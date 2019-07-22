DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1 - İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)

Cemil ÖZDEMİR - İstanbul - İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece ve Güngören'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonlardan görüntüler

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2 - 'TOSUNCUK'UN EŞİ İFADE VERDİ: ARJANTİN VE URUGUAY'DA İKİ KEZ BULUNDUM

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

"Tosuncuk" olarak bilinin Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın, 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında talimatla verdiği ifade ortaya çıktı.

Davanın tutuksuz sanığı Aydın, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Şirkette pay sahibi değilim. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım" dedi.

Çiftlik Bank davasının tutuksuz sanığı Sıla Aydın'ın, Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesi, davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. İfadesinde şirket hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Sıla Aydın, "Davanın diğer sanıklarını da tanımıyorum" dedi.

'MEHMET AYDIN'IN EŞİ OLDUĞUM İÇİN HAKKIMDA DAVA AÇILMIŞTIR'

Çiftlik Bank'ı bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu söyleyen Sıla Aydın, "İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Diğer sanıkların ise sadece ismen biliyorum. Belirttiğim gibi şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur" dedi.

Yurt dışına para çıkardığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Sıla Aydın, "Mehmet Aydın'ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlenmiştir" dedi.

'EV ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYA TEDBİR KONDU'

Sıla Aydın ifadesine şöyle devam etti:

"Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15'er gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye'ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım."

Suçsuz olduğunu söyleyen Aydın beraatine karar verilmesini istedi.



17 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mart 2018 tarihinde tutuklanmış, 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihinde tahliye edilmişti. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Sıla Aydın'ın, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Aydın ve eşinin görüntüsü

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3- (ÖZEL) FRANSA VE ABD ASKERİ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

Fransa istihbarat gemisi ve ABD askeri hızlı ikmal gemisi yarım saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katıldıktan sonra Fransız Donanmasına ait A 759 Borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi saat 06.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından ulaşan istihbarat gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

İKİ NAVİGASYON RADARI MEVCUT

Fransız gemisinde iki adet navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu radar uyarı ve tanıma sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. İstihbarat gemisi çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde.

CEP TELEFONLARINDA BİLE SİNYAL ALABİLİYOR

Zırhlı gemi, e-posta ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçları da gözlemleyebilme kapasitesinde. Gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan istihbarat gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.

YARIM SAAT ARAYLA GEÇİŞ YAPTILAR

Yaklaşık yarım saat sonra ise ABD askeri hızlı ikmal gemisi olan USNS 'Yuma' İstanbul Boğazı'na girdi. İstihbarat gemisi Yuma da Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İstihbarat gemisinin genel ve yakın detaylar

-Gemide bulunan techizatlardan detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botlarından detay görüntü

-ABD askeri gemisinden detay görüntü

-ABD gemisinden genel görüntü

-Genel ve yakın detaylar



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4 - FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL() FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Köprüde çalışmaların sürdüğü Edirne istikametinde 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemesiyle kaplama işlemi tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Kurban bayramından önce trafiğe açılması bekleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor. Köprünün Edirne istikametinde trafiğe kapatılan 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Avrupa yakasından itibaren başlayan ilk kat asfaltlama çalışmalarında bu sabah itibariyle yaklaşık 500 metrelik bölüm tamamlandı. Köprünün üzerinin iki kat izolasyon malzemeleriyle kaplama işleminde ise yüzde 50'lik kısım bitti. Köprü üzerindeki çalışmaların 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.

Görüntü Dökümü:

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-Bu sabah çekilen çalışmalardaki son durum

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5- TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yüklü kamyon bariyerlere devrildi.

Kaza, Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den İstanbul'a meyve ve sebze götüren sürücü, kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca meyve ve sebze yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, trafiğin açılması için çalışma başlattı. Yola saçılan meyve ve sebze nedeniyle iki istikamette de trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin çalışması

-Trafikten

-Yoldaki sebze ve meyve

-Çalışmalar

-Detaylar

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(ÖZEL)

6- SULTANGAZİ'DE ASANSÖRDE SIKIŞAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de 1 kişi asansöre bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan 67 yaşındaki Ayhan Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. 4'ncü katta bulunan bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenilen 67 yaşındaki Ayhan Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne binmek istedi. Yaşar, kapının açılıp bineceği sırada asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalmasından dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı. Asansör, üçüncü kat ile ikinci kat arasında durdu. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaşar'ı sıkıştığı yerde kanlar içerisinde gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi.

İçeride çalışmalar devam ederken, iş merkezinin önünde bekleyen Ayhan Yaşar'ın mesai arkadaşları, gözyaşlarına engel olmadı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ayhan Yaşar sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yaşar'ı ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Kurtarma çalışamları

-Ceset torbasıyla cenazenin merdivenlerden indirilmesi

-Aktüel görüntüler

-Dışarıda bekleyen vatandaşlar

-Ağlayan iş arkadaşları

-İtfaiye araçları

-Ambulans

-Genel ve detaylar

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7- ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONDAN 35 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

- Zeytinburnu'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

Zeytinburnu'nda sokakta park halindeki kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli İlhan N. kovalamaca sonucunda yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bir kamyonete kaçak göçmenlerin bindirildiği ihbarını aldı. İhbar doğrultusunda söz konusu adrese gelen ekipleri gören şüpheli İlhan N. yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanırken, kamyonetin içinden 35 kaçak göçmen çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise kamyonetin sürücüsü Yaşar Ç, araç sahibi oldukları ileri sürülen Tacettin S.(52) ve Zeki S.(40) de gözaltına alındı.

Çoğu Orta Doğu ve Asya kökenli 35 kaçak göçmen kamyonetten çıkarılırken, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirildi. Yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan Yusuf Ç. ve İlhami N. tutuklanırken, kamyonetini bu kişilere kiraladığı iddia edilen Tacettin S. ve Zeki S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Kamyonetin kasasından kaçak göçmenlerin indirilmesi

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Genel ve detaylar

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8- SEYDİOĞLU BAKLAVA'NIN TABELALARI İNDİRİLMEYE BAŞLANDI



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL-

Pendik'te hamile kadını bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararının ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.



Görüntü dökümü:

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-İş yerinden görüntü

-Vatandaşla röportaj



