DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SOMA HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALP GÜRKAN İLK KEZ İFADE VERDİ (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, onlarca sikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı. Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek, "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır. Ancak emekliligimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum" dedi. Gürkan ifade verdiği sirada şikayetçiler, "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdı.

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2- 20 YILLIK ŞOFÖRLERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca' yı (50) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

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3- KURUÇEŞME SAHİLİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kuruçeşme Parkı sahilde denizde temizlik yapan belediye işçileri, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, deniz polisi çağrıldı. Bot ile sahile yanaşan ekipler, cesedi sahile çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinden Selim Tanrıverdi'ye ait kimlik çıktı.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kuruçeşme Sahilindeki ceset

-Deniz polisinin gelmesi

-Polislerin olay yeri şeridi çekmesi

-Cesedin denizden çıkarılması

-Çevrede toplanan kalabalık

-Genel ve detaylar

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4- MADENCİ AİLELERİNDEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İstanbul

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak, hakkında dava açılan Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın talimatla ifade vereceği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde madenci aileleri basın açıklaması yaptı. Ellerinde, 'Soma'yı unutmadık unutmayacağız. Sorumlulardan hesap soracağız' yazılı ve ölen madencilerin isimlerinin bulunduğu iki ayrı pankart taşıyan grup adliye önünde toplandı. Kalabalık burada slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı.

"İSTANBUL'DAN DESTEK ALMAK İÇİN BURADAYIZ"

Soma Şehit Madenci Aileleri ve Sosyal Haklar Derneği adına bir madenci yakınının okuduğu açıklamada şöyle denildi:

"Sorumlulardan hesap sormak adalet isteğimizi haykırmak için bu gün burada İstanbul'da sokaktayız. Soma'daki mücadelemize İstanbul'dan güç ve destek almak için buradayız. Yurttaşlarımız çalışırken göz göre göre ölmesinler, iş cinayetleri son bulsun diye buradayız. İnsanca güvenli çalışmayı ve yaşam hakkını savunmak için buradayız."

"SOMA DAVASI TÜRKİYE DAVASIDIR"

"Soma katliamının baş sorumlusu Alp Gürkan gerekli cezayı alması için buradayız. Her gün emekçi kadınların çalışırken katledildiği şiddet gördüğü, çocukların sağlıksız koşullarda kaldığı, kaçak göçek yurtlarda kaldığı çıkan yangınlarda öldüğü, nefret ve şiddet sarmalığında herkesin canının yandığı bir ülkede bombalı sabahlara uyanmak istemediğimiz için buradayız. 301 işçi kardeşimizin katillerinin adalet önünde hesap vermesi için mücadele ediyoruz. Hukuk mücadelemizin sonuna yaklaşıyoruz. Umutlu olmak istiyoruz. Soma davası aslında Türkiye davasıdır. Çünkü bu sosyal cinayet üzerinde tüm yurttaşlar aynı veya benzer tehditle karşı karşıyadır."

Görüntü Dökümü:

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-Pankart taşıyan madenci yakınları

-Slogan atarak adliye önüne gelen madenci aileleri

-Ellerinde ölen yakınlarının fotoğrafını taşıyanlar

-Basın açıklamasının okunması

-Genel görüntüler

26.12.2016 - 11.50 - Haber Kodu : 161226039

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5- YENİ YIL KUTLAMALARININ İPTAL EDİLDİĞİ AVCILAR IŞIL IŞIL



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Şehit düşen güvenlik görevlileri nedeniyle yılbaşı için müzik başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin iptal edildiği Avcılar, ışıl ışıl hale getirildi.

Aralık ayı başından itibaren ilçedeki 10 mahallede sürdürülen aydınlatma ve ışıklandırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, binlerce led ampul yerleştirildi. Avcılar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla özellikle trafiğe kapalı Marmara Caddesi ışıl ışıl hale getirildi. 'Turizmin başkenti' konumundaki birçok kentte turizmciler ışıklandırma yapılmamasına tepki gösterirken, uzmanlar, yeni yılın yeni umutlar taşıdığını aydınlatma ve ışıklandırmanın insanların yaşam motivasyonunu yükselttiği hazırlatıldı. Özellikle akşam saatlerinde soğuk havaya rağmen aydınlatılan caddede yürüyüş yapanlar bol bol selfie çekerken, bu ortamı fırsat bilen led ışıklı bir tablo satıcısı da meydanda dizdiği ışıklandırılmış tabloları satmaya çalıştı. Avcılar'da cumartesi günü düzenlenen teröre tepki yürüyüş ve miting ardından Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, yılbaşı gecesi için yapmayı düşündükleri konser ve eğlenceye yönelik etkinlikleri iptal ettiklerini açıklamıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'daki yeni yıl ışıklandırmalarından görüntüler

-Selfie çekenler

-Işıklandırma ile ilgili konuşanlar

-Led ışıklı tablo satıcısı

-Sokak müzisyeni saz çalarken

-Genel görüntüler

26.12.2016 - 09.59 - Haber Kodu : 161226011