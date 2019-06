DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN DEMİREL MESAJI

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."

2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA TEBRİK MESAJI

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan'ın Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Denizlerde güvenliğimizin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir. Teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandıran, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her zaman başarıyla yerine getireceğine inandığım Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

3-FATİH'TE RUS VE GÜRCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

-Olay yeri

-Yerde yatan yaralı

17.06.2019 -12.15

17.06.2019 -12.20

4- BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYIN ÖNCESİ BİR ARAYA GELİŞİ

Gökhan ÇELİK - İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde ortak yayında bir araya geldi. İki adayın yayın öncesi karşılaşmalarına ilişkin görüntüler yayınlandı. İmamoğlu yayın için hazırlık yaparken Yıldırım stüdyoya giriyor. Yıldırım, İmamoğlu ile tokalaşarak öpüşüyor. Binali Yıldırım daha sonra Küçükkaya ile tokalaştıktan sonra yayın ekibine başarı dileyerek yerine oturuyor.

-Yıldırım'ın geliş

-Tokalaşmaları

-Yıldırım'ın yerine geçişi

17.06.2019 - 12.28

(ÖZEL)

5-SİTE SAKİNİ KADINLA SERVİS ŞOFÖRÜNÜN "KEDİ EZME" KAVGASI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Maltepe'de servis şoförü siteden çıktığı sırada yavru kediyi aracıyla ezerek ölümüne neden oldu. Aynı sitede oturan Goncagül Üstünyer, servis şoförünün bilinçli olarak kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep olduğunu ve duruma tepki gösterdiği için de darp edildiğini iddia etti.

Olay, Zümrütevler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede oturan servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla otoparktan çıktığı sırada yavru bir kediyi ezdi. Olayı gören site sakinleri ile sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafa da birbirinden şikayetçi oldu.

"SERVİS ŞOFÖRÜ SİTE İÇERİSİNDE BENİ DARP ETTİ"

Kediyi ezen sürücü tarafından darp edildiğini öne süre Goncagül Üstünyer "Sitede oturan bir servis şoförü bilinçli olarak yavru kedinin üzerinden geçerek ölmesine sebep oldu.Yavru kedi gözümüzün önünde can çekişerek can verdi. Biz o kişi ile tartışma girdik.Bunu sürekli yapıyor, bu kişi ve sitede yaşıyor. Sitemizde sayısız kedi ezildi ama sitenin yönetimden güvenlik kamera kayıtlarını alamadığım için hiç birisini ispatlayamadım. Ezilen kedi için bugün kendisiyle tartışma yaşadık. O kişi beni sitenin içerisinde darp etti. Yüzüme, kollarıma ve her tarafıma, gösterebileceğim bir çok yerimden darp etti. O sırada polisler geldiğinde sitenin güvenlik kamera kayıtlarını alabildim. Kayıtların hepsi mevcut zaten polisler burada olmasaydı site yönetiminden kayıtları alamayacaktım. Konuyla ilgili şikayetçi oldum ve sitede oturan vatandaşlarla kavga etti. O kişinin yakınları bizleri tehditlerde bulundu. Biz kedi bakıyoruz, can bakıyoruz, can besliyoruz yemediğimiz hakaret yemediğimiz tokat kalmadı. Kendi evimde felçli bir kedi var. Bir, iki ay önce yine aynı nokta da ezildi. Onu da zamanında ispatlayamadım. Kedim felç kaldı, kendisine ben bakıyorum. Bugün ki yaşayan olaydaki kedi yaşamadı ve can verdi, yaklaşık 3 aylıktı iki avucum kadardı" dedi.



ÇOCUKLAR KOŞARAK YANIMA GELEREK SERVİS ŞOFÖRÜ KEDİYİ EZDİ DEDİLER

Sitede oturan Mahmut Kılıç da "Ben sitenin kamelyada oturduğum sırada, çocuklar bağırlaşarak, ağlayarak koşarak yanıma geldiler. 'Mahmut amca kediyi ezdiler' deyince oraya doğru gittim. Gittiğimde yavru kedinin ezildiğini gördüm. Sitedeki çocuklar sürücüye bağırmasına halde hiç durmadan gitmiş. Birkaç sefer önce de aynı kişi kedilere yaptığı hareketler nedeniyle site içerisinde tartışma çıkmıştı. Bu konuyu özellikle bilinç olarak yapan birisi burada ilgilenen birçok çocuklar ve insanlar var perişan oldular" diye konuştu.

KEDİNİN EZİLME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kedinin ezilme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis şoförü Alpaslan Tekin aracıyla çıkış yaptığı esnasında yavru kedinin aracın altında ezildiği görülüyor. Servis şoförü durumu fark etmeden yoluna devam ediyor. Öte yandan darp edildiğini iddia eden Gonca Üstünyer ise site içerisinde yaşayan olayları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde olayla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Daha sonra kamelyaya doğru ilerleliyor, sitede yaşanan tartışmayı ve polis ekiplerinin taraflara müdahale etmesi de görüntülere yansıyor. Görüntülerde Gonca Üstünyer olayla ilgi kendisi servis şoförü tarafından darp edildiğini söylüyor. Servis şoförün elinde kesici alet olduğu görülüyor.

(Güvenlik kamerası)

-Servis aracı sitenin bahçesinde ilerlerken kedi eziliyor.

-Kedi ezilmesinin ardından can çekişmesi



-Kavga sonrası çekilen görüntüler

-Polis ekipleri tarafları ayrılması

-Gonca Üstünyer beni darp ettiler diyerek ağlaması

-Ekiplerin olayla ilgili bilgi toplaması

-Genel ve detaylar



-Darp edilen Gonca Üstünyerden detaylar

-Sitenin içerisinden detaylar

-Kedinin ezildiği yer ve detay

-Güvenlik kameralarından detay

-Gonca Üstünyer ile röp

-Mahmut Kılıç ile röp.

-Genel ve detaylar

6- ÖSYM'NİN 'BASİT PİERCİNG' TANIMI KAFA KARIŞTIRDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) dün yapılan ikinci aşamasında da yine geç gelen, kimliğini unutan bu nedenle sınava giremeyen öğrenciler oldu. ÖSYM'nin klavuzunda 'basit piercing'lere izin verilmesine rağmen, birçok noktada piercingleriyle sınava gelen adaylar piercinginlerini çıkararak içeriye alınırken, İstanbul'da bir kız öğrenci Cumartesi günü piercingini çıkaramayınca sınava alınmamış, gözyaşları içinde ayrılmıştı. Dün de iki kız öğrenci, birbirlerine yardım ederek piercinglerini çıkararak sınava girebildi." Basit piercing"in tam tanımının yapılmaması, uygulamada farklılıklar bu konudaki tartışmaları artırdı, sosyal medyada da gün boyu tartışıldı.

BİRBİRLERİNE YARDIM ETTİLER

Üniversite hayali kuran adayların YKS maratonu cumartesi ve Pazar günü yapılan oturumlarla tamamlandı. Cumartesi günü Avcılar Atatürk Ortaokulu'nda kulaklarındaki piercingleri çıkaramadığı için binaya alınmayan genç kız gözyaşları arasında sınava gelmedi. Yine Avcılar Atatürk Ortaokulu'na gelen burunlarında piercing bulunan iki kız öğrenci binaya alınmadı. Görevlilerden biri burunlarında piercing bulunan kız öğrencilerin durumunu bir üst yetkiliye sordu. Kızların burundaki piercingleri gören görevli, "Bunları çıkarmadan sınava giremezsinizö deyince iki aday, birbirlerine yardım ederek burunlarındaki küçük piercingleri çıkardı. Adaylar daha sonra binaya alındı.

ÖSYM BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçen 19 Ocak'ta bu yılki sınavlarda piercing ile ilgili sorunların biteceğini açıklarken, "Geçmiş yıllarda sınavlarda, güvenlik görevlileri tarafından adaylardan zorla piercing çıkarılan manzaralar yaşanmış, uzun süredir de sınav yapılan binaların önünde telefon, anahtar için tezgâh açan "emanetçiler" görülmeye başlanmıştı. Artık bu dönem sona erecek anlaşılanö diye açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından ÖSYM'nin yayınladığı YKS klavuzu'ndaki "Sınava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç, gereç ve eşyalar nelerdir?ö bölümünde, adayların sınava girerken, yanlarında bulundurulması yasak eşya ve objeler sayıldı. Bu bölümde, adayların sınav salonlarına yanlarında bulunduramayacakları eşya veya takılara ilişkin, "Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç" denildi.

BASİT PİERCİNG NEDİR?

Avcılar'da yıllardan bu yana müşterilerine piercing taktığı ruhsatlı işyeri bulunan Umut Burak, ÖSYM'nin YKS klavuzunda adaylarında yanlarında veya üstlerinde bulundurmasına izin verdiği halde görevlilerin yasak engeline takılan piercing için getirilen 'Basit piercing' tanımına anlam veremediğini söyledi. Burak, ÖSYM'nin 'Basit piercing' tanımlaması ile ilgili bunların takılıp-çıkarılmasının kast edilmiş olabileceğini ifade ederken, "ÖSYM; 'Basit piercing' tanımı ile 'Ucu top şeklinde halkalı, burmalı ve geri çekilerek çıkarılabilenleri', kast etmiş olabilir. Buna göre, zor piercing esneyen ve vidalı olanlardır. Biz ilk delim yapılanların 2 hafta çıkarılmasını öneriyoruz. Piercing yasağı bana göre anlamsız. Kopya desen yaramaz, rakiplerini ekarte edecek bir şey değil. Bir sürü genç sınava giren veya giremeyen, bunları çıkaramayan bize de gelip başvuruyor."



-Cumartesi günü YKS için gelen kulaklarındaki piercinleri çıkaramadığı için binaya alınmayan genç kız

-Pazar günü yapılan sınava burunlarındaki piercingler ile gelen ve binaya alınmayan iki genç kız ile görevliler görüşürken

-Genç kızlar burunlarındaki piercinleri çıkarırken

-Genel ve detay görüntüler

-ÖSYM Başkanı'nın "Bu yıl piercing serbest" açıklamasının yer aldığı haberin kupürü

-ÖSYM'nin yayınladığı YKS klavuzundaki "Basit piercing hariç" ile ilgili yasakları içeren bölüm

-Müşterilerine piercing hizmeti veren Umut Burak, ÖSYM'nin "Basit piercing" ile neyi kast etmiş olabileceğini ve kolay - zor çıkarılabilen piercingler ile ilgili bilgi verirken

7-ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA (Tekrar)

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ()

17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye de çölleşme ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, çok geç olmadan doğru ve uzun vadeli arazi planlamasıyla önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

ÇÖLLEŞMENİN ANA NEDENİ; EROZYON

TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, Türkiye'deki arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında olduğunu söyleyerek, Ege Bölgesi'ndeki tarımsal arazilerde çölleşme tehlikesi riskinin olduğunu vurguladı. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Müdürlüğü'nün önceki yıllarda yaptığı çölleşme riski haritası üzerinden örnekler veren Dr. Öztürk, Türkiye'nin ciddi anlamda çölleşme riski altında olduğunu söyledi. Dr. Öztürk, "Çalışmaya göre Türkiye'deki arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında, bunun ana nedeni erozyon" dedi.

"YILLIK 640 MİLYON TON TOPRAK KAYBOLUYOR"

Toprak kayıplarına dikkat çekerek, toprağın üst kısmının değerli olduğunu ifade eden Öztürk, "Türkiye'de yapılan tahminlere göre yıllık 640 milyon ton civarında toprak kayboluyor. Toprağın üst kısmını kaybettiğinizde toprak giderek verimsizleşir. Üretimi artırmak içinde sürekli kimyasal gübre kullanmak zorunda kalırsınız. Onunda doğal olarak toprağa ciddi zararları var" diye konuştu.

EROZYONA KARŞI NE YAPILMALI?

Mera ıslah çalışmalarının erozyonu önlemekte etkili olacağını belirten Öztürk, "Meraların yüzde 64'ünde yeterli ot örtüsü olmadığı için erozyon var. Buralarda mera ıslah çalışmasının yapılması lazım. Tarım alanlarında erozyon çok oluyor, yüzde 59'unda erozyon var. Bu alanlar özel mülkiyet olduğu için devletin erozyon kontrol çalışmalarını teşvik etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EGE BÖLGESİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

Tarımsal uygulamalarda kullanılan pestisitlerin de çölleşmeye neden olduğunu savunan Hikmet Öztürk, pestisitlerin topraktaki canlıların yok olmasına neden olduğunu söyledi. Dr. Hikmet Öztürk, "Çölleşme riskinin en yüksek olduğu alanlar yağışın daha az düştüğü; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Ege Bölgesi'ndeki tarımsal arazilerde de önemli bir çölleşme tehlikesi var. İç Anadolu Bölgesi'nde su açığı büyük, tarımsal üretim açısından potansiyeli yüksek. Bu bölgede yapılması gereken aşırı su isteyen bitkilerin üretilmesi yerine daha az su isteyen, dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesidir. Ayrıca daha tasarruflu sulama yöntemlerini hayata geçirmek gerekiyorö dedi.

"SU KITLIĞI ÇEKEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Türkiye'nin iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söyleyen Öztürk, "Yağış miktarının 2050 yılına kadar yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Bu mevcut su stokumuzun yüzde 25 azalması anlamına geliyor. Biz su varlığı zengin olan bir ülke değiliz. Su stresi çeken ülkelerdeniz. Nüfus artışı ve yağışın azalmasıyla su kıtlığı çeken ülkelerden olacağız. O yüzden suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TARIM ALANLARINI KORUMALIYIZ"

Çölleşmeyle mücadelenin temelinde doğru ve uzun vadeli bir arazi planlaması olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise, "Su kaynaklarının ve tarım alanlarının korunması gerekiyor. Erozyona uygun arazilerde de teraslama, ağaçlandırma, rüzgar bariyerleri kurmak gibi ıslah çalışmalarını yapılması lazım" dedi.

Küresel iklim değişikliğiyle beraber Türkiye'de tarım desenlerinin ve tarım yapılan yerlerde değişiklik beklendiğini hatırlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, hangi bölgelerin tarım alanı olmaktan çıkacağını ve hangi bölgelerin tarıma daha uygun olacağını bilip şimdiden planlama yapmanın önemine vurgu yaptı.

"SU SARNIÇLARINI GERİ GETİRMELİYİZ"

Su havzalarını çakıl taşına kadar korumak gerektiğini aktaran Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İklim değişikliğiyle beraber kuraklaşan bir iklime gidiyoruz. Şimdiden tedbirler almalıyız bu değişikliğe uyum sağlamalıyız. Türkiye'de bunun da başında 'yağmur suyu hasadı' geliyor. Anadolu'nun kültüründe olan su sarnıçlarını geri getirmeliyiz. Her ev mümkünse çatısında yağan yağmuru toplamalı. Bu hem susuzluğa, kuraklığa büyük bir çare olacak hem de kent sellerini engelleyecektir" diye konuştu.

KRİTİK 2023 UYARISI!

Türkiye'nin yıllık tatlı su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Biz bu miktarın yarısından fazlasını kullanıyoruz. Buna rağmen her yıl kuraklığın olup olmadığından korkuyoruz. 2023 yılında 112 milyar metreküpün hepsini kullanıyor hale geleceğiz. Şu anda yarısından fazlasını kullanırken su stresi yaşıyoruz 2023'de hepsini kullanacağız. Yani her damla yağmur suyuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

SUYUN YÜZDE 70'İ TARIMDA KULLANIYOR

Hükümetin ulusal ölçekte yağmur suyu hasadı seferberliği başlatmasını öneren Prof. Dr. Kadıoğlu, "Suyu verimli kullanıp tasarruf etmekte çok önemli. Türkiye'de en önemli su kullanımı tarımda, suyun yüzde 70'ini tarımda kullanıyoruz. O yüzden tarımda kullanılan suda tasarruf yapmak zorundayız" diye konuştu.

-Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu röp.

-Dr. Hikmet Öztürk röp.

-Röportajdan detaylar

-Tarım alanlarından detaylar

-Drone görüntüsü

-Detaylar

8- MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÖNTER: MHP İSTANBUL'UN HER YERİNDE

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL () - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerinde. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" dedi.

Yönter, Üsküdar'da Harem Dolmuş Durağı şoförlerini ziyaret etti. İzzet Ulvi Yönter'e, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ile Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy eşlik etti. Burada konuşan Yönter, "Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." dedi.

"C-319'UN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ BOYNUMUZUN BORCU"

Dolmuş şoförleriyle de sohbet eden Ulvi Yönter, "C-319 hattı bizim yakınen takip ettiğimiz bir hat. Benim odamda C-319'u sembolize eden bir minibüs hala duruyor. 2017'de beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yaptık, beraber soru önergesi verdik, konuyu gündeme getirdik. Büyükşehir belediye başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Sizlerin meselesi aslında çözümü çok kolay. Ama niyet olmayınca, maalesef sorunlarınız birike birike içinden çıkılmaz bir hale geliyor." diye konuştu.

"İndi bindi 2 lira. Ama birçok yerde 3 lira. 2017'den beri yolcu başına 1 lira kaybınız var" diyen Yönter, "Bu hatta çalışan kardeşlerimizin taksiye dönüşme talepleri var. Buna 'evet' deniliyor. Taksiye dönüş konusunda neden ayak sürülüyor. C-319'un talepleri neden duyulmuyor? Biz duyuyoruz. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın değerli adayı Sayın Binali Yıldırım duyuyor. 23 Haziran'dan sonra C-319'un sorunlarının çözümü bizim boynumuzun borcu arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"BU HAYASIZ VE HAİNCE BİR İFADEDİR"

Yönter, "İstanbul'da Kürt kökenli kardeşlerimiz çoğunlukla yaşıyorlar. Hepsini kucaklıyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimizi bizim ciğerparelerimiz. HDP Eş Genel Başkanı, ne idüğü belirsiz Sezai Temelli, Kürt'te değil biliyorsunuz. Ama Kürt kökenli kardeşlerimizi istismarla, onları kandırmakla uğraşıyor. Demiş ki, 'MHP Kürt düşmanı'. Bu hayasız ve haince bir ifadedir. Milletimizin tertemiz evlatları arasına Sezai Temelli ve gibilerinin fitne ekmesi sonuçsuz kalmayacak, cezasız inşallah bırakılmayacak" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ İSTANBUL'UN ANA OMURGASIYLA BULUŞTU"

İzzet Ulvi Yönter ziyaretinin ardından MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'la birlikte dolmuşa binerek, yolculuk yaptı. Ardından Kız Kulesi'ne geçen Yönter, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerinde. İstanbul'da bütün vatandaşlarımıza ulaşmanın çaba ve gayretinde. Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'a teşrif ettiler. İstanbul'da görev alan muhtarlarımızla buluştu. Değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ve uluslararası gündemin ana hatlarıyla değerlendirme fırsatı yakaladı. Genel Başkanımız İstanbul'un ana omurgası, iskeletiyle buluştu, konuştu, görüştü. Hamdolsun uzlaştı. 'Milliyetçi Hareket Partisi nerede?' diyenler. 'Hani mitil atmıştınız?' diye maksatlı soru soranlar, ya görmüyorlar, ya duymuyorlar, ya da söyleyemiyorlar. Bunlar 3 maymunu oynuyorlar. Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi çok yoğun 3 günlük hatta 4 güne ulaşan program serisiyle başarılı bir süreci geride bırakmıştır. Biz çalışmalarımıza genel başkanımızın talimatıyla devam ediyoruz. Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz."diye konuştu.

-Yönter'in durak ziyareti

-Yönter'in duraktaki konuşması

-Yönter'in dolmuş ile yolculuğu

-Yönter'in açıklaması

-Genel ve detaylar

(GENİŞ HABER)

9- İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA



Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul'da Tuzla, Küçükçekmece ve Bağcılar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla, Küçükçekmece ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik polisleri, 13 Haziran'da Tuzla'da bir lüks araç ve rezidansa yaptığı operasyonda Bodrum ve Alaçatı'ya götürülmesi planlanan 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AFYON SAKIZI İRAN'DAN TÜRKİYE'YE BURADAN DA İNGİLTERE VE ALMANYA GİDECEKTİ

Narkotik polislerinin yaptığı ikinci operasyon ise Küçükçekmece'de oldu. İran'dan Türkiye'ye yasadışı yolardan afyon sakızı sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Küçükçekmece'de bir araca baskın düzenledi. Polis, makine parçaları arasına gizlendiğini belirlediği 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik polisleri afyon sakızının Türkiye'den de İngiltere ve Almanya'ya götürüleceği bilgisine ulaştı.

BONZAİ ÜRETİCİSİNE BASKIN

Polis ekiplerinin son operasyonu ise Bağcılar'da bulunan bir iş yerine yönelik oldu. Polis ekipleri takip ettiği şüphelilerin bir iş yerinde uyuşturucu madde üretmek için malzeme topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri iş yerine düzenlediği operasyonda 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde, 18 kilo aseton, 3 hassas terazi ile 2 çelik yelek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

4,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Polis ekiplerinin 3 farklı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin piyasa fiyatının yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu belirtildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2'si yabancı uyruklu toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin işlerine girmesi

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Kolilerde hazır bulunan uyuşturucu maddeler

-Makine parçalarının görüntüsü

-Makine parçaları arasında çıkan afyon sakızı

-Genel ve detay görüntüler

-(Aktüel görüntüler)

-Sergiden genel görüntü

-Uyuşturucu haplar

-Skunk'ın görüntüsü

-Çelik yeleğin görüntüsü

-Genel ve detaylar

10-BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de alışveriş yapan bir kadının bebek arabasına astığı çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde çocuk ve bebek ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya gelen M.A., reyonları gezerken içinde bin TL olan çantasını bebek arabasına asılı bıraktı. Bu sırada mağazaya giren 2 kadın, bebek arabasında asılı çantayı farketti. İki şüpheli, M.A'nın reyonda ürünleri incelemesini fırsat bilerek, bebek arabasında asılı olan çantayı hızlı bir şekilde alarak mağazadan çıktı. Çantasının çalındığını fark eden M.A. durumu mağaza görevlilerine bildirerek polise başvurdu.

Polis, hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

-Hırsızlık anı

11- KADIKÖY'DE SON 2 AYDA 12 EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Kadıköy'de 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında 12 evde hırsızlık yapan 3 şüpheli ve şüphelilere yardım eden 2 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye Erenköy Mahallesi'nde 13 Haziran'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Enis A.'yı (31) kısa sürede yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan Enis A. gözaltına alınırken, polis ekipleri, çalışmaların devamında olayın diğer şüphelileri Yasin D.(20), Arif Y.(18), Deniz Y.(30), Sebahattin Y.'yi (56) de aynı gün içersinde yakaladı. Yasin D.'nin üst aramasında 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

2 AYDA 12 HIRSIZLIK

Polis şüphelilere yönelik geçmişe dönük yaptığı çalışmada şüphelilerin, 12 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında Kadıköy'de farklı tarihlerde 12 ayrı evden hırsızlık suçuna karıştıklarını tespit etti.

Şüphelilerden Enis. A.'ın 17, Arif Y.'nin 21, Yasin D.'nin 18 suçtan kaydı olduğu ve 3 şüphelinin de yoklama kaçağı olarak arandıkları ortaya çıktı. Hırsızlık yapmak için adına araç kiralanan Deniz Y. ve çalınan malzemeleri satın aldığı iddia edilen Sebahattin Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Y., Enis A. ve Yasin D. 15 Haziran'da adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin binaya girmesi

-Şüphelilerin ev içinden görüntüsü

-Şüphelilerin kaçması

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar