DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- BAKAN AKAR DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİYLE İFTAR YAPTI

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

"Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz"

-(Mavi Vatan Tatbikatı) "Bu faaliyetlerimizi sadece ülkemizde iç kamuoyu değil, yurt dışındaki muhataplarımız da yakında takip ediyor. Dostlarımız sevindiklerini, memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Bu tatbikatlarda bu ve benzeri hususlar uzmanlar ile yerli ve yabancı kamuoyu tarafından da açıkça görülmektedir."

İSTANBUL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Deniz Harp Okulu'na gelişinde Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından komutanlarla birlikte Kılıç Ali Paşa Yemekhanesi'ne geçti. İftarı Harbiyelilerle yapan Bakan Akar, öğrencilere eğitim ve öğrenime ilişkin direktifler vererek başladığı konuşmasında, Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini belirtti.

"EGE'DE, DOĞU AKDENİZ'DE VE KIBRIS'TA ÜLKEMİZİN HAK VE HUKUKUNU KORUMAK İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

"HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN DENİZ KUVVETLERİMİZ GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Akar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Buradaki haklarımızın korunması için Deniz Kuvvetlerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü, sürdürüyor. Matematiksel olarak, görev sayısı olarak baktığımızda şu anda diğer kuvvetlerde olduğu gibi Türk Deniz Kuvvetlerinin de gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklarla 15 Temmuz öncesinden nicelik ve nitelik olarak çok daha ileri düzeyde olduğunu bütün rakamlar göstermektedir. Çaka Beylerden, Barbaroslardan, Turgut Reislerden ve daha nicelerinden aldığımız ilhamla şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde yerli ve milli savunma sanayi esas olmak üzere yüksek teknolojiyi kullanarak önümüzdeki dönemde de kahramanlık ve fedakârlıkla bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine azami dikkat göstermekle beraber Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de asil milletimizin hakkını, hukukunu tereddütsüz korumaya devam edeceğiz."

"TATBİKATLARDAKİ AMACIMIZ TSK'NIN MİLLETİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK KONUSUNDA SON DERECE KARARLI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİR"

Mavi Vatan Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını anımsatan Bakan Akar, Deniz Kurdu Tatbikatı'nın da bugün başlayacağını belirtti. Deniz Kurdu Tatbikatı'ndaki kapsamlı katılıma dikkat çeken Bakan Akar, "Bu faaliyetlerimizi sadece ülkemizde iç kamuoyu değil, yurt dışındaki muhataplarımız da yakında takip ediyor. Dostlarımız sevindiklerini, memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Bu tatbikatlarda bu ve benzeri hususlar uzmanlar ile yerli ve yabancı kamuoyu tarafından da açıkça görülmektedir." diye konuştu.

"YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Bakan Akar, savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik konusunda yapılan çalışmalarda önemli başarılar kazanıldığını belirterek, yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını söyledi. Ancak bunun yeterli görmediklerini ifade eden Bakan Akar, "Yapılacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bu alanda kendimize güveneceğiz, en ileri düzeylere varacağımıza inanarak bu istikamette kararlılıkla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Akar'ın gelişi

-İftar yemeğinden detay

-Bakan Akar'ın açıklamaları

-Detaylar

13.05.2019 -11.16 Haber Kodu : 190513055

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(Kafe içinden görüntülerle)

2-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFE ZİYARETİ

*Erdoğan kafede bulunanlara İstiklal Caddesi'nden aldığı kestanelerden ikram etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu. Buradaki bir kafeye giren Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Kafedekiler Erdoğan'la bol bol fotoğraf çektirirken, Erdoğan buradakilere İstiklal Caddesi'nden aldığı kestanelerden ikram etti. Erdoğan kafede yaklaşık bir saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Görüntü dökümü:

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Ek görüntü//

-Kafe içinden çekilen görüntüler

-Erdoğan ile fotoğraf çektirenler

-Erdoğan'ın telefondan bir kişi ile görüntülü konuşması

-Erdoğan'ın buradakilere kestane dağıtması

-Detaylar

13.05.2019 - 09.43 Haber Kodu : 190513029

Geçilen Görüntü//

-Cumhurbaşkanı'nın kafeden çıkışı

-Vatandaşlarla fotoğraf çekimi

-Genel ve Detaylar

13.05.2019 -09.43 Haber Kodu : 190513029

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3- ÇİFTLİK BANK DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI; MAĞDURLAR DİNLENİYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması başladı. Mehmet Aydın ile birlikte

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görülen davanın ilk duruşmasında 23 sanık dinlenmişti. Davanın bugünkü duruşmasında mağdurlar dinleniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma" suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

13.05.2019 - 11.09 Haber Kodu : 190513054

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4-BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI; SANIKLAR SON SAVUNMALARINI YAPIYOR

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, ()

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları alınıyor. Öte yandan terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğuna ilişkin belge de mahkemeye ulaştı.

23 TUTUKLU SANIK DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi' tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 23 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Mayıs 2019'da şehit olduğunu, hastaneden gönderilen ölüm belgesinin mahkemeye ulaştığını açıkladı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından, söz alan Cumhuriyet Savcısı, geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Duruşma, sanıkların ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısı 20 Şubat'ta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, 26 sanığın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. 26 sanık arasından yer alan ve olayının asli faili konumunda oldukları değerlendirilen 5 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme", "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Bu 5 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme" ve "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

21 SANIĞIN EYLEME YARDIM ETTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Mütalaada, 21 sanığın bu eyleme yardım ettiği belirtilmişti. 21 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye yardım etme", "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep edilmişti. Öte yandan bazı sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli madde bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edilirken, 2 sanığın da dosyasının ayrılması istenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

13.05.2019 -11.39 Haber Kodu : 190513056

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5-TRAFİKTE KASKLI YOL KAVGASI; 1 YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Saadetdere Mahallesi yanyol girişinde meydana geldi. Onur Azır, Avcılar yönüne giderken, bir motosikletli kurye ile yol verme konusunda tartışmaya başladı. Azır, yan yola girerken D-100 karayolundan ilerleyen motosikletli kurye, kaskını çıkararak otomobili durdurdu. Azır, ne olduğunu anlamaya çalışırken öfkeli kurye kaskı ile sürücü koltuğunun yanındaki camı kırdı. Onur Azır da araçtan inerek motosikletli kurye ile boğuşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen motosikletli kurye düşünce başından yaralandı. Saadetdere yan yolunda trafiğin büyük ölçüde aksamasına neden olan kavganın bildirilmesi üzerine polis ve 112 ekibi çağrıldı. Yaralı motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Karayolundaki trafik yoğunluğu

-Otomobil sürücüsü olayı anlatırken

-Kırılan cam ve kasktan görüntüler

13.05.2019 -10.56 Haber Kodu : 190513052

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6- (TEKRAR)

40 KİŞİYİ 86 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU- İstanbul

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek, dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin mağdurların hesaplarına ilk aylarda yüksek meblağlarda para yatırarak güvenlerini kazandığını belirledi. Ekipleri şüphelilerin ilerleyen aylarda ise 'sisteme yeni üyeler katıldığını belirterek düzenleme yapılıyor' şeklinde vatandaşları oyalama yoluna gittiklerini tespit etti. Polis, mağdurların sistemden ayrılmak istediklerinde bankada bulunan hesaplarından sahte evraklarla ve banka çalışanlarının yardımıyla paralarının çekildiği bilgisine ulaştı. Polis, yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığını belirledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. İstanbul, İzmir, Adana ve Tokat'ta 34 şüpheliyi tespit eden ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 5'i bankacı olmak üzere toplam 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Suç örgütü kurmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi (özel)

-operasyon(arşiv)

13.05.2019 -09.41 Haber Kodu : 190513028

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7-ÇOCUK PARKINDA KİCK-BOKS ŞAMPİYONASI ANTRENMANI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Geçen yıl Mersin'de düzenlenen turnuvada şampiyon olan lise öğrencisi Sultan Pehlivan (18), kendisine antreman yeri olarak Avcılar sahilindeki çocuk parkını seçti. Haftada 5-6 gün sabah erken saatte antremana gelen Pehlivan, dolaylı olarak miniklere sporu sevdirdiğini anlatırken, Türkiye'de şiddete maruz kalan kadınlara spora yönelmelerini önerdi.

Esenyurt'ta oturan ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki Avcılar sahiline hafta içi günün ilk ışıklarında, hafta içerisinde ise saat 09.00 sıralarında gelen Sultan Pehlivan, sahilde koşuyor, çocuk parkında İranlı erkek arkadaşı ile birlikte antremana başlıyor. Pehlivan, Esenyurt'taki TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım bölümü 11'inci sınıf öğrencisi olduğunu ve Zalimer Spor Kulübü'ne kayıt yaptırdığını söyledi. Kick Boks, Wushu-Kung-fu,Boks ve Muay Thai branşlarında musabık sporcu olduğunu anlatan Pehlivan, muhabirine şöyle dedi:

"ÖZENEN ÇOCUKLARI YÖNLENDİRİYORUM"

"Geçen yıl Mersin'de Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyonluğu elde ettim. Erzurum'da 1-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacağım. Orada da şampiyonluk bekliyorum. Şampiyonaya haftada 5-6 gün antreman yaparak hazırlanıyorum. Hafta içi 05.00-06.00 saatlerinde Esenyurt'tan Avcılar'a geliyoruz, açık hava nefes, kondüsyon açısından oldukça avantajlı. Koşu, antreman yapıyoruz. Dışarıdan insanlar çocuk parkına geliyor, izliyor, gurur duyduklarını söylüyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Özellikle küçük çocuklar bize özeniyorlar. Yanıma gelip, 'Abla ben de bu sporu yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim?' diye soruyorlar. Anlatıyorum, yardımcı olmak istiyorum, yönlendiriyorum. Güzel oluyor yani. Ortam güzel, sahil, temiz hava, güneş burada. Benim evimin olduğu yerde böyle imkanlar olmadığı için buraya geliyorum. Açık havada, parkta güzel oluyor. Hedefim milli sporcu olmak. Meslek sahibi olarak hedeflerim var ama ayrıca bu branşta ilerlemeyi, milli sporcu olmayı istiyorum."

"KADINA ŞİDDET VE SPOR"

Sultan Pehlivan, kendisini görenlerin bazen 'Bu spor bayanlara göre değil' gibi yaklaşımla ön yargılı davrandığını, bunun yanlış bir düşünce olduğunu söyledi. Pehlivan, Türkiye'de kadına yönelik şiddet olaylarının sık görüldüğü hatırlatılınca, şöyle devam etti:

"Kadınların kendilerini savunabilmeleri ve bayrağımızı dalgalandırmaları için yapmaları gereken bir spor. Bir bayanın sporda kariyer yapması, adını duyurması çok güzel ve önemli şeyler. Ben kavgadan yana değilim. Ama karşı taraftan bana bir hareket gelirse, ben kendimi savunmak zorundayım. Kadınlar fizik yönünden erkeklere göre güçlü olmadığı, kendilerini savunamadığı için kadına şiddet olayları görülüyor. Bir yumrukla, bir hareketle bize şiddet uygulayanı indirebiliriz, kendimizi koruyabiliriz. Bu şekilde kadınlarımıza, bize zarar gelmez. Ailem destekliyor, karşı değil. Onlar bana, ben de kendime güveniyorum. Ailemde uğraşan olmadı. 4 yıldır bu sporu yapıyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Sultan Pehlivan çocuk parkında kondüsyon çalışması ve kick boks antremanı yaparken

-Sultan Pehlivan'ın birincilik kürsüsüne çıktığı şampiyona fotoğrafı

-Pehlivan, muhabirine hedeflerini ve antremanlarını anlatırken

-Çocuk parkından ve antremandan görüntüler

13.05.2019 - 11.00 Haber Kodu : 190513053

