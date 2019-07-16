DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTİNAF MAHKEMESİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASINA İLİŞKİN KARARI ONADI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul - İSTİNAF Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara karışan 99 askere verdiği hapis ve 44 askere verdiği beraat kararlarını onadı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi gecesi köprüde yaşanan olaylara ilişkin olarak 12 Temmuz 2018 tarihli kararında, , 72 askeri "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit olmasından sorumlu tutulan 12 askeri 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Eski Yarbay Turgay Ödemiş, o gece köprüden işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer askerlere de çeşitli oranlarda cezalar verilmişti.

43'ü er biri de asteğmen 44 kişi hakkında da tüm suçlardan beraat kararı çıkmıştı. Sanıklar, müştekiler, mağdurlar ve katılanlar, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

İSTİNAF DOSYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI İNCELEME İLE ONAMA KARARI VERDİ

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini geçtiğimiz hafta dosya üzerinden karara bağladı. 3. Ceza Dairesi, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraate ve cezalandırmaya yönelik kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek tarafların istinaf taleplerini esastan reddetti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

16.07.2019 -11.58 Haber Kodu : 190716113

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(KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜYLE)

2- SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK -/ İSTANBUL, ()

Sancaktepe'de İETT otobüsü önce bir servis minibüsüne sonra yoldaki bir kişiye sonrasın ise bir servis minibüsüne çarparak iş yerine girdi. Kazada otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Emek Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü önce servis minibüsüne çarptı. Otobüs şoförü, Kayalar Caddesi'ne ters yönden girerek o sırada kaldırımda yürümekte olan bir yayaya ardından bir servis minibüsüne çarparak bir dükkana girdi. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü de bir taksiye vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün çarptığı yayanın öldüğünü belirledi. Servis şoförü, servisteki yolcu ve taksi sürücüsü birlikte hafif şekilde yaralandı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görgü tanığı Ahmet Demirci, "Yukarıdan aşağı ani ve kontrolsüz bir şekilde geldi" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün hızla gelerek araçlara çarptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik Kamerasından KAZA ANI (ek)

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-Kaza yapan servis minibüsü

-Kaza yapan İETT otobüsü

-Cesetin görüntüsü

-Polis ekipleri

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler

16.07.2019 -12.06 Haber Kodu : 190716119

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3- BÜYÜKADA DAVASI DOSYASI MÜTALAA HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, - BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun ve Nejat Taştan ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Birliği Delegasyonu, Af Örgütü ve Hollanda Konsolosluğu'ndan yetkililer ile çok sayıda kişi izledi. Mahkeme Başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcıya gönderildiğini ancak savcının değiştiğini belirtti. Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Taner Kılıç'ın avukatı Murat Dinçer de söz alarak, Taner Kılıç'ın cep telefonunda Bylock olmadığı, yüklenmediği ya da silindiğine ilişkin dosyada raporlar olduğunu ancak müvekkilinin telefonun fabrika ayarlarına döndürülüp döndürülmediğine ilişkin emniyetten rapor istendiği, dosyada mevcut rapor varken buna ihtiyaç olmadığını belirtti. Avukat Dinçer, mahkemenin bu konuda yazılan ara karardan dönmesini talep etti. Diğer sanıklar ve avukatları, bu aşamada taleplerinin olmadığını belirtti. Savcının esas hakkındaki mütaalasını beklediklerini söyledi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Taner Kılıç hakkında hazırlanması beklenen raporun akıbetinin sorulması yönünde karar verdi. Heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmek üzere duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti. Kılıç, 15 Ağustos 2018'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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(ÖZEL)

4- GÜVENLİK KAMERASI SATAN FİRMA SAHİBİNE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()

Şişli'de güvenlik kamerası satan Murat Kartal, işyerine gelen ve sattığı malzeme yüzünden arasının açıldığı öğrenilen arkadaşının saldırısına uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezinde 29 Haziran günü öğlen 13.40'da meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik kamera sistemleri üzerine iş yeri bulunan Murat Kartal'ın, Cemal B. isimli arkadaşıyla iş nedeniyle bir kaç ay önce arası açıldı. Bu sırada Cemal B. bir süre sonra Murat Kartal'a verdiği tripotu bir başkası aracılığı ile geri istedi. Kartal'da vermeyeceğini söyleyerek, haber yolladı. Kartal'a kızan Cemal B. işyerine gelerek müşterilerin önünde Murat Kartal'a hiç bir şey söylemeden tekme tokat vurmaya başladı. İş yerinde bulunan çalışan ile müşteriler ikilinin arasına girerek ayırdı. İkilinin tartışması bir süre sözlü olarak devam etti. Tartışma tekrar alevlenince Cemal B. koşarak Kartal'a bir kaç yumruk daha attı.

DÜKKANA GİRER GİRMEZ BANA SALDIRDI

Saldırıya uğrayan Murat Kartal, "Zamanında önceki iş yerinde de beraber çalıştığım eski bir arkadaşımdan fotoğraf makinesi tripotu almıştım. Daha sonra kendisi ile bir husumetimiz oldu konuşmadık. Tripot ise olaydan sonra bende kaldı. Tripotu benden almak için araya bir kaç kişiyi soktu. Ben de gelsin kendisi benden alsın hem benle konuşsun hem de derdi neyse görüşelim dedim. Bir kere benim dükkanıma geldi tehdit etti beni. Bana 'Sen kim oluyorsun beni ayağına çağırıyorsun? O tripotu bana göndereceksin yoksa dükkanını basarım.' dedi. Aradan 4-5 ay geçmeden dükkanıma girdi, gelirken gördüm hiç tepki vermedim. Ya benle konuşur yada çalışandan tripotu isteyecek dedim. Dükkana girer girmez bana saldırdı. Burada bizi ayırmaya çalışan esnafa da 'karışmayın ben abisiyim' dedi. Tamamen kurgulamış dayak yememek için. Bağırdı, çağırdı hakaretler ederek 'evine geleceğim' dedi. Benim çalışanlarımı ve ortağımı da tehdit etti. Olay bu şekilde yaşandı elimde kamera görüntüleri de mevcut. Darp raporu aldım. Karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

İKİNCİ KEZ VURMAYA BAŞLADI

İş yerine gelen Cemal B'nin Kartal'a saldırı anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde işyerine gelen Cemal B.'nin içeri girdiği ve hiçbir şey söylemeden Kartal'a vurduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise içeride bulunan kişilerin ikiliyi ayırdıkları görülüyor. Cemal B.'nin uzaklaştıktan sonra tekrar koşarak Kartal'a vurduğu görülüyor. Olay sırasında toplanan çevredeki vatandaşların ikiliyi tekrar ayırıyor. Cemal B. daha sonra dükkandan uzaklaşıyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Saldırı sonrası Kartal durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Kartal'ın ifadesine başvurdu. Olay yerinde de inceleme yapan polisin Cemal B.'yi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin firma sahibine saldırması

-Arayan giren kişilerin görüntüsü

-Şüphelinin ikinci kez vurma anları

-Araya girenlerin görüntüsü

-Şüphelinin uzaklaşması

-(AKTÜEL)

-Olayın meydana geldiği yer

-İş yeri sahibi ile röp

-İş yerinden görüntüler

16.07.2019 -10.51 Haber Kodu : 190716085

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5-ESENYURT'TA AVM'NİN X-RAY CİHAZINDAN GEÇEN ŞÜPHELİLER TELEFONU BÖYLE ÇALDI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta alışveriş merkezinde X-Ray'den geçerken telefon çalan hırsızlar yakalandı. Aynı AVM'de çok sayıda hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde X-Raydan geçerken telefonu çalınan bir kişi Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen asayiş büro ekipleri AVM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde telefonu çalan kişilerin Evin O.(27) ve C.O(16) oldukları belirlendi.

HIRSIZLARI TELEFONUN SİNYALİ ELE VERDİ

Telefonun yerini GPS ile takip eden ekipler Beylikdüzü Çankaya Caddesinde bulunan bir siteden sinyal tespit etti. Siteye gelen polisler, güvenlik görevlisinin, kişileri tanıması üzerine Evin O. ve C.O'nun kaldıkları eve girdi. Evde bulunan Evin O. ve C.O gözaltına alındı. C.O Çocuk Büro Amirliğine, Evin O. ise Kıraç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis merkezine götürülen iki kişinin daha önce de aynı AVM'de birçok olaya karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan Evin O.'nun 13, O.C'nin ise 3 tane suç kaydığı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alışveriş merkezinde telefon ve çanta hırsızlığı yapan kişilerin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Evin O. ve C.O'nun X-Ray cihazından geçerken telefonu çaldıkları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cihazdan geçen Evin O.'nun telefonu alıp cebine koyduğu görülüyor. Kaşla göz arasında telefonu cebine atan Evin O. hiçbir şey olmamış gibi güvenlik görevlisinin yanından geçiyor. Yine aynı AVM'de hırsızlık yapan Evin O. ve C.O'nun bir mağazada çanta çaldığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-X-Raydan geçerken telefon çalan hırsızlık zanlıları.

-Telefonu cebine koyması

-Mağazada çanta çaldığı anlar.

(AKTÜEL)

-Evin O 'nun Polis merkezinden çıkışı.

16.07.2019 -12.31 Haber Kodu : 190716130

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6-BEŞİKTAŞ BAŞKANI ORMAN VE YÖNETİCİLERDEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki yöneticiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Orman ve yöneticileri Saraçhane'deki İBB binasında ağırladı.

Orman, İmamoğlu'na 34 sırt numaralı "Ekrem İmamoğlu" yazılı Beşiktaş forması hediye ederken İmamoğlu ise Orman'a eski İstanbul fotoğraflarından oluşan bir albüm verdi. İmamoğlu, "İstanbul'da insanın yönetici olduğunda kendini güçlü hissettiği kurumlar vardır. Bunların başında, bu şehrin 3 büyük kulübü var. Onu hissediyoruz. Hem iş birliğine hem de beraber proje üretmeye ve bu şehrin markasını her yerde anlatmaya, tanıtmaya, onların da bizim lokomotifimiz olmasını sağlamaya dönük bir yol haritamızın olmasını istiyoruz. Bu anlamda en hızlı hareket edeceğimiz kulüplerden biri olarak Beşiktaş geliyor. Hem başkanımızla olan dostluğumuz yıllara dayalı hem de diğer kulüplerimize de belki motivasyonu buradan başlatırız. Güzel bir yolculuk olsun hem bizlerin adına hem de kulüplerimiz adına inşallah. Bu sezon da başarılar diliyoruz" dedi.

"SPOR, KİTLELERİ ÇOK ÇABUK HAREKETE GEÇİREN BİR ŞEY"

Fikret Orman da, "Bu şehrin en önemli markalarından birer tanesi de futbol kulüpleridir. Biz, dünyanın her tarafına gittiğimizde sahaya, 'Beşiktaş İstanbul' diye çıkıyoruz. Rakiplerimizin ismi de o şekilde geçiyor. Bunlar, şehrin ve ülkenin enerjisini yüksek tutan kurumlar. Allah bir daha tekrarını nasip etmesin, bizim stadımızın yakınında terör olayları yaşadık. Şehrimize ve ülkemize büyük zararlar verdi. Ama o sırada yapmış olduğunu meşhur bir transfer, o güvenilmez şehir algısını bir anda tersine çevirebiliyor. Aileleriyle verdikleri pozlar, bu şehirde yaşadıkları zamanki mutluluğu gösteren programlar bütün algıyı bir dakikada tersine çeviren şeyler. Spor, kitleleri çok çabuk harekete geçiren bir şey. Biz de netice itibariyle kamu yararına bir derneğiz. Amacımız da sizler gibi, bu işler gelip geçtikten sonra arkada hoş bir seda bırakmak, insanlara mutluluk yaşatmak. Başka bir amacımız yok. İnşallah da Allah, belediyemizle beraber insanlığa güzel projeler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

16.07.2019 - 11.20 Haber Kodu : 190716097

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7- KUTULARA TAHTA KOYUP KLİMA DİYE SATMIŞ

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İSTANBUL'da klima ve kombi kutularının içine tahta koyarak "spot mal" diye müşterilerine toptan olarak sattığı iddiasıyla aranan Mutlu Yaşar S.(43) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin toptan verdiği kutuları "Açarsanız Garantisi bozulur" diyerek kontrol edilmesini engellediği belirtildi. Şüphelinin 5 mağdura piyasa 1 milyon 400 bin lira değerinde 620 kutu kombi ve klima sattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da polise başvuran Alper Y. toptan 400 kutu klima alarak 720 bin lira ödeme yaptığını ancak daha sonra klima kutularının içinden tahta çıktığını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını anlatan Alper Y. "Daha önce bana klima satmıştı. Herhangi bir problem çıkmamıştı. Bu kez elinde 400 kutu klima olduğunu söyledi. 720 bin lira karşılığında anlaştık. Mallar depoma geldikten sonra parayı ödedim. Ancak kutuları açmamam gerektiğini yoksa garantinin bozulacağını söyledi. Ben de ona inandım. Daha sonra kendi müşterilerime gönderdiğim klima kutularının içinde tahta çıktığı söylendi. Depodakileri kontrol ettiğimde hepsinin içinde tahta olduğunu gördüm." dedi.

ŞÜPHELİ AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheli Mutlu Yaşar S.'nin peşine düştü. Polis önceki gün şüpheli Mutlu Yaşar S.'yi gözaltına aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin benzer yöntemlerle N.F., O.B. Ş.E., C.E. adlı işadamlarını da dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin toplamda sözde 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin lira alarak sattığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkındaki dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

16.07.2019 -11.17 Haber Kodu : 190716095

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8-OTEL ÖNÜNDE ÇANTA ÇALAN DOMİNİKLİ HIRSIZ BÖYLE KAÇTI

İSTANBUL,()-BAKIRKÖY'de otel önünde bir kişinin çantasını çalan Dominikli hırsız yolda kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Dominikli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Dominikli Esqueda G.'ye yardım eden Kübalı arkadaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Olay 6 Temmuz'da Bakırköy'de bulunan bir otelin girişinde meydana geldi. Dominik Cumhuriyeti uyruklu Esqueda G. otel önünde bekleyen Onur. D.'nin çantasını alarak uzaklaştı. Şüpheli daha sonra kendisinin bekleyen araca binerek kaçtı. Onur D. çantasını bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde Onur D.'nin çantasının çalındığı, çalanın da Dominik Cumhuriyeti uyruklu Esqueda G. olduğu tespit edildi. Polis, Esqueda G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Esqueda G.'nin otel önünden binerek uzaklaştığı otomobili Esenyurt, Kıraç'ta buldu. Aracın içinde bulunan Küba uyruklu Almeida R.(38) gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda Almeida R.'nin aracı kiralarken Esqueda G.'nin yanında olduğu ve 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti'nden arandığı tespit edildi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Almeida R. 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti'nden tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin Esqueda G. için arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Dominikli Esqueda G.'nin Onur D.'nin çantasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Esqueda G.'nin elindeki çantayla otelden uzaklaştığı görülüyor. Esqueda G. daha sonra yanına yanaşan otomobile binerek, uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin çantayla otelden uzaklaşması

-Şüphelinin yanına yanaşan otomobile binmesi

16.07.2019 -11.12 Haber Kodu : 190716093

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9-MAHKUMLAR 'EĞİTİME VE GÖNÜLLERE RENK KAT'TI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

DENETİMLİ Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, 'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi' ile okul boyayarak cezalarını çekiyor.

Hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması amacıyla 4 yıl önce Avcılar'da hazırlanan ve çeşitli ilçelerde uygulanan projenin Esenyurt'ta uygulanması kararlaştırıldı. Proje ile boyacılık eğitimine alınan ve yasa uyarınca 2 saatlik çalışmaları 1 günlük hapis cezasına eş kabul edilen iyi halli 25 hükümlünün Esenyurt'taki Fevzi Danış İlkokulu'nu kamu yararına boyaması kararlaştırıldı. Esenyurt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün isteği üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü'nde boya-badana eğitimi gören hükümlüler, projeyi Avcılar'dan atandığı Esenyurt'a taşıyan Denetimli Serbestlik memuru Mehmet Özdemirci'nin gözetiminde 2 hafta içerisinde okulu pırıl pırıl hale getirdi.

Daha önce ellerine hiç fırça almadıkları halde şimdi sertifikalı boyacı olmanın sevincini yaşayan 15'i sabah, 10'u öğleden sonra çalışan hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, bu okulda daha önce iki kızının okuduğunu, "10 numara" olarak nitelendirdiği boyama cezasına çok sevindiğini söyledi.

Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah ile birlikte hükümlülerin boyadığı okulu gezdi. Kaymakam Dr. Karagül, "Denetimli Serbestlik ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde okullarımızın boyanması konusunda desteklerini alıyoruz. Hükümlüler, bu proje ile meslek sahibi oluyor, hem de oradaki zamanlarını doldurduktan sonra öğrendikleri mesleklerini ifa edebilir hale geliyor.Okullarımız onların sayesinde tertemiz oldu. Bundan sonraki projemiz hükümlülere fayans işçiliğini öğretmek" dedi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, muhabirine Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında sorumluluk alanlarına giren İstanbul'daki 12 ilçedeki hükümlüleri kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karaküllah, bunu yaparken aynı zamanda hükümlülerin toplumsal katılım ile kurallara uymaların, iş disiplini kazanmalarını, zaman yönetimi öğrenmesini ve bir meslek sahibi olarak yöne dönem yaşamlarında işlerini kurmaları veya bir iş edinmelerini hedeflediklerini anlattı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, şöyle konuştu: "Yaz aylarında okulların kapanmasını fırsat bilerek bir ekibimiz boya badana da görev yapmakta. Toplum ve bireylerin yararına olacak çalışmalar yapıyoruz. Boyanacak okulları sıraya aldık. Yasa uyarınca terör suçları dışında kalan hükümlüler arasından işi olmayan, yaş ve eğitim düzeyi bakımından meslek ve iş öğrenmeye elverişli olanları bu çalışmalar için seçiyoruz. Uygulamadan hem kişiler, hem aileleri çok memnun. Onların hayatlarında olumlu değişiklikler görüyoruz. Zaman zaman anne ve babaları bize teşekkür etmeye geliyor"



Görüntü Dökümü:

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-Mahkumlar okulu boyarken

-Mahkumlarla röportaj

-Mahkumlar boyadan sonra temizlik yaparken ve sıraları yerlerine yerleştirirken

-Esenyurt Kaymakamı ve Denetimli Serbestlik Bakırköy Müdürü boyası tamamlanan okulu gezerken

-Esenyurt Kaymakamı'nın projeye ilişkin görüşleri

-Denetimli Serbestlik Bakırköy Müdürü'nün uygulamaya ilişkin görüşleri

-Genel ve detay görüntüler

16.07.2019 -11.15 Haber Kodu : 190716094

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10-2009 YILINDAN BUGÜNE 83 BİN 557 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ORMAN YANDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK /İSTANBUL,()-TÜRKİYE'de 2019 yılının ilk 7 ayında çıkan, 769 orman yangınında 993 hektar alan zarar gördü. 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde ise çıkan 23 bin 878 yangında 58 bin 333 hektar ormanlık alan yandı. Yanan ormanlık alanlar 83 bin 557 futbol sahası büyüklüğünde alana eşit.

Göcek ve Dalaman'daki son yangınlar tekrar orman yangınlarını gündeme getirdi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün verilerine göre, 2009-2018 yılları arasında en çok orman yangını çıkan 3 il sırasıyla Hatay, İzmir ve Antalya. Bu tarih aralığında Hatay'da 7 bin 42 hektar ormanlık alan, İzmir'de 6 bin 321 hektar ormanlık alan, Antalya'da ise 6 bin 211 hektar ormanlık alan yandı. 2009'tan bu güne ise toplam 59 bin 326 hektar orman yandı. Yani yanan ormanlık alan yaklaşık 83 bin 557 futbol sahası büyüklüğünde. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi ve yaz mevsimi kaçınılmaz orman yangınlarının yaşanmasına sebep oluyor." dedi.

ÇOĞU YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELİRLENEMİYOR

OGM'nin Orman Yangınlarıyla Mücadele Şubesi'nin raporuna göre, 2009-2018 yılları arasında çıkan orman yangınlarının yüzde 42'si 'bilinmeyen sebeple', yüzde 34'ü 'ihmal ve dikkatsizlik', yüzde 12'si 'yıldırım', yüzde 7'si 'kasıt' ve geriye kalan yüzde 5'i ise 'kaza' sonucu çıktı. İhmal ve dikkatsizlikler anız yakma, bırakılan çöpler, avcılık, sigara izmaritleri ve piknikçilerin yaktığı ateşler olarak görülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE SENEDE ORTALAMA 600 BİN HEKTAR ALAN YANIYOR

Prof. Dr. Hüseyin Dirik, Akdeniz bölgesinde senede ortalama 600 bin hektar alanın yandığını belirtti. Prof. Dirik, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi ve yaz mevsimi kaçınılmaz orman yangınlarının yaşanmasına sebep oluyor. Bu açıdan Akdeniz bölgesinde senede ortalama 50 bin yangın çıkıyor ve 600 bin hektar alan yanıyor. Türkiye de bu bölgede yer aldığı için, haliyle yangınları yaşıyor. Bunu da şöyle söyleyeyim, aslında ateş de ekosistemin bir bileşeni. İklim şartlarının getirdiği yanıcı madde, ateş ve tutuşma sıcaklığıyla oluşan bir oksidiyon süreci" dedi.

DALAMAN TOPOĞRAFYA OLARAK ZOR BİR BÖLGE

Prof. Dirik, Dalaman'da çıkan orman yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "O yörenin bitki örtüsü de kendini yangına adapte etmiş bir özelliğe sahip. O nedenle yangından sonra tekrar kendisini yenileyebiliyor. Böyle bir avantaj da söz konusu. Bu da ekosistemde yangınla beraber yaşamaya alışmış bitki örtüsünün bir avantajı. Ama o avantajı doğru kullanmamız lazım. Eğimli, sarp araziden oluşuyor. Bu durumda rüzgarla beraber yangının tırmanması kaçınılmaz. Yangın çıktıktan sonra onun gelişmesi, hem bitki örtüsü, hem arazi hem hava şartlarıyla çok yakın ilişkili. Kuvvetli rüzgar varsa yangını kontrol etmek oldukça zor. Eğimli alanlarda karadan müdahale etmek, yangın önüne şeritler açmak çok zor. Ancak havadan müdahale edilebiliyor" şeklinde konuştu. Dirik, Türkiye'nin yangınla mücadele konusunda en başarılı ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

BU TİP YANGINLAR TEKRARLANABİLİYOR

Prof. Dirik, "25 sene öncesinde de o coğrafyada, Marmaris'te çıkan yangında 7 bin hektar alan yanmıştı. Bunun 20 katı kadar büyüklükte. Bu tip yangınlar belli sıklıklara yörelere göre 20, 30, 50 yılda bir tekrarlayabiliyor maalesef. İnsan sebepli kaynaklar en büyük faktör. Bunun dışında doğal sebepler denildiğinde yıldırım akla geliyor ama bu çok düşük bir oran. Geri kalan ihmal ve kasıt. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

NESİLLERCE DEVAM EDECEK BİR UYARI

Orman yangınlarının önüne geçmenin tamamen mümkün olmadığını belirten Prof. Dirik, "İnsanları bilinçlendirmek çok önemli. Dikkatsizlik, kasıt ve ihmal. Toplumun her kesimini uyarmak lazım. Gerek kırsal bölgede yaşayan insanları, gerek piknikçileri, gerek yolda seyahat edenleri. Sigara izmaritinden tutun da başkaca herhangi bir ateşi dikkatsizce atmamaları gerekiyor. Nesillerce devam edecek bir uyarı bu. Yangınlar konusunda uyarıları sadece yörede yaşayan insanlarla sınırlı tutmamalıyız. Ülke yüzeyinin tamamı hepimizin. Kurak yaz döneminde yangın riskinin yüksek olduğu Akdeniz, Ege, kısmen Marmara bölgesinde herkesin, gerek seyahat edenlerin gerek oralarda yaşayanların bu konuda dikkatli olması ve toplumsal bir bilincin gelişmesi önem taşıyor. Bilinçlendirmenin taze ve sıcak tutulması faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dirik, yanan alanın ne kadar sürede kendini yenileyeceği sorusuna ise, "Alanın eğimine ve toprak yapısına göre değişecektir. Toprağın olduğu, düz alanlarda yeşerme daha hızlı olacaktır. Oralarda 10-15 sene sonra bitkisel doku oluşur ama eğimli alanlarda biraz daha zaman gerekir. Oraların o çıplak halinin ağaçlarla örtülenmesi zaman alacaktır. O açıdan lekeli bir dokuyu biz 30-40-50 sene görürüz" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü DÖkümü

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-Prof. Dr. Hasan Dirik ile röp.

-Genel ve Detay görüntüler

-Dalaman ve İstanbul'da son çıkan orman yangınlarının arşiv görüntüleri

16.07.2019 - 12.01 Haber Kodu : 190716114

16.07.2019 - 12.05 Haber Kodu : 190716118