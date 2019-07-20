DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1 - ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul

Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-itfaiyenin müdahalesi



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(ÖZEL)

2- ESENYURT'TA KADINLARIN İLGİNÇ HIRSIZLIK YÖNTEMİ...

- 2 kadın çaldıkları paket paket tavuğu eteklerinin altındaki ceplere koydular

- Yakalanan kadınların yardımına gelen 4 kadın market önünde olay çıkardı.

- Olay çıkaran kadınların birinin kucağında bebek olması dikkat çekti.

- Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL()

Esenyurt'ta markette giren 2 kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıklarını koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ETEKLERİNİN ALTINDAKİ CEPLERE KOYDULAR

Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan kadınlardan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu.

KADINLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı



Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Hırsızlık görüntüleri

-Dışarıda kepenge müdahale eden kadınlar

(AKTÜEL)

-Marketin önünden detaylar

-Yamulan kepengten detay

-Polisin şüphelileri polis aracına bindirmesi

-Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılışları ve tepki göstermesi

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3- MOTOSİKLETLİ MAGANDANIN TEHLİKELİ GÖSTERİSİ KAMERADA

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da, tek teker kullandığı motosikletinin üzerinde ayağa kalkıp metrelerce yol alan trafik magandası o anları sosyal medyada paylaştı. Magandanın daha önce de şov için defalarca kendi ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Görüntüler Çekmeköy, Şile yolunda kaydedildi. İstanbul'da bir trafik magandası tek teker kullandığı motosikletinde ayağa kalkarak metrelerce yol aldı. Selenin üzerinde ayağa kalkan maganda hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafik magandasının tehlikeli gösterisi, arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda terör estiren motosikletli sürücü bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletli magandanın, başka zamanlarda yaptığı tehlikeli şovlarını da sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Trafik canavarının beğeni için defalarca kendi ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli gösteri

-Magandanın tek teker üzerinde yol alması

-Magandanın selenin üstünde ayağa kalkması

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4 - OTOMOBİL HIRSIZLARINA İKİNCİ DALGA OPERASYON

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() İSTANBUL'da 2 ay önce yakalanan 17 kişilik otomobil hırsızlığı şebekesine yönelik ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda çalıntı parçaları internet üzerinden ve iş yerlerinde sattıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 1 milyon liralık otomobil parçası ele geçirildi.

İstanbul'da 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Hırsızlık Büro Amirliği tarafından devam ettirilen soruşturmada iki gün önce ikinci dalga operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 5'i iş yeri 6'sı ev olmak üzere toplam 11 farklı adrese girildi. Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler'de bulunan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, işyerleri ve evlerde yapılan aramalarda aralarında çalıntı direksiyon, araç konsolları gibi parçaların bulunduğu yaklaşık 1 milyon lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Nejdet B.(71), Özden B.(37), Levent G.(39), Ömer Y.(32), İsa Y.(26) sorgulandı. Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan daha önceden polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenilen şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin çalıntı eşyaları dükkanlarının yanı sıra, internet üzerinden verdikleri ilanlarla da pazarladıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilenler



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5 - İKİ ÇOCUĞU HASTA OLAN BABANIN ÇARESİZLİĞİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Üsküdar'da iki çocuğu kolon kanseri olan baba, maddi yetersizliklerden dolayı çocuklarının tedavisi için gerekli olan ilaçları karşılayamadığı belirterek yetkililerden yardım istedi.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kolon kanseri nedeniyle eşini kaybeden 3 çocuk babası Cebrail Morkoç, aynı hastalığa yakalanan 24 yaşındaki oğlu Caner ve 20 yaşındaki kızı Gülsüm Morkoç'un tedavileri için gerekli olan ilaçları maddi imkansızlıklardan karşılayamıyor.

"2 EVLADIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR"

Morkoç, "Ben bundan önce eşimi kaybettim. 3 çocuğum var. Şu anda kızımda da aynı sıkıntı var. Oğlumun durumu daha kritik. Bu dosya Sağlık Bakanlığı'na gitti. Ben devlet büyüklerinin bunu görmesini ve değerlendirmesini istiyorum. Yardımlarını bekliyorum. 24 yaşındaki gencecik bir çocuk, gözümün önünde eriyor, ben bir şey yapamıyorum. Diyecek bir laf bulamıyorum. Devlet büyüklerimiz bu 24 yaşındaki genç çocuğa yardım eli uzatırsa gerçekten çok memnun olurum. Bu ilaç 11 bin 900 lira" dedi.

Morkoç, "Doktorlar, 'imkânınız varsa kendiniz de alabilirsiniz, bir denemesini yapalım' dedi. Yüzde bir şansta olsa insan evladı için dener. Ben bunun denenmesini istiyorum. Devlet tarafından karşılanmasını istiyorum, bir seferlik de olsa. Derim ki ben bunu çocuğuma uyguladım, olmadı. Derdi veren Allah dermanı da verir ama insanlar vesile olduğu zaman illa ki bir şey olur. Ben gerçekten çok zor durumdayım. 2 evladın gözünün önünde eriyor sen bir şey yapamıyorsun. Gidiyorum doktorun yanına. Doktor, 'ben ne yapabilirim' diyor" diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Cebrail Morkoç , "Şu anda büyük oğlumu tamamen sarmış, böbreğinin birine torba takıldı. Şu anda midesini zorluyor. Kızımı bir yıl önce ameliyat ettirdim. Şu anda aynı hastalık yenilendi. Bir de başında 3-4 tane kitle var. Eğer bu da aynı olursa kızımın durumu daha sıkıntılı olacak. Baş çok sıkıntılı olduğu için. Salı günü Çapa Hastanesi'ndeki heyet karar verecek. Ameliyat mı yoksa ellemeyecekler mi. İlk önce ameliyat dediler, sonra ellemedikleri için kitle bu seviyeye geldi. 3 çocuk, ev kira, bir çocuk çalışıyor. 1750 lira ücret alıyor. Bu para ev kirasına mı gitsin, ilaç mı alalım, hastaneye mi gidip gelelim" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü

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-Hasta Caner Morkoç'un yatakta yatması

-Caner Morkoç'un vücudundaki kitle

-Caner Morkoç ile röp

-Baba Cebrail Morkoç ile röp

-Genel ve detay

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6- ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTILAR

Haber-Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() - ÜMRANİYE'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gençler araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı. Trafik oluşmasına neden olan gençlere vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. Alemdağ Caddesi'nde dün akşam asker uğurlaması için eğlence düzenleyen gençler caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler cadde üzerinde araçlarından inerek meşale yaktı. Bu sırada cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken, bazı vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da asker uğurlama yoğunluğu vardı. Askerler meşaleler yakılarak uğurlarken uğurlamaya gelen bir kişi motosikletiyle gösteri yaptı.

Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Ümraniye'de yolu kesmeleri

-Otogardaki uğurlama töreni