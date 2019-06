DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(havadan görüntülerle)

1- UZEL TRAKTÖR FABRİKASI YAĞMALANIYOR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık soncunda kapısına kilit vurulan Uzel yağmalanıyor. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça çalınıp götürülüyor.

Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapatılan Eyüpsultan Rami'de bulunan Uzel traktör fabrikası hurdacıların uğrak yeri oldu. Maaş alamayan güvenlikçilerin terk etmesiyle sahipsiz kalan fabrika yaklaşık 2 aydır yağmalanıyor. Üretim bantları, traktörler, klimalar, torna makineleri, tezgahlar, masa, sandalyeler yerlerinden sökülerek götürülüyor. Tüm kapıları açık olan fabrikaya gelen yağmacılar topladıkları malzemeleri hurdacıya satıyor.

"HER GÜN BİR SEFER GELİYORUM, HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM"

Parasız kaldığı zamanlar fabrikadan hurda topladığını belirten bir kişi, "Ben hurdacı değilim, demirci değilim, bir sabah buradan geçerken bir baktım 10-15 kağıtçı birden geçiyor. Ben de parasızdım o gün, bir girdim baktım herkes demir alıyor. Bende başladım demir almaya, her gün bir sefer geliyorum harçlığımı alıyorum çıkıyorum. Genelde kağıtçılar geliyor. Suriyeliler, Pakistanlılar büyük motorları götürüyorlar. Bu üç dört aydır devam ediyor. Hiç bir güvenlik önlemi yok terk edilmiş durumda" dedi

Görüntü Dökümü

---------------

-Fabrikadan görüntü

-Üretim bantları, traktörler ve torna cihazlarından görüntü

-Bir vatandaşın hurda toplaması

-Hurda toplayan kişi ile röp

-Genel ve Detaylar



================================

2- JANDARMANIN KALPAZAN ÇETESİNE YAPTIĞI OPERASYON KAMERADA



Hakan KAYA/İSTANBUL,()-

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte döviz ve Türk Lirası sürmeye çalışan kalpazan şebekesine operasyon düzenledi. Operasyonda 750 bin sahte dolar ile 76 bin sahte Türk Lirası ele geçirilirken şebeke üyesi 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şebekenin bastıkları sahte döviz ve Türk Liralarını ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda N.Y. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan, 5 kişilik şebekeye ulaşıldı.

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri İstanbul'un her iki yakasında da faaliyet gösteren şebekenin sahte paraları şebeke bünyesinde yer alan I.İ. ve H.P. isimli kalpazanların ürettiği, B.İ. ve S.T. isimli şebeke üyelerinin de üretilen sahte paraları piyasaya sürmek üzere dağıtım yaptığı, belirlendi. Süreci yöneten ve sahte paraların kime dağıtılacağını belirleyen kişinin ise N.Y. olduğu bilgisine ulaşıldı.

TURİSTLERE SAHTE DÖVİZ SATACAKLARDI

Şebekenin son dönemde yabancı turistlere yönelik sahte döviz ürettiği ve ürettikleri sahte dövizleri başta yabancı turistlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelere dağıtacaklarının belirlenmesi üzerine Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şebeke lideri N.Y, ile H.P., B.T., I.İ.'nin bulunduğu adreslerde arama yapan jandarma ekipleri sahte 500 bin ABD Doları ile 76 bin sahte Türk lirası ele geçirilirken, yabancı turistlere yönelik olarak sahte döviz tedarik etmek üzere bulunan B.İ.ise Sultanahmet bölgesinde 250 bin sahte ABD Doları ile kıskıvrak yakalandı.

OPERASYON ANI JANDARMA KAMERASINDA

Operasyon anı ise Jandarma kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adreslerde sahte dolarlar ve Türk paraları bulduğu görülüyor.

ŞEBEKE ÜYESİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 5 şüpheliden oluşan şebeke çökertilirken toplamda 750 bin sahte ABD Doları ile 76 bin sahte Türk Lirası ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Jandarma ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar

-Aramalarda ele geçirilen sahte dolar ve Türk paraları

-Ele geçirilen sahte paraların İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilenmesi

-Yakalanan şüphelilerin Jandarma aracına götürülmesi

-Genel ve detaylar

18.06.2019 - 09.58 - Haber Kodu : 190618037

===========================

(ÖZEL)

3- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PASAPORTTAN 18 SANİYEDE GEÇİŞ HAZIRLIĞI

İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL, ()

İstanbul Havalimanı'nda yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilecek. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak uygulamaya geçecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcu konforunun en üst seviyede sağlandığı havalimanında yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlatıyor. Hızlı Pasaport geçiş sistemi olarak adlandırılan uygulamada yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinden ardından 18 saniye içerisinde pasaport kontrolünden geçiş sağlayacak. İstanbul Havalimanı'nda gidiş katında 10, transfer ve geliş katında 20 olmak üzere toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankosu bulunuyor. Bu sistemi Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstü herkes kullanabilecek. Sistemin donanımı İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapılırken, EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirildi. Sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları haricindeki tüm donanım ve yazılımı yerli bir firma tarafından yapıldı.

SIRA BEKLEME DERDİ YOK

Sistem hakkında açıklamalarda bulunan İGA CIO'su Ersin İnankul, "Havalimanımız, yolcularımızın kendi check-in yapabildiği, kendi bagajlarını bırakabildikleri ve pasaporttan kendileri geçebildikleri şekilde dizayn edildi. Bu adımda da aslında pasaportta yolcularımıza kendi kendilerine geçiş yapabilecekleri bir sistem kurduk. Bu sistem havalimanımızda 30 adet bulunuyor. Bunların 10 tanesi gidişte, 16 tanesi gelişte ve 4 tanesi de transfer alanında bulunuyor. Yolcularımız havalimanımıza gelirken ve giderken bu sistemleri kullanabiliyorlar. Sistemin kullanımı çok basit. Hiç sıra beklemeden yine pasaportlarıyla beraber çipli pasaport kullanan 18 yaşını geçmiş bütün yolcularımız bu sistemi kullanabiliyor" dedi.

DONANIMI TAMAMEN YERLİ KAYNAKLARLA TASARLANDI

Pasaport kontrol sistemi ile ilgili bilgi veren İnankul, "Yolcularımız pasaportlarıyla beraber buraya geliyorlar. İlk noktada pasaportlarını okutuyorlar. Daha sonra parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriyle beraber pasaporttaki bilgileri eşleştirip hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden geçişleri sağlanıyor. Toplamda 18 ile 20 saniye arasında yolcularımız pasaport işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Daha sonra arkada polis memurlarımız yolcularımız istekleri üzerinde pasaportlarına damga vuruyorlar. Elektronik Pasaport Geçiş Sistemimizi Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile beraber dizayn ettik. Kendileri bütün yazılımı gerçekleştirdiler biz de yerli ve milli kaynaklarla donanımları tasarladık. Uygulama Ramazan Bayramı'ndan önce test aşamasına geçti ve kullanılmaya başladı" diye konuştu.

YOLCULAR SİSTEMDEN MEMNUN

Biyometrik Entegre Sınır Geçiş Ünitesi olarak adlandırılan hızlı pasaport geçiş sistemi kullanan yolculardan Serhat Yenal ise, " Yeni ve güzel bir havalimanı yapıldı. Havalimanın pek çok noktasında yeni teknolojiler kullanılıyor. Elbette bu sistem ile pasaportta geçireceğimiz süre azalacak ve uçağımıza yetişme konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Ben Bakü'ye gidiyorum. Uçağımın kalkmasına 1 saat var burayı kullanarak hızlı bir geçiş yaparak uçağıma daha rahat yetişeceğim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Hızlı pasaport geçiş bankosunun kullanımı

-Yolcuların pasaport kontrol noktasını kullanması

-Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sisteminden geçişleri

-İGA CIO'su Ersin İnankul röp.

-Yolculardan Serhat Yenal röp.

-Muhabir anonsu

-Detay görüntüler

18.06.2019 - 11.01 - Haber Kodu : 190618053

18.06.2019 - 11.02 - Haber Kodu : 190618054

============================

4- LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASINDA SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAKIRKÖY sahil yolunda lise öğrencisi Julia İnanch'ın (17) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanık, ilk duruşmada birbirini suçladı. Kazada yaralanan Lilav Heja Can da otostop çekerek arkadaşıyla sanık Furkan Toker'in aracına bindiklerini, ardından araçta yüksek sesle müzik açıldığını anlatarak "Sanırım şoförün yanında oturan kişi bir şeyler dedi. Onun üzerine sanık makas atmaya başladı. Bunu da eğlencesine yaptıklarını düşündüm. Yola baktığımda Bir araç da bizim araç da makas ata ata gidiyordu. Şikayetçiyim" dedi. Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Furkan Toker ve tutuksuz sanık Ömer Karadağ katıldı. Kazada hayatını kaybeden Julia İnanch'ın annesi Elena İnanch'ın yanı sıra kazada yaralanan Lilav Heja Can ile annesi Asuman Can da duruşmada "şikayetçi" olarak hazır bulundu.

SANIK TOKER: PEŞİNDEN GİTTİM AMACIM ONU UYARMAKTI

Savunma yapan sanık Furkan Toker iş çıkışında arkadaşı Ali Döne ile Kayaşehir'e gitmek için yola çıktığını, emniyet kemerini taktığını, sahil yoluna çıkarken köprünün alt tarafında gördüğü iki kişinin kendisini otostop yaparak aracını durduğunu belirtti. Sanık Toker, "Sağ arka kapıyı açarak 'Abi paramız yok, bizi Bakırköy'e bırakabilir misiniz?' dediler. Ben de 'Havuzlu kavşağın oraya kadar sizi bırakabilirim, oradan nasıl gideceksiniz?' diye sordum. Onlar da 'Otostop çekeceğiz' dediler. Ben de 'Böyle şeyler yapmayın, kötü insanlara denk gelirsiniz' diyerek uyardım. Kaza yerinden 200-300 metre kadar önce Ömer Karadağ seyir halinde, aracımın önüne sürtmesi gibi bir durum oldu. O esnada ben orta şeritteydim galiba tam hatırlamıyorum. Ömer Karadağ'ın benim solumda olduğunu hatırlıyorum. 200-300 metre geride bu olay olduktan sonra peşinden gittim amacım onu uyarmaktı. Sanık Ömer Karadağ'ın peşinden giderken düz gitmedim ancak makas atarak da gitmedim, çok süratli değildim. 80 km'yi kesinlikle geçmediğimi düşünüyorum. Ömer'i 300 metre kadar arkasından takip ettim. Önce taksiye sonra da bariyerlere çarptım. Taksi en sağ şeritteydi, ben de sağ şeritteydim. Taksiye sol arka kısmından vurdum. Daha sonra bariyerlere vurdum. Ben bu olay olduğu için çok üzgünüm. Böyle bir olay yaşandığı için gerçekten vicdanım rahat değil. Böyle bir şey başımıza geldi, beni affetmelerini istiyorum. Kendilerine de manevi yardımcı olmak istiyorum, elimden ne gelirse yaparım." dedi.

"ÖMER'İ TAKİP ETMEK AMACIYLA MAKAS ATMAK ZORUNDA KALDIM"

Şikayetçi Avukatı Muhammed Metin Çağlar, "Güvenlik kamerası görüntülerinde makas attığınız görülüyor, makastan anladığınız nedir?" diye sordu. Sanık Toker de "Ömer Karadağ'ın aracı benim aracıma sürttükten sonra ben onu takip ederken keyfi değil ama takip etmek amacıyla makas atmak zorunda kaldım. Ömer makas atarak ilerlemesi sebebiyle ben de makas atmak zorunda kaldım. Makas atmaya kazadan 200-300 metre geriden başladım" diye cevap verdi.

SANIK KARADAĞ: KAZANIN OLUŞMASINDA BİR KUSURUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Sanık Ömer Karadağ da iş yerine gitmek için sahil yoluna çıktığını, trafik kurallarına uyduğunu, en sol şeritte seyir halinde olduğunu, arkasında bir hareketlilik hissettiğini, arkasına baktığında bir aracın makas attığını gördüğünü söyledi. Sanık Karadağ, "Arkamda da bir motosiklet vardı, makas atan araç benim arkamdaki motosikleti sıkıştırmış durumdaydı. Motosiklete yol verdim, bu defa da beni sıkıştırdı. Bu süreçte aramızda herhangi bir temas olmadı. Ben sağ şeride geçerek araca yol vermek istedim, araç soldan benim önüme geçmek yerine benim arkama geçip takibe devam etti. Tedirgin oldum. Bu sebeple de kaçma eğiliminde bulundum. Makas tabir edilen şekilde aracı kullanarak kaçmaya çalıştım" dedi.

Karadağ, sol şeride geçtikten sonra arkasından darbe aldığını, aracında hasar olmadığını, dönüp baktığında arkasında bir kaza olduğunu gördüğünü anlatarak şunları söyledi: "Kaza yerine gittiğimde çevreden insanlar bağırıyordu. Bir kaos ortamı vardı. Olayın benim üzerime kalmasından korktuğum için aracıma binerek kaçtım. Daha sonra da karakola gittim, beni Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiler. Alkollü değildim. Ben diğer sanığın aracına sürtüp makas atarak ilerlemedim. Kazanın oluşmasında bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum."

MÜŞTEKİ: YOLA BAKTIĞIMDA ÖNDEKİ BİR ARAÇLA HER İKİ ARAÇ DA MAKAS ATARAK İLERLİYORLARDI

üşteki Lilav Heja Can da arkadaşı Julia İnanch ile okuldan çıktığını, otostop çektiklerini, sanık Furkan Toker'in durduğunu belirterek, "Biz Bakırköy'e gidiyor musunuz?' diye sorduk. O da 'Hayır' dedi. Sonra ben de 'Tamam' dedim. Kendisine param olmadığını falan söylemedim. Kendisi 'Gelin sizi bırakayım' dedi. İlk Julia arabaya bindi, arkasından ben bindim. emniyet kemerini takmamız söylenmedi. Biz kendimiz de takmadık. Normal bir hızla ilerliyorduk. Şoförün yan koltuğunda oturan kişi müziğin açılmasını istedi. Yüksek sesle müzik açtılar. Sanırım şoförün yanında oturan kişi bir şeyler, dedi. Onun üzerine sanık makas atmaya başladı. Bunu da eğlencesine yaptıklarını düşündüm. Korktuğumu belirttim. Bizim bulunduğumuz araca diğer sanığın aracının önden çarptığını hatırlamıyorum. Olsa hatırlardım. Diğer aracı önce ben görmedim. Daha doğrusu o sırada ben yola bakmıyordum. Yola baktığımda öndeki bir araçla her iki araç da makas atarak ilerliyorlardı. Bu sırada bizim araçtakiler sinirli değillerdi. Ben ön koltuğun demirlerine tutundum. Makas devam ediyordu. Bir doblo marka araç da bizim araç da makas ata ata gidiyordu. Bu sırada arkadaşım beni dürterek, 'Biz burada inecektik' dedi. Ben de bağırarak 'Biz burada inecektik' dedim. Tam o sırada taksiye çarptık. Araba döndü. Arkadaşımın araçta olmadığını gördüm. Araçtan inip arkadaşımın yanına gittim. Sonra ambulansa alındım. Belimde ve boynumda doku zedelenmesi oldu. Psikoloji travma yaşadım. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM, O BENİM CANIMDI"

Gözyaşı dökerek konuşmasına başlayan Julia İnanch'ın annesi müşteki Elena İnanch da "Ben anneyim. Kızım çok başarılı bir öğrenciydi. Kimya mühendisi olacaktı. Olaydan dolayı çok acı çekiyorum ve üzülüyorum. O benim canımdı, kendimi iyi hissetmiyorum, hayatım mahvoldu. Şikayetçiyim" diye konuştu. Şikayetçi Avukatı Muhammed Metin Çağlar, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu, sanıkların olası kasıtla öldürmekten yargılanması gerektiğini belirterek, "Müşteki Heja'nın beyanlarından yola çıkarak kazaya sebebiyet veren temel olgunun, sanıkların ölüme davetiye çıkaran bu eylemlerini eğlencesine yaptıklarını yani sanıkların yüksek sesle müzik dinleyerek eğlencesine sahil yolunda eğlenmek maksadıyla aşırı hızla makas atarak ilerlemişlerdir. Bu şekilde kazaya sebebiyet vermişlerdir. Adalet bekliyoruz" dedi.

Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık Furkan Toker'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu: Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı Lilav Heja Can (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken, Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makaslamak yapmak sureti ile ilerlemeye devam etti. Kazanın meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada Julia İnanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, Lilav Heja Can ise yaralandı. Bilirkişi, Furkan Toker'in birinci dereceden asli kusurlu, Ömer Karadağ'ın ise ikinci dereceden tali kusurlu olduğu belirtti. 2 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Arşiv

18.06.2019 - 11.36 - Haber Kodu : 190618065

===================

5 - BEYLİKDÜZÜ'NDE KADINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Haber-Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Beylikdüzü'nde bir kadını rehin alan kişi, işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir GSM şirketinin çağrı merkezinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çağrı merkezinde çalışan İsmail A. (48), aynı iş yerinde çalışan ve platonik aşk beslediği Neşe A.'yı mutfakta önce darp etti, ardından da boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Seslerin duyan iş yeri sahibi Mehmet E. ve çalışanlar mutfağa koştu. Mehmet E. ruhsatlı silahını göstererek İsmail A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan itiş kakış sırasında İsmail A. yere düşüp kafasını doğal gaz borusuna çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------

-İş yeri çalışanları

-Polis ekipleri

-Rehin alınan kadın

-Kadının, polis ekiplerine olayı anlatması

-Kadınin ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

18.06.2019 - 11.45 - Haber Kodu : 190618070

========================

6- ESENYURT'TA DERNEĞE KURŞUN YAĞMURU

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Dernek önünde bekleyen kalabalık

-Polis ekiplerinin calışmaları

-Dernek camındaki kurşun izleri

-Dernek başk. Ve üyeler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

18.06.2019 - 11.48 - Haber Kodu : 190618073