DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KAPALIÇARŞI'DA KARANLIKTA BEKLEYİŞ

* TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandı, Fatih'te birçok yer karanlığa gömüldü.

* O yerlerden biri de esnafın, 3 gündür elektrik olmadığını belirttiği tarihi Kapalıçarşı.

* Esnaf, işyerlerini mum ile aydınlatıyor, müşteriler ise cep telefonu ışığı yardımıyla alışveriş yapıyor.

* Yılbaşı arifesinde mağdur olduğunu belirten çarşı esnafı, "İçerisi mahzen gibi; soğuk ve karanlık. Turist olsam ben böyle bir yere girmem" dedi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3 gündür elektriksiz olduklarını belirten tarihi çarşının esnafı kesintiye tepki gösterdi.

Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji verilemiyor. Bu sebeple de Fatih'te 3 gündür kısmi elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti ise en çok Kapalıçarşı esnafını mağdur etti. Çarşı karanlığa gömülürken, esnaf dükkanlarını mum, gaz lambası ve fenerlerle aydınlatıyor. Gün içerisinde çarşıya sadece 2-3 saat elektrik verilirken alışveriş yapmak isteyenler cep telefonu ışığı yardımıyla ürün seçebiliyor. Kapalıçarşı esnafı bu durumdan oldukça şikayetçi.

"TAM YILBAŞI ÖNCESİ..."

Soğuktan kat kat giyinerek korunduğunu söyleyen esnaf Murat Tokatlıoğlu, "Gün içerisinde 1-2 saat enerji veriliyor. Tam yılbaşı öncesi iş yapamıyoruz. İş yerlerimizde oturuyoruz" dedi.

"İÇERİSİ MAHZEN GİBİ"

Tarihi yapıda jeneratöre izin verilmediği için mum ışığı yardımıyla satış yapabildiğini belirten bir esnaf da, "3 gündür elektrikler yok. İçerisi mahzen gibi; soğuk ve karanlık. Turist olsam ben böyle bir yere girmem. 11. yüzyıla geri döndük" diye konuştu.

"BİZİ DÜNYAYA GÖSTEREN KAPALI ÇARŞI'DA ELEKTRİK YOK"

Kesintiler nedeniyle satışların düştüğünü dile getiren seramik ürün satıcısı Ali Aküzüm, "Satışlar çok kötü. İçeriye müşteri alamıyorum. Çarşıya müşteri girmiyor. Zaten son bir yıldır iş yok, turist yok. Kapalıçarşı'da esnaf bu haftayı bekliyordu; ama çarşıda elektrik yok. Bizi dünyaya gösteren Kapalıçarşı'da elektrik yok. Avrupalı bu duruma şaşırıyor. Bu çağda olacak şey değil bu" ifadesini kullandı.

KALDIRIMLAR JENERATÖRLERLE DOLU

Beyazıt'ta da durum Kapalıçarşı'dan farklı değil. Dükkanlarda elektrik yok; kaldırımlar ise jeneratörler ile dolu.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kesintinin nedeniyle ilgili internet sitesinden açıklama yayınlayan BEDAŞ, "Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji alınamamaktadır. Bu sebeple Fatih ilçesinde kısmi elektrik kesintileri yapılmaktadır. TEİAŞ'tan sisteme enerji gelen kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapalıçarşı'dan detay

-Elektriği olmayan iş yerleri

-Muhabir anonsu

-Esnaf ile röpler.

-Beyazıt'ta elektriği kesik olan iş yerleri

-Kaldırımlardaki jeneratörler

-Genel ve detaylar

28.12.2016 - 15.32 Haber Kodu : 161228083

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2- SİLİVRİ'DEKİ İLK DARBE DAVASINDA İKİNCİ GÜN

* FETÖ'nün yurdunda kalıp kalmadığı sorulan sanık polis : Rahattım, üç öğün etli yemek vardı

Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, ikinci gün de sanıklar savunmalarını yapmaya devam etti. Sanıklara Bank Asya, Bylock programı ve FETÖ bağlantıları olup olmadıkları soruldu. Mahkeme başkanıyla bazı sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. "FETÖ yurdunda kaldın mı" şeklindeki soruyu sanık polis " Yurtta rahattım, üç öğün etli yemek vardı. Evde kalsaydım yemeği, çayı ben yapacaktım. Açık söyliyeyim. Ben parasına bakarım, nerede ucuz orada yerim. Sonra sınıf arkadaşlarımızla ev tuttuk. Bir daha da onlarla görüşmedim." diye yanıtladı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Koruma Büro Amiri olarak görev yapan tutuklu sanık Adil Tiftik, kalkışma günü sorumluluğundaki polislere, askerler gelirse direnmemeleri, teslim olmaları yönündeki çağrısına ilişkin iddiayı kabul etmedi. Olay günü görev yerine neden gitmediği sorusuna ise, engelli oğlunun ateşinin yükselmesi sebebiyle gidemediğini beirtti. Ev aramasında bulunan ve Türkçe Olimpiyatları organizasyonu tarafından düzenlenen FETÖ'nün faaliyetlerinin anlatıldığı CD'ye ilişkin soruya ise "Kütüphanemde geçmişe dönük film CD'leri ile çocuğuma ait oyun CD'leri vardı. Sorduğumda bunların içinde çıktığı belirtildi. Bu CD'lerin içinden çıkmış, bu konuda başka bilgim yok" diye konuştu.



BANK HESABI SORULDU

Tutuklu sanık, komiser Şahin Uluöz de polislere, askerlere teslim olmaları yönünde talimat verdiği iddialarını reddetti. Bank Asya'daki hesabının hatırlatılması üzerine Uluöz, Hakkari'de görev yaptığı 2008 yılında, kredi kartı almak ve KGS almak için Bank Asya'da hesap açtığını, 2015 yılında da kapattığını söyledi. Mahkeme Başkanı Fikret Demir, "17-25 Aralık sonrası televizyonlarda da gördük. FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'ya gidip para yatıran teyzeler bile oldu. Bu dönemde siz neden hesabınızı kapatmadınız?" sorusuna Uluöz, en yakın banka şubesinin Van'da olması nedeniyle Bank Asya'daki hesabına devam ettiğini, İstanbul'a tayin olduktan sonra da ihtiyaç duymadığı için kapattığını söyledi. Bank Asya'ya para yatırması konusunda da kimseden talimat almadığını söyledi.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Çevikkuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yaparken tutuklanan sanık Ferhat Apa, darbe girişimi gecesi Facebook üzerinden yaptığı iddia edilen, "Birileri sizi sokağa çıkmaya davet ederse itibar etmeyin, karanlık sokaklarda vatandaşın işi yoktur, sosyal medya kahramanları ve havuz medyasına itibar etmeyin" paylaşımı soruldu. Böyle bir paylaşımı kendisinin yapmadığını ifade eden Apa, Bank Asya'da hesabının olmadığını, Bylock kullanmadığını herhangi bir terör örgütüyle irtibatının olmadığını savundu. Mahkeme Başkanı Demir, "FETÖ örgütüyle bağlantın oldu mu?" sorusuna sanık Apa, "Hayır" diye cevap verdi.



"HAKKIMDA SORUŞTURMA YAPAN POLİS DE AÇIĞA ALINDI"

Tutuklu sanık Hakan Pekyılmaz da savunmasında, personel eksikliğinden dolayı 12-12 çalıştıklarını, ayrıca içine kapanık biri olduğunu ve çok kimseyle konuşmadığını söyledi. Polis lojmanında kapıları kapatıp engellediği iddialarına ilişkin şunları söyledi; "Ben kesinlikle kapıları kapatmadım. Açma kapama düğmesi bizde yoktur. Biz sadece güvenlik tedbiri alırız. Şekerim çok yükselmesine rağmen görevimi yaptım. Gece yarısı İsmail Tuna, kulübeme geldi, benim uyuduğumu iddia ederek, emir ve talimat verdi. Ben kendisini iteklediğim için, aramızda husumet oldu. Büro amirimi aradı, bu personeli görmek istemiyoruz diyerek, ilçedeki noktaya görevlendirdi. Benim hakkımda soruşturma yapanlar açığa alındı. Evime gidip üstümü değiştirdiğim iddiaları var bunları kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.



"BOŞBOĞAZLIĞININ CEZASINI ÇEKİYORSUN HERHALDE"

Bir başka sanık Ali Bozan savunmasında, hakkındaki iddialarla ilgili whatsapp'taki yazışmalarda espiri yaptığını, emoji koyduğunu, konuşmalarda da espiri yaptığını söylediğini, sosyal medyada gördüğü iletileri grupta sırf muhabbet amaçlı yazdığını anlattı.

Bozan, "Emniyette pasif olarak görev yaptım. Koruma büroda bu yüzden paylaştığım yazıların arkadaşlarımı rahatsız etmek amacıyla değildi. Grupta 65 kişiyiz. Hepsini de tanımıyorum. Grupta Genelkurmaylığın yazısını da paylaştım. Diyarbakır'a kaçmayı düşünsem bunu söyler miyim? Kaçmayı düşünen insan, kaçtığını söyler mi? Ayrıca darbeyi yapan kim FETÖ'cüler. Darbeyi yapanlardan kaçıyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı Demir, "Boşboğazlığının cezasını çektiğini düşünüyorsun herhalde" sözüne sanık Bozan, "Evet efendim. Hepsi espri mahiyetindeydi." diye cevap verdi.

Bunun üzerine başkan Demir, "Konuşmalarda dolara girmişsin, stoklara, beyaz eşyaya girmişşin. Bilemiyorum az önce söylediğim şey hafif kaldı herhalde" demesi üzerine sanık Bozan da "O anda dolar 3 lirayı geçti, ben de bilgi amaçlı paylaştım, saçma tabi doğrudur" dedi.



"BYLOCUK'U BLOG SAYFASI SANDIM"

Sanık Bozan, FETÖ yurdunda kaldın mı sorusuna, üniversite okuduğu dönem devlet yurduna yerleşemediği için bir arkadaşının kendisini yurda çağırdığını anlatarak, "Gidip yurda baktım, on numara yer. Yerler halı gerçekten güzel yerdi. Çalışanlar bayram iznine gidecek diye bizi çıkardılar. Sonra bizi yurda götürmediler. Yurtta rahattım, üç öğün etli yemek vardı. Evde kalsaydım yemeği, çayı ben yapacaktım. Açık söyliyeyim. Ben parasına bakarım, nerede ucuz orada yerim. Sonra sınıf arkadaşlarımızla ev tuttuk. Bir daha da onlarla görüşmedim." diye konuştu

Mahkeme başkanının "Bylocuk kullandın mı?" sorusuna ise, Bylocuk'u bana sordular, ben blog sayfası sandım" şeklinde cevap vererek kullanmadığını söyledi. Duruşmaya öğlen arası verildi.

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3- TECAVÜZ ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde, yolda yürüyen genç kızı aynı gece birlikte olmak için para verdiği ve yanından kaçan travestiye benzettiğini söylediği öğrenildi. Sözde , travestiye ödediği parayı geri almaya çalıştığını söyleyen şüphelinin ifadesini ise kamera görüntüleri çürüttü. Görüntülerde şüphelinin genç kızı uzun süre takip ettiği ve saldırmak için ıssız bir yer kolladığı tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli'de öğrenci değişim programı ile Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Üniversite öğrencisine tecavüz eden, cep telefonunu gasp eden ve 4 metrelik yükseklikten aşağı atarak yaralanmasına neden olan Tuvshınbayar E.'nin poliste verdiği ifadesi ortaya çıktı.

SON ÜTÜCÜ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Polisin takibi sonucu eşkali belirlenen ve evinin yakınlarındaki sokakta yakalanan Tuvshinbayar E.'nin ifadesinde geçtiğimiz Temmuz ayında turist olarak İstanbul'a geldiği ve Osmanbey'de bir atölyede son ütücü olarak çalıştığını söylediğini belirlendi.

"TRAVESTİ BENİ DOLANDIRDI"

İfadesinde olay gecesini anlatan Tuvshinbayar E. "O gece Osmanbey'de dolaşırken bir travestiyle karşılaştım. Birlikte olmak için ona 200 lira verdim. Ancak bana 200 yetmez, 100 lira daha bu gel. Ben buralardayım beni bulursun, diyerek yanımdan ayrıldım. Parayı bulup oraya geldim. Ancak bir türlü anlaştığım travestiyi bulamadım." dedi.

ONU BENİ DOLANDIRAN TRAVESTİ SANDIM

Şüpheli ifadesinde "Sokaklarda dolaşırken yolda yürüyen birini fark ettim. Onu beni dolandıran travesti sandım. Onun yanına yaklaşıp verdiğim parayı geri almaya çalışacaktım. Ancak mücadele sırasında onun travesti olmadığını anladım. Kendimi tutamadım. Ona tecavüz ettim. Daha sonra cep telefonunu alarak oradan kaçtım" dedi.

GENÇ KIZIN CEP TELEFONU DOĞALGAZ KUTUSUNUN ÜZERİNDE BULUNDU

Cep telefonumu evinin yakınındaki bir apartmana girerek yüksekte bulunan doğalgaz saatinin üzerine bıraktım dedi. Şüphelinin söylediği yerde aramada mağdur A.Ç.'ye ait cep telefonunu bulunmuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFADEYİ ÇÜRÜTTÜ

Şüphelinin verdiği bu ifade ise olayın güvenlik kamera kayıtları çürüttü. Şüphelinin ıssız sokaklarda yalnız başına yürüyen mağdur A.Ç.'yi yaklaşık 15 dakika boyunca hiç seslenmeden gizlice takip ettiği ve ıssız bir yere gelmesini beklediği tespit edildi. Şüphelinin hiç seslenmeden arkadan hızla yaklaşarak genç kızı yere yatırdığı, ardından 4 metrelik yükseklikten aşağı attığı öğrenildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Mahkemeye gönderilen şüphelinin Tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin genç kızı takip etmesi

-Genç kızı yakalayıp yerde sürüklemesi

27.12.2016 - 17.02 Haber Kodu : 161227128

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(ÖZEL)

4 - "PERİSCOPE'TAKİ DEHŞET" SANIKLARINA EN AZ 43 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

* BİRİ, BAYGIN HALDEKİ KADINLA İLİŞKİYE GİRMİŞ, POLİS ARKADAŞI KAYDEDİP CANLI YAYIN PROGRAMINDAN CANLI YAYINLAMIŞ.

* Görüntüleri izleyenler polis ve savcılığa ihbar yağdırdı. Soruşturma başlatıldı kimlikler belirlendi;

İlişkiye giren kuaför E.A'nın "Nitelikli cinsel saldırı" dan en az 18 yıl, bu sırada işlediği diğer suçlardan da 26 yıla kadar; ona yardım eden polisin "Cinsel saldırıya yardım etme" suçundan en az 9 yıl, diğer suçlardan da 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Arzu KAYA, İstanbul

Canlı yayın uygulaması 'periscope'da baygın haldeki kadınla cinsel ilişki görüntülerinin yayınlanması nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İlişkiye giren kuaför ve görüntüyü kaydettiği ifade edilen polis memuru hakkında dava açıldı.

ARALARINDA İLİŞKİ YAŞANDIĞINI SÖYLEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şu şekilde gerçekleşti. 34 yaşındaki mağdur kadın G.Y. ile şüphelilerden 30 yaşındaki kuaför E.A. olay tarihinden önce bir süre arkadaşlık kurdu. Olay günü olan 5 Eylül 2015 günü ikili eve gitti ve E.A'nın ev arkadaşı 25 yaşındaki polis memuru N.O.K.'nın da evde bulunduğu sırada birlikte alkol almaya başladılar. Salonda uyuyakalan kadın sabah uyandığında üzerinde giysilerinin olmaması üzerine şüpheli E.A.'ya durumu sordu ve E.A. kendisine aralarında cinsel ilişki yaşandığını söyledi.

İLİŞKİYİ CANLI YAYINLADILAR...

Yaşanan ilişkinin bir diğer şüpheli N.O.K. tarafından kameraya alındığı ifade edilen iddianamede, bu görüntülerin sosyal medya aracılığı ile video yayını yapmaya yarayan pericope isimli sosyal paylaşım platformundan E.A.'nın kullandığı kullanıcı adıyla canlı olarak yayın yapıldığı belirtildi.

İNSANLAR OLAYI İHBAR ETTİ

Görüntünün çözümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre mağdurun aldığı alkol etkisi altında beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak bir halde olduğu kaydedilen iddianamede, mağdura E.A. tarafından nitelikli cinsel saldırı yapıldığı ve hürriyetinden yoksun kıldığı anlatıldı. Diğer şüpheli N.O.K.'nın da bu eylemlere yardım eden konumunda iştirak ettiği ve iki şüphelinin de cinsel ilişki anlarına dair görüntüleri kayda alıp sosyal medya üzerinden bu görüntüleri hukuka aykırı olarak yayınladığı belirtilen iddianamede, görüntüleri izleyen insanların olayı ihbar ettiği ve ihbar sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde olayın aydınlatıldığı kaydedildi.

MAĞDUR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ...

Şüphelilerin savunmalarında suçlamaları kabul etmediği, mağdurun olayı önce net bir şekilde anlatarak şikayetçi olduğu sonrasında da şikayetinden vazgeçtiği anlatılan iddianamede, mağdurun şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik davranış içine girdiği aktarıldı.

3 SUÇTAN DAVA AÇILDI

İlişkiye girdiği ifade edilen kuaför E.A. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile " Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 8 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlişkiyi kaydettiği belirtilen polis memuru N.O.K. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" suçundan 9 yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile " Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 8 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olaya ilişkin soruşturma, görüntülerin canlı yayın uygulaması 'periscope'da 5 Eylül 2016 günü yayınlanması ile başladı. Görüntülere ilişkin savcılığa yapılan çok sayıda ihbar üzerine yapılan geniş çaplı soruşturma sonucunda şüpheliler ve mağdurun kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından somut deliller olduğu belirterek geçtiğimiz ay tutuklandı. Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan şüpheliler soruşturma aşamasında avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.



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5- "YILBAŞINI KUTLAMA" EYLEMİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup öğrenci bugün saat 12:30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'nde 'yılbaşı kutlanmasın' eylemi yaptı. " İslam topraklarında yaşam savaşı, Ehli dünyanın heyecanı yılbaşı" yazılı pankart açan öğrenciler, " İslam'da noel yoktur, Uyma şeytana aldanma, kutlama" yazılı dövizler taşıdı.

NOEL MÜSLÜMAN TOPLUMA DAYATILDI

Öğrenciler adına yapılan açıklamada, " Bir Batılılaşma bid'ati olarak icat edilen yılbaşı kutlamaları aslında dini olanı sekülerleştiren bir Batılılaşma ritüelidir. Hıristiyanların Noel ayinleri yılbaşı gibi pagan bir kutlama ile sentezlenerek, dini mahiyetinden sözde ayıklanarak Batılı ama seküler ritüel icat edilmiştir. Noel Ağacının yılbaşı süslemesi unsuruna dönüştürülmesi, Noel Baba'yı da dinden arındırılmış bir tür mitolojik kahramana indirgeyen seküler uygulama; Hıristiyanlığa sonradan giren Avrupa'nın pagan adetini modernize ederek Müslüman topluma dayatılmış halidir"denildi.

"...YILBAŞI KUTLAYAMAZSIN"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bir taraftan sular seller gibi alkol tüketilirken, diğer taraftan ise Milli Piyango denilen bir kumar oyunuyla insanımız ve değerlerimiz dejenere edilmekte, ifsad edilmektedir. Bizim asıl derdimiz kendi değerlerini, tarihini ve medeniyetini unutmuş, modernist zihniyetlerin esiri olmuş, tasavvurlarına ve hayat tarzına virüs bulaşmış Müslümanları şuurlandırmaktır. İslam topraklarında yaşam savaşı varken Hıristiyanların yılbaşı heyecanına ortak olamazsın. Müslüman kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin. Kardeşlerin açlıktan ölürken, İslam Medeniyetinin tesis edildiği topraklardan, öz yurtlarından, vatanlarından kaçmak zorunda kalıp denizlerin bilinmezliklerinde kaybolurken veya minicik bir yavrunun bedeni kıyımıza vururken sen eğlenemezsin. Halep, Şam, Bağdat kan gölüne çevrilmişken, Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Mısır zindanlarında tutulurken, Bangladeş'te Müslüman kardeşlerin zalim yönetim tarafından tek tek idam edilirken, Arakan'daki kardeşlerimiz zulüm içinde inlerken, hele de vatanımızın her bir köşesinde bombalar patlarken sen yılbaşı kutlayamazsın.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrencilerden detay

- Açtıkları pankart ve dövizlerden detay

- Yapılan açıklama

28.12.2016 - 13.57 Haber Kodu : 161228061_

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6- TÜRKİYE-GİNE İŞ FORUMU

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

"(Gine ile ilişkiler) Biz hem enerji alanında, hem tarım alanında, hem maden alanında, hem turizmde ve dün eğitim alanında iş birliği sözleşmesini imzaladık"

"Gine okullarında yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı destek verecektir"

* Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde,

"Ben Sayın Erdoğan gibi pragmatiğim. Ülkemize gelen iş adamları benimle görüşebiliyorlar"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-Gine İş Forumu"na katıldı. Toplantıda DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın yanı sıra iki ülkeden iş adamları da yer aldı.

Programda bir konuşma yapan İsmet Yılmaz, Türkiye-Gine Karma Ekonomik Konseyi eş başkanı olarak toplantıda bulunduğu belirterek, "İki ülke arasında ticaret hacmi 50-60 milyon dolar hiçbir zaman gerçek rakamı yansıtmamaktadır, gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın koymuş olduğu bir hedef var. En kısa zamanda 250 milyon dolara ulaşmamız lazım" dedi.



GİNE'DE TÜRKÇE DERSLERİ

Bakan Yılmaz, Gine heyetine hitaben "Biz hem enerji alanında, hem tarım alanında, hem maden alanında, hem turizmde ve dün eğitim alanında iş birliği sözleşmesini imzaladık. Gine okullarında yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı destek verecektir. Biz Gine'yi Afrika'ya açılan kapı olarak görüyoruz ve inşallah el birliği içerisinde kalkınma yolunda yalnız yürümeyeceksiniz. Mutlaka her zaman Türkiye bu yürüyüşte sizin yanınızda olacaktır. İş adamlarımızı Gine'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Gine'deki yetkililerle anlaştıktan sonra mutlaka proje bazı Ankara'ya gelmenizi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de bu projeye hangi desteği vermesi gerektiğini bize ilettiğinizde, Türk hükümeti de destek olacak. İstiyoruz ki bu kalkınma yolunda koymuş olduğumuz hedeflere en kısa zamanda ulaşalım. Ocak ayının sonunda Türk Hava Yolları doğrudan sefere başlıyor. Bu iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve diğer ilişkileri geliştirmek açısından da büyük bir fırsattır" diye konuştu.

Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde, "Ben Sayın Erdoğan gibi pragmatiğim. Ülkemize gelen iş adamları benimle görüşebiliyorlar" dedi. Conde, iki ülke arasında 250 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-İsmet Yılmaz'ın açıklamaları

-Gine Cumhurbaşkanını açıklamaları

-Toplantıdan görüntüler

-Detaylar

28.12.2016 - 14.46 Haber Kodu : 161228081