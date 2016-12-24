DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



- ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini erteleyen herkese benim nazarımda ekonomimize saldıranlar ile aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum. Hükümetimiz iş dünyamıza pek çok ilave destek verdi vermeye de davam edecek."

"Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yok. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Aynısını komşu ülkelerde de yapıyorlar. İşte Rusya, Çin, Azerbaycan buralarda da yapıyorlar. Ama bu oyunları biz bozacağız."

"Yine söylüyorum kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Girişimcinin önünü açmamız faizin için düşmesi lazım. Böcek gibi sözleşme sözleşmeyi okuyamıyorsunuz bile karınca misali önüne konanları imzalıyorsun. Böyle tezgah olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye de beyefendiler rahatsız oluyor."

"Dertleri ney? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Şüphesiz şehitlerimiz, canımızı yakıyor. Ama şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyacı var"

Haber: Enver ALAS - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonuna değinerek "Geçenlerde parlamentoda birisi çıkmış diyor ki, 'bize ne dünyadan' diyor. Lafa bak ya. Gaziantep'te 56 vatandaşımız öldürülüyor. Kilis'te aynı şekilde ben hastaneleri dolaşıyorum. O güne kadar sabretmişiz. O gün artık dedik artık duramayız. Biz şimdi gireceğiz. O gün dedik ki adımı atalım ve ilk adımı attık. Cerablus'tan başladık. Ondan sonra güneye doğru gideceğiz dedik. Akıl vermeye başladılar benim için buralar tehdit bölgeleri. Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit. Dertleri ney? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Şüphesiz şehitlerimiz, canımızı yakıyor. Ama şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli Marriott Hotel'de yapılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Türk Lirası'na geçme çağrısını yenileyen Erdoğan, "Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini erteleyen herkese benim nazarımda ekonomimize saldıranlar ile aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum. Hükümetimiz iş dünyamıza pek çok ilave destek verdi vermeye de davam edecek. Bunun karşılığında iş dünyamızdan beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Bu nedenle milli seferberlik diyorum. Eline silah al sokağa çık demiyorum. İşte milli seferberlik bu. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütleri ile nasıl can hıraş bir mücadele içindeysek ekonomimize yönelen saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. Ekonomimize döviz üzerinden bir saldırı başlayınca Türk Lirası'na geçme çağrısı yaptım. 1994 krizinden beri yaşadığımız bir hakikat var. Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yok. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Aynısını komşu ülkelerde de yapıyorlar. İşte Rusya, Çin, Azerbaycan buralarda da yapıyorlar. Ama bu oyunları biz bozacağız. Yerli paraya geçmek suretiyle kur baskısını inşallah bu ihracatta, ithalatta üzerimizden sikkeleyip atacağız. Defalarca bu tuzağa çekilmek istendik. Bu kumpasların hepsine karşı gerekli tedbirleri alıp oyunları bozduk" diye konuştu.

"YİNE SÖYLÜYORUM KAMU BANKALARI DAHİL FAİZİN DÜŞMESİ LAZIM"

Erdoğan, "Yaratırım yapın, Türk Lirasına geçin, istihdam sağlayın diyorum. Bize zerk edilmeye çalışılan zehrin panzehiri bunlardır. Yine söylüyorum kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Girişimcinin önünü açmamız faizin için düşmesi lazım. Böcek gibi sözleşme sözleşmeyi okuyamıyorsunuz bile karınca misali önüne konanları imzalıyorsun. Böyle tezgah olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye de beyefendiler rahatsız oluyor. Ben dertliyim bu ülkede yatırım olması lazım. Zor şartlarda yatırım olursa bu ülke çökertilmez" ifadelerini kullandı.



"KUZEY SURİYE'DE YENİ BİR DEVLET KURMAK. BİZ BÖYLE BİR DEVLETİN KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Fırat Kalkanı operasyonuna değinen Erdoğan, "Geçenlerde parlamentoda birisi çıkmış diyor ki, 'bize ne dünyadan' diyor. Lafa bak ya. Gaziantep'te 56 vatandaşımız öldürülüyor. Kilis'te aynı şekilde ben hastaneleri dolaşıyorum. O güne kadar sabretmişiz. O gün artık dedik artık duramayız. Biz şimdi gireceğiz. O gün dedik ki adımı atalım ve ilk adımı attık. Cerablus'tan başladık. Ondan sonra güneye doğru gideceğiz dedik. Akıl vermeye başladılar benim için buralar tehdit bölgeleri. Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit. Dertleri ney? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli. Bu böyle bilinmeli. Şüphesiz şehitlerimiz, canımızı yakıyor. Ama şunu da bileceğiz ki, bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

"BİZE SEVR'İ DAYATTILAR LOZAN'A RAZI OLDUK"

Erdoğan, "Cumhuriyetin kuruluşlundan 10 yıl öncesini ele alırsak, biz yaklaşık 3 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye düştük. Bize Sevr'i dayattılar Lozan'a razı olduk. Olay budur. Yoksa biz buna layık mıyız" dedi.



Görüntü dökümü:

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- Erdoğan'ın konuşması

- Detaylar

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- 10 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 'etkin pişmanlıktan' faydalanan rütbeli askerlerin verdiği ifadelerde geçen isimler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 kişiyi belirledi. Ekipler sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.

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- 3 İLDE İNSAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçığı yapan bir şebekeye yönelik 10 ay önce çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü PKK'lıları ve suça karışmış kişileri yurtdışına kaçıran 38 kişiyi belirledi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin 38 şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramalar devam ediyor.

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- (YENİDEN) ESENLER'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Esenler Tem bağlantı yolu Atışalanı mevkiinde, yaptığı kaza sonrası yola reflektör yerleştirmek isteyen Azerbaycan uyruklu sürücü, başka bir aracın kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, Tem bağlantı yolu Edirne istikameti Atışalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 MM 090 Azerbaycan plakalı lüks cipin sürücüsü Ferman Mammadlı gece saat 02.30 sıralarında, Tem bağlantı yolu Edirne istikametine doğru ilerlerken, Esenler Atışlanı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks cip bir süre kayarak orta şeritte durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Mammadlı, yola reflektör yerleştirmek için aracından indi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 NS 6981 plakalı aracın sürücüsü Yasin S. aracından Mammadlı'yı fark etmeyerek çarptı. Yasin S. durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mammadlı'nın kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak gelen Mammadlı'nın arkadaşları cansız bedenini görünce şoka girdi. Kaza yapan araçlar incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Mammadlı'nın cansız bedeni ise Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Ferman Mammadlı'nın İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede inşaat mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza sonrası inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlar

- Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

24.12.2016 - 11.24 Haber Kodu : 161224034

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- CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NOEL MESAJI

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıristiyanların Noel Yortusu nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Anadolu topraklarında yüzyıllardır hüküm süren barış ve huzur ortamı, farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan, din, dil ve ırk ayrımı yapmayan kadim geleneğimizin ürünüdür. Bu köklü geleneğin mensupları olan bizler, bugün de savaş, zulüm ve baskıdan kaçan tüm mazlumlara hiçbir ayrım gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz. Binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimiz, maddi ve manevi boyutlarıyla tüm insanlığa örnek olan muhteşem medeniyetimiz, muhtelif inanç ve geleneklerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu coğrafyada barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına imkan sağlamaktadır. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum."

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BÜYÜKÇEKMECE'DE BANKA SOYAN 3 KİŞİDEN BİRİ YAKALANDI



Ali AKSOYER / İstanbul

Büyükçekmece'de bir banka şubesini silahla soyduktan sonra kaçan üç kişiden biri polis tarafından yakalandı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis biri cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.

Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Saydağ Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen silahlı iki kişi, içerde bulunanları silahla etkisiz hale getirdi. Bankodalar da bulunan paraları torbalara dolduran şüpheliler kapıda kendilerine gözcülük yapan arkadaşları ile birlikte kaçtı. Şüphelilerin bankadan 32 bin 500 lira aldıkları tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülen banka soygununda şüphelerin silahlarla içeri girişleri ve paraları torbalara doldurdukları görüldü.



GPS KAYITLARI SAYESİNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin kaçtığı otomobili belirledi. Üzerine sahte plaka takılan aracın yapılan çalışmalar sonucu kiralık olduğu tespit edildi. Sahte kimlikle kiralan otomobilin üzerinde takılı GPS cihazı kayıtlarında aracın şüpheliler kullanırken gittiği yerler tespit edildi. Bu yerlerde yapılan çalışmalar sonucu olaya karışanlardan birinin Muhammet A. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



İKİ SOYGUNCU DAHA ARANIYOR

Gasp Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından şüphelinin olay sırasındaki suç ortakları iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Bu kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Polis şimdi bu iki şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KEMARASI

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- Silahla bankaya giren şüpheliler

- Paraların torbaya doldurulması

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılması

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- AVCILAR'DAN İRAN SINIRINDAKİ ÖĞRENCİLERE DESTEK ELİ



İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul,

Van'ın İran sınırındaki Başkale İlçesi'ne bağlı Kızılca Köyü Ortaokulu öğretmenlerinin öğrencileri için yaptığı destek çağrısına Avcılar Kent Konseyi'nden yanıt verildi.

Van'a 90, Başkale'ye 40 kilometre uzaklıktaki Kızılca Köyü'nde görevli öğretmenlerden Sevda Biçer'in ağır kış koşullarında taşımalı eğitim gören 300 öğrenci için destek isteyen mektubu Avcılar Kent Konseyi'ni harekete geçirdi. Genel Sekreteki Turgay Halisçelik'in de araştırma yapması ardından Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu'ndaki kadınlar kolları sıvadı. Avcılar Belediyesi'nin de desteği ile ilçedeki esnaftan öğrencilerin kışlık ihtiyaçları için Gümüşpala Mahallesi Gönüllüleri Derneği'nde 23 koli kitap ve giysi hazırladı. Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, geçen yıl da Batman'daki 2 okula 40 koli kitap gönderdiklerini hatırlatırken, İran sınırındaki Başkale'ye bağlı Kızılca Köyü Ortaokulu öğretmenlerinin isteği ile özverili biçimde çalışarak 23 koli hazırlık yaptıklarını söyledi. Ak, "Bütün yüreğimizin sıcaklığı ile doğunun soğuğuna batıdan arkadaşlarımızın sıcak elini uzatıyoruz. Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak destek olmak bizim için bir gurur vesilesidir. Bu gibi ihtiyaçlar her zaman vardır. Bizim gibi sivil toplum kuruluşları olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Van'da yardım gönderilen öğrencilerin fotoğrafları

- Destek kolileri

- Mert Ali Ak konuşurken

- Yardım kolileri yüklenirken