DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

- BALYOZ SANIĞI KADİR SAĞDIÇ MAHKEMEDE İSYAN ETTİ…

* EMEKLİ KORAMİRAL KADİR SAĞDIÇ: BİR KEZ DAHA YARALANDIM

Serpil KIRKESER, İstanbul

Balyoz Davası kapsamında 3 yıl 4 ay 8 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç'a 150 bin TL manevi, 27 bin TL'de maddi olmak üzere toplam 177 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Kararın ardından söz alan Kadir Sağdıç, "Adaleti zedelediniz, adalet bekliyordum. Bir kez daha yaralandım" dedi.



"YÜREKLERE SU SERPECEK KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Kadir Sağdıç ömrü boyunca Anayasa'ya uygun hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Koramiral rütbesindeyken 2009 yılında iddialar nedeniyle mağdur edildim. Maddi ve manevi tarifi mümkün olmayan mağduriyetler yaşadım. Annemi kaybettim. Adil ve yüreklere su serpecek şekilde karar vermenizi talep ediyorum" diye konuştu.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı "Manevi zararı bizim gidermemiz mümkün değil tabi. Bugüne kadar verdiğimiz tazminatların en yükseği olacak" şeklinde açıklama yaptı ve kararı açıkladı. Kadir Sağdıç'a 150 bin TL manevi, 27 bin TL'de maddi olmak üzere toplam 177 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.



"ADALETİ ZEDELEDİNİZ"

Kararın ardından söz alan Kadir Sağdıç, "Adaleti zedelediniz, adalet bekliyordum. Bir kez daha yaralandım. 78 milyonun beklediği bir umut vardı" dedi. Mahkeme başkanı da "Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Kadir Sağdıç avukatı İlkay Sezer aracılığıyla 2 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 12 milyon TL tazminat davası açmıştı.

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- (ek bilgilerle-geniş haber) AVRASYA TÜNELİ'NDEN İLK GEÇİŞLER BAŞLADI

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Hasan YILDIRIM- Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eş zamanlı olarak sabah 07.00'den itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak saat 07.00 itibariyle başladı. Tünelde, trafiğin, her iki yönde de tek şeritte verildiği görüldü. Trafiğin tek şeritten verilmesinin nedeninin kontrol ve güvenlik amaçlı olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLERE ÇİÇEK VE ANAHTARLIK

Sürücüler sabah 07.00'da geçiş için tüneli kullanmaya başladı. Dubaları kaldırmasıyla araç geçişine açılan Avrasya Tüneli'nden ilk geçen sürücülere çiçek, güvenlik broşürü ve anahtarlık hediye edildi.

Tüneli kullanan vatandaşlar, durumdan memnun olduklarını belitti.

AVRASYA TÜNELİ HAKKINDA

Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneliyle iki kıta arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek

Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.

Görüntü Dökümü:

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- Tünelin içinden görüntüler

- Tünelin içinden Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş

- Tünelin içinden Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş

- Vatandaşlarla röportaj

ANADOLU YAKASI

-Tünel girişinin açılması

-Tünele giriş yapan araçlar

-OGS ve HGS gişelerinden geçişler

-Geçiş ücretleri

-Görevlilerin sürücülere çiçek, güvenlik broşürü ve anahtarlık hediye etmesi

AVRUPA YAKASI

-Tünel girişinin açılması

-Tünele giriş yapan araçlar

-OGS ve HGS gişelerinden geçişler

-Geçiş ücretleri



22.12.2016 - 07.16 Haber Kodu : 161222007

22.12.2016 - 08.05 Haber Kodu : 161222008

22.12.2016 - 08.39 Haber Kodu : 161222009

22.12.2016 - 08.40 Haber Kodu : 161222010

22.12.2016 - 09.17 Haber Kodu : 161222012

22.12.2016 - 09.44 Haber Kodu : 161222017

22.12.2016 - 08.05 Haber Kodu : 161222008

22.12.2016 - 08.39 Haber Kodu : 161222009

22.12.2016 - 08.40 Haber Kodu : 161222010

22.12.2016 - 09.17 Haber Kodu : 161222012

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- BAĞCILAR'DA BANKA SOYGUNU (SON)

* 30 bin lira alan 2 soyguncu kaçtı

Erhan TEKTEN, İstanbul

Bağcılar, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi 2 kişi tarafından soyuldu.

MASKELİ VE SİLAHLI

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şubeye gelen 2 kişiden biri dışarıda gözcülük yaparken, maskeli ve silahlı diğer kişi içeri girdi.

VEZNE GÖREVLİSİNE SİLAH DOĞRULTTU

Vezne görevlisine silah doğrultan soyguncu 30 bin lira alarak şubeden çıktı. 2 soyguncu yaya olarak kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı, delil topladı. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bankanın görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Güvenlik görevlisinin görüntüsü

-Güvenlik Şeridi çekilmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

22.12.2016 - 10.56 Haber Kodu : 161222030

22.12.2016 - 11.03 Haber Kodu : 161222034

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- YENİKÖY'DE KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİNİN KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Görüntü Dökümü:

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- Gemiden görüntüler

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- ARKADAŞININ BORCUNA KEFİL OLDU, HAKİM İLE TARTIŞINCA 2'NCİ CEZAYI ALDI

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

İstanbul'da oturan 50 yaşındaki Ömer Polat, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir arkadaşının verdiği 8 bin TL'lik borcuna kefil oldu. Borç ödenmeyince 2.5 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Yargılama sırasında mahkeme başkanı ile tartışan Polat'a 'Mahkemeye hakaret' suçundan 15 bin TL para cezası verildi. Polat, bu parayı da ödeyemeyince 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında camide temizlik yapmaya başladı.

Evli ve 3 çocuk babası Ömer Polat, Çorlu'da kumaş ticareti yapan bir arkadaşını kıramayarak 8 bin TL tutarındaki borcuna kefil oldu. Arkadaşı, işleri bozulunca bu borcu ödeyemedi. Astım hastası olduğunu, Çorlu'daki mahkemeye gelip gitmede zorlandığını, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın İstanbul'da görülmesi için ısrarcı olan Polat'ın isteği kabul edilmedi. Duruşmalardaki itirazlarını sürdürünce birkaç kez salondan çıkarılan Ömer Polat'a karşılıksız çek suçundan 2.5 yıl hapis cezası verildi. 8 ay Silivri 1 No'lu cezaevinde tutulan Ömer Polat, cezasının son bölümünü 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında İstanbul Avcılar'daki bir kamu kuruluşuna ait çay bahçesinde tamamlarken, kendisine gönderilen 15 bin TL tutarında adli para cezası makbuzu ile şoke oldu. Tebligatta Polat'ın Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne hakaret ettiği bu nedenle para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Para cezasını ödeyecek gücü olmadığını belirten Polat'ın 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında Avcılar'daki Cihangir Camii'nde günde 3 saat 'Kamuya yararlı işte' çalıştırılması kararlaştırıldı.

"SİLİVRİ'NE NAMAZ KILMAYI, KURAN OKUMAYI ÖĞRENDİM"

Evine yakın Cihangir Camii'ne gelerek içeride ve dışarıda 3 saat temizlik yapan Ömer Polat, Silivri'deki cezaevinde günde 3 saat kurslara giderek okuma- yazmayı öğrendiğini Kuran-ı Kerim okumaya başladığını anlatırken, "Adliyenin camını kırmadım. Duvarlarını da yıkmadım. Mahkeme başkanı davamın İstanbul'da görülmesi isteğime kızdı bana hakaret etti. Ben de 'Sizi tanımıyorum' demiştimö diye konuştu. Polat, Silivri'de 5 vakit namaz kılmaya da başladığını anlatırken, son cezasına ilişkin şöyle dedi:

"Her gün saat 13.00'te gelir camide paspas yapıp etrafını temizlerim. Fırsat bulursam, içeride Kuran okurum bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Akşamları 35 TL'ye bir müzikholün güvenliğinde çalışıyorum. Bir oğlum çalışıyor. Parayı ödeyemezsem, camide çalışmasam 7 ay 20 gün yatacaktım. Camiye gelen yaşlılarla sohbet ediyorum. 17 ayım kaldı. İnşallah 'Tayyip baba' bize bir yasa çıkarır da şu para cezasından kurtarır. Sabaha karşı yatmak, 12.00'de uyanmak, 3 saat burada, gece başka yerde çalışmak benim için çok zor. 50 yaşındayım kaldıramıyorum artık."

Görüntü Dökümü:

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-Ömer Polat camide temizlik yaparken

-Ömer Polat cami içinde düzenlemeler yaparken

-Ömer Polat, Kuran-ı Kerim okurken

-Ömer Polat röportajı ve bir yaşlı ile sohbet ederken;

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- ABD JFK HAVALİMANI'NDAKİ RESTORANINDA GÖZLEMEYİ DÜNYAYA TANITIYOR

Murat ÇAKIR / İstanbul

Uzun yıllar gıda sektöründe çalışan girişimci Hasan Surözü, gözlemeyi dünyaya tanıtıyor. Surözü'nün havalimanlarına girişi 14 yıl önce TAV'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nı işletmesiyle başladı. Lokum imalatı ve satışı gerçekleştiren Surözü, ABD'ye yaptığı bir seyahat sırasında kafasına, New York JFK Havalimanı'nda bir restoran-kafe açmayı koydu. Surözü, JFK Havalimanı Terminal 1'de verilen küçük bir alanda 2008'de Eat&Go adını verdiği kafe-restoranını açarken buradan da gözlemeyi dünyaya tanıtmayı sürdürüyor.

HAMBURGERİN ANAVATANINDA GÖZLEME

Hamburgerin anavatanına gözlemeyi tanıtan Surözü satışlardan oldukça memnun. Surözü, Christmas haftasında günde 1200-1500 arasında gözleme sattıklarını belirterek, " Christmas'da New York Havalimanı'ndan ülkemize gelirken veya ülkelerine giderken aralarına Fransız, Alman, İtalyan ve Japon yolcuların da bulunduğu müşterilerimize günlük 1200-1500 arası gözleme satıyoruz. Her şeyini de biz üretiyoruz. Hepsi yerli Türk malı. İstanbul'dan alıyoruz. Uçakla geliyor, üretim hanemizde ustalarımız üretiyor. Aynı buradaki lezzette yediriyoruz. Üretim hanemizde 12 kişi, mağazalarda 40 kişi çalışıyor. Amerika'da, Amerikalılara ve kendi vatandaşımıza iş veriyoruz" dedi.

EN ÜNLÜ MÜŞTERİMİZ DONALD TRUMP OLDU

JFK Havalimanı'ndan sonra New York'ta Birleşmiş Milletler'in bulunduğu bir bölgede daha restoran açan Surözü, buradaki şubesinde Donald Trump'a bile gözleme yedirdiklerini ifade ederek, " En ünlü müşterimiz Donald Trump oldu. Donald Trump başkan seçilmeden çok önce, Birleşmiş Milletler'in bahçesine açmış olduğumuz yerde, gözlememizi yedi. En çok ıspanaklı ve patatesli gözleme tercih ediliyor " diye konuştu.

GÖZLEMEYE PATENT

Surözü, gözlemenin de patentinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Norveç'te büyük bir marketin kendilerinden gözleme istediklerini özellikle Norveçliler ile Fransızların gözlemeyi çok sevdiğini söyledi.