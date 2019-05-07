DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1-ESENYURT'TA PİTBULL DEHŞETİ

- Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan küçük kızı mahalle sakinleri kurtardı.

- Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

Esenyurt'ta 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Örnek Mahallesi'nde pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Demir sokakta bulunan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı. Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın sokakta bulunan aracın altına girmesi ve köpeklerden kurtulmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun altına giren kıza 2 köpek saldırıyor. Daha sonra buraya gelen bir kadın köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çığlıkları duyan mahalleli çocuğu kurtarmak için yalın ayak sokağa çıkıyor. Sokağa çıkanlar ilk müdahalede bulunan kadınla birlikte köpekleri küçük kızdan uzaklaştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Küçük kızın sokakta durması

-Köpeklerin kıza yönelmeleri

-Kızın kamyonun altına kaçması

-Köpeklerden birinin küçük kıza saldırması

-Bir kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalışması

-Yalın ayak evden çıkarak kızı köpeklerden kurtarmaya koşanlar

-Köpeklerin uzaklaştırılması

(CEP TELEFONU)

-Sokakta toplanan mahalleli

(AKTÜEL)

-Köpeklerin saldırısının olduğu sokak

-Babasının kucağında hastaneye getirilen kız

-Kolundaki yara

-Gözaltına alınan köpeklerin sahibi kadının sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

07.05.2019 -11.10 Haber Kodu : 190507064

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(Özel)

2-MOTOSİKLETLİLERİN TEHLİKELİ YARDIMLAŞMASI KAMERADA

-Yolda kalan motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek götürdü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL

Eyüpsultan, Göktürk Yolu üzerinde arıza yapan motosikleti başka bir motosikletli ayağıyla iterek götürdü. Metrelerce bu şekilde ilerleyerek canlarını hiçe sayan motosikletliler bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler dün öğle saatlerinde kameralarına Göktürk yolunda yansıdı. Arıza yapan aracı yüzünden yolda kalan bir motosikletliye yardımına yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Görüntülerde arızalı motosikletin yanına yanaşan başka bir motosikletli ayağıyla ittirerek, ilerlemesini sağladı. Emniyet şeridinden ilerleyen motosikletliler kamyonların arasında adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yan yana giden motosikletliler

-Ayağıyla motosikleti iten sürücü

-Kamyonların arasında giden motosikletliler

-Genel ve detaylar

07.05.2019 - 09.53 Haber Kodu : 190507031

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3-MİNİBÜSTEN 110 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

*Başakşehir'de minibüsün içinden toplan değeri 110 bin lirayı bulan altın eşya çalan şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Başakşehir'de yol kenarına park edilen bir minibüsün içinden toplam değeri 110 bin lirayı bulan ziynet eşyası, para ve cep telefonunu çalan şüpheli Yalçın Ş.(36) polis tarafından yakalandı. Hırsızlıktan, gaspa, uyuşturucu bulundurmaktan tehdide bir çok suçlamayla daha önceden gözaltına alındığı tespit edilen Yalçın Ş.'nin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 110 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI VE PARA ÇALINMIŞTI

Kayabaşı mahallesinde polise başvuran Y.K. yol kenarına park ettiği minibüsüne geri döndüğünde, aracının camının kırıldığını ve içinde bulunanların çalındığını ihbar etti. Mağdur Y.K. aracın içinde bulunan 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet altın künye, 5 adet Cumhuriyet altını, 8 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 4 adet altın yüzük ile 5 bin lira nakit para ve cep telefonunun çalındığını belirtirken toplam zararının 110 bin lira olduğunu söyledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde başka bir araçla minibüsün yanına gelen 3 şüphelinin, aracın sağ ön camını kırarak, kapısını açtıkları ve içerde bulduklarını çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri Yalçın Ş.'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şüphelinin daha önceden 3 kez otodan hırsızlık, 2 kez evden hırsızlık, 3 kez mala zarar verme, 4 kez kasten yaralama, 2 kez açıktan hırsızlık, 1 kez oto hırsızlığı, 1 kez güveni kötüye kullanmak, 1 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 kez yağma, 2 kez hakaret, 1 kez uyuşturucu bulundurmak, 2 kez tehdit 1 kez de dolandırıcılık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin minibüs hırsızlığının yanı sıra 4 Nisan 2019 tarihinde mağdur Y.K.'ya ait araçtan yapılan hırsızlık olayı ve Mağdur Y.G.'nin 5 Mayıs 2019 tarihinde otomobilinin plakalarının çalınma olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yalçın Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Yalçın Ş.'ye yardım ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anına ilişkin görüntüler

(AKTÜEL)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

07.05.2019 -11.25 Haber Kodu : 190507067

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4- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

İstanbul

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

07.05.2019 - 09.33 Haber Kodu : 190507026

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5-"ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI"NDA KARAR: 25 SANIĞA BERAAT



Haber:Serpil KIRKESER - Özden ATİK /İstanbul,

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 25 Haziran 2017'de "Onur Yürüyüşü"ne katıldıkları için haklarında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla yargılanan 25 sanık hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığından tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme, iki yabancı uyruklu sanık hakkındaki yakalama kararlarının savunmalarının alınmasından vazgeçildiği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi. Davayı karara bağlayan mahkeme, tüm sanıkların üzerine atılı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme ve bunların hareketlerine katılma suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Önceki yıllarda valiliğin izin vermesi üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen "LGBTİ Onur Yürüyüşü" 25 Haziran 2017'de Valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine İstiklal Caddesi'nde önlemler alan polis yürüyüşe izin vermedi. İstiklal Caddesi'nde bulunan bazı kişileri de gözaltına almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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6-ELİAÇIK'IN DA ARALARINDA YER ALDIĞI 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



İstanbul

Beyoğlu'nda gözaltına alınan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.

Galataray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar'ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis izin vermedi. Gruptakiler ısrar edince polis müdahale etti. Eliaçık'ın aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı alınan 4'ü kadın 8 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

