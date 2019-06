DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

*Araçtan 650 kilogram uyuşturucu çıktı

Hakan KAYA/İSTANBUL,()

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan araçta yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin elde ettikleri skunk adı verilen uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda iki kişinin Silivri'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından yol kontrollerine yoğunluk veren Jandarma ekipleri TEM yolu üzerinde şüpheli görülen kapalı kasa aracı durdurarak araçta arama yaptı.

ÇUVALLAR İÇERİSİNDE 650 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarmanın narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine bagajda yapılan aramada 55 adet çuval içinde yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslardan E.K.'nın; resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunurken, F.Ç.'nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

2- SIĞINAKTA İSİMLERİ BULUNAN PKK'LILARA OPERASYON KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mardin kırsalında 25 Şubat ve 26 Şubat 2017'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı sığınaklarda ele geçirilen dijital materyallerde kimlik bilgileri, kod adları ve çeşitli iletişim adresleri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dün İstanbul TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteğiyle İstanbul, Kocaeli ve Muş'ta 9 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaşadığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca ve 28 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

3- 69 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELEN RAŞEL KAZES ARJANTİN'E DÖNDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Evlendikten sonra Arjantin'e giden ve 69 yıl aradan sonra doğduğu toprakları ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen 85 yaşındaki Raşel Kazes, ziyaretini tamamlayarak Arjantin'e geri döndü. Raşel Kazes, "Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor." dedi.

16 yaşında evlendikten sonra Arjantin'e yerleşen 85 yaşındaki Raşel Kazes, Türkiye'nin Boenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile 69 yıl aradan sonra İstanbul'a gelmişti. Kızı Selvia ve torunu Brian Kazes ile birlikte İzmir'e giden Kazes, doğduğu yer olan İzmir başta olmak üzere Çanakkale ve İstanbul'u gezme imkanı buldu. Kazes, Türkiye ziyaretini tamamlayarak bugün THY ait uçakla saat 09.40'da Arjantin'in başkenti Boenos Aires'e gitti. Raşel Kazes, gelecek sene Türkiye'ye oğlu ve torunlarıyla birlikte yeniden geleceğini söyledi.

BEN TÜRKÜM, BAYRAĞI GÖRÜNCE CANIM GİDİYOR

Arjantin yolcuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raşel Kazes, "Bana burada çok iyi baktılar. Ben buraya 69 yıl aradan sonra geldim. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Türk kızları çok güzel. Arabayla gezdim. Gelibolu'da durdum 5 gün. Sonra doğduğum yer olan Bergama'ya gittim" dedi. Ziyareti sırasında tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu anlatan Kazes, "Beni yemeğe çıkardılar. Balık yemeğe çıkardılar. Her yerde bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Ben burası diğerinden daha iyi diyemem. Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar" diye konuştu.

4 - SULTANGAZİ'DE ASKER UĞURLAYAN GENÇLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () - SULTANGAZİ'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy ortalığı birbirine kattı. Hareket halindeki araçtan sarkan gençler, otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Atılan onlarca havai fişek sırasında grup büyük bir tehlike atlatıldı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker uğurlamak için konvoy yapan gençler, yolu trafiğe kapattı. Gençler, Havai fişek atarken, meşaleler yakıp, kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. Askere gidecek kişiyi de caddenin ortasında havaya fırlatan grup, patlayan havai fişeklerin kıvılcımlarının üzerine gelmesi üzerine sağa, sola kaçışmaya başladı. Sultangazi'nin en işlek caddelerinden birinde yapılan asker uğurlaması çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

5 - POLİSTEN KAÇARKEN BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI

Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta polis, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon yaptı. Operasyonda sırasında yakalanmamak için balkondan atlayan kişi bacağı kırılınca yakalandı.

Olay Selahattin Eyübi Mahallesi 1550 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan bir evde fuhuş yapıldığından şüphelenen mahalle sakinleri, 4 yabancı uyruklu kadını geldikleri eve sokmayarak mahalleden ayrılmasını istedi. Kadınlar gösterilen tepki üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin evde bulunan kişiye saldırması üzerine olay yerine çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı ekipler ile çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, evin etrafını çevirdi, mahalle sakinlerini de bölgeden uzaklaştırdı. Polis, bölgede güvenlik önlemelerini aldıktan sonra fuhuş yapıldığı iddia edilen eve girerken evde bulunan İsmail A. üçüncü katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Atlama esnasında bacağı kırılan İsmail A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail A. hastaneye sevk edildi. İsmail A.'nın hastaneye sevk edildiği esnada mahalle sakinlerinin saldırısına karşı çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri ambulansa eşlik etti. Hastanede tedavisi tamamlanan İsmail A. ile fuhuş yapıldığı iddia edilen daireye kadınları getiren korsan taksinin şoförü İbrahim Ş. gözaltına alındı

6- İTFAİYE EKİPLERİNİN KEDİ VE YAVRULARIYLA İMTİHANI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,()

Sultangazi'de bir mobilya mağazası çalışanları yaklaşık 1 ay önce sokakta buldukları kedi ile yavrularına sahip çıktı. Mağazanın depo bölümünde kedi ve 3 yavrusuna bakan çalışanlar, kediler uzun bir sürü çıkmayınca paletlerin altında sıkıştıklarını düşünerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Mağazaya gelen itfaiye ekipleri, kedi ve yavrularını kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak kedilerin yerini bulmaya çalıştı. Dinletilen sesi duyan kediler bulundukları yerden çıktılar. Bulundukları yerden dışarı çıkan kediler, itfaiye ekiplerini görünce ürktü, yeniden paletlerin altına girdi.

Kedileri bulunduğu yerden çıkartmak için uzun çaba sarf eden ekipler, hummalı bir çalışmaya girerek oksijen tüpüyle hava sıktı. Kedilerin sürekli yer değiştirmesinden dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Çalışmalar sürdüğü esnada, kedi olduğu yerden çıktı. Ekipler, kediyi yakalamak için mücadele etti. Ancak, kedi deponun bulunduğu havalandırma boşluğundan dışarı çıkarak kaçtı. Ekipler, tüm çabalarına rağmen yavru kedileri de bulundukları yerden çıkaramadılar.

