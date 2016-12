DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- YILBAŞI GECESİ 7 İLÇEDE "AĞIR TONAJLI ARAÇ" ÖNLEMİ

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

2- TAKSİM'DE CHP'Lİ VEKİLLERDEN HEP BİR AĞIZDAN BASIN AÇIKLAMASI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Taksim'de anayasa değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması yaptı.

CHP Milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Erdin Bircan, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi, Serdar Kuyucuoğlu saat 11.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya geldi. 12 milletvekili daha sonra anayasa değişikliği teklifiyle ilgili her bir ağızdan basın açıklaması okudu.

"ANAYASA DEĞİŞMİYOR, REJİM DEĞİŞİYOR"

Türkiye'nin bütün illerinde CHP'liler tarafından eş zamanlı olarak okunan açıklamada özetle, "Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun gerçekleri bilmeniz gerekiyor; bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan, millet meselesi. Ekmek aş, özgürlük meselesi. Partili Cumhurbaşkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar" denildi.

Okunan metin partililer tarafından kurulan standlarda vatandaşlara dağıtılacak.

3- AHMET ŞIK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Gazeteci Ahmet Şık, emniyet müdürlüğünde savcıya verdiği ifadenin ardından adliyeye sevkedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık'ın bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.

Şık ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.



4- GÖZALTINDAKİ GAZETECİ MESLEKTAŞLARININ SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİLER

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul,

Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK'e bağlı Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin temsilcileri düzenledikleri basın toplantısıyla aralarında Ahmet Şık'ın da olduğu farklı davalardan gözaltında olan toplam 7 gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti.

Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde düzenlenen toplantıya gazeteci meslek örgütleri temsilcileri ile gözaltındaki gazetecilerin mesai arkadaşları katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye'nin son aylarda basın ve ifade özgürlüğü açısından karanlık günlerden geçtiğini, neredeyse hergün ya gözaltına alınan ya da mahkemelere çıkmak zorunda kalan gazeteciler olduğunu belirtti.

"HABER YARGILANIYOR"

Durmuş, "Dün, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Zana Bilir tahliye edilirken aynı gün Ahmet Şık gözaltına alındı. Zaten 6 meslektaşımız 4 gündür gözaltındaydı. Bir sevinç haberi aldığımızda buna sevinemeden yeni gözaltı haberleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de şu an 100'ün üzerinde gazeteci cezaevlerinde bulunuyor. Artık Türkiye'de tek başına gazeteciler yargılanmıyor, haber de yargılanmaya başladı" dedi.

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Meslektaşlarının yaptıkları haberler ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındığını savunan Gökhan Durmuş, "TGS olarak basın ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Cezaevindeki meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için sonuna kadar mücadele yürüteceğiz. Ahmet Şık ve gözaltındaki diğer meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını, gazetecilerin haberlerinden dolayı yargılanmamalarını talep ediyoruz" diye konuştu. a

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Çağdaş Gazeteciler Derneği adına konuşan İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise şunları söyledi:

"6 arkadaşımız gözaltındaydı. Dün de farklı bir soruşturmadan Ahmet Şık gözaltına alındı. Her gün bir internet sitesi engelleniyor, hakaret davası açılıyor, yayınlara ceza kesiliyor, televizyonlar kapatılıyor. Gerçeklerin yazılmasını engelleyen bir iktidar var. Ahmet Şık defalarca gözaltına alındı, darp edildi. En son yine gerçekleri söylediği için dün gözaltına alındı. Türkiye'de gazetecilik adına büyük bir hapishanede yaşıyoruz. Meslek örgütleri olarak 'gazetecilik suç değildir' diyoruz."

DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş da gözaltına alınan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Yurttaş, "Uydurma gerekçelerle gazeteciler saldırıya uğrasa da bütün bu yapılanlar gerçekleri gizlemeye yetmeyecektir. Hakikati bulunduğumuz her yerde tek başımıza kalsak bile bu ağır sansür duvarını aşarak dile getirmek her birimizin görevidir" şeklinde konuştu.

Toplantıda farklı davalardan gözaltındaki gazetecilerin, Ahmet Şık, Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Derya Okatan, Metin Yoksu, Mahir Kanat, Eray Sargın olduğu belirtildi.

5- SİLİVRİ'DE GÖRÜLEN DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA SAVCI 4 KİŞİYE TAHLİYE İSTEDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yargılandığı davada savcı, 4 polisin tahliyesini istedi.

Davanın dördüncü duruşması başladı. Mahkemeye ulaşan belgeleri okunduktan sonra müdahillik talepleri alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesi avukatları suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği de katılma talebinde bulundu.

EMNİYET VE HAZİNENİN KATILMA TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ TALEP EDİDLİ

Daha sonra talepler hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, suçtan zarar gördükleri ihtimalini dikkate alarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesi'nin davaya müdahil olarak katılma talebininin kabul edilmesini talep etti. Savcı, 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği'nin katılma talebinin ise derneklerin faaliyetlerini içerir belgelerin incelenmesinden sonra kattılma taleplerinin değerlendirilmesini istedi. Ertan Er isimli kişinin katılma talebi ise suçtan zarar görme ihtimaline dair dosyada delil bulunmadığından reddedilmesini talep etti.

4 SANIĞIN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Savcı ayrıca tutuklu sanıklar, Ali Bozan, Samet Durak, Emre Çatalbaş ile Semih Yüksel'in mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri sürenin dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Duruşma sanık avukatların talep ve beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

6- SEMİHA YILDIRIM, HALEP'E GİDEN YARDIM KONVOYUNUN UĞURLANMA TÖRENİNE KATILDI

* Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım,

"Aynı coğrafyada bulunduğumuz kardeşlerimizle aramızdaki resmi sınırların vicdanlarımız için hiçbir geçerliliğinin olmadığını biliyoruz"

"İşte bu bilinçle yüzlerce İstanbullu Suriyeli mazlum kardeşlerin sesine ses vermek için toplandı. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Biliyorsunuz Çanakkale Şehitliğimizde bir çok mezar taşı var ki memleket kısmında Halep yazıyor. Belki bu iyilik kervanı ile o şehitlerimizin hakkını biraz olsun ödemiş oluruz"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyunun Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen

uğurlama törenine katıldı.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile AK Parti ilçe Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Semiha Yıldırım, çok değerli bir iyilik kervanını uğurlamak üzere bir arada bulunduklarını belirterek, "Aynı coğrafyada bulunduğumuz kardeşlerimizle aramızdaki resmi sınırların vicdanlarımız için hiçbir geçerliliğinin olmadığını biliyoruz. İşte bu bilinçle yüzlerce İstanbullu Suriyeli mazlum kardeşlerin sesine ses vermek için toplandı. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Biliyorsunuz Çanakkale Şehitliğimizde bir çok mezar taşı var ki memleket kısmında Halep yazıyor. Belki bu iyilik kervanı ile o şehitlerimizin hakkını biraz olsun ödemiş oluruz. AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığımız bu önemli mesele için inisiyatif aldılar. İBB ve 25 ilçe belediyemiz de ellerini taşın altına koydular. Bu çalışma meyvesini verdi" dedi.

"TARİHTEN BU YANA DEVAM EDEN KARDEŞLİĞİMİZİN DEVAM EDECEĞİ MESAJINI TAŞIYOR"

200'ü aşkın TIR'ın yola çıktığının altını çizen Yıldırım, "Bu iyilik kervanı yapılacak yardımların ilk adımı. İnşallah yardımlar artarak ve savaş mağdurlarının yaralarını saracak şekilde arttırılacaktır. Bu kervan sadece gıda sağlık ve insani yardım taşımıyor. Tarihten bu yana devam eden kardeşliğimizin devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin de yardım çağrısı odur. Biz gözleri olup göremeyenlerden kulağı olup duyamayanlardan kalbi olup mühürlenenlerden olamayız" ifadelerini kullandı.



YILDIRIM YARDIM YAPANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yıldırım, "Bu iyilik kervanına bir katre daha yardım toplamak için gecesini gündüzüne katan Kızılay İstanbul Şube Başkanlığına teşekkür ediyorum. Çalışmalarını titizlikle takip ediyor ve mutlu oluyorum. Burada bulunan yardım tırlarının dışında her ay yaklaşık 20 tır yardım malzemesinin Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırdıklarını biliyorum. Yine İBB ve Ak Parti ilçe belediyelerimize, ile teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum. Ama asıl takdiri ve teşekkürü alyansını bozdurup Halep'e yardım olsun diye yollayan insanımız hak ediyor. Evinde kullanacağı erzakın yarısını Halep'li yoksullara yollayanlar hak ediyor. O ay evine alacağı bir ihtiyaçtan feragat edip Halep'li kardeşlerine yardım olsun diye gönderenler hak ediyor. Huzurlarınızda asil ve aziz milletimizin bu fedakar fertlerine de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah bu güzel birlikteliğimizi daim eylesin diyorum" şeklinde konuştu.



"YANI BAŞIMIZDA MASUM SİVİLLER ÖLÜRKEN SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Bizim Suriyeli kardeşlerimizle aramızda bir sınır var. Ama bu sınırın ötesinde aramızda çok güçlü bir gönül bağı var. Zor günlerinde kardeşlerimize elimizi uzattık. Bölge ayrımı, mezhep, din ayrımı asla yapmadık. Yanı başımızda kadınlar çocuklar masum siviller ölürken, susmadık susmayacağız" dedi.

Bakan Kaya, "Bir yandan devlet olarak Halep'e yardım seferberliği başlatırken, aynı anda sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu irade ve Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinde Halep'te ateşkes sağlandı. Bu sayede açılan insani koridorla Halepli mazlum kardeşlerimiz ölümden kurtuldu. Zulüm de sona ermiş oldu. Suriye'de yaşanan savaş ve zulmün tamamen bitirmek için çabaları da devam ediyor. Ve son olarak Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu gibi Suriye genelinde bir ateşkes ilan edildi. Türkiye'nin garantör ülke olarak izleyeceği bu ateşkesin Suriyeli kardeşlerimiz için yeni bir umut yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

SURİYELİ ÇOCUKLARLA UĞURLADI

Konuşmaların ardından gıda, giyecek gibi insani yardım taşıyan 221 TIR Halep'e doğru yola çıktı. Samiha Yıldırım ve 20 Suriyeli çocuk da TIR'ları el sallayarak uğurladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi de mobil bir fırın olarak yapılan TIR'ı Halep'e gönderdi.

7- YOGA EĞİTMENİ AKİF MANAF'IN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU AVUKATA BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Yoga eğitmeni Akif Manaf'ın beraatiyle sonuçlanan bir davayla ilgili, yayın yasağı olmasına rağmen açıklama yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İnsan Hakları Derneği Eşbaşkanı, avukat Eren Keskin beraat etti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eren Keskin ve şikayetçi Akif Manaf avukatlarıyla katıldılar. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, avukat Eren Keskin'in açıklama yaptığı davayla ilgili herhangi bir yayın yasağı bulunmadığını, sadece duruşma zabıtlarının içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmış olduğunu belirterek unsurları oluşmayan suçtan beraatini talep etti. Ancak savcı, Akif Manaf'a yönelik sözlerinin hakaret suçunu oluşturabileceğinden sanık Eren Keskin hakkında "Hakaret" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını da istedi. Son savunması sorulan Eren Keskin, "Duruşma tutanağıyla ilgili açıklama yapmadım" diyerek beraatini talep etti.

İFTİRA VE HAKARETTEN SAVCILIĞA YAZI YAZILACAK

Unsurları oluşmayan suçtan sanık Eren Keskin'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, "İftira" ve "Hakaret" suçu oluşturabileceğinden gereğinin ifası için savcılığa müzekkere yazılmasını da karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Akif Manaf'ın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan davayla iligli yayın yasağı olmasına rağmen avukat Eren Keskin'in, şikayetçinin suçlu olduğu izlenimi yaratmaya yönelik bazı internet sitelerine açıklamalarda bulunduğu belirtiliyordu. Avukat Keskin'in "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.