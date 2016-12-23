DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



- (GENİŞ HABER) PERVİN BULDAN: 'GÖZALTINA ALINDIM', EMNİYET: 'GÖZALTI YOK, ZORLA GETİRİLME KARARI TEBLİĞ EDİLDİ'

Haber: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI / Kamera: Güven USTA / İSTANBUL-ANKARA

TBMM Başkanvekili, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da yaptığı bir konuşmasında "Suçu ve suçluyu övdüğü" ve "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim huzuruna çıktı. Mahkemedeki işlemlerinin ardından Pervin Buldan adliye önünde yaptığı basın açıklamasında gözaltına alındığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yazılı bir açıklamayla herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını duyurdu.

PERVİN BULDAN: İFADE VERMEYECEĞİM

Pervin Buldan Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şunları söyledi: Bana okunan iddianameyi anladım. Burada ifade vermek istemiyorum. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyorum. Ben şu an hem milletvekili hem de TBMM Başkan vekiliyim. Benim dokunulmazlığım devam etmektedir. Şu anda tutuklu bulunan 12 milletvekili arkadaşımız vardır. Hem onların tutuklanması hem de

bizim zorla getirilip ifademizin alınmasının hukuksuz olduğunu belirtmek istiyorum. Bu hukuksuzluğa alet olmayacağımı belirtmek istiyorum. TBMM yöneten iki kadından biriyim. 10 gün önce TBMM Başkan vekil Ayşenur Bahçekapılı Almanya'da pasaportunu kaybettiği için 2 saat bekletildi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimse benim meclis başkan vekilimi gözaltına alamaz, bekletemez dedi. Ben de başkan vekiliyim ama şu anda gözaltındayım. Kısacası ifade vermeyeceğim. Savunma yapmayacağım" dedi.

Mahkeme heyeti, talimat gereği sanığın savunmasını aldıktan sonra dosyanın mahalli mahkemesine iadesine karar verdi.

BULDAN: GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE GETİRİLDİM

Pervin Buldan adliye önünde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Sabah 09.00'da evime gelen ekipler tarafından gözaltına alındım. Bugün talimatla duruşmam vardı. Ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan ettik daha önce. Duruşmaya gelmeyeceğimi zaten biliyorlardı. Gözaltına alınıp adliyeye getirildim, mahkeme huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi de beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu özellikle belirttim. Bugün yapılan gözaltıların aynı zamanda

milletvekillerinin tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu ifade ettim. Ve şu anda 12 milletvekilimizin cezaevinde hukuksuz bir şekilde yattığını da söyledim. Ayrıca şunu hatırlattım mahkeme başkanına.. Ben TBMM'yi yöneten iki kadından biriyim. Ayşenur Bahçekapılı Almanya'da 10 gün önce emniyette tutuldu, 2 saat gözaltında kaldı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Kimse benim meclis başkan vekilimi gözaltına alamaz' dedi. Ancak bugün ben bu ülkede kendi ülkemizde gözaltına alındım. İfade vermediğim için de mahkeme

muhtemelen davayı tekrar Iğdır'a geri gönderecek çünkü talimatla gelen bir dava. Dolayısıyla geri gönderdiler sanırım. Elbette ki bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Çünkü biz hala milletvekiliyiz. Bizim dokunulmazlığımız devam ediyor. Şu anda cezaevinde bulunan 12 milletvekilinin de dokunulmazlığı devam ediyor. Dolayısıyla bu yapılan tam anlamıyla bir hukuksuzluk ve siyasi bir karar biliyoruz. Dolayısıyla da ifade vermiyoruz. Iğdır'da yapmış olduğum bir konuşmamdan dolayı örgüt propagandası suçundan yargılanıyorum" dedi. Pervin Buldan açıklama yaptıktan sonra aracıyla adliyeden ayrıldı.

EMNİYETI: GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMADI, ZORLA GETİRİLME KARARI TEBLİĞ EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan HDP İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın İstanbul'da gözaltına alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı gereği Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı bugün saat 08.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile birlikte kendisine ait

araçla mahkemeye intikal etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

HDP'DEN İKİ AÇIKLAMA

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın adliyede bulunduğu anlarda iki açıklama yaptı.

HDP Basın Bürosu'ndan bu sabah saat 09:12'de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan'ın İstanbul'daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denildi. HDP'den saat 10:43'te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada "Bu sabah İstanbul'daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı" denildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Pervin Buldan'ın talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazmıştı.

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- BAŞBAKANLIK ÇALIŞANLARINA FETÖ İDDİANAMESİ

* Fetullahçı Terör Örgütü'ye (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 12'si tutuklu 1'i yakalamalı 13 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla, Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

BYLOCK, BANK ASYA HESAPLARI VE 1 DOLARLAR DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ

İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu diğer şüphelilerinde Bylock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları vurgulandı. İddianamede, yapılan operasyonda bazı şüphelilerden 1 dolar ele geçirildiği, el koyulan şüphelilerin telefonunda yapılan incelemelerde örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı anlatıldı.

17-25 ARALIK'TAN ÖNCE DE KRİTİK KURUMLARDA ÇALIŞTILAR

İddianamede, şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinden önce BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığı gibi kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra da Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimin'e geçtikleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

12 şüphelinin tutuklandığına yer verilen iddianamede şüpheli Burak Tekalan'ın ise firari olduğu kaydedildi. Burak Tekalan'ın kapatılan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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- BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NDEKİ CİNAYETE CEZA YOK…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Osman Altın'ın (49) aynı odayı paylaştığı Mehmet Ali Altun'un (39) üzerine uyuduğu sırada uzun süre abanarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle Osman Altın'a ceza vermedi, yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet Ali Altun'un ölümü nedeniyle sorumlu bulunan hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Mehmet Ali Altun, 29 Şubat'ta tedavi görmesi için Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 2 Mart'ta saat 00.38 sıralarında Osman Altın, yatağından kalkarak Mehmet Ali Altun'un yanına geldi. Altun'un üzerine abanan Altın, gece saat 03.46'a kadar hareketsiz olarak Altun'un üzerinde yattı. Altın 03.46'da da kendi yatağına geçerek uyudu. 06.00'da odaya gelen hastane personeli, kahvaltı için kaldırmak istediği Altun'un hayatını kaybettiğini gördü. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Osman Altın gözaltına alındı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Altın ifadesinde, 5 yıldır rahatsız olduğunu, hayaller gördüğünü ve sıkıntılar yaşadığını söyleyerek "Ölenin yatağına gidip orada da uzandığımı, üzerine abandığımı hatırlamıyorum. Kendisini ben öldürmedim. Kendisi ile herhangi bir düşmanlığım yoktur" dedi . Tutuklanan Osman Altın hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMAYA ADLİ TIP KURUMU RAPORU ULAŞTI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Osman Altın katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehtap Yılmaz mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda Osman Altın'ın kronik psikos denilen akıl hastalığının olduğu ve cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiğini açıkladı.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumu raporuna göre ceza sorumluluğunun olmadığı gerekçesiyle Osman Altın'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi ve Altın'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Altın'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasını da kararlaştırdı.

SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, maktulün ölümü nedeniyle sorumlu bulunan hastane görevlileri hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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- İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU; 31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ümit TÜRK / İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Polis, yaptığı operasyonlarda 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorguya alınırken diğer 10 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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- 'STAR HARMONY'İ KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul,

İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy önlerinde karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir römorkör sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Nene Hatun" römorkörü de gemiye yakın bir noktada bekleyişini sürdürüyor.

BOĞAZ TRAFİĞİNDE KISITLAMA YOK

Boğaz trafiğinde ise şu an için bir kısıtlama bulunmuyor. Ayrıca gemiye yakın bir noktada ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir gemi hazır olarak bekliyor.

ÖNCEKİ GÜN MEYDANA GELDİ

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, salı sabahı Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı. Dün başlatılan kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde ara verilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntüler

-Karaya oturan geminin kurtarılması

-Römorkörlerin görüntüsü

-Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemi

-Boğazdan geçen gemiler

-Genel ve detaylar

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- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ İSTANBUL'A "VEDA" ETTİ



Ali AKSOYER / İstanbul

İstanbul'a 80 yıl hizmet ettikten sonra altındaki bir lokantada başlayan yangın sonucu ağır hasar meydana gelen, onarıldıktan sonra Ayvansaray-Hasköy arasında çekilen Eski Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı.

Haliç'teki su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkarıldı. Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul'a da veda etmiş oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.



1992 YILINDA ÇIKAN YANGINDA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmış ve faydalı olmuştu. Ancak Eski Galata köprüsü yolcu vapurlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç'in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.



VEDA ETTİ

Bu açıklamanın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından o tarihten bu yana orta bölümünde bulunan üç duba sökülüp gerideki dubalara bağlı bir şekilde bekleyen Galata Köprüsü, Haliç'e veda etti. Galata köprüsünün yüzer dubaları römorkörler aracılığı haliçten çıkarıldı. Böylece tarihi köprü haliç'ten ayrılmış oldu. Galata köprüsünden geriye Ayvansaray kıyısında kara üzerine inşa edilen 50 metrelik giriş bölümü kaldı. Bu yapının da önümüzdeki günlerde yerinden söküleceği öğrenildi. Tarihi köprünün ise tamir için romörkörlerle tersaneye çekildiği, tamiratın bitmesinin ardından ne şekilde değerlendirileceğine karar verileceği öğrenildi.

GALATA KÖPRÜSÜNÜN TARİHİ

Eski adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü) Köprüsü, 1845 yılında ilk önce ahşap olarak inşa edildi. Ancak kısa sürede eskiyen köprü, 1863 yılında yenilendi. 37 yıl bu şekilde hizmet veren köprünün yerine deniz üzerinde yüzen dubalar üzerine inşaa edilen yeni bir köprü daha yapıldı. Bu köprü 1912 yılında halkın kullanımına açıldı. 1914 yılında bu köprünün üzerinden, elektrikli Eminönü-Karaköy bağlantısı sağlandı. 1987 senesinde Köprü'nün Haliç'e bakan tarafında yeni bir köprünün yapımına başlandı. Ve bu köprünün yapımı tamamlanmadan önce, 1992 yılı mayıs ayında Tarihi Galata Köprüsü çıkan bir yangın sonucu büyük hasar göndü ve ulaşıma kapandı. Bunun üzerine inşası hızlandırılan kazıklar üzerine yapılan yeni köprü yangından bir ay sonra hizmete alındı. Eski galata köprüsü ise yerinden sökülüp tamir gördükten sonra Hasköy, Arnavutköy sahiline yerleştirilmişti.

Görüntü Dökümü:

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- Köprünün havadan görüntüsü

- Haliç'in havadan görüntüsü