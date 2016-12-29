DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın son dönemdeki tek işinin mülteciler olduğunu, bu duruma tepki amacıyla 4 yıldan bu yana her yıl Türkiye ve dünya için 'Afet Raporu' hazırladığını söyledi. Prof.Dr. Ersoy, AFAD'ın daha özerk ve bilimsel kuruluş olması gerektiğini ifade etti.

Avcılar'da yapılan ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) eğitim toplantısına , Prof.Dr. Ersoy konuk olarak katıldı. Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Prof.Dr. Şükrü Ersoy, son dönemde tek işinin mülteciler olduğunu savunduğu AFAD'a tepki amacıyla her yıl afet raporu yazdığını söyledi. Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şöyle dedi:

"AFAD, bizim çok önemli stratejik bir kurumumuzdur. Aynı zamanda Ar-Ge'si de olması gereken, araştırmaların ağırlıklı olduğu çok değerli bir kurum. İçindeki arkadaşları tanıyoruz; Hepsi çok değerli. Onlardan daha fazla istifade etmek gerekiyor. Raporun amacı Türkiye ve dünyana de olduğu, ne getirip götürdüğü tablosunu göstermek. Bu afetlere kayıtsız kalamayız. Etkilerini görüp strateji belirlememiz gerekiyor. Eğer bir stratejiniz yoksa hiçsiniz. Afette bu böyledir. Bütüncül bakmak zorundasınız. Şili örneğinde olduğu gibi AFAD'ı daha özerk, daha bilimsel kuruluş hale getirmek gerekiyor. MTA'yı ABD'deki gibi jeolojik kurumuna, benzetmek daha özerk yaptırmak gerekiyor. Sigortalama direnç yarattığı için önemli. Afetlerde tek çözüm yeri belediyelerdir. Yasa yönetmelikler yeterli. Uygulamalar yetersiz. Uygulamanın tek yeri belediyelerdir. Belediyeleri teknik bakımdan daha güçlendirmek zorundayız. Pekçok belediyede proje hazırlanıyor, zemin etütleri sonra yapılıyor. Böyle şey olmaz. Maskaralık bu. Usulen yapılıyor. Böyle bir maskaralık olmaz. Biraz ciddiyet."

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de Avcılar ve bütün İstanbul'un olası deprem endişesini yaşarken, kayıpları en aza indirmeye çalıştıklarını anlatırken, "Şili'de 16 Eylül 2015'te 8.3 büyüklüğünde 3 dakika süren, 4.5 metreye varan tusunami dalgaları oluştu. Pek çok yerde heyelan meydana geldi. Bu depremde 14 kişi öldü. Erken uyarı ile 1 milyon kişi tsunamiden uzaklaştırıldı. Marmara'da 1999'da 7.3 büyüklüğünde 45 saniye süren deprem oldu. Avcılar'da bile 200'ün üzerinde kaybımız oldu. Her zaman söylüyoruz: Depremin ne kadar büyüklükte ne zaman olacağı değil, bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemli. Hazırlıklarımızı da ilçe bazında Şili nasıl hazırlandıysa yapıp, önerilerimizi de her makama iletebiliriz. Şili'nin deprem konusunda yaptığı çalışma ve örgütlenmelere bakarak çok iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Çalışmalarımızı bu perspektifte geliştirelim" dedi.

Jeofizik uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu da, Prof. Dr. Şükrü Ersoy gibi AFAD'ın öncelikli görevi afetlere karşı hazırlık yerine Suriye savaşları nedeniyle Suriyelilerle uğraştığını söyledi. Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, "AFAD'ın deprem ile ilgili hiçbir şey yaptığı yok. Ama deprem kapımızda" derken, olası deprem için yerel yönetimlerin beyin görevi göreceğini, 1999'daki Marmara Depremi'nde işbaşında olan koalisyon hükümetinin zorluklara rağmen Marmara ve Düzce depremleri arkasında 1.5 yılda 47 bin konutu yapıp, insanlara teslim ettiğini anlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Prof.Dr. Şükrü Ersoy'un konuşması

-Avcılar Belediye Başkanı ve Şili'deki tablo

-Yard.Doç.Dr. Oguz Gündoğdu'nun konuşması

29.12.2016 - 10.45 Haber Kodu : 161229051

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7- DARBE GİRİŞİMİ, ADLİ OLAYLARI DA, ZABITA DENETİMLERİNİ DE ETKİLEDİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren ilin Halep, Kurtuluş Savaşı'nda en fazla desteği veren yerlerden birisinin Şam olduğunu söyledi. Kaymakam Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminin güvenliğin yanı sıra denetimlerde de olumsuz etkileri görüldüğünü anlattı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerini kuvvetlendirmek ve halkın sorunlarını dinlemek amacıyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Huzur Toplantısı' yapıldı. Emniyet Müdürü Hakan Bolat, halkın en büyük şikayet konuları arasında yer alan hırsızlık olaylarının alınan önlemlerle yüzde 35 oranında geriletildiğini, parklarda sivil timler görevlendirdiklerini, dilendirilen çocuklara karşı önlem aldıklarını, fuhuş amacıyla kullanılan masaj salonu gibi yerlerle mücadelede önemli başarı sağladıkları söyledi. Bolat, tutuklamayı sağlayacak kanıtlarla şüphelilerin adliyeye sevk edilmedikleri takdirde caydırıcılığın fazla olmadığını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de, nüfusu 500 bine yaklaşan ilçenin cazibe merkezi olduğunu, bu nedenle suçların önlenmesi amacıyla alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, halkın devletin anında müdahale etmesini istediğini ancak, bazen bunun her zaman mümkün olamadığını anlattı. Doğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Emniyet teşkilatında da kadronun azaldığını ifade ederken, şöyle dedi:

"Mevcut kadromuz da olayların üstesinden gelmeye çalıştık. Nüfus ile birlikte sorunlar artıyor. Suçun azalması polisin özverili çalışmasının sonucudur. Lütfen ortak binalarda, işyerlerine kamera takalım. Fhuş amacıyla günübirlik kiralanan dairelere karşı emniyet, belediye, vergi dairesi görevlilerinden oluşan komisyon sürekli çalışıyor. Büyük başarı sağlandı."

Kaymakam Hulusi Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kontrolündeki Avcılar Sahili'ndeki seyyar satıcı veya olumsuz olaylarla ilgili yeterli denetim yapılmadığı eleştirilerine katıldığını ifade ederken, "Denetimler 15 Temmuz darbe girişimi ile kesintiye uğradı, Çin atasözü 'Kayayı parçalayan suyun kuvveti değil, devamlılığıdır' der. 15 Temmuz patlayınca İBB zabıtaları demokrasi nöbetlerinde görev alınca buraya gelemedi. Bir yerde büyük bir yangın varken küçük işlerle uğraşamaz hale gelindi. Ciddi bir yıl geçiriyoruz. Asayişe müessir olaylarından ziyade terör olaylarına ağırlıklı gidiyoruz. Vatandaşa Allah korusun bir saldırı gelmesin diye polis ağırlığını alışverişin yoğun olduğu yerlerde koydu. Sahilde önümüzdeki yıl etkili önlem alınacak" dedi.

Salondaki bazı kişilerin Suriyeliler ve işyerlerinden yakınmaları üzerine Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren il Halep, Kurtuluş Savaşı'nda bize destek veren Şam'dır, Suriyelilerdir. Orası bizim eski eyaletlerimiz, yakın ilişkilerimiz var. Bizim için Şanlıurfa'nın Şam'dan bir farkı yok. İngiliz, geldi sınırları bu tarafa çekti. Bizim o insanlarla hiçbir farkımız yok. Orada yaşayan Kürt, Türk, Türkmen, Arap var ama o bölgedeki insanların bizden bir farkı yok. Komşunuzda yangın çıksa, ortada kalsalar 'Hastayım, açıkta kaldım' dese birkaç gün idare etmez misiniz? İngilizce, Fransızca yazıdan rahatsız olunmuyor, Arapça yazılardan neden rahatsız olunsun ki?"



Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Avcılar Emniyet Müdürü konuşurken

-Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan konuşurken

29.12.2016 - 10.46 Haber Kodu : 161229052