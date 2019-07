DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(Geniş haber)

1-BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKME SONUCU CADDEDE DEV ÇUKUR OLUŞTU

Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Olay sabaha karşı Yenibosna'daki Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Çökmeyle birlikkte kaldırımdaki ağaçlar da oluşan dev çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, belediye ekiplerinin çökme ile ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Çöken yoldan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Vatandaşlar röp

-Çöken yolun havadan görüntüsü

-Genel ve Detaylar

25.07.2019 -11.15 Haber Kodu : 190725054

25.07.2019 - 11.37 Haber Kodu : 190725065

25.07.2019 -13.05 Haber Kodu : 190725091

========================================

2- BAHÇELİEVLER'DE CADDEDEKİ ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İstanbul - YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Çökmenin olduğu bölge havadan görüntülendi.

Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi.

Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.

Ek görüntü

///////////////////

-Havadan görüntüler

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Çökmenin meydana geldiği yol

25.07.2019 -12.20 Haber Kodu : 190725075

==============================

(Havadan görüntülerle geniş haber)

3-SAHTE DOLARLAR EMNİYETİN BAHÇESİNDE SERGİLENDİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA-Zeki GÜNAL/İSTANBUL()

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

3 gün önce Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Profesyonel baskı makinelerinin bulunduğu 2 katlı matbaanın üst katında ise tespit edilen gizli bir geçidin olduğu bulundu. Basılan sahte dolarların ise burada bulunan depoda saklandığı belirlendi. Operasyonda ayrıca, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda boya, kalıp ile teknik araç ve gereçler de ele geçirildi. Polisin, sahte dolar basım işini organize eden finansör örgüt lideri A.A. ile dolarların çizimini yapan grafiker M.Ü.'yü arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Bahçeye konulan sahte dolarların yanı sıra para sayma makinaları da dikkat çekti. Ele geçirilen sahte dolarlar havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Havadan sahte dolarların görüntüsü

-Emniyet bahçesi önündeki sergiden görüntü

-Para sayma makinesi

-Boya, kalıp ve teknik araçlar

-Genel ve detaylar

25.07.2019 -11.04 Haber Kodu : 190725043

25.07.2019 -11.34 Haber Kodu : 190725062

===========================

(ÖZEL)

4-PENDİK'TE APARTMANIN BAHÇESİNDE ÇÖKME: 3 YARALI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam meydana gelen çökme sonrası oluşan çukura 6 kişi düştü. Çukura düşenlerden 3'ü yaralandı.

Olay Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bahçesinde 1'i çocuk 6 kişi otururken, bahçede çökme meydana geldi. 6 kişi bir anda kendilerini çukurda bulurken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olmadığı için binanın mühürlenmediği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay anından sonra çekilmiş fotoğraflar

-Mahalle sakinleri ile röp

-Apartmanın görüntüsü

-Genel ve detaylar

25.07.2019 -13.04 Haber Kodu : 190725092

========================================

5-ESENYURT VE FATİH'TE 11 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 KARDEŞ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN,()

Esenyurt ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonda kardeşler Ahmet B. (29) ile Mehmet B'yi (33) yakaladı.

Şüphelilerden Mehmet B.'nin uyuşturucu bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet B. sorgusunda hırsızlığı kendisinin yaptığını kardeşinin suçu olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Sorgularının ardından Ahmet B. şubeden serbest bırakılırken, Mehmet B. adliyeye sevk edildi. Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin apartmanlara girişleri ve çıkışları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

-Genel ve detaylar

25.07.2019 -13.31 Haber Kodu : 190725095

========================================

6-BÜYÜKÇEKMECE'DE KARPUZ YÜKLÜ KAMYONET KAZA YAPTI, KARPUZLAR YOLA SAÇILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçılırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece S rampası yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde karpuz yüklü kamyonetiyle ilerleyen sürücü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin tentesi parçalanarak, karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen bazı karpuzları vatandaşlar kamyonete yükledi. Yola saçılan kilolarca karpuz nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Sürücü, TIR'a arkadan çarptığını ve maddi zarar meydana geldiğini söylerken, bir görgü tanığı ise sürücüye yardım ettiklerini sağlam karpuzları taşıdıklarını söyledi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü

-Yola saçılan karpuzlardan görüntü

-Kaza kapan araçlardan görüntü

-Kamyonetten görüntü

-trafikten görüntü

-Görgü tanığı ve sürücü ile röportaj

-Diğer detaylar

25.07.2019 -13.37 Haber Kodu : 190725098

==============================

7-ZEYTİNBURNU'NDA ARIZALI METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()

Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametine uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Duraktaki yoğunluktan görüntü

-Kuyruk olan metrobüslerden görüntü

-vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

25.07.2019 -09.24 Haber Kodu : 190725016

===============================

8-JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ümraniye'de yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacılara satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri bir şüphelinin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda; uyuşturucu maddenin E.A. tarafından Kartal ve Ümraniye ilçelerinde bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE JANDARMA'DAN SUÇÜSTÜ

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüpheliyi takibe başladı. E.A.'nın Ümraniye Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine uyuşturucu ticaretini yaptığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

EVİN HER KÖŞESİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Şüphelilerin ikamet adreslerine baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirildikten sonra narkotik köpeği 'Atak'ın da katılımıyla dairede arama yaptı. Evin her odasının imalathaneye çevrildiği, kokainin her bir odada ayrı bir işlemden geçtiği görüldü. Aramalarda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilo kokain, 1 şişe amonyak çözelti, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi, 2 adet baskı kalıbı, 2 adet hidrolik kriko ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin temizlik için değil, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı anlaşıldı.

Yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Jandarma kamerası

-Ekiplerin eve baskın yapması

-Evde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

25.07.2019 -08.39 Haber Kodu : 190725012_

===============================

9- ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ATLI, İSKELETLİ TANITIM

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () ÜNİVERSİTE adayları için 23 Temmuz'da başlayan tercih dönemi 29 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih için arayışlarını sürdürürken, üniversiteler de, fakülte ve yüksekokullarındaki kontenjanları doldurmak ve daha fazla aday tarafından tercih edilmek için çaba harcıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu yöneticileri de öğrencilerin tercih listesinde ön sıralarda yerini alması için farklı tanıtım çalışması yaptı. İÜC'nin Avcılar'daki Kampüsü'nde rektörlük yakınlarındaki alanda saman balyaları ile oluşturulan standa iki at getirildi. Atlar, samanlarla karınlarını doyurdu. Veterinerlik Meslek Yüksekokulu yöneticileri ayrıca anatomi dersinde kullanılan at iskeletini, nal ve eyerleri de buraya getirirken bu tanıtım öğrenci ve yakınlarının büyük ilgisini çekti. Tanıtım sırasında bir ara fayton da getirildi.

Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi İbrahim Kurban, yeni eğitim yılında Atçılık ve Antrenörlüğü ile Gıda Teknolojisi bölümlerine 100'e yakın öğrenci alınacağını, klasik tanıtım yerine adaylara görselliği ön plana çıkarmayı tercih ettiklerini söyledi. Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünde görev yaptığını vurgulayan Kurban, şöyle dedi:

"Öğrencilerimize, atların beslenmesinden bakımına, nalbantlıktan saha koşullarında, yarış programlarına kadar çeşitli alanlarda yüzde 80'i uygulamalı eğitim vermekteyiz. Eğitim kadromuzda veteriner fakültesinden öğretim üyeleri Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) profesyonel ekip bulunuyor. Mezunlarımız, TJK ve binicilik tesislerinde at antrenörlüğü, binici eğitmenliği, atlı terapi (Hipoterapi) eğitmenliği yapabilmekteler. İki dönem nalbantlık eğitimi veriyoruz."

Stanttaki atları seven, özellikle at iskeletini inceleyen üniversite adaylarından Ufuk Yüksel, daha önce hiç düşünmediği bu yüksekokulu standı gördükten sonra tercin edebileceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İÜC Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'nun tanıtım standından görüntüler

-Stanttaki iki attan görüntüler

-Öğretim görevlisi İbrahim Kurban İÜC MYO ve eğitim ve sonrası ile ilgili bilgi verirken

-Üniversite adayı bir genç kız at iskeletini incelerken ve stant ile ilgili konuşurken

-Bir aile atlarla ilgilenirken ve iskeletli atlı stant ile ilgili görüşlerini anlatırken

-Üniversite adayı ile röportaj

-Nallar ve eğer, saman balyaları ile ilgili görüntüler

25.07.2019 - 11.36 Haber Kodu : 190725064