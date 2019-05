DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2



1-EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE HÜZÜNLÜ ANNELER GÜNÜ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

"HİÇBİRŞEY BİZİ TESELLİ ETMİYOR"

Şehit Jandarma Er Dursun Özer'in annesi Aysel Özer (66), "Ben 38 yaşında şehit annesi oldum. Suçumuz günahımız aslanlar gibi çocuklar büyüttük, askere gönderdik. Biz vatanını milletini seven insanlarız. Nerede olursa olsun çıkar gelirdi, 'annem beni bekliyor' diye. Sözün bittiği yer. Acılarımızla baş başayız. Hiçbir şey bizi teselli etmiyor." dedi.

"BEN GELDİM ONA, ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAMAYA"

23 yaşında şehit düşen Doğan Ayaz'ın annesi Yıldız Ayaz (66), "Bir tane çocuğum vardı benim, bana bakacaktı. Ama buraya koydum. O gelecekti, ben geldim ona. Onu görmeye. Anneler gününü kutlamaya. O bana diyecek ya ama diyemiyor. O söylüyor da ben duymuyorum. Gelip taşa bak bak git. Taş ne yapıyor bize? Hiçbir şey. Benim çocuğum 1993'te şehit düştü. 93'den beri buralar doldu hep" diye konuştu.

20 yaşında şehit düşen Levent Selamet'in annesi Feride Selamet (72) de "Elimizden bir şey gelmiyor. Ancak yanına vardığımız zaman inşallah kavuşuruz. Torunuma amcasının ismini verdik. İnşallah yaşı benzemez" dedi.

"ANNELER GÜNÜNDE ALDIĞI MUMLARI 10 YILDIR SAKLIYORUM"

Hakkari Çukurca'da 20 yaşında şehit düşen er Ümit Topçuoğlılar'ın annesi Safiye Topçuoğlılar (55), "Sözün bittiği yerdeyiz. Özlüyoruz. Bir tarafımız yok. Hep özlüyoruz, hep bekliyoruz. 15 günü vardı terhisine. İzine geldiğinde anneler günüydü. İki tane güzel mum almıştı. Getirdi anneler günün kutlu olsun demişti. Hala daha o mumları elbisesinin içinde saklıyorum. 10 yıl oldu. Onlara baktıkça ölüp diriliyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşında şehit düşen Cihan Elkan'ın annesi Fatma Elkan ise, "Onlar bize gelemiyor artık biz geliyoruz onlara. 26 yıldır devam. Evin bir tanesiydi. Hiç bitmeyen sürprizler yapardı. Son sürprizi de bu oldu. Askerden bana maaşını gönderiyordu. Oradan bana maaş gönderiyordu. Anne evimiz kira oraya eklersin diye" dedi.

2- DSP'NİN İBB ADAYINDAN "İSTİFA" AÇIKLAMASI...

Haber: İstanbul

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde belediye başkanlığı adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Muammer Aydın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur. Av. Muammer Aydın."

3- ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ

* MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumandan bir kadın etkilenirken, itfaiye ekipleri yanlış parklanmalar yüzünden sokağa girmekte zorlandı. Yarım saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olay saat 14.30'da Ümraniye İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar yangın nedeniyle sokağa döküldü. Evde bulunan 3 kişi vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokaktaki yanlış parklanmalar yüzünden ekipler sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bir kadın olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.Yarım saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

4- THY PİLOTUNU ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

İstanbul-Köln seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait uçağın pilotu Atilla Şentürk seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken "Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim" dedi. Türk Hava Yolları pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen İstanbul-Köln uçuşu sırasında havada hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim gördü. O anları cep telefonuna kayıt eden uçağın kaptan pilotu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şentürk'ün yaptığı paylaşımda şu cümleler yer aldı: "Kokpit sol camının gökyüzünde görebildiği tüm ufku 1 saniyede boydan boya katetti. İnanılmaz bir hız. Almanya Köln uçuşunda yüksek irtifada inanılmaz parlak bir gök cismi gördük. Uydu veya yıldız değildi. Sonra inanılmaz bir hızla uzaklaşarak kayboldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok yakınımızdaydı ve güneşe rağmen çok parlaktı. Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim. Kabin amiri Efsun Selin Sezer ve First Officer Özgür Erdaş aynen şahit oldular" dedi.

KAPTAN SELAHATTİN SİVRİ UÇAN DAİRE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybeden Selahattin Sivri Kaptan da yaptığı bir uçuşta uçan daire gördüğünü söylemesi günlerce konuşulmuştu. Sivri, 1989 yılının Ekim ayında Zürih-Antalya seferini sırasında kırmızı, mavi, yeşil, keskin beyaz renkli ışıklar saçan apartman büyüklüğünde ve yumurta şeklinde dev bir cisim gördüklerini dile getirmişti.

5-KALP NAKLİ BEKLEYEN OĞLU İÇİN 4 YILDIR HASTANEDE: ANNELER GÜNÜNÜ HİÇ TATMADIM

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Iğdır'da 4 yıl önce fenalaşan önce Erzurum, ardından İstanbul'a getirilerek suni kalp taktırılan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, yoğun bakıma alındı. Doktorların 'Durumu kritik' dediği Ferhat'ın annesi, bugünkü 'Anneler günü' için, "Ferhat'ı kurtarabilmek için diğer çocuklarımı bıraktım, hastanelerdeyim. Ben anneler gününü hiç tatmadım." dedi.

Iğdır'ın merkeze bağlı Oba Köyü'nde 4'üncü sınıfa giden Ferhat Sayan, 4 yıl önce fenalaşınca il merkezine, ardından Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne buradan da İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı.

Çapada, tarlada çalışan baba 4 çocuğu ile köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, fenalaşabileceği belirtilen düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde bir evin zemin katında 350 TL'ye kiralık evde kalmaya başladı. Anne Sunay, iki yıl önce oğlunu tetkikler için otobüs durağına kadar 36 kilo ağırlığındaki oğlunu sırtında, bir eliyle de suni kalbini elinde taşıdı. Dönemin Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan'ın devreye girmesi ile eve sağlık ekibi gönderildi, bir süre tetkiklerin yapılması, gerektiğinde ambulans verilmesi, ayrıca Ferhat'a evinde eğitim verilmesi sağlandı. Ayrıca geçim sıkıntısı çeken kadına 'Evde bakım aylığı' bağlandı.

"ÇOCUĞUMU KURTARMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan iki yıl önce evinde karnesini aldıktan sonra fenalaşınca yine hastaneye kaldırıldı. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli tarihlerde yoğun bakıma alınan Ferhat, servisteki hasta odasına alınınca, geçen yıl evinde eğitim veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova, hiçbir karşılık beklemeden her hafta Avcılar'dan hastanenin bulunduğu Üsküdar'a gidip-geldi. Yunuzova, "Kalp nakli bekleyen Ferhat'ın yaşıtları 5'inci sınıfta. Matematiğe çok büyük ilgisi var. Aramızdaki bağ sadece öğretmen ve öğrenci değil. Kendisi evladım gibidir." dedi.

Oğlunun başından yıllardan bu yana bir an olsun ayrılmayan, ona her baktığında içinin parçalandığını belirten anne Suna Sayan, "Acil kalp bekliyoruz. Yaşamamız çok zor. Son noktaya geldik. 4 çocuğumu, eşimi Iğdır'da bıraktım. Evim, yuvam dağıldı. Sadece oğlum Ferhat'ın peşindeyim. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. Oynamak, koşmak istiyor. Hep köyünü konuşuyor. Ben de bir anne olarak onun yanında, yoruldum, sıkıldım. Hayatımız çok zor. Allahını seven yetişkin insanlar ne olur ellerini uzatsınlar" diye konuştu.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI YILLARCA GÖRMEDİ

Eşi ve 4 çocuğunu yıllarca görmeyen, hiç bilmediği İstanbul'a kalp nakli için gelen Suna Sayan, aile fertlerinin perişan olması üzerine 3 ay önce İstanbul'a onların da geldiğini söyledi. Hiçbir eşyaı almadan gelen aile fertlerinin megakentte yaşama tutunmaya çalıştığını anlatan dertli anne, oğlu ve ailesinin durumunu muhabirine şöyle anlattı:

"Doktorlar, Ferhat'ın durumu çok kötü, sol tarafı bitmiş' diyor. Çaresiz bekliyoruz. Şimdilik makineye falan bağlanmayacak. Çocuk, hastanelerde çok çekti. Şimdi yoğun bakımda ona elimizi bile süremiyoruz, ölecek. Umudumuzu yitirmedik. Ama yıllardır Ferhat'a nakil için kalp çıkmadı. Şimdi belki bir mucize olabilir de. Ferhat ile birlikte 5 çocuğum var. Onları yıllar önce köyde bırakmıştım. 3 ay önce buraya geldiler. İki kızı aldık, burada okula verdik. Bazen tekstilde çalışıyorlar. Baba çok kısa bir süre için inşaatta bekçilik yaptı, şimdi işsiz. Baba- anne ikimiz bekliyoruz. Ben hiç 'Anneler Günü', görmedim, yaşamadım onları. Hep hastanede günlerim geçti. Çocuklarımı yıllardır görmedim ki günümü kutlasınlar. Böyle bir günü bilmiyorum. Yine de umudumu kesmiyorum. Çocuğum güçlü, mavi gözlü bir çocuk. Bu dar zamanda inşallah kalp yetişir. Bundan sonrasını rabbime bırakmışım. Tükendik, bittik, evimizi, köyümüzü bıraktık, geldik. Şimdi de çocuğumuzu kaybediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum."

6-AVCILAR'DA 81'İ YETİM 180 SURİYELİ'YE İFTAR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

İstanbul'da sağlık alanında yatırım yapmaya karar veren Suriye kökenli bir Suudi Arabistan şirketinin yöneticileri, Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda Suriyeli yetim ve öksüzlere iftar yemeği verdi.

İftar yemekleri Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesinde Leyla Bayram İlkokulu'na araçlarla taşındı. Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay'ın organize ettiği etkinlikte okulun girişine taşınan sıralarda 81'i yetim, toplam 180 Suriyeli'ye iftar verildi. Şirketin üst düzey yöneticisi Waseem Barikhan, Hz. Muhammed'in yetimlerin sevindirilmesi konusundaki hadisinden yola çıkarak, bu iftarın verildiğini, bu kutsal ayda Bağcılar'da da 3 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.

7-YILDIRIM'DAN "SEÇİM NEDEN İPTAL OLDU?" SORUSUNA YANIT: ÇOK BASİT, ÇÜNKÜ ÇALDILAR

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Esenler'de katıldığı iftar programından çıkarken, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. Programdan ayrılırken, buradakilerle sohbet eden Yıldırım, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

8-BİNALİ YILDIRIM ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Anneler Günü'nü kutladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Küçük yaşta annesini kaybeden biri olarak bugünün benim için ayrı bir anlamı var. Aynı zamanda bugün Hemşireler Günü. Sağlık için insanların daha iyi yaşaması için büyük fedakarlıklar yapan hemşirelerimizin gününü de tebrik ediyorum."

