Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Ambarlı Mahallesi'ndeki Faik Bey Sokak'ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme...

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
AVCILAR'da çökme görülen yol, polis tarafından şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki Faik Bey Sokak'ta bir süre önce İSKİ tarafından yapılan çalışmadan dün akşam saatlerinde geçen bir aracın ardından çökme oldu. Yolun ortasında delik oluşurken çevredekiler, buradan geçecek araçların içine düşmemesi için etrafına taş ve tahta yerleştirip polisi aradı. Sokağa gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda inceleme yaptıktan sonra yolun iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı, belediyeye bilgi verdi. Ekiplerin, yolda inceleme yaptıktan sonra onarım çalışmasına başlayacağı ifade edildi.


Görüntü Dökümü;
---------
Yoldaki çukurun görüntüleri
Çevre sakinlerinden biri nasıl çökme olduğunu anlatırken
Polis memuru güvenlik şeridi çekerek, yolu araç trafiğine kapatırken
Genel görüntüler

==============================


8-  BABALAR GÜNÜ'NDE BABASINA 'YAŞAM' VERDİ
 
İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328