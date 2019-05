DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(geniş haber)

1- KADIKÖY'DE KORKU DOLU DAKİKALAR; ASILI KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul

Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi kurtarıldı.

Kadıköy Fikirtepe Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı bir iş merkezinin camlarını silmek amacıyla iki işçi çalışma yapıyordu. Henüz bilinmeyen nedenle işçilerin bulunduğu sepetin halatı koptu. Sepet düşerken işçiler halatlara bağlı şekilde asılı

kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye, camları kırarak asılı kalan işçileri kurtardı. Yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan 2 işçi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.



2- İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Gülseli KENARLI / İstanbul - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Güvenlik Toplantısı" yapıldı.Toplantıda 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bakan Süleyman Soylu başkanlığında bugün İstanbul'da yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

3- UZAKTAN KUMANDALI YEM TEKNESİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDEN ÇIKAMADI

- Gölde kurtarılmayı beklerken çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL ()

Büyükçekmece'de, göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı yem teknesini kurtarmak için girdiği Büyükçekmece Gölü'nden çıkamadı. İtfaiyenin dalgıç ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından gölden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Rıza Avcı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyükçekmece Gölü'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.30 sıralarında göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı bir yem teknesi kullanıyordu. Göl yüzeyinde yüzdürdüğü yem teknesi sazlıklara takılınca, uzaktan kumanda ile getiremediği tekneyi kurtarmak için göle girdi. Kıyıdan metrelerce öteye açılan Avcı, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yem teknesini kurtarmak için girdiği gölde dibe batan Avcı'yı fark edenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıç ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu Avcı, dibe battığı gölden çıkarıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ambulansında, olay yerinde yapılan Avcı, daha sonra Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı'nın su yuttuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4- BOĞAZ'IN ORTASINDAKİ HARABE

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Onur MERİÇ, İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ Kuruçeşme açıklarında bulunan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı "Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde. Adadaki son durum havadan fotoğraflandı.

Bir dönem İstanbul'un önemli eğlence merkezlerinden biri olan Galatasaray Adası'ndaki kaçak yapıların yıkımına 2017 senesinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs'ta sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkıldı. Su Ada olarak da bilinen adadaki ikinci yıkım çalışmaları ise geçen yıl temmuz ayında gerçekleşti. Bu çalışmalar kapsamında da yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkımı tamamlandı.

YIKIMLARIN ARDINDAN ENKAZA DÖNDÜ

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'nın tek adası olan Galatasaray Adası'nda ayrıca bir çalışma yapılmadı. Yıkımın ardından molozların İBB'ye ait teknelerle tahliye edilmesinin ardından ada adeta enkaza döndü. Yaklaşık 1 yıldır hiçbir faaliyetin olmadığı adanın son hali havadan görüntülendi.

GALATASARAY ADASI'NIN TARİHÇESİ

Beşiktaş Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar "Serkis Bey'in Adasıö olarak anılıyordu. Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından "Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesiöne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştı.

5- HIRSIZLAR TIR ŞOFÖRLERİNİN UYKULARINI KAÇIRIYOR

Taylan ERGÜN / İSTANBUL - TÜRKİYE'nin birçok bölgesinden yükledikleri malzemeleri İstanbul'daki çeşitli fabrika ve iş yerlerine teslim etmek için günlerini direksiyon başında geçiren TIR şoförlerinin başı hırsızlarla dertte. Araçlarının başından ayrılarak tuvalete dahi gidemediklerini söyleyen TIR şoförleri, yaşanan hırsızlık olaylarından dolay yetkililerden yardım bekliyor.

TIR sürücülerini isyan ettiren son olaylardan biri Arnavutköy'de yaşandı. Gebze'den TIR'ına yüklediği yüzbinlerce liralık hammaddeyi Arnavutköy Karlıbayır'daki fabrikaya getiren Faruk Karaca, iftar saatinin yaklaşması sebebiyle hammadde yüklü TIR'ını fabrikanın yan sokağına park etti. Evine gitmek üzere yolda yürüyen Karaca'nın park halindeki TIR'ı 3 hırsızın hedefi oldu. Beyaz renkli bir hafif ticari araçla TIR'ın yanına yanaşan hırsızlar oldukça hızlı davranarak TIR'ın brandalarını ellerindeki bıçaklarla yırtarak içeride bulunan hammaddeleri almaya çalıştı.

Bu sırada olay yerinden geçen bir kadın, hırsızları farkederek "Ne yapıyorsunuz siz" diyerek bağırmaya başladı. Panikleyen hırsızlar olay yerinden kaçarken TIR sahibi Faruk Karaca da iftar yolundayken geri dönerek aracını kontrol etti. Yaklaşık 10 bin lira değerindeki brandasının parçalandığını gören Karaca durumu polise bildirdi. Yaşanan hırsızlık olayı fabrikanın güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Son 1 ay içerisinde 3 kez TIR'ı soyulan ve 50 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Faruk Karaca, "TIR'larımızla zaman zaman elektronik eşya, bazen fabrikaların hammaddeleri ile birçok alanda malzeme taşıyoruz ve oldukça değerli malzemeler. Haftalarca direksiyon sallayıp çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmaya çalışıyoruz ama hırsızlar bizleri bu şekilde mağdur ediyor" dedi.

Araçlarının başından ayrılarak tuvalete bile gitmeye korktuklarını söyleyen TIR şoförü Resul Küçük ise, "1 dakika bile aracımızın başından ayrılmamız bize binlerce liraya mal oluyor. Geçen gün 4 dakika aracımın başından ayrıldım o süre içerisinde hırsızlar 50 koli malzemeyi çaldılar TIR içerisinden" diye konuştu.

6- ANNE OLMASI ÇOK ZORDU, ANNELER GÜNÜNDE DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR

Haber-Kamera: Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, () -ERKEN yumurtalık yetersizliği teşhisi konulan ve doktorların 'çocuk sahibi olması neredeyse imkansız' dediği 27 yaşındaki Ümmühan Bektaş Bilgin, yumurta gençleştirme yöntemi PRP ile hamile kaldı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Bilgin, "Tedaviyi doktoruma güvenerek denedim. Süreç kolay geçti. Oğlumun kalp atışını duymak bizim için heyecan vericiydiö dedi.

Ümmühan ve Serkan Bilgin çifti bir yıl önce evlendi. Adet görememe ve düzensizliği şikayetiyle doktora giden Ümmühan'a yapılan testler sonrasında 'erken yumurtalık yetersizliği' teşhisi konuldu. İlaç yardımıyla adet olmaya başlayan genç kadına çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu söylendi. Yolları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ile kesişince, onun tavsiyesiyle PRP yöntemini deneyen Ümmühan, tüp bebek tedavisine gerek kalmadan hamile olduğunu öğrendi. Şu anda 28 haftalık hamile olan Ümmühan, sürecin gayet sağlıklı ilerlediğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"DEĞERLERİM NORMAL DEĞİLDİ"

Adet görememe ve düzensizliği nedeniyle doktora gittiğini söyleyen Ümmühan Bilgin, "Yapılan testlerde bazı değerlerimin normalden farklı olduğunu öğrendim. Örneğin FSH hormonu değerim 40'ın üzerindeydi. AMH değerim ise 0.01 civarındaydı. İlaç kullanarak adet görmeye başladım. Böyle olunca çocuk sahibi olmamın çor zor olduğu söylendi. Bu süreçte doktorum Cem Bey ile tanıştık. Bazı genetik testler yapıldı ve bunun üzerine antioksidan serum ve ilaç tedavisi başlattı" diye konuştu.

"TEDAVİ KOLAY GEÇTİ"

Prof. Dr. Fıçıcıoğlu'nun kendine PRP yöntemi hakkında bilgi verdiğini söyleyen Bilgin, "Doktorum, hamilelik için yüzde 100 garantili bir yöntem olmadığını ancak denememin yararlı olduğunu söyledi. Biz de güvendik ve denedim. Tedavi 10 seans sürdü ve oldukça kolay geçti. Önce, hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Sonrasında yumurtalıklarına PRP injeksiyonu yapıldı. Yoğun bir tedaviydi ama stresli değildi" ifadelerini kullandı.

HAMİLELİĞİNDE 28 HAFTA GERİDE KALDI

Hamileliğimin ilk başlarında her hamile kadında olan mide bulantısı gibi birtakım sıkıntılar dışında sorun yaşamadığını söyleyen Bilgin, "Onun dışında bir sorun yaşamadım. Şu anda 28 haftalık hamileyim, bebeğin olması çok zor denildikten sonra ilk kalp atışını duymak heyecan verici. Bu süreçte eşimin ve Cem hocanın desteği çok önemliydi. Şu an heyecanla bebeğimizi bekliyoruz. Erkek çocuğumuz olacak adı 'Pars' olsun diye düşünüyoruz" dedi.

GENÇ YAŞTA DA YUMURTALIK REZERVLERİ AZALABİLİYOR

Hastanın rutin kontrollerinde hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ise, "Zaten bu süreçte gebe kalmakta zorluk var. Gebe kaldıktan sonra onları farklı bir süreç beklemiyor. 40 yaş altında yumurtalık rezervindeki azalma 'erken yumurtalık yetersizliği' olarak adlandırılıyor. Sadece ileri yaşlarda yumurtalık rezervi azalacak diye bir kaide yok. Dolayısıyla daha genç yaşlarda genetik, otoimmün geçirilen yumurtalık ameliyatları ve bilinmeyen nedenlerle, rezerv azalabiliyor. Daha genç yaşta olup adet düzensizliği ya da ailede erken menopoz öyküsü olanlarda mutlaka yumurtalık rezervlerine dikkat etmekte fayda var" diye konuştu.

PRP; YUMURTA GENÇLEŞTİRME YÖNTEMİ

PRP hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, "Yumurtalık rezervi azalmış, yumurtalık rezerv yetersizliği veya erken yumurtalık yaşlanması olan kadınlarda yumurtalıkları gençleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yumurta gençleştirme yöntemi olarak dünyada da kullanılmaya başlanan Trombositten Zengin Plazma (PRP) artık ülkemizde de kullanılıyor. Bu yöntemle başarılı sonuçlar elde etmeye başladık. PRP'yi yumurtaların içerisine enjekte ederek uyuyan hücreleri uyandırmak ve daha iyi yumurta elde etmek için kullanıyoruz. Biz bunu hiperbarik oksijen tedavisiyle destekliyoruzö dedi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE GEREK KALMADI

Bazen genç yaşta da erken yumurtalık yetersizliği ile karşılaşabildiklerini dile getiren Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, "Hastamızda olduğu gibi adet görmeme şikayeti ile bize başvurabiliyorlar. Böyle bir durumda kendiliğinden gebe kalma şansı yüzde 3'lerin altında. Hastamızın, PRP tedavisi ve başka takviyelerle yumurtalık rezervini nispeten daha iyi hale getirip hormonları düzeltme şansı bulduk. 3 aylık bir tedavi sonrasında tüp bebek tedavisine alalım, yumurta toplayalım dediğimiz süreçte, kendiliğinden gebe kalarak, işimizi kolaylaştırdı. Şu anda da gayet sağlıklı bir gebeliği takip ediyoruzö ifadelerini kullandı.

7- BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU : 2 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul - BAŞAKŞEHİR'de yapılan sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde bulunan bir adreste sahte içki imal edildiği, depolandığı ve buradan piyasaya dağıtımı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 hafta önce yapılan operasyonda Z.K.(23) ve B.M.(35) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 230 şişe kaçak ve sahte içki, 200 boş içki şişesi, 90 litre alkol, 100 içki kutusu kapağı, 900 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.K. ve B.M. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

8- OSMANLI SARAYI'NDA İFTAR MENÜSÜ

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () -

Et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva, tarihi ve tarifi ile dikkat çekiyor. Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, bütün bir ramazan boyunca şeker kaybı yaşayanlar için et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva yemeğinin tarihi ve tarifini anlattı.

Bir yanda kuzu eti, bir yanda meyveler… Ramazan ayında vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak protein ve vitamin dolusu bir Osmanlı yemeği 'Zirva'… Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor. Et ve meyvelerin bir arada kullanılması dolayısıyla Osmanlı Saray Mutfağı kadar Mevlevi mutfağı izleri de taşıyor.

Zirva'nın Fatih Sultan Mehmet'in favori yemekleri arasında olan Mutancana ile benzerliğine dikkat çeken İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, yemeğin tarihini ve tarifini anlattı.

"Bu yemek kuzu eti ile yapılıyor, günümüzde tavukla yapan da var" diye konuşan Dilistan Shipman, "İçinde kuru erik, kuru incir, kayısı, üzüm gibi birtakım meyveler var. Meyvelerin pişmesiyle helmelenen bir yemek. Bu yemeğin en güzel özelliği ramazan sırasında yapılıp, sonrasında imarethanelerde dağıtılıyor. Edirne'de Beyazıt imarethanesinde, İstanbul'da da Süleymaniye imarethanesinde dağıtılıyor. Sizi hem meyvelerle besliyor, hem de protein ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca bütün bir ramazan boyunca şeker kaybınız da olacağı için onu önlüyor" dedi.

İŞTE ZİRVA YEMEĞİ TARİFİ

Öte yandan Dilistan Shipman, Zirva yemeği yapmak isteyenler için tarif verdi.

Malzemeler:

500 gr kuzu eti, 200 gr badem, 1 küçük salkım üzüm, 100 ml bal, 10 kuru kayısı, 2 incir, 3 kara erik, Tuz

Yapılışı:

Etleri küçük kuşbaşı kesin, 3 yemek kaşığı su ilave edip ateşin üzerine yerleştirin. Etlerin rengi değişince yarım su bardağı su ilave edin. Piştikten sonra tuzunu ekleyin. Isıtılmış balı, soyulmuş ve az haşlanmış bademi, ince doğranmış, az haşlanmış kayısıyı, soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış üzümü, soyulmuş eriği ete katın ve yoğunlaşıncaya kadar ateşin üstünde karıştırın. Yaklaşık 2-2 saat pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

