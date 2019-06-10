DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - TELEFON DOLANDIRICILARINA EVİNİ, PARASINI VE ALTINLARINI KAPTIRDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(İSTANBUL() - MALTEPE'de telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 73 yaşındaki Nimet Çakıl evini, parasını ve altınlarını kaptırdı.

ÖNCE PARA VE ALTIN VERDİ

Maltepe İdealtepe oturan Nimet Çakıl'ı ilk olarak 22 Mayıs arayan kişiler, kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Yaşlı kadının kimliğini kaybetmediğini belirtmesi üzerine dolandırıcılar Çakıl'a kimliğinin kalpazanların eline geçtiğini söyledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kalpazanlara karşı operasyon başlattıklarını söyleyen dolandırıcılar, Nimet Çakıl'dan evde bulunan para ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi. Arayan kişilere inanan Çakıl, 22 Mayıs'ta evin yakınlarında bir yere içinde toplam 60 bin lira tutan altın ve parasının olduğu çantayı dolandırıcılara teslim etti.

EVİNİ SATTIRDILAR PARASINI ALDILAR

Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar bu defa da numarasını verdikleri bir emlakçıya Nimet Çakıl'dan evini satmasını istedi. Verilen numarayı arayan Nimet Çakıl, 24 Mayıs'ta emlakçı ile tapuya giderek yaşadığı apartmanın ikinci katında bulunan evini 500 bin liraya sattı. Satış işlemlerinde sorun yaşanmaması için de Çakıl'a akıl sağlığı yerinde raporu aldırıldı. Emlakçıya evini satan Nimet Çakıl, aldığı 500 bin lirayı da yine evinin yakınlarında buluştuğu bir kişiye verdi. Polisin operasyon yaptıktan sonra evini ve parasını geri vereceğini düşünen Nimet Çakıl, 1 Haziran'da durumu çocuklarına anlatınca dolandırıldığı ortaya çıktı. Savcılığa giden Nimet Çakıl ve çocukları, dolandıranlardan şikâyetçi oldu. Öte yandan, evi alan emlakçının da Nimet Çakıl'a dairesini 7-10 Haziran tarihlerinde boşaltacağına dair taahhütname imzalattığı ortaya çıktı.

"POLİS VE CUMHURİYET BAŞSAVCISI DİYE ARADILAR"

Yaşadıklarını anlatan Nimet Çakıl, "Gazete okuyordum. Bir telefon geldi. 'Maltepe'den komiser' dedi. İsmini verdi. 'Sizin kimliğiniz çalındı mı?' diye sordu. 'Yok çalınmadı' dedim. 'Sizin kimliğiniz üzerinden kalpazanlar işlem yapmış' dedi. 'Kalpazanlar para basmış' dedi. 'Kimliğinizi en son nereye verdiniz' diye sordu. Bir yere vermediğimi sadece ilaç için verdiğimi söyledim. 'Sizin kimliğinizin üzerine kendi resimlerini yapıştırmışlar. Yüklü bir para basmışlar. Biz onları yakalayacağız. Siz de bize yardımcı olun' dediler. Ben inanmadım ilk önce. Telefon etmek istedim. Tekrar telefonum çaldı. Bu kez Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu söyleyen biri, 'bana altınları vereceksin şunları yapacaksın' dedi. 'Eğer biz evde bir şey bulursak seni götürürüz, yakınlarını götürürüz. Zarar veririz' dedi. 'Sen devlete yardımcı ol' dedi. Hiç uyanamadım. En son 'evini sat dediler" diye konuştu.

EMLAKÇIYA EVİNİ SATTI

Büyük üzüntü yaşadığını anlatan Nimet Çakıl, "1984'ten beri burada oturuyorum. Çocuklarımı burada büyüttüm. Evimi aldılar. Bana bir telefon söylediler. 'Bu emlakçıyı ara' dediler. Aradım. Emlakçı geldi, evi sattırdılar bana. Gelenler eve 500 bin lira değer biçti. İlk önce 600 bin lira dediler. Sonra bu parayı toparlayamadıklarını söylediler. Telefondaki kişi bana ilk önce 'evi verme' dedi. Ertesi gün arayarak 'şimdi ver' dedi. Nasıl olsa 'senin paranı ve evini geri alacağız' dedi. Ben de 500 bine verdim. Tapuya gittik. Tapuya gitmeden önce 'akıl sağlığı yerindedir' diye rapor aldılar. Ben çok üzgünüm, evimi geri istiyorum" açıklamasında bulundu.

KAMERALARA YANSIDI

Altınlar ve parayı evin yakınlarında bir yerde kendisini arayan kişilere verdiğini ifade eden Nimet Çakıl, "Bana yer söylediler. Oraya gittim. Orada verdim. 'Asayişten Hakan Bey geliyor' dediler. 'Hiç konuşmadan soru sormadan teslim et' dediler. Sağ elimde sürekli telefon vardı. Beni devamlı yönlendiriyordu" dedi. Nimet Çakıl'ın kendisini arayanlara parayı teslim etmek için evinden çıkması ve parayı verdikten sonra evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Evinden çıkarken bir eli telefonda karşısındaki kişiyle konuşan Nimet Çakıl'ın kolunda ise bir çanta olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasından Nimet Çakıl'ın dolandırıcılara para vermek için evden çıkış ve dönüş görüntüsü

-Nimet Çakıl ile röportaj

-Nimet Çakıl ve çocuklarından detaylar

-Yaşadıkları evin görüntüsü

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL )

2- ESENYURT'TA LAF ATMA KAVGASI KAMERADA

* Polis biber gazıyla müdahale etti



Ersan SAN İstanbul - ESENYURT'ta "laf atma" nedeniyle çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda geçen hafta Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen grup ile akaryakıt istasyonu önünde duran grup arasında 2 kadına laf atma nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı akaryakıt istasyonu çalışanları ayırmak istedi. Ancak çalışanlar da saldırıya uğrayınca onlar da kavgaya dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kalabalık ile polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullandı ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavgada yüzüne aldığı yumruk darbesi ile yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanı özel hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerası kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kavgadan görüntü

-Tarafların birbirini darp etmesi

AKTÜEL

-Polisin gelmesi

-Biber gazı sıkması

-Polis ile gruptakiler arasındaki arbede

-3 kişiyi gözaltına alması

-Kalabalık gruptan görüntü

Genel ve detaylar

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3- İRANLI ÇİFTİN CÜZDANINI 'TANTANACILIK' İLE BÖYLE ÇALDILAR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda 4 kadın ' tantanacılık' olarak bilinen yöntemle İranlı turistin cüzdanını çaldı. Şüpheliler, çevredeki bir güvenlik görevlisinin durumu fark ederek uyarıda bulunması üzerine cüzdanı atarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay Refik Saydam Caddesi üzerinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli 4 kadın, takip ettikleri İran uyruklu bir çifti aralarına alarak kaldırımda yürümeye başladı. Şüpheliler bir süre sonra yol kenarında kendilerini bekleyen araca yaklaştığı sırada, araç kaldırıma doğru geri manevra yaptı. Kadınlar aracın İranlı çifte çarpmasını engelleme bahanesiyle, onları çekiştirmeye başladı. O sırada yaşanan kargaşada şüpheliler, tantanacılık olarak bilinen yöntemle İranlı çiftin cüzdanını aldı. Çevrede bulunan bir iş yerindeki güvenlik görevlisinin durumu fark etmesi sonucu panikleyen kadınlar, aldıkları cüzdanı yola atarak kendilerini bekleyen araca binerek kaçtılar. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İçerisinde bir miktar para bulunan cüzdan İranlı çifte teslim edilirken, İranlı çift polislere ve güvenlik görevlilerine teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Güvenlik Kamerası)

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-Yol kenarında bekleyen otomobil

-Şüpheli 4 kadının İranlı çifti aralarına alarak kaldırımda yürümesi

-Aracın geri manevra yapması

-Şüphelilerin turistleri çekiştirmesi

-Şüphelilerin araca doğru koşması

AKTUEL GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İranlı çiftin görüntüsü

-İranlı çift ile röp

-Genel ve detaylar

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4- ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () - ARNAVUTKÖY'de kaza yapan İETT otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Hadımköy-İstanbul Caddesi, Esenyurt istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan İETT otobüsü daha sonra tarlaya girdi. Kazada otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken bir kadın ile çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. 2 yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular arkadan gelen başka otobüslere binerek yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsten görüntü

-Camdan görüntü

-sürücüden görüntü

-Yolcu ile röportaj

-Polis ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

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5- BATAN 115 METRELİK GEMİNİN ARKA BÖLÜMÜ SUDAN ÇIKARILDI (HAVADAN GÖRÜNTÜ) TEKRAR

Haber- Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul,

Zeytinburnu Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen "Bereket" adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak.

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı. Yarı batık geminin yanına daha önce getirilen dalgıçlar gemiyi su altında kaynak yaparak parçalara ayırmışlardı. Bu kez getirilen "Zakharıy" adlı dev yüzer vinç, geminin arka bölümünü sudan çıkardı. Geminin kaptan köşkü, makine dairesi, yaşam alanlarının bulunduğu bölüm vinçle kaldırılarak yüzer bir römorkun üzerine yerleştirildi. Geminin kalan kısımlarının da sudan çıkarılması bekleniyor. Zeytinburnu Sahil'de demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Geminin arka bölümünden görüntü

-Genel ve detaylar