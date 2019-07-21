DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

TÜRKİYE'de uzun aradan sonra ilk kez İstanbul Avcılar'da görülen Batı Nil Virüsü'nün salgın haline gelmemesi ve görülen 4 vakanın artmaması amacıyla çalışmalara ağırlık verilirken, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, "Ortada çok ciddi bir durum yok. Hastalığı yayan sivri sinek ile ilgili mücadele konusunda yerel yönetimlere gerekli bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'daki yoğun göçün görüldüğü Yeşilkent Mahallesi'nde 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıklarken, yine aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği bildirdi. Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, genellikle Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen virüsün tespit edildiği yıllar sonra bu ilçede görülen Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonun sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Uzmanlar, virüsün esas konağı olan göçmen kuşların uğrak noktalarından ve konaklama yerlerinden biri olan Avcılar'da görülmesi ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı ile birlikte harekete geçti. Hastaların oturduğu Yeşilkent'ten geçen, sivrisineklerin üreme ve çoğalma nedenlerinden biri olarak gösterilen açıkta akan ve yaz aylarında önemli ölçüde pis koku yayan derenin hastalık bakımından kontrol altına alınabilmesi için ilaçlama ve temizleme çalışmalarının hızlandırılması istendi. Bu konuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Avcılar Belediyesi'ne gerekli uyarılar yapıldı.

Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü alarak ısırdıkları insanlara bulaştırabildiğini kaydederek, muhabirine "Şu anda hasta olarak yatan kimse yok. Ortada çok ciddi bir salgından da söz edilemez. Gerekli önlemler alınıyor. Uzmanlar da, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebildiğini, bir haftada iyileşme görüldüğünü açıklıyor. Yine de virüsün sivrisineklerle bulaşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülüyor" dedi.

Avcılar'daki Batı Nil Virüsü'nün görüldüğü Yeşilkent Mahallesi aynı zamanda göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme alanı konumundaki Küçükçekmece Gölü'nün hemen yanında yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde 140 civarında kuş türü gözlenen bölgede genellikle karabatak, balıkçıl ve yabanördeği başta olmak üzere birçok kuş türü yaşıyor.

Görüntü dökümü:

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-Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran'ın arşiv görüntüsü

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2- AVCILAR'DA SİVRİSİNEK ŞİKAYETLERİNE NEDEN OLAN DERENİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Ersan SAN- Nermin GEYİK / İSTANBUL,()

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi. İlçede yaşayan vatandaşlar ise sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti. Şikayetlere konu olan Yeşilkent Deresi havadan görüntülendi.

SALGIN BÖLGELERİ BAŞLICA KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİ

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'da 4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

BNV ENFEKSİYONU SİVRİSİNEK SOKMASI İLE BULAŞIYOR

BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018'de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye'de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar'da ve Temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

"SİNEKLERDEN CAMI AÇAMIYORUZ"

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Deresi'nde sineklerden rahatsız olduklarını mikrofonuna anlatan vatandaşlar, sineklerden dolayı camları açamadıklarını ve rahatsız olduklarını kaydetti. Yeşilkent Deresi'ne 500 metre uzaklıkta bulunan bir özel sağlık kuruluşuna gelen bir hasta için Batı Nil Virüsü testi istenileceği öğrenildi.

Hüseyin Kul, "Sinekler akşamları çocukları çok rahatsız ediyor. Evde oturulmuyor, balkonlarda çocukları ısırıyor. Sinekler yaz gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz gelince yağmur yağıncaya kadar devam ediyor. Derenin kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalıktan kurtulması, virüs kapmaması için kapanmasını istiyoruz" dedi. Kamere Aras da, "Sivrisinek var. Çok gece rahatsız oluyoruz. Fareler var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giriyorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyoruz, ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar daha iyi olur. Özellikle fareler, gece beşinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok. İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hastanelik oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ayşe Yanıkyer ise, "Sineklerden camı açamıyoruz. Camı açarken bir tuhaf koku geliyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Yeşilkent Deresi'nden detaylar

-Aktüel görüntüler

-Yeşilkent deresinden detaylar

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Avcılar havadan detaylar

21.07.2019 -11.44 Haber Kodu : 190721059

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(ÖZEL)

3-PEŞ PEŞE 'BOĞAZ'DAN GEÇTİLER

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Askeri römorkörden genel ve yakın detaylar

-Römorkörde nöbet tutan askerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Rus mayın gemisinden detay görüntü

-Mayın gemisinden genel ve yakın detaylar

-İki Rus gemisinin peş peşe boğazdan geçişi

-Genel ve yakın detaylar

21.07.2019 - 10.09 Haber Kodu : 190721031

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(ÖZEL)

4- ESENYURT'TA KAPKAÇ KAMERADA: SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-U.K'nin kadını takip etmesi

-Hırsızın bir anda kadının elinde bulunan telefonu alması

-Telefonu kapan U.K'nin olay yerinden koşarak uzaklaşması

(AKTÜEL)

-U.K'nin Çocuk Büro Amirliği'nden çıkarılması

-U.K'nin ekip aracına bindirilmesi

21.07.2019 -11.58 Haber Kodu : 190721065

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(ÖZEL)

5-BAĞDAT CADDESİ'NDE 'SAHTE' VALE DENETİMİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 'sahte' valelik yapan kişilere ve otomobillerini hatalı park eden kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında sahte valelik yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Şube ekipleri Bağdat Caddesi'nde izinsiz vale hizmeti veren kişilere yönelik çalışma başlattı. Sivil Trafik ekipleri, dün akşam caddede izinsiz olarak vale hizmeti verdiği tespit edilen kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 25 sürücüye 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek' 9 sürücüye 'Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan, izinsiz valelik yapan 2 kişiye ise 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerine tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek'ten toplam 3 bin 672 TL para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bağdat Caddesinde yapılan denetim

-Otomobillerden detaylar

-Yasak park yerleri

-Valelerin çalışma izinlerin kontrolü

-İzinleri olmayan kişilerin gözaltına alınması

-Cezai işlemlerden detay

-Sivil trafik ekipleri cadde güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar

21.07.2019 - 12.09 Haber Kodu : 190721068

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6-MAKAS ATIP KAZA YAPAN TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Trafik magandaları kesilen cezalara rağmen terör estirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde D-100 üzerinde iki otomobilin 'makas' atarak yarıştığı görülüyor. Araçların aralarından geçen ikili, kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bir süre yarışa devam eden araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu bir anda önde bulunan minibüse çarparak, kaza yapıyor. Kaza anı aracın içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor.

SOLLADIĞI ARACA ÇARPTI

Diğer kaza ise Çekmeköy mevkiinde kayda geçiyor. Yine sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir sürücünün, önünde bulunan aracı yanlayarak geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yanında bulunan otomobile çarpıyor. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydediliyor.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Araçların makas atarak ilerlemesi

-Arakadaki aracın öndeki aracı geçmeye çalışması

-Makas atan aracın minibüse arkadan çarpması

-Hatalı sollama yapan sürücü

-Sürücünün yanında bulunan araca çarpması

21.07.2019 -10.47 Haber Kodu : 190721045

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7-FATİH'TE TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA

İSTANBUL,()-FATİH'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Haziran'da Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir işyerine gelen Ümit D. ve İlker D. işyerinin kepengini demir kesme makasıyla keserek, içeriye girdi. Şüpheliler içeride bulunan televizyonu alarak, kaçtı. Şüphelilerin kepengi keserek içeriye girmeleri ve televizyonu çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, 26 Haziran'da Kızılelma Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 Haziran'da yine aynı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ümit D. ve İlker D. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin işyerinin kepengini kesmeleri

-Şüphelilerin televizyonu alıp kaçmaları

21.07.2019 -11.45 Haber Kodu : 190721057

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8- ATIK KAĞITTAN DEV HEYKELLERE

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Güven USTA / İSTANBUL, () - HEYKELTIRAŞ Yağmur Çalış, atık kağıttan birbirinden ilginç dev boyutta heykeller yapıyor.

Yağmur Çalış, 2005 yılında Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun oldu. 2009'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümüne birincilikle girdi. Bölüm olarak ahşabı seçen Çalış, klasik yontu anlayışının dışına çıktı ve heykelleri yontarak değil, örerek yaptı. Daha sonra işlerinde, alışılagelmişin dışında bir materyal kullanmaya karar veren Çalış, kağıdı dev heykellere dönüştürmeye başladı. Çalış işlerinde, zaman zaman atık kağıtları da kullanıyor. Kadıköy'deki atölyesinde kağıttan dev boyutta heykeller yapan 30 yaşındaki Yağmur Çalış, "Çamurla ilk yaptığınız iş ile son iş arasında duygusal anlamda inanılmaz farklar oluyor. Ben de bu farklardan hoşnut olmadığım için malzeme arayışına girdim. Kağıt ile de bu sırada tanıştım" dedi.

"ÇAMURDAN HOŞNUT OLMADIĞIM İÇİN MALZEME ARAYIŞINA GİRDİM"

Çalış, eserlerini kağıt ile ortaya çıkartmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Üniversiteye ilk girdiğiniz yıllarda size çamur veriyorlar. Yani biz çamurdan bir eğitim alıyoruz. Çamurla işleri üretirken bazı sıkıntılarla karşılaştım. İşi çamurla yaptıktan sonra kalıcılığını sağlamak gerekiyor. O kalıcılık için döküm almak gerekiyor, dökümün içine başka bir malzeme dökmek gerekiyor. Yani nereden baksanız 5 aşamadan geçiyor iş ve ilk yaptığınız iş ile son iş arasında duygusal anlamda inanılmaz farklar oluyor. Ben de bu farklardan hoşnut olmadığım için malzeme arayışına girdim. Yani ilk yapacağım ve iş bitecek. Bir daha müdahale etmek zorunda kalmayacağım. Bunun için değişik malzeme arayışlarım oldu, kağıt ile de bu sırada tanıştım. İlk önce kağıt hamuruyla başladım işlerimi üretmeye fakat çalışmak istediğim boyutlar çok büyük olduğu için kağıt hamuru hazırlamakla geçen süre hoşuma gitmedi. Çünkü çok fazla zaman harcıyordum. Zaman kaybı olarak görüyordum bunu. Sonra direkt kağıt ile çalışmaya başladım.

KAĞIDIN HEYKELE DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Yağmur Çalış, "Türkiye'de heykel yapımında materyal olarak kağıt kullanan başka sanatçılar var mı" sorusuna, "Türkiye'de ben hiç karşılaşmadım" yanıtını verdi. Çalış, kendisinin kağıtları nasıl heykele dönüştürdüğünü ise "3 aşamadan oluşuyor genelde; desen, maket ve iş süreci. Ben bu üçünü birlikte yürütüyorum. Çok heyecanlıysam ve o işi bir an önce yapmak istiyorsam eğer direkt işe başlıyorum. Maket ve desen sonra onu takip ediyor. İlk önce konstrüksiyonu hazırlıyorum sonra kağıt tutkalı hazırlıyorum o tutkalda kağıtları parçalayarak ve ekleyerek aynı yine çamur mantığında ekleme yöntemiyle ilerliyorum işlerde" şeklinde anlattı.

"BİR KAVRAM BELİRLİYORSAM, İŞLERİMDE ONUN ZITTINI DA DESTEKLİYORUM"

Çalış, çalışmalarında belirleyici olan kavramlar konusunda ise, "Öncelikle bir şeyden etkilenmiş olmam gerekiyor. Bu etkilendiğim şey yolda gördüğüm bir şey olabilir, okuduğum bir kitaptan, bir cümle olabilir. Kendime bunun dâhilinde kavramlar oluşturuyorum ve o kavramlar üzerinden çalışmaya başlıyorum. Doğadaki savunma mekanizmaları çok ilgimi çekiyor ve işlerimde daha çok onları çalışıyorum. Kabuk kavramı ilgimi çeken bir mevzudur. Ahşap işlerimde genellikle kabuk mevzusunu ele alıyorum. Güzellik-çirkinlik kavramları… Yani bir kavram belirliyorsam, onun mutlaka zıttını destekleyerek çalışıyorum. Bu şekilde de işler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

KLASİK YONTU ANLAYIŞININ DIŞINA ÇIKMASINDAKİ FAKTÖR: DEDE MESLEĞİ

Yağmur Çalış, "Küfecilik dede mesleğimizdir. Bu ahşap örme mevzusu buradan çıkıyor. Yontma değil de örmeyi bu yüzden seçtim. Çünkü çocukluğumun çok küçük bir döneminde küfeciliğin nasıl yapıldığına şahit oldum. İlerleyen eğitim aldığım süreci de birleştirince, böyle örgü işler ortaya çıktı" dedi.

"MÜREKKEP BALIKLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

"Şu ana kadar bir tane kişisel sergim oldu ama değişik karma sergilerde de bulundum" diyen Çalış, "Sayısını bilmiyorum ama şu an devam etmekte olan Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir sergi var. Orada bir işim var. Bir de Evin Sanat Galerisi'nin Bodrum'da bir mekanda açtığı sergide bir işim bulunuyor. TÜYAP Artist 2017'de sergilenen 'Mürekkep balıkları' çok ilgi gördü. Kağıttan yaklaşık 8 metre büyüklüğünde bir işti. Güzel bir işti, zaten şu anda TÜYAP da kendi koleksiyonunda o ilgi gören işi barındırıyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Yağmur Çalış ile röportaj

-Sanatçı çalışırken görüntüler

-Eser ve maket görüntüleri

-Atölye 'den genel ve detay görüntüler

21.07.2019 -10.50 Haber Kodu : 190721047