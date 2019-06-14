DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HURDA UÇAKLAR KALDIRILMAYI BEKLİYOR

İbrahim YILDIZ-Can EROK/İSTANBUL, ()

Ticari uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.

İŞTE O HURDA UÇAKLARDAN BAZILARI

Atatürk Havalimanı'nda 'Y' apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor. Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor. Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.

UÇAK SAHİPLERİNE TEBLİGAT YAPILDI

Hacizli ve hurda uçakların Atatürk Havalimanı'ndan kaldırılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak.

AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK

Atatürk Havalimanı'ndaki hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak. Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut ayrıntılar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. 5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler

-Hurda uçaklardan kuleden görüntüler

-Hurda uçakların bulunduğu alandan görüntüler

-Atatürk Havalimanı girişi görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler

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2- KÜÇÜK ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI (Havadan görüntüler)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin alt bölümlerinin giydirilme işlemlerinde ise sona yaklaşılıyor. Kulenin yıl sonunda hizmete alınması için çalışmalar 7/24 devam ediyor

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

BU YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Bugüne kadar restoran, seyir terası gibi alanların bulunacağı katlar tamamlanarak tamamlandı. Alt katlarda ise çalışma tabandan başlanarak yukarı doğru devam ediyor. Yeni katlar tamamlandıkça hidrolik krikolarla kaldırılarak bir diğer katın inşasına başlanıyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Projenin bu yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Çamlıca Kulesi'nin havadan görüntüleri

14.06.2019 - 11.09 - Haber Kodu : 190614055_

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3- AVCILAR'DA MÜHÜRLENEN İKİ BİNADAN BİRİ YIKILDI (Havadan görüntülerle)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da kolon ve duvarlarında çatlak görülmesi üzerine mühürlenen 5 katlı iki binadan biri yıkıldı. Denizköşkler Mahallesi Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı Mecit Bey Apartmanı girişindeki kolonda 23 Mayıs'ta çatlaklar oluşmuştu. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri ekipleri kolonları incelerken büyük ölçüde korozyon tespit edince bina mühürlendi. Mecit Bey Apartmanı'nın çökmesi halinde zarar göreceği değerlendirilen bitişikteki 5 katlı bina da boşaltılarak mühürlendi. 1999 Gölcük depreminden 1 yıl önce yaptırılan binadaki daire sahipleri, bu gelişmeler üzerine bir müteahhit ile anlaşarak binayı bu haftanın başında yıktırdı. Yerine kentsel dönüşüm kapsamında yenisi yapılacak.

Mecit Bey Apartmanı'nın çökmesi halinde zarar göreceği değerlendirilerek mühürlenen bitişikteki binaya ise yeniden oturum izin verildi.

DİĞER BİNADA HAZIRLIK

Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'taki 34 yıllık içerisinde 15 daire bulunan Çiğdem Apartmanı'nın giriş katındaki dairenin de 29 Nisan'da zemini çökmüş, duvarlarında yarık ve ayrılmalar oluşmuştu. Belediye tarafından mühürlenen binanın sahibi, kısa süre içerisinde burayı yıkmakya ve yenisini yaptırmaya karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde mühürlenen binanın görüntüleri

-Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı ve iş makineleri

-Bu bina sakininin anlattıkları (Arşiv)

-Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yıkılmasına karar verilen binanın havadan ve dıştan, içten görüntüleri

-Ambarlı Mahallesi'ndeki tahliye çalışmaları ve bina sakininin anlattıkları

-Genel ve detay görüntüler

14.06.2019 - 10.50 - Haber Kodu : 190614049_

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4- TAKSİM'DE JANDARMA'NIN 180'İNCİ YIL KUTLAMASI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çevrede toplanan turistler ise töreni ilgiyle izledi, bazıları fotoğraf çekti. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhuriyet Anıtı önünde bekleyen Jandarma personeli

-İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu'nun tören alanına gelişi

-Köroğlu'nun Anıta çelenk bırakılması

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Genel ve detaylar

14.06.2019 - 11.07 - Haber Kodu : 190614054_

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5- BAĞCILAR'DA MOTOSİKLET İLE TAKSİNİN ÇARPIŞMASI KAMERADA

Alper KORKMAZ- Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL, () BAĞCILAR'da önündeki taksiyi geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen başka bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Mevlana caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Çevik kullandığı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeydi. Çevik önündeki taksiyi geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen bir başka taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaralanan Çevik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRÜNTÜLERİ

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

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6- GAZİOSMANPAŞA'DA AKÜ ÇALAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Gaziosmanpaşa'da çok sayıda akü çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 1 tornavida ve 1 murç ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobili durdurdukları sokakta ki boş arazide yaptığı incelemede 12 otomobil aküsü ele geçirdi. Ekipler, yaptığı araştırmaları ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Gaziosmanpaşa'da farklı tarihlerde akü hırsızlığı yaptığını belirledi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Polis ekipleri araçta bulunan Bestami P.(24), Gürkan Ö.(23), Gökçe F.(19) ve 18 yaşından küçük Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında 18 yaşından küçük Y.K.'nın 'Otodan hırsızlık', 'Kapkaç', 'Mala zarar verme', 'Oto hırsızlığı', 'Kasten yaralama', 'İşyerinden hırsızlık', 'Kasten öldürme', 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kaydı bulundu. Bestami P.'nin 'Otodan hırsızlık', 'Ruhsatsız silah', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Gürkan Ö.'nün ise, 'Otodan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Motor hırsızlığı', 'İşyerinden hırsızlık' suçlarına karıştığı belirlenirken Gökçe F.'nin ise, 'Otodan hırsızlık', 'Ruhsatsız silah', '5 defa Kasten yaralama', 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Açıktan hırsızlık' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin bir otomobilden akü çalması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

14.06.2019 - 11.10 - Haber Kodu : 190614056