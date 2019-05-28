DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 74 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI



Özden ATİK / İSTANBUL, () FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içerisine sızmış mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, önceki soruşturmalarda hakkında işlem yapılan itirafçı ifadelerinden tespit edilen ve sabit hat irtibatı bulunan 32'si muvazzaf personel olmak üzere toplam 74 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 20 üsteğmen, 2 teğmen, 27 astsubay, 9 uzman çavuş, 3 de darbe girişimi zamanında askeri öğrenci bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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(ÖZEL)

2- BIÇAKLI, SATIRLI, SANDALYELİ DEHŞET KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.

Olay Esenyurt Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı. Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Satırla dışarı çıkması

-Satırı sallaması

-Kovalamaca

-Yaşanan panik

-Güvenlik kamerası

-Yaşanan kavga ve çevredeki panik

-AKTÜEL

-Olay yeri

-Esnafla röp

-Genel ve detaylar

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3- KAZA ANI KAMERADA; ARKADAN HIZLA GELİP DEHŞET SAÇTI

Haber: İstanbul -

Başakşehir'de aşırı hız yapan bir sürücü önünde seyreden araca çarptı. Kaza anı araç içi kamerası tarafından görüntülenirken kazaya neden olan sürücü kaçtı.

Kaza önceki gün İkitelli'de meydana geldi. Aracıyla aşırı hızla seyir halinde ilerlediği belirtilen Samet D., Filiz K.'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Kaza anı araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Samet D.'nin hızla gelerek araca arkadan çarptığı görülüyor. Sürücünün frene dahi basmadığı fark edilirken kaza sonrası büyük panik yaşandı. Aracıyla yol ortasındaki yeşil alana çıkan Filiz K.'nın yaşadığı panik anlarının sesi kameraya yansıdı. Görüntülerde çevreden yardıma koşanların Filiz K.'yı sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor. Olay sonrası aracıyla kaçmaya çalışan Samet D.'ye vatandaşlar engel oldu. Ancak sürücü bir süre sonra yaya olarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Sürücünün fotoğrafı

-Kaçmaya çalışırken engel olunması (fotoğraf)

-Detaylar

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4- BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA MİNİBÜS ESNAFI İLE SAHUR YAPTI

Haber: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da minibüs şoförleri ile sahur programına katıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı arasında bir de İstanbul Bayramı olacağını belirten Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde tezgah kurmaya çalışan iç ve dış mihraklara da en güzel cevabı sandıkta vereceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahur programın düzenlendiği Tuzla Ayyıldız Tesisleri'ne minibüs kullanarak geldi. Burada Gebze - Harem Minibüsçüler Derneği ve Pendik Minibüsçüler Derneği üyeleri ile buluşan Yıldırım'a eski Bakan Nihat Zeybekçi, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Önce minibüs esnafının sorunlarını dinleyen Yıldırım, daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı. Yıldırım, "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı. Ancak iki bayram arasında İstanbul Bayramı'na hazır mısınız? 23 Haziran'da bayramı kutluyor muyuz, sandıkları dolduruyor muyuz, oylara sahip çıkıyor muyuz, sandığa gitmeyenleri mutlaka sandığa götürüyor muyuz? Memlekete bayrama gidip İstanbul'u unutmuyoruz değil mi? Gideceğiz ve hemen bayramdan sonra döneceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok, yeter ki birliğimiz daim olsun. Sizlere çok güveniyorum. İnşallah bu durumu 23 Haziran'da düzelteceğiz. Ülkemiz üzerinde tezgah kurmaya çalışan iç ve dış mihraklara da en güzel cevabı sandıkta vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın minibüse binmesi

-Binali Yıldırım'ın minibüs kullanması

-Binali Yıldırım'ın karşılanması

-Binali Yıldırım'ın konuşması

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(havadan görüntüyle)

5- ALİBEYKÖY'DEKİ METRO İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da Alibeyköy metro istasyonunda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Güzeltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Kabataş - Mahmutbey metro hattının Alibeyköy istasyonundaki işçilerin kaldığı konteynerlerde 08.30 sıralarında yangın çıktı. Boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Yangından alevli görüntü (cep telefonu)

-Aktüel görüntüler

-Yanan konteynerlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar



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6- SARIYER'DE TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

Sarıyer'de aynı evde yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti.

Olay Sarıyer Güzelce Ali Paşa Caddesi'nde bulunan bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Ali Küçükali ile ağabeyi Murat Küçükali (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Küçükali, ağabeyi Murat Küçükali'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Küçükali kanlar içerisinde yere yığıldı.

POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayın gerçekleştiren Ali Küçükali daha sonra polisi arayarak ağabeyini bıçakladığını söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Ali Küçükali polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekipleri evin içerisinde kanlar içerisinde yatan Murat Küçükali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından Murat Küçükali'nin yakınları da olay yerine geldi.

Gözaltına alınan Ali Küçükali ise polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Evin önünde toplanan vatandaşlar

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

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7- YARDIM KAMPANYASI DOLANDIRICILARINA OPERASYON

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL () - VALİ, kaymakam ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak 150 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 19 kişi yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri, kendilerini vali, kaymakam ve belediye başkanı olarak tanıtan bir şebekenin, telefonla aradıkları kişileri dolandırdığı belirleyerek 21 Şubat'ta çalışma başlattı. Polis, 19 şüphelinin İstanbul, Karabük, Samsun, İzmir, Antalya, Aydın, Malatya ve Tekirdağ'da yaşadığı belirledi.

VALİ ADINI KULLANARAK ARAYANLAR AMELİYAT PARASI

Polis ekipleri, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri genellikle hasta bir çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldığını yada engelli kişilere tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek kandırdığını tespit etti.

150 KİŞİDEN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri 30 Nisan'da İstanbul, Karabük, Samsun, İzmir, Antalya, Aydın, Malatya ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonda 19 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde diz üstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hard disk ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin dolandırdıkları 150 kişiden 1 milyon lirayı aşan dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin adreslerindeki aramalar

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne gitmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Dizüstü bilgisayarlar

-Hard disklerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

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8- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 GENCİN ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI DAVASINDA KARAR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de yaptığı kazada 3 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu'nun (26) yargılandığı dava karara bağlandı. Son savunmasında "Üzgünüm ve pişmanım" diyen sanık Albayraktaroğlu, bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi.

SANIK: ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Yaman Albayraktaroğlu'nun avukatı mahkemeye sunduğu dilekçesini tekrar ettiğini belirtti. Sanık Albayraktaroğlu ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Yakın arkadaşlarımı kaybettim. Böyle bir şey olsun istemezdim. Üzgünüm ve pişmanım" dedi.

10 YIL CEZA ALDI; TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanık Yaman Albayraktaroğlu'nu "Bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan suçun işleniş biçimi, olayın oluşu, failin kusuru ve sanığın amaç ve saiki gözönüne alarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin bilinçli taksirle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, tespit edilen alkol mikrarının oranı, olayın oluşu, ölü ve yaralı sayısını da gözönünde bulundurarak cezayı 12 yıla çıkardı. Sanığın yargılama sürecindelki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti cezayı 10 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti, verilen ceza süresini gözöünde bulundurarak sanık Albayraktaroğlu'nun tutuklanmasına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece'de 23 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Olay gecesi Bakırköy'de bir mekanda sanık Yaman Albayraktaroğlu (26) ile Ozan Börekçi (27), Deniz Ulaş Saral (26), Çağlar Yılmaz (27) ve ve Ezgi Kolukısa'nın doğum gününe katıldı. Kutlamanın bitmesi ile sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun sevk ve idaresindeki aracın ön koltuğuna Ezgi Kolukısa, arka koltuğuna Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz bindi. 1.01 promil alkollü olan Yaman Albayraktaroğlu, havanın yağışlı olmasına rağmen suratle kullandığı aracı ile öndeki araçlara kamera kayıtları ve bilirkişi raporunda bildirildiği gibi 'Makas atmak sureti ile...' geçmeye başladı. Araç içindekiler, Yaman Albayraktaroğlu'nu uyardı ancak, aracı aynı şekilde kullanarak sol şeritten orta şeride, sağ şeritteki araca makas atmak istediğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki bariyere çarparak aracın kendi etrafında dönmesi sureti ile kaza meydana geldi. Kazada Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ile Çağlar Yılmaz çarpmanın etkisi ile yola savruldu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ezgi Kolukısa hayati tehlike yaratacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandı. Yaman Albayraktaroğlu'nun "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek" suçundan 2 yıl 6 aydan 22,5 yıla kadar hapsini talep edilmişti.

Görüntü dökümü

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-Arşiv

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9- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 9 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU VE AKSESUARI ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 9 milyon lira değerinde cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Rusya'dan Türkiye'ye çok sayıda cep telefonu, cep telefonu aksamı ve elektronik eşya getirileceği ihbarını değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri Dubai aktarmalı Moskova'dan Türkiye'ye gelecek olan bir Rus vatandaşını takibe aldı. Şüphelinin, İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından ekipler şüpheliyi uzaktan izlemeye başladı. Şüphelinin valizlerinde yapılan x-ray taramasında çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi.

Valizler denetimli olarak gelen yolcu salonuna sevk edilirken şüpheli yolcu gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan çıkıp gümrük kontrol noktasına geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Söz konusu valizlerde yapılan sayım ve tespitte son teknoloji ürünü ve piyasada en yüksek fiyattan alıcı bulan 688 adet cep telefonu, 399 adet akıllı kol saati ve 450 adet kablosuz cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonları ve aksesuarlarının gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 838 bin 672 lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen cep telefonları