara gelenler arasında 1-2 ayda 8 kilo birden veren kadınlar olduğunu söyledi. Erol, zayıflamak isteyen kadınların öncelikle yemeklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, aksi halde bu çabaların sonuçsuz kalabildiğini hatırlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Esra Erol antremanda

-Macaristan maçından görüntüler

-Avcılar'da erkek futbolcularla antreman yaparken

-Kadınlara ve engellilere fitness eğitmenliği yaparken

-Röportaj