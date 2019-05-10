DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- ÇİFTLİK BANK DAVASI BAŞLADI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması başladı. Basın mensupları ve izleyiciler yer olmadığı gerekçesi ile duruşma salonuna alınmadı.

SANIKLAR VE AVUKATLARIN DIŞINDA KİMSE DURUŞMAYA ALINMADI

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ilk duruşmaya başlandı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına başlandı. Duruşma salonunun bulunduğu koridora tutuksuz sanıklar ve avukatların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlarının katıldığı ilk duruşmaya sanıkların kimlik tespiti ile başlandığı öğrenildi. Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, duruşma salonunda yer olmadığını gerekçe göstererek basın mensuplarını duruşmaya almadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Arşiv görüntü

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(ÖZEL)

2- BEYAZIT'TAKİ OTOBÜS KAZASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU: ARIZA KODUNA RASTLANMADI

Ümit UZUN/İSTANBUL, () BEYAZIT'ta iki kişinin yaralandığı 16 aracın da hasar gördüğü özel halk otobüsü kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, otobüsün aniden kalkışıyla ilgili motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı kaydedildi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şoför Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti.

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili 8 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kaza sonrası araçta oluşan hasarlardan dolayı aracın çalıştırılamadığı ve fren ile kapıların açılıp kapandığına ilişkin kontroller yapılamadığı belirtildi. Kaza günü otobüsün aniden kalkışıyla ilgili bilgisayar aracılığı ile yapılan kontrol sonucu, otobüsün motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı vurgulandı.

Aracın ABS fren sisteminde de aktif bir arıza kodu görülemediği belirtilen raporda, geçici anlık hata kayıtlarının kazayı etkileyecek türde olmadığı aktarıldı.

ŞOFÖRÜN TEPKİLERİ REFLEKS Mİ, YOKSA BİLİNÇLİ Mİ ANLAŞILAMADI

Otobüs içi kamera görüntülerinin de incelendiği bilirkişi raporunda, görüntülerin net olmadığı ve bu nedenle şoförün kalkış esnasında motor freni kolunu indirip indirmediğinin anlaşılamadığına yer verildi. Ayrıca sürücünün fren veya gaz pedalına basıp basmadığı, kalkış esnasında ve sonrasında gösterge panelinde ikaz olup olmadığı da belirlenemedi. Olayın öncesinde ve kaza anının sonuna kadar geçen 24 saniyelik zamanda şoförün tepkilerinin refleks mi, yoksa bilinçli olarak durumu önlemeye çalışıp çalışmadığının anlaşılmadığı vurgulandı.

KAPALI OLMASI GEREKEN ÖN KAPININ AÇIK OLDUĞU ANLAŞILDI

Raporda ayrıca durakta aracı sabitleyen durak freninin ise doğru kullanılıp kullanılmadığının hakkında ilgili kamera kayıtlarının yetersiz olması sebebiyle değerlendirmede bulunamadığı belirtildi. Tanık ve müşteki ifadelerinden normalde kapalı olması gereken ön kapının açık olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

ANLIK HATALI GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜ

Raporun 4 maddelik sonuç kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

-Keşif sırasında aracın hasar durumu nedeniyle fren sisteminin tespit edilmesi mümkün olmamıştır.

-Aracın motor kontrol ünitesi, ABS fren sistemi ve otomatik şanzıman kontrol ünitelerinde kalıcı herhangi bir arıza koduna rastlanmamıştır.

-Kaza sırasında aracın ulaştığı hızlara rölanti devrinin (700d/d) biraz üzerinde bir motor devrinde(1000 artı 100 d/d) ulaşabileceği, ancak bu sırada gaz pedalına yüklenilmesi, servis freni veya imdat park freninin bu sırada devrede olmaması gerektiği, bu nedenle araç sürücü kısmını gösteren kamera görüntüleri net olmadığından bu değerlendirme hız zaman tablosundan çıkarılan bir değerlendirmedir.

-Aracın olay sırasındaki hızlara ulaşması için gereken motor devri ve gaz pedalı durumunun mevcut trafik durumu ve hayatın olağan akışı çerçevesinde sürücünün bilinçli tercihi olamayacağı, anlık hatalı gaz pedalı konum sensörü sinyalinden kaynaklanabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş ve çarptığı 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Güvenlik kameralarına, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla gelerek, park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durduğu yansımıştı.

Kazada 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş iki bacağını kaybetmiş, bir Çin vatandaşı kadın da yaralanmıştı. 16 aracın da hasar gördüğü kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti. Savcılık tarafından 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yüksel K. hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Savcılığın konuyla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntüler

-Şoförün görüntüsü

10.05.2019 - 11.24 Haber Kodu : 190510045

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3-KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGADA POLİS TARAFLARI BÖYLE AYIRDI

-Polis zincirleme trafik kazası sonrasında çıkan kavgayı uyarı ateşi açarak sonlandırdı.

-Kavgaya karışan sürücülerden birisinin, havaya uyarı ateşi açan polisin silahını almaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Tuzla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kırmızı ışıkta duramayan bir hafriyat kamyonu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine taş atmaya başlayan ve giderek büyüyen kavga için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmakta güçlük çekti.

POLİSİN ELİNDEN SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTI

Polis, grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı. Çevredeki bazı vatandaşlarda tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada uzun süre direnen ve polise zorluk çıkaran hafriyat kamyonu sürücüsü ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Sürücülerin kavga etmesi

-Polisin havaya ateş açması

-Kavgayı ayırmaya çalışanlar

-Kamyon sürücüsünün polisin elindeki silaha hamle yapması

10.05.2019 -08.36 Haber Kodu : 190510008

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4-BALTALI SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, ()

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışarak hem kendi canını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü M.O işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda aracıyla ilerleyen M.O. kamyonet sürücüsüyle tartışmıştı. Hızını alamayan M.O., seyir halindeyken aracından çıkardığı balta ile kamyonete art arda darbeler vurmuştu. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri baltalı saldırgan M.O.'yu yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

(Dün çekilen görüntüler)

-Olay anı

-Şüphelinin karakola getirilişi

10.05.2019 -10.28 Haber Kodu : 190510030

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5- LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Liselere Giriş Sınavı (LGS) devam ederken soruların dışarıya çıkarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Geçen yıl sınav devam ederken cep telefonları ile soruların fotoğrafını çekerek arkadaşlarına gönderen iki öğretmen hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava açılan öğretmenlerden biri canı sıkıldığı için sınav sorularının fotoğrafını çekerek arkadaşına yolladığını söylediği öğrenildi.

Geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan LGS devam ederken soruların dışarıya çıkarıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucu iki öğretmen hakkında, "Görevi kötüye kullanmak suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan Liseye Giriş Sınavı'nda, sınav devam ederken soruların dışarıya çıkarıldığına yönelik ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. İhbarı başka bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışan E.Ö.'nün yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, başlatılan soruşturma kapsamında soruların Ümraniye'de bir okulda gözetmen olarak görev yapan H.A. ve Pendik'te bir okulda gözetmen olarak görev yapan A.K. isimli öğretmenler tarafından fotoğraflarının çekilerek Whatsapp üzerinden gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.



CANI SIKILDIĞI İÇİN SORULARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP ARKADAŞINA YOLLAMIŞ

Şüpheli A.K.'nın ifadesinde, sınav sırasında İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin sorularının fotoğrafını çekerek, bir arkadaşına gönderdiğini kabul ettiği ancak bunu menfaat karşılığı yapmadığını söylediği belirtilen iddianamede, H.A.'nın da ifadesinde sınav sırasında canının sıkıldığı için Fen Bilgisi sorularının fotoğraflarını çekerek bir arkadaşına söylediği kaydedildi. H.A.'nın yaptığından pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İki öğretmenin arkadaşlarına yolladığı soruların fotoğraflarının başkalarına da gönderildiği bilgisine yer verilen iddianamede, öğretmenlerin telefonlarının incelemeye alındığı ancak inceleme sonucuna ilişkin bir raporun henüz dosyaya gelmediği kaydedildi.

Şüphelilerin yasak olmasına rağmen telefonlarını çeşitli bahaneler ile sınav salonuna götürdükleri belirtilen iddianamede, yasak olmasına rağmen sınav devam ederken sınav sorularının fotoğraflarını çekerek arkadaşlarına gönderen şüphelilerin, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.



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6-TAPUDA RÜŞVET OPERASYONUNDA 6'SI TAPU MEMURU 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tapuda rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6'sı tapu memuru14 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü tapuda rüşvet konusuyla ilgili İstanbul, Muğla ve Aydın'da operasyon düzenledi. Operasyonda 8'i tapu memuru olmak üzere toplam 23 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Bakırköy Adliyesine sevk edildi. 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından adliyeden serbest bırakıldı. 21 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tapu memuru olmak üzere 14 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.