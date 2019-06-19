DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

PARATİROİD hormon yetmezliği nedeniyle halsizlik, yorgunluk, kasılma gibi şikayetleri olan ve günde 15 tane ilaç kullanan 4 çocuk annesi İlknur Yeşil, karın içine uygulanan paratiroid doku nakli ile 18 yıl sonra sağlığına kavuştu. Türk bilim insanı Prof. Dr. Erhan Ayşan tarafından hayata geçirilen yöntem, Uluslararası Patent Enstitüsü tarafından onaylandı ve tıp literatürüne girdi.Türkiye'de yılda 10 bin tiroid ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatlar sırasında vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid organı istenmeden alınıyor ya da zarar görebiliyor. Paratiroid organı yetmezliği kişide zamanla halsizlik, yorgunluk, kemik erimeleri gibi şikayetlere yol açıyor. Günde 15-20 ilaç kullanmak zorunda kalan, bazen serum yoluyla kalsiyum almaları gereken bu hastalardan biri de Bursa'da yaşayan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi İlknur Yeşildi. 18 yıl önce guatr ameliyatı olan İlknur Yeşil'in ameliyat sırasında paratiroid bezleri zarar gördü ve çalışmaz hale geldi. Yeşil, ameliyat sonrası yoğun bir kalsiyum tedavisi gördü. İlaçların yeterli olmaması nedeniyle zaman zaman hastanede yatarak tedavi olmak zorunda kalan genç kadın, halsizlik, yorgunluk ve kasılmaların zamanla artması sonucu karın içine yapılan paratiroid nakli ile sağlığına kavuştu. Türk bilim insanı Prof. Dr. Erhan Ayşan tarafından geliştirilen yöntemin patenti alındı. Prof. Ayşan, "Canlı vericiden aldığımız paratiroid hücrelerini dünyada ilk kez karın içinde omentum adı verilen bir organın içine naklettik. Karın içine uyguladığımız tedavi sonrası hasta kullandığı ilaçların tamamını bıraktı" dedi.

GÜNDE 15 İLAÇ KULLANIYORDU HEPSİNİ BIRAKTI

Halsizlik, yorgunluk, yataktan kalkamama gibi şikayetleri olan ve yoğun vücut kasılmaları yaşayan İlknur Yeşil, 18 yıldır yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle anlattı:

"Bir guatr ameliyatı geçirdim ve bu operasyonda paratiroid bezlerimin yanlışlıkla alındığı belirlendi. Dolayısıyla ameliyat sonrası yoğun bir şekilde kalsiyum tedavisine başlamak zorunda kaldım. 18 yıldır kalsiyum ilaçları kullanıyorum ama son bir yıldır ilaçlar tek başına yeterli olmamaya başladı. Dolayısıyla pek çok kez hastaneye yatarak damar yolundan yüklemeler yapıldı. Bu durum hayatımı zorlaştırdı. 4 çocuğum olduğundan daha çok zorlanıyordum. Doktorumun tavsiyesiyle nakil konusunu araştırdım. Bu naklin dünyada 3 merkez tarafından yapıldığını öğrendim. Karın içine naklin ise ilk kez Türkiye'de yapıldığını duydum. Kısa bir operasyonla sağlığıma kavuştum. Şimdi ilaçlarımın hepsini bıraktım. Mutluyum ve aileme daha fazla vakit ayırabiliyorum."

YÖNTEMİN PATENTİ DE ALINDI

Tedavinin karın içine nakille ilk kez uygulandığını ve bu yöntemin patentini aldıklarını anlatan Yeditepe Üniversite Hastanesi Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, tıp literatürüne giren tedavi hakkında şunları söyledi:

"Karın içine paratiroid doku nakli dünyada ilk kez yapılan bir işlem. Dünyada bu tedavi kola enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Biz bunu ilk kez karın içinde 'omentum' denilen bir organın içine yaptık. Omentum kanlanması çok iyi olan bir organ olduğundan hücreler burada strese girmiyor, rahat bir şekilde fonksiyon görüyorlar. Buraya uyguladığımız nakil sonrası hastalar ilaçlardan tamamen kurtularak hayatlarını idame ettirebiliyorlar. İlknur hanıma uygulanan naklin özelliği ise vericiden alınan hücrelerin bizim geliştirdiğimiz bir yöntemle hiç laboratuvara girmeden nakledilmiş olması. Bu dünyada ilk kez yapıldı. Paratiroid dokusunu, bu bezlerin çok çalıştığı insanlardan aldığımız için bu insanlar bir organ kaybı yaşamıyorlar. Tersine, var olan yüksek kalsiyum ve buna bağlı kemik ve damar hastalıklarından da kurtuluyorlar. Yani verici fazla olan dokularını vererek hastalığından kurtulurken, bu dokuları alıcıya naklederek onu da kalsiyum eksikliğinden kurtarıyoruz. Yani çöpe gidecek organlar işe yaramış oluyorlar."



TÜRKİYE'DE YILDA 10 BİN TİROİD AMELİYATI YAPILIYOR

'Türkiye bir endemik guatr ülkesi' diyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Türkiye'de yılda 10 bin tiroid ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatların nedeni, tiroid nodüllerinin kanser riski taşıması. Ne yazık ki, ameliyat sırasında tiroid bezinin hemen arkasında bulunan ve çok küçük olan paratiroid bezleri zarar görebiliyor ya da istenmeden çıkartılabiliyor. Her yıl 500 hasta paratiroid yetmezliğini yaşıyor. İlknur Hanım'ın da paratiroid bezleri istenmeden alınmıştı. Yaklaşık bir mercimek büyüklüğündeki bu organ, kandaki kalsiyumu tek başına ayarlıyor. Bu nedenle çok değerli. Eğer paratiroid bezleriniz yoksa kalsiyum kana geçmiyor ve kolunuzu dahi kaldıracak gücünüz olmuyor. Paratiroid bezleri alınan kişilerde ilaç ihtiyacı kaçınılmaz. Bu hastalar ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. İlacı almadıklarında kalp normal ritminde kasılmalar yapamayabiliyor. Bu hastaların kalsiyumu çok düştüğünde ani kalp durması yaşanabiliyor ve ani ölümler dahi görülebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ameliyathane görüntüleri

Muayenehane görüntüleri

İlknur Yeşil röportajı

Prof. Dr. Erhan Ayşan röportajı

Muayenehane görüntüleri

19.06.2019 - 11.25 - Haber Kodu : 190619073

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8- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: 23 HAZİRAN'DA DA AYNI PERFORMANSI SERGİLEYECEĞİZ

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji (METE) projesi kapsamında 7. dönem ödül töreninde ödül almaya hak kazanan 358 polisi temsilen 10 kişiye ödülleri verildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, " 31 Mart seçimlerinde İstanbul polisi kusursuz çalıştı. 23 Haziran'da da aynı performansı sergileyeceğiz." dedi.

Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, çeşitli şube müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri katıldı.

METE İLE BÜYÜK BİR VERİ TABANI OLUŞTURULDU

Emniyet Müdürü Çalışkan, METE projesiyle performansın ölçülmesi, personelin bireysel performansının ortaya çıkartılması sonuçlarında çok büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Çalışkan, "Bu projeyle denetim ve hakkaniyetli performans ölçüm sistemi açığını da doldurmuş olduk. Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin icraatlarının kayıt altına alındığı METE performans modülüne göre bugüne kadar 1 milyon 408 bin 896 tutanağın girişi yapılmış. 1 milyon 800 bin şüpheli ve müşteki verilerinin girişi yapılarak büyük bir veri tabanı oluşturuldu. Denetim modülü üzerinden 353 bin 882 denetim yapılarak eksik görülen 17 bin 301 eksikliğin 15 bin 967'si giderilmiştir" dedi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'METE'NİN PATENTİNİ ALDI

İstanbul'un her manada dünyanın sayılı metropollerinden olduğunu belirten Çalışkan, "Bölgesel ve yerel siyasi olayların etkisiyle yoğun bir dönemden geçiyoruz. Yoğun tempoda çalışarak birtakım zorluklarla karşılaşıyoruz ve yoruluyoruz. Nitekim İstanbul polisi bu çabasının karşılığını, İstanbul'u dünyanın en güvenli kentlerinden birisi yaparak aldı. METE projesinin patentini İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak aldık" diye konuştu.

'İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARMAZ HALE GELDİRLER'

Terörle mücadelede çok iyi durumda olunduğunu belirten Emniyet Müdürü Çalışkan, "İstanbul'un terörle anılan bir yeri kalmadı. Olay sayıları dip yaptı. Geçen sene 33 olan olay sayısının bu sene daha da azalacağına inanıyorum. Artık inlerinden kafalarını çıkaramaz hale geldiler" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele'de başarının katlanarak arttığını ifade eden Çalışkan, "2018 yılı ve 2019 yılları ilk 6 aylık verilerine göre yakalanan eroin miktarı 708 kilogramdan, 2 ton 550 kilograma kadar yükseldi. Esrar miktarı 3 ton 350 kilogramdan 4 ton 255 kilograma, uyuşturucu haplar 3 milyon 258 binden, 8 milyon 687 bine kadar arttı. Kokain miktarı ise 167 kilodan, 420 kiloya ulaştı. 2018 yılında toplam 5 buçuk ton olan yakalama miktarı, bu yıl bu tarihe kadar 7 buçuk tona kadar ulaşarak büyük bir başarıya imza atıldı" dedi.

ASAYİŞ OLAYLARINDA GERİLEME

Asayiş olaylarında da büyük bir gerileme olduğuna değinen Çalışkan, "2018 ve 2019 yıllarının ilk altı ayları kıyaslandığı zaman İşyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 23, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 28, otodan ve otodan hırsızlık konularında da yüzde 32 azalma söz konusu oldu. Geçtiğimiz yıl büyük bir sorun yaşadığımız muhabere şubemiz özellikle son 6 ayda büyük başarılara imza attı. İhbarlara cevap verme oranlarımız yüzde 98 seviyelerine kadar ilerledi" diye konuştu.

SEÇİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

31 Mart seçimlerinde İstanbul polisinin kusursuz çalıştığını ifade eden Emniyet Müdürü Çalışkan, şöyle konuştu: "Emniyetin görev alanlarında hiçbir sorun yaşanmadı. Güvenlikten taviz vermeden tarafsız bir görev anlayışıyla da milletimizin takdirini kazandık. Şimdi aynı başarı ve daha fazlasını 23 Haziran seçimlerinde de göstereceğimize yürekten inanıyorum. Pazar günü bir seçim yapılacak. Bu seçimlerle ilgili biz tüm tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz ve alacağız. Bütün arkadaşlarımız çok dikkatli olacak. Türk polisine ve emniyet teşkilatına yakışır şekilde görevimizi yapacağız. Benim görev yaptığım dönem içerisinde takip ettiğimiz ve görev aldığımız yedinci seçim olacak. Tecrübemiz had safhada, ilk yapacağımız iş dikkat etmek. Hatalı bir iş konusunda kimseye müdahale etmemek, vatandaşlarımıza da azami seviyede güven vermek. Daha önce bunu defalarca yaptık. Aynı şekilde aynı başarıyla bu seçimi de tamamlayacağımızdan şüphem yok."

Görüntü dökümü:

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-Masalardan görüntü

-Çalışkan'ın açıklamaları

-Ödül alan polislerden görüntü

-Genel ve detaylar



