DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemelerine rağmen araç sürücülerinin, yaya geçidinde yayalara yeterince yol vermediği belirlendi. İstanbul'da yapılan sosyal deney, sürücülerin yayalara ve engellilerin geçişine yasa ile tanınan önceliğe uymadığını gözler önüne serdi.İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayanın yaşamını yitirmesi üzerine bu yılın ilk aylarında harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Düzenleme ile araç sürücülerinin, polis veya trafik ışığı bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa 'İlk geçiş hakkını vermesi' zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayan sürücülere 488 TL para cezası kesileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Toplumda 'dezavantajlı grup' olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlikler de yapıldı.



ENGELLİDEN SOSYAL DENEY

Henüz 16 yaşında sığ suya yaptığı atlayış ile duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan ve iki kez belden aşağısı felç olmasına rağmen yaşama sımsıkı sarılan engelli Youtuber, Serhat Erönal (38), düzenlemenin sonuçlarını görebilmek için 'Sosyal deney' yaptı. Kadıköy'deki bir yaya geçidine tekerlekli sandalyesi gelen Erönal'ın yolun karşı tarafına geçmek istediğini gören sürücülerin önemli bölümü durmadığı gibi, direksiyonu kırıp yanından geçmeyi tercih etti. Bazı duyarlı sürücü ve yayaların yardımı ile karşıya geçebilen Serhat Erönal, tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalan engellilerin yayalar gibi hızlı adımlarla seri hareket edemedikleri için çektikleri sıkıntıları gözler önüne sergilemeye çalıştığını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Geçen Şubat ayında araç sürücülerinin yayalara yaya geçidinde öncelik tanımasına ilişkin kampanya görüntüleri (Küçükler yaya geçidinden geçerken, trafik polisleri sürücülere broşür dağıtıp bilgilendirirken)

-Serhat Erönal, sosyal deneyinin amacını anlatırken

-Erönal, tekerlekli sandalyesi ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken

-Engelli bireye ve yayalara yol vermeyen araçlardan görüntüler (Belediye otobüsü, polis arabası, otomobiller vs.)

-Bazı duyarlı kişiler trafiği durdurarak Erönal'ın yolun karşı tarafına geçmesini sağlaması

-Sosyal deneyi yapan Serhat Erönal'ın değerlendirmesi

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5- BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİ POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL

Beşiktaş'ta denize atlayan kişi, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Denize atılan can simidiyle kıyıya çıkan kişinin itfaiye ile diyalogları ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Beşiktaş Bebek Sahili'ndeki olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sahildekiler denize bir kişinin atladığı yönünde ihbarda bulundu. Sahile itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Denizden arama yapılırken yüzen kişi farkedildi. İtfaiye bu kişiye can simidi attı. Can simidine tutunan kişi kıyıya çıktı. Alkollü olduğu belirtilen S.C. yüzmeye girdiğini söylerken bu sırada itfaiye ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı.

S.C. tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Denize atlayan şahsın denizdeki görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

-Deniz polisinden detaylar

-Şahsın denizden çıkması

-Sağlık ve polis ekiplerinin şahsın üzerine battaniye örtmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Genel ve Detaylar



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6- İSTANBUL'DA JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ

Hakan KAYA/İSTANBUL,() - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlere havadan Jandarma helikopteri ve dronla destek verilirken, Jandarma ekipleri durdurdukları araçlara çok kısa sürede sorgulama yapabilen Tak-bul Gözlük ile plaka sorgulaması, barkod okuyucu cihazla da sürücülere GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde dedektör köpekleri de yer aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere yorgun ve uykusuz seyahat etmemeleri, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları uyarılarında bulunuldu.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA HEDİYELER VERİLDİ

Uygulama noktasında görevli ekipler tarafından kontrol edilen araçlardaki sürücü ve yolculara, çeşitli hediyeler ve çocuklara "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kullanılan "Kırmızı Düdük" takdim edildi.

DİKKAT SÜRÜCÜLERDEN, NOTLAR ÇOCUKLARDAN

Denetim kapsamında araçlarda bulunan çocuklara , "Bu yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında hazırlanan ve sürücünün trafik kurallarına uyup, uyulmadığı gibi konularını içeren "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi. Araçta bulunan çocuklar, dağıtılan karne ile araç sürücüsüne trafik kurallarıyla ilgili notlar verecek.

UYGULAMALARA BAYRAM TATİLİ BOYUNCA DEVAM EDİLECEK

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ramazan Bayramı tatili boyunca benzer uygulamalara her noktada devam edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denetimlerden görüntüler

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7 - BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,