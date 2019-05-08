DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(Ek görüntüyle geniş haber)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTA ZİYARETİ

Haber-Kamera:Gülseli KENARLI - Murat ÇİMEN- Güven USTA / İSTANBUL, ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da bulunan özel hastanede yatan yakınını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.. Erdoğan'ın burada yatan bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak geldiği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.

Görüntü Dökümü:

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Ek görüntü//

-Erdoğan'ın konvoyunun hastaneye girişi

Geöilen görüntü//

-Erdoğan'ın konvoyunun hastaneden ayrılması

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(ÖZEL)

2- SANCAKTEPE'DE TRAFODAKİ YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul -SANCAKTEPE'de mahalle içindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay saat 14.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Minber Sokak'ta meydana geldi. Mahalle içindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın ardından patlamalar meydana geldi. Trafodan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafo etrafında güvenlik önlemleri aldı. Trafo etrafında bulunan binalar ve cami içindeki öğrenciler tahliye edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik akımı kesildi. Trafonun soğuması bir süre beklendikten sonra olay yerindeki elektrik ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte trafonun kapısını açarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle trafonun çevresindeki mahallelerde elektrik kesildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan trafo

-Mahalle sakinleri ile röp

-Olay yerindeki polis, İtfaiye ve elektrik ekipleri

-Trafodaki patlama sesleri (cep telefonu kamerası)

-İtfaiye ve elektrik ekiplerinin trafoya müdahale etmesi

-Genel ve detay



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3- PERİNÇEK: ADAYIMIZ MUSTAFA İLKER YÜCEL'DİR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL() - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, o da sayın Mustafa İlker Yücel'dir" dedi.

Doğu Perinçek, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Perinçek, "Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, o da sayın Mustafa İlker Yücel'dir. Buradan ilan ediyorum. Son belediye başkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi adayıydı. Mustafa İlker Yücel'le Vatan Partisi çözümü, umudu, aydınlığa çıkışı temsil eden parti, Türk milletinden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı iktidarını, yetkisini, sorumluluğu talep etmektedir" dedi.

Doğu Perinçek, "Önümüzde büyük zorluklar var. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bu zorluklar nasıl aşılacak. Türkiye'nin geniş güçleri kucaklanarak. Bütün üretici kesimi, işçisi, çiftçisi, küçük, orta sanayici ve tüccarı, zanaatkarları, çarşıları, esnafı ve büyük sanayicileri. Bütün bunları temsil eden bir üretim devrimi programını uygulayacak üreticilerin milli hükümeti. O da nasıl kurulabilir, CHP, MHP, Vatan Partisi'ni yanına alarak Cumhurbaşkanı, AK Parti, CHP, MHP, Vatan Parti'si hükümeti Türkiye'yi buradan çıkartabilir. Türkiye İttifakı böyle Türkiye'yi çözüme kavuşturacak ve eninde sonunda gerçekleşecek bir hükümet çözümünün ilk adımı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Perinçek toplantı

-Genel ve detaylar

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4- FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN YARGILANDIĞI DAVADA ŞİKAYETÇİLER DİNLENDİ

Serpil KIRKESER /İSTANBUL

Bayrampaşa'daki 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddia edilen iş adamı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da yargılandığı davada 30 şikayetçi dinlendi. Şikayetçiler, mağduriyetlerinin giderilmediğini, dini duygularının istismar edildiğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen bir müşteki de, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'e dönerek, "Sen rahatça geziyorsun. Bu nasıl adalet ya! Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bağırdı.

18. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18. duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut hazır bulundu. 30 şikayetçi de duruşmada ifade verdi.

"DİNİ DUYGULARIMIZIN SÖMÜRÜLMESİ NETİCESİDE BU ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Müşteki Yunus Keskin, "Caprice Gold'dan 2 tane devre mülk aldım. 75 bin TL ödedim. Tapular verildi. 7 bin -8 bin kira bedeli aldım. Başkaca ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim. Mağduriyetim giderilmedi. Katılma talebim vardır" dedi. Müşteki Rahmi Özaydın da 2012-2014 yıllarında Caprice Gold'dan 3 adet devre mülk aldığını ve 400 bin TL ödediğini belirterek, "Zararım giderilmedi. Tapumu aldım. Dini duygularımızın sömürülmesi neticesinde bu alışverişi gerçekleştirdik. " diye konuştu.

"SEN RAHAT GEZİYORSUN, BU NASIL ADALET YA!"

Müşteki Semiha Şimşek de eşinin 2 yıl önce vefat ettiğini, 2 çocuğu olduğunu ve sağlık sorunu nedeniyle çalışamadığını belirterek, "2012 yılında 3 tane devre mülk almıştık. 110 bin TL para ödedik. 15 bin TL kira bedeli aldık. Tapuları aldık. Başkaca ödeme yapılmadı. Çok mağdurum. Çocuklarıma bakacak durumda değilim. Sanığın tutuklanmasını talep ederim" dedi. Şikayetçi Şimşek daha sonra tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'e dönerek, "Sen rahatça geziyorsun. Bu nasıl adalet ya!. Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bağırdı.

"BU KADAR İNSANIN HAKKINI NASIL ÖDEYECEK"

Müşteki Mustafa Köse de Caprice Gold'dan 2013 yılında 36 bin TL değerinde bir adet devre mülk aldığını ve zararının giderilmediğini belirtti. Şikayetçi olduğunu söyleyen Köse, Fadıl Akgündüz'e bakarak "Bu kadar insanın hakkını nasıl ödeyecek" diye sordu. Diğer bir müşteki Abdullah Fidan da 2 adet devre mülk aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. .

Müşteki Recep Türker de Caprice Gold'dan 2012 yılında 22-23 tane devre mülk aldım. Toplamda 1 milyon Euro para ve değerinde mal verdim. Tapular aldım. 200 bin civarında kira bedeli aldım. Geri kalan kısmı ise ödenmedi Kendisi dini duygularımızı istismar etmiştir. Resulullah soyundan geldiğini söylemiştir. Biz de buna güvenerek hareket ettik. Dolandırılacağımız aklımıza gelmezdi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

DİĞER MÜŞTEKİLER DE SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Söz alan diğer şikayetçiler de mağduriyetlerinin giderilmediğini, dini duygularının istismar edildiğini, şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedikleri Fadıl Akgündüz ve diğer sanıkların tutuklanmasını talep etti.

"SANIK SAHTE ADRES BİLDİRMİŞTİR"

Müştekilerin avukatı Yaşar Metehanoğlu da yaptığı araştırmada 28 bin 130 müşteki olduğunu belirterek, "Ticaret sicil müdürlüğüne sanık, sahte adres bildirmiştir. Yapmış olduğu projenin bir kısmı kamu arazisine tecavüz etmektedir" diyerek iddialarına ilişkin belgelerini de mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, diğer müştekilerin dinlenmesine ve bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 33 sayfalık iddianamede aralarında Fadıl Akgündüz'ün de bulunduğu 4 "şüpheli" ile 349 "müşteki" yer alıyor. İddianamede devre mülk bedellerinin alınmasına rağmen şirket yönetimi tarafından taahhütlerinin yerine getirilmediği, bu şekilde dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar üzerine şirket ortakları Avniye Obut ve İbrahim Obut, şirket müdürü Mehmet Salih Obut ve söz konusu şirketi idare ettiği anlaşılan Mehmet Fadıl Akgündüz hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor. İddianamede, Capricegold Bayrampaşa Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre mülk ve Capricegold Maldivler Projesi'ne ilişkin ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde mağdurlardan devre mülk ve devre tatil bedellerinin alınmasına rağmen bu şahıslara sözleşmede yazılı yükümlülüklerin yerine getirilmediği, soruşturma kapsamında elde edilen delillerden söz konusu şirket yetkililerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinde dolandırma kastıyla hareket ettikleri öne sürülüyor. Her iki projeyle de yüzlerce kişinin mağdur edildiği iddia ediliyor. Sanıkların, müştekilere yönelik eyleminin "Nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik eylemlerinden dolayı ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Akgündüz'ün arşiv görüntüleri

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5- BARIŞ DALAN'IN CİPİNİ ÇALAN KİŞİYİ ÖLDÜREN KORUMALAR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çalan Cemil Özer'i öldüren korumalar Cemal Güler ve Ergin Kerse hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelilerden biri hakkında, "Kasten öldürme" diğeri hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan iddianame düzenleyen savcı, suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kaldığını belirterek şüphelilerin cezalandırılmamasını, mahkemenin aksi yönde karar vermesi durumunda da, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme ve öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

ISITMAK İÇİN ÇALIŞTIRDIKLARI ARAÇ ÇALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barış Dalan'ın adı geçmiyor.

Tutuklu şüpheli Cemal Güler ve tutuksuz şüpheli Ergin Kerse'nin Kartal Ortatepe Mahallesi'nde bulunan ikamette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin 17 Ocak 2019 tarihinde konutun önünde bulunan aracı ısıtmak için çalıştırdıkları sırada başka araçla olay yerine gelen bir kişinin çalışır halde bulunan bu aracı çaldığı kaydedildi.

HAKSIZ OLAYI DURDURMAK İÇİN BİR EL ATEŞ ETTİ

Şüpheliler Ergin Kerse ve Cemal Güler'in başka araçla işverenlerine ait çalınan aracı takip etmeye başladıkları, aracı Ergin Kerse'nin kullandığı kaydedilen iddianamede, çalınan araçla yan yana geldiklerinde durdurmak için araçları çarpıştırdıkları, maktul Cemil Özer'in buna rağmen durmayarak kaçmaya devam ettiği, şüpheli Cemal Güler'in de gerçekleşen haksız olayı durdurmak amacıyla çalınan araca doğru bir el ateş ettiği ifade edildi. Kurşun'un maktulün sol kulak üzerinden kafasına isabet ettiği, aracın da başka araca çarparak durduğu kaydedilen iddianamede, maktulün yaralandığını gören şüphelilerin polisi ve ambulansı aradıkları belirtildi.

Mermi çekirdeğinin şüpheli Cemal Güler'in silahına ait olduğu belirtilen iddianamede, diğer şüpheli Ergin Kerse'nin olayda silahını kullanmadığı, fiilen yardım etmek suretiyle suç işlediği kaydedildi.

İKİ SEÇENEKLİ İDDİANAME SUNDU

Şüpheli Cemal Güler'in, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Ergin Kerse'nin de, "Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemiyle iddianameyi hazırlayan savcı, bu suçların meşru müdafaa sınırları kapsamında işlendiğini belirterek her iki sanığın da cezalandırılmamasını talep etti. Savcı, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda da şüpheli Cemal Güler için, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme", şüpheli Ergin Kerse için de, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmalarını istedi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

